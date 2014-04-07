Получите все материалы CNews по ключевому слову
Adobe After Effects
|07.04.2014
|
Adobe анонсировала обновления видеоприложений Creative Cloud
шие несколько месяцев. Среди прочего будут значительно оптимизированы Adobe Premiere Pro CC и Adobe After Effects CC. Целью разработчиков было упростить и ускорить повседневные задачи специалис
|13.09.2013
|
Adobe готовит обновление приложений для видеопроизводства в Creative Cloud
, содержащий более 150 новых функций, расширяет возможности приложений Adobe Premiere Pro CC, Adobe After Effects CC, Adobe SpeedGrade CC, Adobe Prelude CC, Adobe Media Encoder CC и Adobe Story
|18.01.2006
|
Adobe представила After Effects 7.0
Adobe Systems представила After Effects 7.0. Среди прочих функций, продукт поддерживает экспорт Flash Video от Macromedia, приобретенной за $3,4 млрд. After Effects предназначен для создания анимационной графики
|20.04.2004
|
Adobe представил новые инструменты для редактирования видео
новые версии своих популярных продуктов для обработки цифрового видео Adobe Premiere Pro 1.5, Adobe After Effects 6.5, Adobe Audition 1.5 и Adobe Encore DVD 1.5. Adobe предложил более 200 новых
|08.07.2003
|
Adobe представил новые версии трех своих продуктов
Adobe представил новые версии трех своих продуктов: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects 6.0 и Adobe Audition (ранее называвшийся CoolEdit Pro 2.1). Новая версия Premie
|12.04.2002
|
Adobe анонсировала выход After Effects 5.5 Plug-In Power Pack
Компания Adobe анонсировала выход нового мощного пакета plug-in для Adobe After Effects 5.5, продукта по созданию визуальных эффектов и динамичных изображений, сообщил
|10.01.2002
|
Adobe выпустила Adobe After Effects 5.5 и анонсировала Adobe GoLive 6.0
dobe GoLive 6.0 ожидается в первом квартале 2002 года. Adobe также объявила о начале поставок Adobe After Effects - продукта для создания визуальных эффектов и движения в графике. Новая версия
|06.12.2001
|
Adobe анонсировала Adobe After Effects версии 5.5
Компания Adobe анонсировала выход Adobe After Effects версии 5.5 - продукта, предназначенного для создания "подвижной" графики и визу
|16.04.1999
|
Puffin Designs анонсировала новые встраиваемые модули для Adobe After Effects 4.0
Компания Puffin Designs представит на следующей неделе на конференции NAB'99 в Лас-Вегасе три новых модуля plug-in для Adobe After Effects 4.0 - Image Lounge, Composite Wizard и Primatte Keyer. Image Lounge содержит более 20 фильтров и позволяет синтезировать натуральные эффекты, такие, как дым, огонь и вода. C
|13.01.1999
|
Adobe представила программу After Effects 4.0
е своего динамического пакета медиа-приложений для профессионалов-графиков представлением программы After Effects 4.0. Использование Adobe After Effects 4.0 дает новые возможости создате
