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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
11.10.2021 Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО 1
07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
13.08.2021 ЦРТ представила новый релиз Voice2Med 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 2
14.07.2021 Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона 1
03.06.2021 МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС 1
21.05.2021 Tele2 обеспечила петербургских автомобилистов связью и мобильным интернетом 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
17.03.2021 «Прокси» приняла участие в разработке блокчейн-платформы для «Газпромнефть-аэро» 1
11.03.2021 Цифровые решения «Ситроникс» и Visionlabs внедрены в учебные учреждения Мурманска 1
19.02.2021 В Хабаровске запустили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от группы ЦРТ 1
15.02.2021 «Netrika Интеграция» стала эксклюзивным поставщиком ИТ-решений для холдинга «Норебо» 2
07.12.2020 Медучреждения Курганской области внедряют систему голосового заполнения протоколов группы ЦРТ 1
22.10.2020 В Тюменской области вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med группы ЦРТ 1
06.10.2020 Аналитика ТТК: бесплатный Wi-Fi на вокзалах стали использовать на 40% чаще 2
02.10.2020 В Пензенской областной клинической больнице вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов, разработанную группой ЦРТ 1
18.09.2020 «Росэлектроника» поставила новое радиолокационное оборудование в аэропорты Мурманска и Салехарда 1
20.07.2020 «Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана 1
17.07.2020 «Мегафон» и «Росгеология» приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
09.06.2020 Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе 1
07.11.2019 «Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM» 1
19.09.2019 В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов 1
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
01.08.2019 «Закрома Родины» массово переходят на «Мой офис» 1
03.07.2019 Роскомнадзор признал «Мегафон» лидером по числу базовых станций 1
29.04.2019 «Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля» 3
12.02.2019 Ростех начал оснащение малых аэропортов радиолокаторами 1
07.02.2019 ВТБ удвоит ИТ-штат, набрав тысячи новых программистов 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
05.12.2018 Orange Business Services обеспечит суда Арктического морского пароходства безлимитным интернетом на Северном морском пути 1
15.11.2018 «Тинькофф Банк» открыл виртуальный центр разработки 1
09.08.2018 Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России 1
13.07.2018 Власти не дали построить «Безопасный город» за 1,5 миллиарда 3

Публикаций - 275, упоминаний - 348

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 18
Синтерра - Synterra 602 16
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 9
Скай Линк - Skylink 548 8
МегаФон ПетерСтар 154 8
3934 8
Huawei 2750 7
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 7
Yandex - Яндекс 4129 6
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 6
Microsoft Corporation 11628 6
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 233 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 5
Softline - Софтлайн 1507 5
ЛайфТелеком - Телфин 97 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 4
Синтерра Медиа - Телеком-центр 81 4
Docsvision - ДоксВижн 814 4
Orange S.A. 468 4
Ростелеком Связьинвест 773 4
Золотая Корона 282 4
Samsung Electronics 5878 4
Таттелеком 111 3
HP Inc. 3043 3
РТКомм.ру 173 3
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 52 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 386 3
Check Point Software Technologies 456 2
Verysell Сервис 5 2
VK - Mail.ru Group 2508 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Базальт СПО 206 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Directum - Директум 693 2
Intel Corporation 4335 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 12
РЖД - Российские железные дороги 1093 5
Почта России ПАО 1586 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 4
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 73 3
Ford 177 3
ВТБ24 587 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
Uber Technologies 258 2
Норникель - Норильский никель 180 2
Яндекс.Такси 271 2
Яндекс.Еда 93 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
eBay Inc 565 2
Qiwi 783 2
KIA Motors 74 2
Роснефть НК 372 2
Евросеть 939 2
Транснефть 159 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 75 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 93 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 2
Юнистрим - Unistream 169 2
Шоколадница - сеть кофеен 34 2
Uber Russia 3 2
Uber 257 2
Сбербанк Северо-Западный банк 68 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 193 2
Киноход 9 2
МДМ Банк 150 2
Александровский Банк 9 2
HeadHunter Group - HH Group 339 1
РВК - Российская венчурная компания 482 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 1
AliExpress 275 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 54 1
РусГидро ПАО 129 1
ВкусВилл 48 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 6
Президент Российской Федерации 1447 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 5
Правительство РФ 2226 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 3
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 3
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 2
Правительство Мурманской области 16 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 83 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 97 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Правительство Калининградской области - Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области 1 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Правительство Новгородской области 10 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 269 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
Creative Commons - некоммерческая организация 32 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 8
ARM64 - Архитектура процессора 1023 8
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 195 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 5
Безопасный город 348 5
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 4
ИТ-аутсорсинг 685 4
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 248 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 118 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 730 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 575 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 450 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 10
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 9
Google Android 10752 9
Microsoft Windows 10 6810 9
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 8
Apple iOS 5744 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 7
Linux - Debian GNU 277 7
Intel x86 - Архитектура процессора 1001 7
Linux OS 4386 6
ЦРТ Voice2Med 16 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 5
Apple iPhone 5 710 5
Apple iPad mini 375 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 3
Apple iPad 3263 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 514 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
IBM System p - IBM eServer pSeries 7 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Spectec TRIM 82 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 2
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 2
МегаФон Банк 6 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Apple Pay 385 2
Abbyy FlexiCapture 129 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
IBM Power8 27 2
Apple - App Store 2199 2
Microsoft Windows 876 2
Microsoft Office 2004 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 2
Apple macOS 944 2
МегаФон Arctic Connect 6 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
Дырмовский Дмитрий 76 6
Низомиддинов Олег 12 4
Щеголев Игорь 676 4
Мельников Александр 63 4
Слизень Виталий 154 3
Брюквин Юрий 206 2
Путин Владимир 1840 2
Горьков Сергей 17 2
Никифоров Николай 1126 2
Тюрина Мария 39 2
Вермишян Геворк 61 2
Анкилов Константин 62 2
Мылицын Роман 79 2
Патока Андрей 96 2
Шабалков Сергей 13 2
Коробов Евгений 22 1
Меламед Александр 40 1
Петров Дмитрий 33 1
Лысенко Эдуард 209 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 52 1
Смирнов Дмитрий 56 1
Слободин Михаил 55 1
Ковалев Сергей 18 1
Морозов Сергей 48 1
Опенышева Светлана 54 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Нащекин Алексей 111 1
Сергеев Сергей 63 1
Морошкин Александр 106 1
Собянин Сергей 211 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
Хасьянова Гульнара 88 1
Гуцериев Михаил 107 1
Рубин Дмитрий 39 1
Малышев Сергей 46 1
Кирсанова Светлана 54 1
Сахненко Сергей 71 1
Евтушенко Олег 125 1
Кабанов Владимир 174 1
Нуралиев Борис 206 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 152
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 119
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 104
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 58
Россия - СЗФО - Мурманская область 310 44
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 42
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 229 40
Россия - СФО - Новосибирск 2037 39
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 38
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 34
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 33
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 33
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 158 33
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 149 28
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 27
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 242 26
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 26
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 25
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 25
Россия - ПФО - Казань 1548 25
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 24
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 24
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 23
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 23
Россия - - СЗФО - Вологодская область - Вологда 198 23
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 22
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 21
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 20
Россия - Новороссийск 142 19
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 19
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 281 19
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 19
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 18
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 18
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 160 17
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 17
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 170 17
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Русский язык 1028 3
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 3
Образование в России 381 2
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 2
Федеральное законодательство 254 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 49 2
Великая Отечественная война 130 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 15 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
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