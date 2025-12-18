Разделы

18.12.2025 «Лаборатория Касперского»: новый троянец Stealka крадёт данные пользователей Windows 1
15.09.2025 Positive Technologies представила сентябрьский дайджест трендовых уязвимостей 1
16.06.2025 Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей 1
10.04.2025 Знаменитый хостинг ПО SourceForge под видом пиратского MS Office раздает трояны и криптомайнеры. Под ударом российские пользователи 2
08.04.2025 Российские пользователи получают майнер и троянец вместо приложений Microsoft Office 2
11.02.2025 Positive Technologies представила февральский дайджест трендовых уязвимостей 1
06.05.2019 Таинственный взломщик удаляет исходные коды на GitHub и требует у программистов выкуп 1
13.03.2015 Google отправил под нож легендарный сервис для разработчиков 1
19.06.2014 Автоматизация тестирования: новые ноты для гармонии оркестра 1
11.09.2013 В Adobe Photoshop появилась Open Source-подсистема 1
05.07.2013 Ветеран Apache возглавил Open Source-фонд Microsoft 1
14.08.2012 Adobe выпустила семейство Open Source-шрифтов 1
02.03.2012 Вышло серверное решение для системы совместного управления проектами Teamlab 1
05.10.2011 Подписано жесткое секретное соглашение по борьбе с пиратством 1
12.09.2011 Главные серверы Linux под жесткой атакой 1
01.04.2011 США раскрыли код платформы для обеспечения прозрачности государственных ИТ-расходов 1
11.03.2011 SourceForge.net открыла исходные тексты крупнейшего репозитория СПО 2
03.02.2011 Самый популярный хостинг OpenSource-проектов пострадал от взломщиков 2
31.01.2011 Злоумышленники взломали самый популярный хостинг OpenSource-проектов 2
11.01.2011 Свободная альтернатива Facebook – самый многообещающий СПО-проект 2010 года 1
10.12.2010 США, Европа и Япония объявили войну пиратам в России и Китае 1
07.10.2010 Black Duck Software приобрела систему Ohloh.net 2
13.09.2010 В США обсуждается национальная платформа разработки ПО с открытым кодом 1
22.07.2010 Microsoft стала спонсором OSCON-2010 1
04.06.2010 Является ли Microsoft Open Source компанией? 1
18.03.2010 82% открытого ПО работает на платформе Microsoft 1
05.03.2009 Linux Foundation выкупил домен Linux.com 2
29.10.2008 Facebook открыл код Scribe 1
21.03.2008 AMD представила новый модуль с открытым кодом для Eclipse 1
13.11.2007 Документы Microsoft Word заговорят 1
13.11.2007 Новый плагин от Microsoft позволит создавать «говорящие книги» 1
20.08.2007 Первый шаг Sourcefire после IPO: покупка ClamAV 2
02.07.2007 ИТ-гигантам не обойтись без Open Source 1
29.05.2007 VA Software меняет «имя» в 3-й раз: теперь на SourceForge 2
25.05.2007 Microsoft «изучит» 2 формата: китайский Office и Open XML 1
02.02.2007 Вышла первая версия конвертера OpenXML Translator 1
31.07.2006 Google открыл хостинг для проектов с открытым кодом 2
07.07.2006 Microsoft поддержит "вражеские" форматы 1
15.02.2006 EMC выпустила новое ПО для NAS 1
10.08.2005 IBM открыла исходный код технологии для анализа неструктурированной информации 1

