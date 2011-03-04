SEGA Dreamcast

Dreamcast Collection в продаже "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу сборника Dreamcast Collection от компании SEGA.В издание вошли PC-версии четырех популярных игр, выпущ

Фанаты собрали мобильный Dreamcast В далекие времена, когда Sega еще делала консоли, она выпустила замечательную приставку Dreamcast, которая пользовалась значительным успехом. И вот спустя много лет энтузиасты собрали достаточно качественный мобильный аналог (ну, скажем так, условно мобильный, поскольку до портати

Sega прекратит поддержку Dreamcast Компания Sega объявляет о прекращении приема консолей Dreamcast и Saturn в сервис-центры, начиная с 28 сентября.Несмотря на то, что выпуск этих консолей был прекращен уже давно, и Sega вообще ушла с консольного рынка, прием консолей на починку все

Dreamcast от Sega подешевеет на треть По данным из источника, близкого к компании, в среду Sega объявит о снижении цен на свою игровую приставку Dreamcast на треть до $99. Как сообщает Cnet, цель этого снижения - избавиться от запасов продукции, которая больше не будет производиться. Из-за низкого объема продаж в последние два года комп

В марте Sega перестанет выпускать Dreamcast Корпорация Sega в скором времени оставит рынок игровых приставок, сообщает SV.com. По утверждению газеты Nihon Keizai Shimbun, Sega собирается с конца марта прекратить выпуск модели Dreamcast и окончательно перейти на производство игрового ПО. За период с апреля по сентябрь чистые убытки компании Sega составили $159 млн.

Рынок игровых консолей: третий лишний? тала пользоваться сногсшибательным успехом. Оказалось, что не зря Sega "свернула" программу Saturn, увидев, что эта станция проигрывает последнему поколению устройств конкурентов, и сделала ставку на Dreamcast. Вплоть до 4 марта 2000 г. (дата выхода Sony Playstation 2 на рынок) Dreamcast занимала лидирующую позицию на рынке игровых консолей. Коммерческий успех консоли Dreamcast

Sega сообщила о сильном падении спроса на Dreamcast в США и Европе Sega Enterprises объявила, что объем продаж приставок Dreamcast в США и Европе оказался ниже ожидаемого. Компания связывает сильное падение спроса с недостатком новых игр на этих рынках. Sega отказалась предоставить конкретные цифры по продажам пр

Sega объявила о новой Интернет-стратегии увеличения продаж приставки Dreamcast Sega Enterprises объявила о начале новой акции, целью которой является пробуждение интереса рынка к ее игровой приставке Dreamcast, чьи продажи постепенно снижаются. Теперь все надежды компании возложены на 25-футовый телефонный шнур, поставляемый с приставкой, который символизирует тот факт, что Sega видит свое

Хакеры взломали защиту приставки Dreamcast Группе хакеров, известной под названием "Utopia", удалось взломать защиту игровой приставки Dreamcast компании Sega. В результате этого они смогли сделать нелегальные копии множества игр для приставки, которые они незамедлительно разместили в Интернет. Вместе с этим они выложили на св

Sega предложила ряду крупных компаний создать совместное предприятие по выпуску чипов для Dreamcast , Sega Enterprises обратилась с предложением к компаниям NEC, Hitachi, Philips Electronics, STMicroelectronics и Imagination Technologies создать совместное предприятие по выпуску чипов для приставок Dreamcast и других устройств. Планируемая капитализации компании составит около $100 млн. Sega будет принадлежать 35% компании. Представители Sega отказались как-либо прокомментировать данную и

Президент Sega оставит свой пост из-за низкого уровня продаж Dreamcast Shoichiro Irimajiri, президент Sega Enterprises, подаст в отставку по причине низкого уровня продаж приставок Dreamcast. Об этом сообщила газета Nihon Keizai, цитируя источники близкие к компании. После отставки Irimajiri займет пост вице-председателя совета директоров. Новым президентом станет Isao Oh

