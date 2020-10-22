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Moody's Investors Service

Moody's Investors Service


22.10.2020 Компания McAfee за первый день IPO привлекла $620 млн, пока ее основатель сидит в тюрьме 1
13.06.2018 Tesla начала массовые увольнения впервые в своей истории 1
22.08.2013 Новый сервис Промсвязьбанка по валютному контролю - SMS и Email-информирование 1
25.12.2009 Moody's повысило корпоративный рейтинг «МегаФона» 1
12.05.2009 Microsoft впервые в истории возьмет в долг 1
26.10.2007 Moody’s повысило рейтинг АФК «Система» 1
10.10.2007 Moody’s повысило кредитный рейтинг МТС 1
11.05.2007 "Комстар-ОТС" впервые присвоили рейтинг Ba3 1
10.05.2007 Moody's изменило прогноз по рейтингам МТС на «позитивный» 1
27.07.2004 Будущее Nokia под угрозой 1
15.10.2003 Moody's: Рост рейтингов операторов мобильной связи отражает их успешную стратегию 1
14.10.2003 Чистая квартальная прибыль Motorola составила $116 млн. 1
09.10.2003 TeliaSonera видит хорошие возможности в инвестициях в Россию 1
23.01.2003 Moody's повысило кредитный рейтинг KPN 1
20.12.2002 Финансовый директор Verizon прокомментировал изменение кредитного рейтинга компании 1
04.11.2002 Кредитные рейтинги Lucent и Nortel значительно понижены 1
10.10.2002 Dow опустился до пятилетнего минимума 1
10.10.2002 Dow опустился до пятилетнего минимума 1
17.09.2002 Reuters: Lucent прогнозирует дальнейшее уменьшение продаж и новые увольнения 1
06.09.2002 NASDAQ опустился до месячного минимума 1
06.09.2002 NASDAQ опустился до месячного минимума 1
06.08.2002 NASDAQ: техсектор - якорь на шее фондового рынка 1
06.08.2002 NASDAQ: техсектор - якорь на шее фондового рынка 1
31.07.2002 NASDAQ: обещания Буша помогли рынку 1
31.07.2002 NASDAQ: обещания Буша помогли рынку 1
10.07.2002 NASDAQ: речь Буша не вдохновила инвесторов 1
10.07.2002 NASDAQ: речь Буша не вдохновила инвесторов 1
26.06.2002 Корпоративные новости снизили NASDAQ 1
26.06.2002 Корпоративные новости ударили по NASDAQ 1
17.06.2002 Moody's снизило долговой рейтинг Hewlett-Packard 1
10.06.2002 Рынок телекоммуникаций: Обзор событий прошедшей недели 25.05-10.06 1
07.06.2002 Рейтинг Telecom Italia повысился благодаря предстоящей сделке с Telekom Austria 1
04.06.2002 Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Verizon 1
04.06.2002 NASDAQ: рынок сомневается в профессионализме топ-менеджеров 1
04.06.2002 NASDAQ: рынок сомневается в профессионализме топ-менеджеров 1
31.05.2002 Кредитный рейтинг AT&T понижен до уровня Baa2 1
30.05.2002 NASDAQ: инвесторы опасаются покупать технологические акции 1
30.05.2002 NASDAQ: инвесторы опасаются покупать технологические акции 1
13.05.2002 NASDAQ: телеком вновь тянет рынок вниз 1
13.05.2002 NASDAQ: телеком вновь тянет рынок вниз 1

