Adobe After Effects

Adobe After Effects

07.04.2014 Adobe анонсировала обновления видеоприложений Creative Cloud

шие несколько месяцев. Среди прочего будут значительно оптимизированы Adobe Premiere Pro CC и Adobe After Effects CC. Целью разработчиков было упростить и ускорить повседневные задачи специалис
13.09.2013 Adobe готовит обновление приложений для видеопроизводства в Creative Cloud

, содержащий более 150 новых функций, расширяет возможности приложений Adobe Premiere Pro CC, Adobe After Effects CC, Adobe SpeedGrade CC, Adobe Prelude CC, Adobe Media Encoder CC и Adobe Story
18.01.2006 Adobe представила After Effects 7.0

Adobe Systems представила After Effects 7.0. Среди прочих функций, продукт поддерживает экспорт Flash Video от Macromedia, приобретенной за $3,4 млрд. After Effects предназначен для создания анимационной графики

20.04.2004 Adobe представил новые инструменты для редактирования видео

новые версии своих популярных продуктов для обработки цифрового видео Adobe Premiere Pro 1.5, Adobe After Effects 6.5, Adobe Audition 1.5 и Adobe Encore DVD 1.5. Adobe предложил более 200 новых
08.07.2003 Adobe представил новые версии трех своих продуктов

Adobe представил новые версии трех своих продуктов: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects 6.0 и Adobe Audition (ранее называвшийся CoolEdit Pro 2.1). Новая версия Premie
12.04.2002 Adobe анонсировала выход After Effects 5.5 Plug-In Power Pack

Компания Adobe анонсировала выход нового мощного пакета plug-in для Adobe After Effects 5.5, продукта по созданию визуальных эффектов и динамичных изображений, сообщил
10.01.2002 Adobe выпустила Adobe After Effects 5.5 и анонсировала Adobe GoLive 6.0

dobe GoLive 6.0 ожидается в первом квартале 2002 года. Adobe также объявила о начале поставок Adobe After Effects - продукта для создания визуальных эффектов и движения в графике. Новая версия

06.12.2001 Adobe анонсировала Adobe After Effects версии 5.5

Компания Adobe анонсировала выход Adobe After Effects версии 5.5 - продукта, предназначенного для создания "подвижной" графики и визу
16.04.1999 Puffin Designs анонсировала новые встраиваемые модули для Adobe After Effects 4.0

Компания Puffin Designs представит на следующей неделе на конференции NAB'99 в Лас-Вегасе три новых модуля plug-in для Adobe After Effects 4.0 - Image Lounge, Composite Wizard и Primatte Keyer. Image Lounge содержит более 20 фильтров и позволяет синтезировать натуральные эффекты, такие, как дым, огонь и вода. C
13.01.1999 Adobe представила программу After Effects 4.0

е своего динамического пакета медиа-приложений для профессионалов-графиков представлением программы After Effects 4.0. Использование Adobe After Effects 4.0 дает новые возможости создате

