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Все категории 196357
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Полковникова Светлана

СОБЫТИЯ


19.06.2026 Разработчика оштрафовали на 100 млн за низкие продажи системы выявления паники у россиян 1
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 2
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Полковникова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10568 2
Microsoft Corporation 25676 2
IBM - International Business Machines Corp 9671 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 733 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 2
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ИЦБТ - Инновационный Центр Банковских Технологий 3 1
Black Duck Software 18 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
Samsung Electronics 10981 1
Ростелеком 10845 1
Amazon Inc - Amazon.com 3243 1
Alibaba Group 469 1
Apple Inc 13043 1
Meta Platforms - Facebook 4602 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1613 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2162 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 1
9469 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2379 1
Citrix Systems 863 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 329 1
Red Hat 1372 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 270 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 178 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 771 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 1
Google LLC 12584 1
Инфокомпас 14 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
НИТ - Национальные информационные технологии 36 1
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
ГПБ - Газпромбанк 1259 2
Альфа-Банк 1963 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
ПСБ - Промсвязьбанк 953 2
Хованский АКБ 9 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 1
ВТБ - Почта Банк 512 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2888 1
Visa International 1989 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 160 1
ВкусВилл - Избёнка 211 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 581 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
Спортмастер - Sportmaster 200 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 247 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 248 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 145 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 191 1
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 147 1
Bayer AG - Байер 85 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
En+ Group - Эн+ ГК 37 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 90 1
Jones Day 17 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 169 1
Новард УК - Novard 73 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6492 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 803 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5383 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1495 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3404 1
Федеральное казначейство России 1938 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 170 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63947 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35626 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4573 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13457 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25071 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24074 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2129 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12772 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9774 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5177 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2260 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5053 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4826 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2840 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17908 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34213 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26471 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7777 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 978 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12042 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15346 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27980 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8648 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60819 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7041 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10092 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13804 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9150 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8544 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4986 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 540 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 471 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33070 1
Open Banking - Открытый банкинг - Open Bank System - Открытые банковские платформы - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 42 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7708 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6152 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5806 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12979 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27069 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11653 1
1С:БНФО - 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации 4 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 311 1
1С:ERP Управление предприятием 807 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 196 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
1С:Консалтинг 20 1
Реймер Денис 54 2
Фридман Илья 42 2
Шестаков Александр 40 2
Леушев Андрей 75 2
Атанесов Саргис 13 2
Николаев Евгений 17 2
Романенко Николай 10 2
Пакина Юлия 6 2
Полоцкая Полина 3 1
Натрусов Артем 312 1
Шадаев Максут 1203 1
Лысенко Эдуард 317 1
Садовенко Илья 65 1
Филатов Андрей 116 1
Бойко Елена 152 1
Сотин Денис 216 1
Плешков Алексей 68 1
Соловьев Владимир 108 1
Сыкулев Андрей 85 1
Богачев Игорь 183 1
Соколовский Александр 40 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Скляр Алексей 54 1
Исанин Антон 31 1
Албычев Александр 168 1
Мацоцкий Сергей 179 1
Рахтеенко Владимир 42 1
Бутенко Юрий 65 1
Мельникова Алиса 100 1
Халяпин Сергей 92 1
Сечкин Алексей 19 1
Шевченко Владимир 153 1
Малышев Александр 39 1
Козлов Александр 70 1
Солопов Вячеслав 37 1
Скородумов Анатолий 65 1
Ермолаев Артем 379 1
Лопаткин Герман 104 1
Шайхутдинов Роман 115 1
Патешман Виталий 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 164172 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54387 1
Казахстан - Республика 5990 1
Европа 24892 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47210 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3406 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19346 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8471 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14748 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1068 1
Россия - УФО - Тюменская область 1347 1
Россия - УФО - Челябинская область 1484 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 963 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1756 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26952 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57018 2
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Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 451 1
Финансовый сектор - НФО - Некредитные Финансовые Организации 35 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1377 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6983 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6513 1
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ЕПС - Единый план счетов 193 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2315 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6435 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2297 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3534 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3003 1
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1387 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Moody's Investors Service 136 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 268 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1267 2
CNews AWARDS - награда 568 1
CNews APPWards 36 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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