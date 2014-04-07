Компания Puffin Designs представит на следующей неделе на конференции NAB'99 в Лас-Вегасе три новых модуля plug-in для Adobe After Effects 4.0 - Image Lounge, Composite Wizard и Primatte Keyer. Image Lounge содержит более 20 фильтров и позволяет синтезировать натуральные эффекты, такие, как дым, огонь и вода. C