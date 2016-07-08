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Black Duck Software
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Black Duck Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 196 3
|Apache Software Foundation - ASF 227 1
|OSI - Open Source Initiative 79 1
|4CIO 20 1
|The Register - The Register Hardware 1771 1
|ZDnet 663 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 1
|ComputerWorld 144 1
|Gartner - Гартнер 3647 2
|Forrester Research 832 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8515 1
|Forrester Consulting 26 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
|Moody's Investors Service 136 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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