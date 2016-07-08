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Black Duck Software

Black Duck Software

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.07.2016 Red Hat повышает безопасность контейнеров с помощью новых технологий сканирования 2
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 1
25.11.2015 Red Hat выпустила новую версию платформы приложений и предварительную версию масштабируемой инфраструктуры Linux-контейнеров 1
05.02.2013 Microsoft названа «открытием года» в мире Open Source 1
17.01.2013 Названы 10 старейших Open Source-приложений 1
30.11.2012 Forrester: подъем Open Source стал «золотым веком» разработки приложений 1
07.09.2012 Успешные разработчики ПО используют Open Source 1
29.05.2012 Аналитики: Инновации в 2012 г. будут основаны на открытом коде 1
25.04.2012 Аналитики: Успех корпораций зависит от Open Source 2
11.01.2011 Свободная альтернатива Facebook – самый многообещающий СПО-проект 2010 года 1
09.12.2010 Качество Open Source: как распутать клубок проблем? 1
22.11.2010 Black Duck покупает еще одного поставщика услуг в области Open Source 1
07.10.2010 Black Duck Software приобрела систему Ohloh.net 1
13.08.2010 Open Source можно будет использовать без лицензионных рисков 2
29.07.2010 SAP упорядочивает использование Open Source 1
03.07.2009 GPL 3 перешагнула 5% барьер 1
12.09.2008 К Linux Foundation присоединился новый участник 2

Публикаций - 18, упоминаний - 22

Black Duck Software и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25662 5
Red Hat 1369 5
Amazon Inc - Amazon.com 3239 3
Google LLC 12573 3
SAP SE 5567 2
Apple Inc 13038 2
IBM - International Business Machines Corp 9666 2
Microsoft Corporation - GitHub 1044 2
Открытые технологии 729 2
Tibco Software - Jaspersoft - JasperReports - JasperSoft BI Suite - JasperSoft Business Intelligence Suite 20 1
Broadcom - VMware 2587 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5555 1
МегаФон 10542 1
Alibaba Group 468 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
Accenture plc 714 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
9448 1
Oracle Corporation 7044 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 1
Рексофт - Reksoft 485 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 1
Nginx - Энджайникс 201 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 733 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 1
Код Безопасности 776 1
Netscape Communications Corporation 426 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 1
Alfresco Software 155 1
Microsoft Open Technologies 9 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ИЦБТ - Инновационный Центр Банковских Технологий 3 1
Бизнес кар СП 20 1
North Bridge Venture Partners 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3119 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ВТБ - Почта Банк 512 1
ГПБ - Газпромбанк 1255 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
Альфа-Банк 1958 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 521 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 580 1
ПСБ - Промсвязьбанк 951 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5500 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
Linux Foundation 196 3
Apache Software Foundation - ASF 227 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
4CIO 20 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8532 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27938 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33015 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12882 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24023 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11637 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17874 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35568 3
OpenStack 551 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 677 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5804 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12761 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2467 3
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 574 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34132 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26449 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12024 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7023 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13788 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9143 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12974 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27044 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 366 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13001 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7447 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8480 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7551 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1910 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 586 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13680 2
Repository - Репозиторий 1143 2
Motherboard - North bridge - Северный мост - системный контроллер 42 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1328 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9761 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2259 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5035 1
Linux OS 11380 7
Google Android 15122 3
Oracle Java - язык программирования 3444 3
Perl - Язык программирования 155 3
Black Duck Software - Black Duck Suite - Black Duck Hub 2 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1253 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 564 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 646 2
Red Hat OpenShift 142 2
Docker - Платформа распределённых приложений 521 2
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 253 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 2
Microsoft Visual Studio 428 2
Slashdot - VA Software - SourceForge 50 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 48 2
Red Hat OpenShift Enterprise 6 2
Black Duck Software - Koders 2 2
Intalio BPM 4 1
U.S. Department of Veterans Affairs - VistA VA - Veterans Health Information System and Technology Architecture 7 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 623 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7551 1
Apple macOS 2382 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1016 1
Microsoft Azure 1511 1
ANSI Fortran 61 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 1
JavaScript - JS - язык программирования 1393 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5590 1
Apache Hadoop 468 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 241 1
1С:ERP Управление предприятием 807 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 222 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 186 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 195 1
Huawei nova - Серия смартфона 111 1
Red Hat Cloud Forms 22 1
Red Hat OpenShift Container Platform 40 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 233 3
Zemlin Jim - Землин Джим 26 2
Hammond Jeffrey - Хаммонд Джефри 4 2
Wall Larry - Уолл Ларри 8 1
Lane Ray - Лейн Рэй 13 1
Galoppini Roberto - Галоппини Роберто 2 1
Сотин Денис 216 1
Сыкулев Андрей 85 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Реймер Денис 54 1
Фридман Илья 42 1
Cormier Paul - Пол Кормье 24 1
Патешман Виталий 42 1
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 1
Шестаков Александр 40 1
Леушев Андрей 75 1
Галеев Роман 2 1
Атанесов Саргис 13 1
Николаев Евгений 17 1
Благирев Вячеслав 15 1
Гребнев Егор 41 1
Бецков Григорий 23 1
Романенко Николай 10 1
Агеева Анна 8 1
Пакина Юлия 6 1
Бондарев Вадим 7 1
Матвеев Иван 10 1
Вороной Алексей 1 1
Полковникова Светлана 2 1
Skok Michael - Скок Майкл 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54337 9
Россия - РФ - Российская федерация 163984 4
Европа 24879 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 1
Германия - Федеративная Республика 13127 1
Италия - Итальянская Республика 4488 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10144 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56934 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8695 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8419 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2294 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17954 2
Финансовый сектор - НФО - Некредитные Финансовые Организации 35 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1376 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6977 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5869 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11312 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6501 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 1
Цензура - Свобода слово 514 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12135 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3629 1
ЕПС - Единый план счетов 193 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2442 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4554 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21300 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26925 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5498 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9060 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5954 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3794 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52835 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2999 1
Платёжное поручение - Payment order 241 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2825 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 958 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 836 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1703 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1986 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 456 1
The Register - The Register Hardware 1771 1
ZDnet 663 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 1
ComputerWorld 144 1
Gartner - Гартнер 3647 2
Forrester Research 832 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8515 1
Forrester Consulting 26 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Moody's Investors Service 136 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1266 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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