Публикаций - 71, упоминаний - 101

Adobe After Effects и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1573 53
Apple Inc 12654 8
Microsoft Corporation 25264 7
Autodesk 622 6
Nvidia Corp 3743 5
Dell EMC 5096 5
Intel Corporation 12550 4
AMD - Advanced Micro Devices 4476 3
Adobe Macromedia 218 3
HP Inc. 5763 3
Динасофт - Dynasoft 8 2
Autodesk Media and Entertainment - Discreet Logic - Kinetix 21 2
HPE SGI - Silicon Graphics 388 2
Stack Group - Стек Групп 169 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 2
RealNetworks Products and Services 354 2
STG Partners - Avid Technology 39 2
Puget Systems 9 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 104 1
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 1
СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 20 1
Unigine - Юниджайн 11 1
Nemetschek - Graphisoft 18 1
HP EMEA 14 1
Pixlr 6 1
X Corp - Twitter 2909 1
9034 1
Seagate Technology 755 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 394 1
Sony 6636 1
Valve Software 234 1
Cloud4Y 301 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 47 1
Softline - Polymatica - Полиматика 189 1
AMD Graphics Product Group - ATI 964 1
Equinix 46 1
Top Systems - Топ Системы 79 1
LaCie 74 1
Компас 20 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 210 1
Muse Group 30 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 2
Sila Sveta - Сила Света 4 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 21 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 184 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8230 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 171 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 141 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1329 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 403 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1039 1
Рики ГК 20 1
Аэроплан 16 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 119 1
Fidelity 45 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12903 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 181 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3379 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4940 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3429 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 14
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 8
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1555 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 7
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 859 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9880 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4200 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3718 5
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1167 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4061 5
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 944 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10348 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 4
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 543 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9728 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 4
Data monetization - Монетизация данных 1836 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 3
Видеокамера - Camcorder 2328 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1705 3
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 477 3
DDR - Double data rate 2926 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1557 3
Adobe Photoshop 793 41
Adobe Premiere 116 29
Adobe Illustrator 136 24
Microsoft Windows 16362 19
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 118 16
Adobe InDesign 67 14
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 12
Adobe Creative Cloud - Adobe CC 77 11
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 71 11
Apple macOS 2257 10
Microsoft Windows XP 2421 7
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 393 7
Adobe GoLive 24 6
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 398 6
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 553 6
Apple iPad 3942 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 5
Adobe Lightroom 105 5
Adobe Audition 11 4
Adobe Prelude 4 4
Linux OS 10941 4
Autodesk AutoCAD 361 4
Dassault Systemes - SolidWorks 125 4
Autodesk Maya 68 4
Nvidia Quadro GPU 277 4
Autodesk 3ds Max 85 4
Adobe Mercury Streaming Engine - Adobe Mercury Graphics Engine 4 3
Adobe Fireworks - Adobe Macromedia Fireworks 20 3
Adobe Anywhere 4 3
Microsoft Windows 7 1994 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 3
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 83 3
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 57 3
Adobe Encore DVD 5 3
RealNetworks RealMedia 20 2
Adobe - Behance 15 2
Adobe ID 7 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 2
JavaScript - JS - язык программирования 1334 2
Intel Core - Семейство процессоров 1237 2
Guerard Jim - Герард Джим 4 2
Овсянников Денис 23 2
Каушанский Александр 53 1
Артамонов Дмитрий 4 1
Урсуа Игорь 7 1
Tikoo Rahul - Тику Рахул 4 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Краснов Вениамин 1 1
Черток Евгений 3 1
Levine Jason - Левин Джейсон 3 1
Аржаков Борис 1 1
Буйлина Наталья 1 1
Wadhwani David - Вэдхвани Дэвид 10 1
Ванюков Сергей 1 1
Новоселов Леонид 1 1
Aldridge Michael - Олдридж Майкл 2 1
Nack John - Нак Джон 5 1
Donovan Mark - Донован Марк 6 1
Горохов Евгений 39 1
Лебедев Владимир 82 1
Захаров Алексей 47 1
Фокин Николай 19 1
Шатов Сергей 5 1
Вислоцкий Илья 9 1
Паршин Максим 322 1
Комлев Николай 112 1
Кузнецов Дмитрий 72 1
Потапов Александр 29 1
Мучник Феликс 68 1
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 1
Алгазин Виктор 20 1
Соколов Дмитрий 70 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 157406 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 11
Япония 13556 8
Европа 24653 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 5
Америка Латинская 1886 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45853 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 3
Германия - Федеративная Республика 12948 3
Франция - Французская Республика 7983 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18656 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 809 2
США - Калифорния 4776 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 2
Египет - Каир 72 1
Индийский океан - Красное море 36 1
Египет - Хургада - Красное море 8 1
Египет - Арабская Республика 1048 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1307 1
Америка - Американский регион 2189 1
Бразилия - Федеративная Республика 2453 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14510 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Африка - Африканский регион 3573 1
Канада 4986 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Солнечная система - Solar system 2548 1
Латвия - Латвийская Республика 826 1
Нидерланды - Амстердам 620 1
Америка Южная 869 1
Папуа Новая Гвинея - Независимое Государство 42 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18273 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 8
Web design - Веб-дизайн 118 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 3
Английский язык 6881 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Увлечения и хобби - Hobbies 383 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Видеокамера - Видеосъёмка 706 1
VFX - Visual Effects - VFX-художник - дизайнер, специалист по визуальным спецэффектам 18 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 382 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2168 2
Hearst family - Hearst Communications - Hearst Corporation - Hearst Holdings - Hearst Media - Hearst Television - Hearst Ventures 19 1
The Register - The Register Hardware 1704 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
Tom’s Hardware 522 1
AppleInsider 398 1
NewsFactor 127 1
The Globe and Mail 73 1
9to5Mac 70 1
Известия ИД 710 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 1
Silicon 490 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 426 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
BleepingComputer - Издание 417 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 381 1