Публикаций - 47, упоминаний - 59

Slashdot и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25249 20
GitHub 972 9
Google LLC 12274 8
IBM - International Business Machines Corp 9551 8
OpenText - Micro Focus - Novell 873 4
Red Hat 1345 4
Yahoo! 3707 3
HP - Hewlett-Packard 3644 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1510 3
Black Duck Software 17 2
VA Software 3 2
Meta Platforms - Facebook 4535 2
Dell EMC 5096 2
Amazon Inc - Amazon.com 3139 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
SAS Institute 1034 2
Adobe Systems 1572 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 2
Broadcom - VMware - Spring - SpringSource 16 1
SonicWall 57 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Открытые технологии 716 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 93 1
Lenovo Litsoft 1 1
Microsoft Open Technologies 9 1
Cisco Systems - Sourcefire 30 1
Covalent Technologies 7 1
Ascensio System SIA 5 1
Aztec Software 3 1
CloudSEK 6 1
MITRE Corporation 9 1
Wix.com 15 1
X Corp - Twitter 2908 1
Oracle Corporation 6873 1
Apple Inc 12645 1
Cisco Systems 5224 1
Lenovo Group 2364 1
HP Inc. 5763 1
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 1
Балтийское Юридическое Бюро 4 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 210 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 16 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Apache Software Foundation - ASF 222 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 3
OSI - Open Source Initiative 76 2
Linux Foundation 189 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 2
Eclipse Foundation 25 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 32
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73396 8
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1755 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 7
Repository - Репозиторий 1055 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9726 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4354 3
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 365 3
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 186 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2173 3
Website URL - Website Uniform Resource Locator 995 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 476 3
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 860 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5395 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7642 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 3
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 252 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 2
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 206 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 2
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 343 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 2
Linux OS 10928 8
Microsoft Windows 16349 8
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 205 5
Microsoft Office 3962 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 604 5
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 619 5
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 121 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 4
Oracle Java - язык программирования 3334 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 616 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 3
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 34 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
JavaScript - JS - язык программирования 1333 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1147 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 434 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 2
Microsoft Office 2007 242 2
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 2
FileZilla - FTP-клиент 24 2
Microsoft Windows 11 715 2
IBM alphaWorks 12 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - Inxight Software 5 2
eMule 23 2
Oracle Endeca - Oracle Endeca Latitude - Oracle Endeca Information Discovery - Oracle Endeca InFront - Oracle Endeca MDEX 22 2
Oracle Knowledge - Inquira 5 2
Microsoft Windows PowerShell 225 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 2
Mozilla Firefox - браузер 1918 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 824 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 2
Perl - Язык программирования 152 2
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 62 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 2
Microsoft Windows 10 1878 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 2
IBM SPSS Statistics 54 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 67 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 482 1
IBM Informix СУБД 135 1
Axmark David - Аксмарк Дэвид 7 2
Wall Larry - Уолл Ларри 8 2
Hall John - Холл Джон 7 2
Ciccolo Arthur - Чикколо Артура 2 2
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Купреев Олег 16 1
Wang Kathy - Ванг Кэти 1 1
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 1
Петрова Анна 13 1
Павлов Никита 115 1
Гаспарян Арман 4 1
Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
Kojm Tomasz - Кожм Томаш 2 1
Behlendorf Brian - Белендорф Брайан 6 1
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 1
Hey Tony - Хей Тони 4 1
Millinkovich Mike - Милинкович Майк 5 1
Sapiro Mariam - Сапиро Мириам 1 1
Matusow Jason - Матусов Джейсон 4 1
Jagielski Jim - Ягельский Джим 6 1
Paoli Jean - Паоли Джин 5 1
Martin Guy - Мартин Гай 1 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 216 1
Larry Page - Ларри Пейдж 195 1
Cormier Paul - Пол Кормье 24 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53484 8
Россия - РФ - Российская федерация 157178 7
Европа 24649 4
Япония 13556 3
Индия - Bharat 5706 3
Америка Латинская 1885 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 2
Южная Корея - Республика 6865 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3594 2
Канада 4986 2
Сингапур - Республика 1906 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2539 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 2
Новая Зеландия 732 2
Марокко - Королевство 214 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Франция - Французская Республика 7980 2
Перу - Республика 286 2
США - Джорджия - Атланта 258 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 1
США - Портленд 66 1
Бразилия - Федеративная Республика 2453 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Нидерланды - Амстердам 619 1
Германия - Бавария - Мюнхен 479 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1051 1
Куба - Республика 395 1
США - Орегон 253 1
Турция - Турецкая республика 2494 1
Греция - Греческая Республика 995 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1068 1
Европа Западная 1492 1
США - Калифорния 4776 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 3
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1149 2
Webmaster - Вебмастер 133 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Английский язык 6878 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
TRIPS - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - ТРИПС - Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 18 1
Инди - independent 62 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 291 1
Селен - Selenium - химический элемент 36 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 144 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 210 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 134 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 382 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3145 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Slashdot 29 3
Dow Jones - Factiva 7 2
The Verge - Издание 592 2
Hacker News 76 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
FCW - Federal Computer Week 7 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
ZDnet 662 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 1
Reddit 358 1
Ars Technica 435 1
IBM Research 108 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
Net Applications 127 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Microsoft Research 141 1
Forrester Research 828 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 53 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
University of Ottawa - Оттавский университет - Университет Оттавы 6 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