Публикаций - 63, упоминаний - 64

Moody's Investors Service упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10381 17
Cisco Systems 4542 15
Verizon - WorldCom 416 13
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1359 11
Applied Materials 250 10
Microsoft Corporation 20288 10
Oracle Sun Microsystems 2063 9
Nortel Networks 1259 7
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 275 7
HP - Hewlett-Packard 3333 7
AT&T Inc 1500 7
SEC Consult Services 1262 6
JDSU - JDS Uniphase 214 6
Micron Technology - Crucial 270 6
KLA Corporation 71 6
AMD - Advanced Micro Devices 3372 6
Verizon 818 5
Corning Inc 185 5
Lenovo Motorola 3211 4
Global Crossing 164 4
UNICOM U.S. Robotics 87 4
Nokia Corporation 5012 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 4
IBM 8247 4
АФК Система ПАО 1580 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 3
KPN 232 3
Nokia Alcatel-Lucent 1371 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 2
Xilinx 71 2
General Electric - Дженерал электрик 349 2
Check Point Software Technologies 671 2
Fujitsu 1525 2
Citrix Systems 698 2
NTT DoCoMo 1002 2
TI - Texas Instruments Incorporated 722 2
Juniper Networks 401 2
CA Technologies - Computer Associates 320 2
Veritas Technologies 275 2
Samsung Electronics 8405 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 28
Merrill Lynch 425 12
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 483 12
UBS AG 281 10
Credit Suisse First Boston (CSFB) 158 9
Morgan Stanley - Морган Стэнли 431 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 385 7
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 198 5
Citigroup 266 5
First Call 188 4
Expedia Group 129 4
Enron - Enrongate 118 4
Ford 320 3
FedEx 69 2
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 12 2
Lockheed Martin 205 2
Ticketmaster 34 2
GM - General Motors 390 2
Priceline.com - online travel agency 105 2
DuPont 77 2
McDonald’s - Макдоналдс 176 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 97 2
Deutsche Bank 286 2
Procter&Gamble - P&G 189 2
The Walt Disney Company 460 2
Boeing 447 2
Thoma Bravo 14 1
TPG - инвестиционная компания 16 1
BofA Securities 4 1
Home Depot - сеть магазинов 53 1
ПСБ - Промсвязьбанк 627 1
Tesla Motors 244 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 372 12
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 145 4
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 561 4
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 335 2
US Navy - Военно-морские силы США 114 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 307 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 74 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 31
3G - Стандарт мобильной связи 4903 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 1
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 90 1
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 59 6
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 4
Nvidia GeForce GTX 2864 2
Symbian OS 1216 1
Космодром Байконур 347 1
Nokia 3310 55 1
Tesla Model 3 20 1
ПСБ PSB On-Line 17 1
Nokia Alcatel-Lucent Optics Group 2 1
Bush George - Буш Джордж 214 5
Greenspan Alan - Гринспен Алан 97 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 94 1
McAfee John - МакАфи Джон 29 1
Leav Peter - Лив Питер 7 1
Буянов Алексей 27 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 24
Россия - Российская федерация - РФ 76278 6
Украина 5153 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 4
Ирак - Республика 355 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 3
Индия - Республика 3429 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 326 2
Казахстан - Республика 3735 2
Северная Америка 2350 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 2
Германия - Федеративная Республика 6766 2
Япония 6703 2
Румыния 483 1
Белиз 51 1
Европа 6447 1
США - Техас - Даллас 92 1
Южная Корея - Республика 2839 1
Молдавия - Республика Молдова 619 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 398 1
Ливан - Ливанская Республика 105 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 246 1
США - Техас 582 1
Китай - Шанхай 513 1
Кипр - Республика 318 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 753 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 913 1
Америка 906 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 341 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1208 1
Грузия 978 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 771 1
Испания - Королевство 2234 1
Армения - Республика 991 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 1
Италия - Итальянская Республика 2438 1
Европа Восточная 2685 1
США - Нью-Йорк 2309 1
Прибалтика - Балтия 1176 1
Вторая мировая война 420 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 74 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 30
CBS MarketWatch 269 12
CNET - Издание 1546 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 4
WSJ - The Wall Street Journal 1185 4
FT - Financial Times 1050 3
Thomson Reuters - Рейтер 5128 3
Bloomberg 927 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 257 2
Total Telecom 260 2
NYT - The New York Times 895 1
Barron's 25 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 808 1
Faulkner Information Services 100 1
Dow Jones Business News 86 1
Internet Stock Report 992 30
S&P - Standard and Poor’s 447 24
S&P 500 226 9
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 7
Conference Board 72 4
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