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Полковникова Светлана
СОБЫТИЯ
Полковникова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Реймер Денис 54 2
|Фридман Илья 42 2
|Шестаков Александр 40 2
|Леушев Андрей 75 2
|Атанесов Саргис 13 2
|Николаев Евгений 17 2
|Романенко Николай 10 2
|Пакина Юлия 6 2
|Полоцкая Полина 3 1
|Натрусов Артем 312 1
|Шадаев Максут 1203 1
|Лысенко Эдуард 317 1
|Садовенко Илья 65 1
|Филатов Андрей 116 1
|Бойко Елена 152 1
|Сотин Денис 216 1
|Плешков Алексей 68 1
|Соловьев Владимир 108 1
|Сыкулев Андрей 85 1
|Богачев Игорь 183 1
|Соколовский Александр 40 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Скляр Алексей 54 1
|Исанин Антон 31 1
|Албычев Александр 168 1
|Мацоцкий Сергей 179 1
|Рахтеенко Владимир 42 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Мельникова Алиса 100 1
|Халяпин Сергей 92 1
|Сечкин Алексей 19 1
|Шевченко Владимир 153 1
|Малышев Александр 39 1
|Козлов Александр 70 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Шайхутдинов Роман 115 1
|Патешман Виталий 42 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 268 1
|Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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