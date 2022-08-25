В России дефицит лицензий на Photoshop. Достойных альтернатив нет, Единственный выход пиратство
Российским дизайнерам, видеомонтажерам и художникам становится все сложнее покупать лицензии на Adobe Creative Cloud – самый популярный в этой среде набор программного обеспечения. Adobe ушла из России полгода назад, и теперь лицензии на ее софт в дефиците. Он продается втридорога, и россияне все чаще смотрят в сторону пиратских версий. Альтернативный софт почти никто не рассматривает из-за меньшего количества функций.
Последствия ухода Adobe
В России образовалась нехватка лицензий на софт Adobe Creative Cloud для дизайнеров, художников и иллюстраторов, пишут «Известия». Adobe – это американская компания, ушедшая с российского рынка еще в начале марта 2022 г. и тем самым поддержавшая санкции Запада. Расплатой за это, как сообщал CNews, стало стремительное падение стоимости ее акций на биржах, но вернуться обратно она не захотела.
Creative Cloud – это набор утилит для работы с графикой и видео. В список, помимо прочих, входят востребованные в России Photoshop, Premiere и After Effects.
Уход Adobe из России подразумевал полное прекращение продаж новых продуктов и услуг на территории страны, что в итоге и вылилось в дефицит ее лицензий. По информации издания, те, кому нужен ее софт, вынуждены искать различные пути его приобретения. Один из них – это покупка лицензии через посредников в других странах, из которых Adobe не уходила. Россияне переводят им деньги, а те отдают их американскому вендору в обмен на ключ.
Заработать на дефицитном товаре
Отечественные ритейлеры лишь подливают масло в огонь. У многих из них и вовсе нет необходимых дизайнерам пакетов, другие же продают их втридорога. Издание привело в пример магазин AllSoft, где продление лицензии на Adobe Creative Cloud на год можно купить за 80 тыс. руб.
Ряд других ритейлеров просят схожую сумму за годовую подписку. Но дело в том, что в начале февраля 2022 г. на российском сайте самой Adobe тот же годовой пакет оценивался в 38,4 тыс. руб. Другими словами, теперь Adobe Creative Cloud стоит для россиян вдвое дороже, к тому же, они лишились возможности покупать ежемесячную подписку, полгода назад продававшуюся за 3200 руб.
Всем известный вариант решения проблемы
Опрошенные изданием специалисты в области графики подтвердили, что в настоящее время продление подписки на сервисы Adobe стало почти невыполнимой задачей. Приходится или искать обходные пути, или переходить на решения других разработчиков. Однако этот софт, по словам собеседников издания, в большинстве своем не в состоянии тягаться с Creative Cloud по уровню своих возможностей.
Некоторые из россиян, кто долгое время пользовался лицензионным софтом Adobe, были вынуждены вспомнить, как любое платное ПО добывалось подавляющим большинством населения России в первом десятилетии XXI века. Другими словами, они вспомнили про существование пиратского софта, развалы которого лежат на торрентах – как российских, так и иностранных.
Власти России в начале марта 2022 г. всерьез рассматривали возможность легализации использования пиратских версий программ, разработанных покинувшими российский рынок иностранными компаниями. В настоящее время обсуждение этого вопроса приостановлено, но окончательное решение по нему еще не принято.
Монополия Adobe
Софт Adobe для работы с графикой является самым известным в мире. Названия некоторых программ стали нарицательными и привели к появлению в русском языке новых слов. К примеру, фотографии, подкорректированные в любом из существующих в мире редакторе, называют не иначе как «отфотошопленными».
Собеседники издания из мира дизайна подчеркивают, что замену Adobe найти непросто, особенно в России. И причина тут не только в популярности и функциональности решений этой компании и в антироссийских санкциях, а еще и в том, сколько программ получал в свое распоряжение владелец подписки.
«В условиях санкций найти полноценные аналоги некоторых программ достаточно трудно, так как многие сегодня либо значительно уступают по качеству, либо тоже ушли с российского рынка, – заявил собеседник издания. – Экосистема Adobe насчитывала столько разных программ, что в современных реалиях придется найти или же в короткий срок разработать более двух десятков не уступающих им приложений.
Другие эксперты не считают, что альтернативное ПО не способно заменить собой продукцию Adobe. В качестве заменителя Photoshop они называют AliveColors, который, по их словам, почти не уступает ему по набору функций. Другой пример – редактор GIMP с открытым исходным кодом.
На замену Illustrator источники «Известий» предлагают программы Inkscape и Vectr. Но, по их же словам, до уровня Illustrator они все же не дотягивают, хотя и справляются с большинством повседневных задач.
Редактор видео Adobe Premiere можно заменить на софт Lightwork. Программа Adobe After Effects для работы с видеоэффектами имеет несколько аналогов, включая платный Hitfilm и бесплатный Wax.