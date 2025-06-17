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«М.Видео-Эльдорадо» начинает старт продаж Nintendo Switch 2

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новой игровой консоли Nintendo Switch 2. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель направления «Развития игр и игрового сообщества» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Мы рады сообщить о старте официальных продаж Nintendo Switch 2 в «М.Видео-Эльдорадо» — первой среди федеральных сетей России. Это значимое событие для всей индустрии и миллионов геймеров, ожидавших новое поколение культовой консоли. В ближайшее время наша компания предложит выбор игр к ней на картриджах — от первого эксклюзива Mario Kart World до проверенных хитов — Cyberpunk 2077 Ultimate Edition и Hogwarts Legacy Switch 2 Edition, а также других релизов. Мы стремимся, чтобы самые ожидаемые устройства и развлечения становились доступны нашим покупателям как можно оперативнее».

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М.Видео-Эльдорадо
«М.Видео-Эльдорадо» начинает старт продаж Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 — это новое поколение гибридной игровой консоли от Nintendo, сочетающее портативность и возможности стационарной приставки. Новинка получила более мощный процессор, увеличенный объем оперативной памяти, усовершенствованный дисплей с более высокой частотой обновления и поддержкой HDR. Консоль по-прежнему поддерживает три режима использования — портативный, стационарный и ТВ, позволяя играть дома на большом экране или в пути.

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цифровизация

Одними из ключевых особенностей стали совместимость с играми первого поколения Nintendo Switch, а также поддержка новых эксклюзивов, разработанных специально под обновленную архитектуру.

Стоимость Nintendo Switch 2 в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет 59 999 руб., а в версии бандла с игрой Mario Kart World — 64 999 руб. Лидерами по спросу на консоль стали Москва и Санкт-Петербург, на них пришлось 40% и 10% от общего числа предзаказов соответственно. Мы также зафиксировали высокий интерес геймеров к новинке во Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тюмени, Челябинске, Калининграде, Южно-Сахалинске и Мурманске.

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