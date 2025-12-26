Разделы

Nintendo Wii Mario Kart


СОБЫТИЯ

26.12.2025 «М.видео» назвала топ продаж видеоигр за 2025 год 1
31.07.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует всплеск интереса к портативным консолям в первом полугодии 2025 года 1
03.07.2025 Valve впервые обогнала Microsoft на рынке консолей в России в I квартале 2025 года 1
24.06.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж картриджей с играми для Nintendo Switch 2 1
17.06.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает старт продаж Nintendo Switch 2 2
09.06.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает отгрузку предзаказов Nintendo Switch 2 2
19.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги предзаказа Nintendo Switch 2: первоначальную квоту на консоль увеличивали дважды 1
23.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 игр в I квартале 2025 года 1
21.04.2025 «Яндекс Маркет» открыл предзаказ на новую консоль Nintendo Switch 2 1
08.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ Nintendo Switch 2 1
20.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» привезет в Россию Nintendo Switch 2 одной из первых 1
06.01.2025 Как поиграть в старые игры: лучшие мобильные эмуляторы и древние консольные хиты 1
28.06.2019 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: Nintendo благодаря консоли Switch впервые обошла Microsoft 1
14.06.2019 «М.Видео-Эльдорадо»: продажи игр для ПК выросли впервые за пять лет 1
15.03.2019 «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала всплеск популярности ретро-консолей в России 1
24.01.2017 Nintendo Switch: первый взгляд на новую игровую консоль 4
02.12.2015 Apple TV 4-го поколения: всё, чего так не хватало телевизору 1
16.01.2015 Семь причин купить Xbox One 1
08.12.2014 Названы лучшие игры по версии The Game Awards 2014 1
05.12.2014 Пять лучших игр для Xbox One 1
10.10.2014 Главные открытия выставки «Игромир 2014»: игры, которые мы ждём 1
26.06.2014 Топ-5 игр для Nintendo Wii U, которых никогда не будет у конкурентов 5
30.06.2010 Игровые консоли лечат зрение 1
03.02.2009 От кризиса человечество прячется в видеоигры 1
29.01.2009 Самые продаваемые игры 2008 года 1
19.01.2009 Nintendo дважды установила рекорд продаж 1
10.09.2008 Mercenaries 2 взрывает чарты 1
11.04.2008 Mario Kart Wii в продаже 4
02.04.2008 Подробности о Mario Kart Wii 4
23.11.2006 В Европе продана 7 миллионная копия DS 1
10.02.2006 Игрой года по 1UP Awards стала Resident Evil 1
01.12.2005 ELSPA: британская топ-двадцатка игр 1
18.10.2005 Пользователи Nintendo получат бесплатный доступ в интернет в ресторанах McDonald's 1

Публикаций - 33, упоминаний - 48

Nintendo Wii Mario Kart и организации, системы, технологии, персоны:

Nintendo 797 30
Microsoft Corporation 25266 10
Sony 6637 8
EA - Electronic Arts 1299 3
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 425 3
Microsoft - Activision Blizzard 489 2
Valve Software 234 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 753 2
Ubisoft Montreal 46 2
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 117 1
Spore 33 1
Yandex - Яндекс 8505 1
Apple Inc 12656 1
Intel Corporation 12550 1
Fortnite 89 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 1
Google LLC 12286 1
Capcom 283 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 260 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 231 1
Wonder 22 1
2K Games 212 1
Square Enix 205 1
Konami 107 1
EA Sports 70 1
NCsoft 101 1
AVerMedia Technologies 8 1
From Software 22 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2711 12
101Hotels.com 456 1
Тануки 24 1
Лента - Монетка - торговая сеть 59 1
Ziff Davis 23 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 53 1
McDonald’s - Макдоналдс 203 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Chevrolet 41 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 28
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 11
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 173 7
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 696 6
PC game - Fighting - Файтинг - жанр компьютерных игр 117 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6320 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 5
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1475 4
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 387 4
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 896 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 4
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1071 4
Аксессуары 4134 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13001 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3718 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2184 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4050 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6263 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12910 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1143 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1894 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1049 2
Обратная совместимость - Backward compatibility 73 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7681 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10348 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3105 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9881 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4096 15
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 58 14
Nintendo Switch - Игровая приставка 90 13
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 371 12
Nintendo Wii - игровая консоль 760 10
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1883 10
Microsoft Xbox One - игровая приставка 265 8
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 7
Nintendo Wii Remote - Nintendo Wiimote 38 6
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 333 6
Nintendo Wii U 75 6
Nintendo DS - игровая консоль 340 5
Nintendo Donkey Kong 16 4
Nintendo Wii Fit 16 4
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 4
Nintendo SNES - Super Nintendo Entertainment System - Игровая приставка 25 4
Google Android 14734 3
Apple iOS 8272 3
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 60 3
EA Need for Speed - компьютерная игра 291 3
EA Battlefield - Компьютерная игра 291 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 3
Nintendo Wii Wheel 2 2
Ubisoft - Tom Clancy's Rainbow Six Vegas - Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction 99 2
Nintendo Land 3 2
Nintendo - Nintendogs 7 2
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 2
Nintendo Wii Play 14 2
EA Star Wars 59 2
Microsoft Windows 16365 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 260 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 432 2
SEGA Mega Drive - SEGA Genesis - игровая приставка 25 2
Nintendo Labo 3 2
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 114 2
Nintendo Classic 5 2
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 2
SEGA Dreamcast - игровая приставка 95 2
Nintendo Entertainment System - NES 10 2
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 146 2
Мезин Сергей 32 9
Резников Олег 20 3
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 2
Bloch Dorian - Блох Дориан 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Гуцериев Михаил 112 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 13
Япония 13556 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 7
Европа 24653 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3391 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 3
Россия - СФО - Новосибирск 4671 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 952 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1625 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1702 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 369 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 635 3
США - Колорадо 385 2
Азия - Азиатский регион 5753 1
Канада 4987 1
Италия - Итальянская Республика 4431 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Солнечная система - Solar system 2548 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 1
Япония - Токио 1011 1
США - Техас 1014 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 809 1
Мировой океан - World Ocean 521 1
Италия - Тоскана 6 1
Средиземное море - Средиземноморье 203 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1054 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 1
Азартные игры - Покер 55 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1356 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 626 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3776 1
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 120 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1829 1
Зоология - наука о животных 2793 1
IGN 54 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 1
NPD Group 140 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 189 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
ИгроМир 119 1