Sony подала в суд на Bleem - производителя эмуляторов Playstation для ПК и Sega Dreamcast тайны. Основным продуктом компании Bleem является эмулятор Sony Playstation на ПК, позволяющий запускать диски для приставки на компьютере. Недавно Bleem выпустила программу-эмулятор Playstation для Sega Dreamcast. Суд принял предварительное решение запретить Bleem использовать картинки из игр Sony в рекламе своей продукции. См.также: (18.05) Connectix одержала частичную победу в суде прот

Sega объявила о снижении цен на приставку Dreamcast в США авки PlayStation2 на американском рынке, ее конкурент, компания Sega, предприняла ответный ход. На проходящей выставке Electronic Entertainment Expo (E3), Sega объявила о введении скидки на приставку Dreamcast в размере $50. Тем самым, цена приставки составит всего $149. Для сравнения планируемая цена PlayStation2 на момент ее выхода в октябре составляет $299.

Sega намерена оснастить игровую консоль Dreamcast возможностями Интернет-телефонии омпания Sega Enterprices объявила об альянсе с сингапурской компанией для оснащения игровой консоли Sega Dreamcast возможностями недорогой Интернет-телефонии. В сообщении Sega сказано, что нова

Sega объявила о планах по созданию игрового Интернет-провайдера ается, к середине апреля будет продано 2 млн. См.также: (27.03) Rambus потребовала запретить импорт Sega Dreamcast на рынок США (07.03) Planetweb анонсировала браузер для игровой приставки S

Rambus потребовала запретить импорт Sega Dreamcast на рынок США Компания Rambus потребовала запретить импорт игровых приставок Sega Dreamcast на американский рынок. Это связано с нарушением патентов на используемую в при

Planetweb анонсировала браузер для игровой приставки Sega Dreamcast Компания Planetweb представила релиз браузера нового поколения для платформы Sega Dreamcast. 128-битная приставка теперь получит возможность полноценной навигации в Интернет. Новый браузер поддерживает MP3, чтобы играющие могли прослушивать музыку, совместим с технологи

Японская J-Data Co. начала предоставлять бесплатно Sega Dreamcast своим Интернет-подписчикам начале проведения акции, подобной компаниям, предоставляющим бесплатно компьютеры в обмен на покупку доступа в Интернет - каждый, приобретающий доступ в Интернет, получает бесплатно игровую приставку Sega Dreamcast, которая позволит обеспечить этот доступ. Для этого необходимо заключить контракт, по которому пользователь вносит единовременно $28 и обязуется в течение года вносить ежемесячну

Sega представила цифровую камеру Dreameye для приставок Dreamcast своей игровой приставки Dreamcast (17.02) Количество пользователей Интернет через игровую приставку Sega Dreamcast достигло 1 миллиона (16.02)

Sega представила систему видеоконференций для своей игровой приставки Dreamcast ользования ZIP-дисковода и DVD. См.также: Количество пользователей Интернет через игровую приставку Sega Dreamcast достигло 1 миллиона (16.02)

Количество пользователей Интернет через игровую приставку Sega Dreamcast достигло 1 миллиона Ltd. сообщила, что количество пользователей Интернет, использующих для доступа ее игровую приставку Sega Dreamcast, достигло одного миллиона. При этом Япония имеет наибольшее число подписчиков

Excite@Home заключает альянс с Sega Dreamcast порталов. Теперь пользователи Dreamcast, желающие выйти при помощи этой приставки в Интернет, через Sega Dreamcast Network смогут воспользоваться множеством служб Excite. Excite также предостав

В США уже продано 1 млн. приставок Dreamcast Не смотря на шумиху вокруг игровых приставок Sony PlayStation, ее главный конкурент фирма Sega продолжает успешно продавать свои 128-битные приставки Dreamcast. Они впервые появились в магазинах США 9 сентября этого года и на сегодняшний день число проданных приставок достигло 1 млн. Такой успех был неожиданным даже для самой компании. По пр

