В России дефицит лицензий на Photoshop. Достойных альтернатив нет, Единственный выход пиратство

Российским дизайнерам, видеомонтажерам и художникам становится все сложнее покупать лицензии на Adobe Creative Cloud – самый популярный в этой среде набор программного обеспечения. Adobe ушла из России полгода назад, и теперь лицензии на ее софт в дефиците. Он продается втридорога, и россияне все чаще смотрят в сторону пиратских версий. Альтернативный софт почти никто не рассматривает из-за меньшего количества функций.

Последствия ухода Adobe

В России образовалась нехватка лицензий на софт Adobe Creative Cloud для дизайнеров, художников и иллюстраторов, пишут «Известия». Adobe – это американская компания, ушедшая с российского рынка еще в начале марта 2022 г. и тем самым поддержавшая санкции Запада. Расплатой за это, как сообщал CNews, стало стремительное падение стоимости ее акций на биржах, но вернуться обратно она не захотела.

Creative Cloud – это набор утилит для работы с графикой и видео. В список, помимо прочих, входят востребованные в России Photoshop, Premiere и After Effects.

Последствия ухода Adobe настигли россиян лишь спустя полгода

Уход Adobe из России подразумевал полное прекращение продаж новых продуктов и услуг на территории страны, что в итоге и вылилось в дефицит ее лицензий. По информации издания, те, кому нужен ее софт, вынуждены искать различные пути его приобретения. Один из них – это покупка лицензии через посредников в других странах, из которых Adobe не уходила. Россияне переводят им деньги, а те отдают их американскому вендору в обмен на ключ.

Заработать на дефицитном товаре

Отечественные ритейлеры лишь подливают масло в огонь. У многих из них и вовсе нет необходимых дизайнерам пакетов, другие же продают их втридорога. Издание привело в пример магазин AllSoft, где продление лицензии на Adobe Creative Cloud на год можно купить за 80 тыс. руб.

Дефицитный товар всегда дорого стоит

Ряд других ритейлеров просят схожую сумму за годовую подписку. Но дело в том, что в начале февраля 2022 г. на российском сайте самой Adobe тот же годовой пакет оценивался в 38,4 тыс. руб. Другими словами, теперь Adobe Creative Cloud стоит для россиян вдвое дороже, к тому же, они лишились возможности покупать ежемесячную подписку, полгода назад продававшуюся за 3200 руб.

Всем известный вариант решения проблемы

Опрошенные изданием специалисты в области графики подтвердили, что в настоящее время продление подписки на сервисы Adobe стало почти невыполнимой задачей. Приходится или искать обходные пути, или переходить на решения других разработчиков. Однако этот софт, по словам собеседников издания, в большинстве своем не в состоянии тягаться с Creative Cloud по уровню своих возможностей.

Некоторые из россиян, кто долгое время пользовался лицензионным софтом Adobe, были вынуждены вспомнить, как любое платное ПО добывалось подавляющим большинством населения России в первом десятилетии XXI века. Другими словами, они вспомнили про существование пиратского софта, развалы которого лежат на торрентах – как российских, так и иностранных.

Власти России в начале марта 2022 г. всерьез рассматривали возможность легализации использования пиратских версий программ, разработанных покинувшими российский рынок иностранными компаниями. В настоящее время обсуждение этого вопроса приостановлено, но окончательное решение по нему еще не принято.

Монополия Adobe

Софт Adobe для работы с графикой является самым известным в мире. Названия некоторых программ стали нарицательными и привели к появлению в русском языке новых слов. К примеру, фотографии, подкорректированные в любом из существующих в мире редакторе, называют не иначе как «отфотошопленными».

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Собеседники издания из мира дизайна подчеркивают, что замену Adobe найти непросто, особенно в России. И причина тут не только в популярности и функциональности решений этой компании и в антироссийских санкциях, а еще и в том, сколько программ получал в свое распоряжение владелец подписки.

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«В условиях санкций найти полноценные аналоги некоторых программ достаточно трудно, так как многие сегодня либо значительно уступают по качеству, либо тоже ушли с российского рынка, – заявил собеседник издания. – Экосистема Adobe насчитывала столько разных программ, что в современных реалиях придется найти или же в короткий срок разработать более двух десятков не уступающих им приложений.

Другие эксперты не считают, что альтернативное ПО не способно заменить собой продукцию Adobe. В качестве заменителя Photoshop они называют AliveColors, который, по их словам, почти не уступает ему по набору функций. Другой пример – редактор GIMP с открытым исходным кодом.

На замену Illustrator источники «Известий» предлагают программы Inkscape и Vectr. Но, по их же словам, до уровня Illustrator они все же не дотягивают, хотя и справляются с большинством повседневных задач.

Редактор видео Adobe Premiere можно заменить на софт Lightwork. Программа Adobe After Effects для работы с видеоэффектами имеет несколько аналогов, включая платный Hitfilm и бесплатный Wax.