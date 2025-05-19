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Adobe Behance

Adobe - Behance

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Цифровые предпочтения Gen Z: какие зарубежные сервисы выбирают молодые пользователи до 25 лет 1
20.11.2024 «МегаФон»: свердловчане активно ищут работу на биржах фриланса 1
18.11.2024 «МегаФон»: в Нижнем Новгороде названы самые популярные платформы для фриланса 1
18.11.2024 «МегаФон»: самые популярные сайты фриланса у челябинцев 1
15.11.2024 «МегаФон»: пензенцы стали чаще работать на удаленке 1
31.10.2024 От портала для нянь до крупнейшего хедж-фонда: что помогло карьере финтех-специалиста? 1
01.11.2021 Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei 1
29.11.2018 Как за полгода нанять 300 айтишников в не ИТ-компанию 1
19.05.2014 Adobe Creative Cloud — новый заоблачный уровень 1
08.04.2014 Выпущена iPad-версия самой популярной программы для фотографов 1
16.01.2014 Вышло обновление Adobe Photoshop CC с новыми возможностями 3D-печати 1
11.09.2013 В Adobe Photoshop появилась Open Source-подсистема 1
22.07.2013 Adobe делает ставку на распространение приложений по подписке 1
08.05.2013 Adobe рассказала о новых возможностях Photoshop Creative Cloud 1
21.12.2012 Adobe купила социальную сеть для людей творческих профессий Behance 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Adobe и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1559 8
МегаФон 9236 4
X Corp - Twitter 2879 2
Meta Platforms - Facebook 4464 2
GitHub 870 2
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
Apple Inc 12259 1
Цифра ГК 2469 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 248 1
Microsoft - LinkedIn 660 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1068 1
Градиент 91 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 293 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10780 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7985 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2441 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4685 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 3
RAW - Формат цифровых файлов изображения 565 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12391 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24753 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1603 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6449 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8849 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24671 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10598 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5296 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11860 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 732 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 651 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2592 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1961 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8587 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8075 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28875 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9633 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3557 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4617 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5667 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21164 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25965 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 64 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16343 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 204 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2518 1
Adobe Creative Cloud 69 8
Adobe Photoshop 769 7
Adobe Lightroom 96 4
Adobe Illustrator 130 4
Adobe InDesign 62 3
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 95 3
Apple iPad 3880 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2997 2
Apple - App Store 2931 2
JavaScript - JS - язык программирования 1225 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2105 2
Apple iPhone 6 4863 2
Adobe Premiere 112 2
Adobe After Effects 68 2
Adobe Generator - Macromedia Generator 5 2
Google Chrome - браузер 1592 1
Apple iOS 7952 1
Microsoft Windows 7 1984 1
Google Play - Google Store - Android Market 3344 1
Microsoft Windows 15892 1
Microsoft Teams - MS Teams 574 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 438 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 332 1
Apple AirDrop 34 1
Slashdot - VA Software - SourceForge 44 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 37 1
TechMedia Мой Круг 33 1
Flickr - Фотохостинг 255 1
Adobe Macromedia Dreamweaver 71 1
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 54 1
Adobe OSMF - Adobe Open Source Media Framework 3 1
MakerBot Replicator 4 1
Adobe Macromedia Fireworks - 20 1
Creative WebCam 12 1
Hendrickson Winston - Хендриксон Уинстон 6 2
Петровичева Светлана 1 1
Сычева Наталья 1 1
Ефимов Роман 6 1
Чимиричкина Мария 30 1
Слободенюк Дмитрий 19 1
Шипилов Иван 1 1
Wadhwani David - Вэдхвани Дэвид 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13401 1
Россия - ПФО - Пензенская область 604 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1946 1
Россия - УФО - Челябинская область 1273 1
Россия - УФО - Свердловская область 1577 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3197 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1600 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 253 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 294 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 93 1
Канада 4921 1
Израиль 2752 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 106 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - ПФО - Мордовия - Ардатов 14 1
Европа 24370 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 538 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2761 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5911 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3509 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5227 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1423 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6856 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7310 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5076 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2957 1
Web design - Веб-дизайн 50 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7982 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1233 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 49 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 719 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 166 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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