В США Sega собирается продать 1,5 млн приставок Dreamcast к концу года Это примерно на 50% больше, чем планировалось раньше. Sega пришлось пересмотреть планы продаж из-за стойкого спроса на Dreamcast в Соединенных Штатах. К 31 октября американцы купили 750 862 приставки, продажи которой начались только 9 сентября. Sega планирует продать 2 млн приставок к 31 марта 2000 года и около

Владельцы Sega Dreamcast испытывают проблемы с подключением к Интернет На прошлой неделе поступили жалобы от многочисленных клиентов, которые были удивлены тем, что не смогли подключиться к Интернет. Dreamcast продается вместе со встроенным модемом 56 Кб/сек, и Sega имеет договоренности с BT и ICL на предоставление бесплатного доступа в Интернет владельцам Dreamcast. Если нужно указа

Sega Dreamcast, имеющая доступ в интернет, неплохо продается в Европе За первые 24 часа с начала продаж приставки Dreamcast в Европе было продано более 100000 штук. Jean-Francois Cecillion, главный управляющий Sega Europe, говорит, что индустрия игровых приставок еще никогда не испытывала такого подъема. У

За две недели продано более 500 тыс. приставок Dreamcast Американское подразделение фирмы Sega заявила, что за две недели было продано 514 тыс. Новых игровых приставок Dreamcast, запущенных в продажу с 9 сентября этого года. Таким образом, это число продаж затмило даже продажи Sony Playstation в 1995 году.. Dreamcast первая игровая приставка, оборудова

Dreamcast пока не будет поддерживать возможности игры по сети Компания Sega заявила, что до второй половины 2000 года не будет введена поддержка сетевой игры через новую консоль Dreamcast. Зато пользователям Dreamcast будет предоставлены возможности общения через e-mail и просмотра веб-страниц в четвертом квартале этого года. Компания пообещала выпустить для кон

Microsoft в октябре выпустит пакет разработчика для приставки Sega Dreamcast работу над Windows CE toolkit 2.0, пакетом для разработчика игр и приложений для игровой приставки Sega Dreamcast. Можно вспомнить, что почти год назад Microsoft И Sega объявляли о том, что Dr

Sega не использует Windows CE в приставках Dreamcast Еще в мае прошлого года компании Microsoft и Sega объявляли о своем сотрудничестве в проекте по созданию приставки Dreamcast. В связи с этим многие аналитики ожидали, что приставка будет работать на базе Windows CE. Но на деле все оказалось иначе. Ни одна из выпущенных игр для Dreamcast не использует

Dreamcast уже начинает вызывать нарекания со стороны пользователей Эйфория, связанная с первыми успехами на рынке игровой приставки Dreamcast фирмы Sega начинает спадать. Одним из достоинств приставки называлась возможность ее использования для путешествий в Интернет. Но как выяснилось Web-браузер, разработанный для Sega фи

В первый же день приставок Dreamcast было продано на $97 млн Дебют новой игровой приставки Dreamcast компании Sega был оглушительным. Объем продаж в первые 24 часа составил $97 млн. Правда не обошлось без неприятностей. Успех был подпорчен сообщениями о появлении в продаже неисправны

Некоторые игры для Sega Dreamcast не работают ые игры не загружаются. Почему? Дженнифер Уолкер (Jennifer Walker) объясняет это тем, что диски для Sega Dreamcast (GD-ROM ) производятся на четырех разных заводах. По-видимому, первая партия д

Предварительная продажа приставок Sega Dreamcast бьет все рекорды Компания Sega of America объявила о том, что предварительная продажа игровых приставок Sega Dreamcast достигла отметки 300000 штук. Sega более чем в три раза превысила этот показат

Официальны й выход Sega Dreamcast задерживается на 3 недели Sega сообщила, что продажи Sega Dreamcast в Великобритании откладываются с 21 сентября до 14 октября. Не быдо дано никак

Число предварительных заказов на приставки Dreamcast превысило все ожидания Компания Sega of America сообщила, что число предварительных заказов на её новую игровую приставку Dreamcast превысило все ожидания и уже составляет 200 тыс. И это за 6 недель до появления приставки в продаже, выпуск которой запланирован на 9 сентября. К 8 сентября компания планирует получит