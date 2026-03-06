Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск

Рефарминг улучшил связь в жилых кварталах Мурманска та, онлайн-игр и приложений рефарминг является эффективным решением для наращивания емкости сети. В Мурманске технические специалисты оператора сначала проанализировали потребление трафика во в

МТС запустила LTE в аэропорту Мурманска МТС обеспечила цифровой инфраструктурой территорию нового терминала международного аэропорта «Мурманск». Сеть высокоскоростного мобильного интернета теперь покрывает более 7000 кв. метров комплекса, охватывая все доступные для пассажиров и персонала локации. Об этом CNews сообщили предс

Жителю Мурманска спамеры и мошенники пытались дозвониться более 11 тыс. раз омнительных номеров за полгода пытались дозвониться почти 11,5 тыс. раз. Это стало рекордом по количеству спам-звонков одному и тому же человеку в регионе. «Мы видим, что активность злоумышленников в Мурманске не снижается. Количество заблокированных сервисом «Защитник» звонков в первом полугодии выросло примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С помощью инструмент

В Мурманске ускорили интернет для жителей многоэтажек л сеть в спальных микрорайонах областной столицы. Благодаря проведенным работам в смартфонах мурманских абонентов скорость интернета выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В Мурманске ведется строительство новых жилых комплексов в Первомайском и Ленинском округах. В связи c этим увеличивается нагрузка на уже существующую инженерную инфраструктуру, в том числе на те

«МегаФон» расширил зону высокоскоростного 4G-интернета в Мурманске Оператор расширил карту покрытия 4G в Мурманске, усилив в 1,5 раза проникновение сигнала мобильного интернета в наиболее загруженных микрорайонах города. Инженеры «МегаФона» запустили дополнительный слой LTE в низкочастотном диапаз

Цифровой гид для автомобилистов поможет спланировать маршрут до Мурманска рвиса бронирования отелей МТС Travel запустила путеводитель для автомобилистов по маршруту Москва – Мурманск – Москва. Он включает в себя рекомендации по остановкам, их длительности и достоприм

Ко Дню Рождения Мурманск получил новые скорости мобильного интернета Цифровая экосистема МТС сообщает о завершении работ по расширению и усилению LTE-сети в Мурманске. Модернизация телеком-оборудования в городе позволила увеличить скорость мобильного интернета в среднем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС. Накануне празднования Дня г

«Транс-телематика» внедряет инновационную онлайн-систему диагностики – «Техновизор» на станции Мурманск на на станциях Новороссийск (Северо-Кавказская ж.д.), Зелецино (Горьковская ж.д.), Смоленск (Московская ж.д.), Курбакинская (Московская ж.д.) и Комсомольск-на-Амуре (Дальневосточная ж.д.). На станции Мурманск (Октябрьская ж.д.) в настоящее время завершены пусконаладочные работы. «Безопасность железнодорожных перевозок и предупреждение опасных ситуаций остается абсолютным приоритетом для ОАО

«Сберлогистика» установила первый постамат в МФЦ Мурманска «Сберлогистика» установила первый постамат в отделении Многофункционального центра в Мурманске. Это позволит жителям города получать необходимые документы быстро и удобно. Теперь, приходя в отделение МФЦ на Проспекте Ленина, 45 в Мурманске, северянам не всегда нужно брат

Цифровые решения «Ситроникс» и Visionlabs внедрены в учебные учреждения Мурманска ском индустриальном колледже – уже второй наш совместный проект с «Ситроникс» в рамках цифровизации Мурманска. В прошлом году мы запустили пилот с «умной» видеоаналитикой при поддержке Министер

«Росэлектроника» поставила новое радиолокационное оборудование в аэропорты Мурманска и Салехарда Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил в аэропорты Мурманска и Салехарда новые обзорные локаторы малой дальности. Оборудование способно обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 120 км и призвано повысить надежность системы управления воздуш

MCN Telecom добрался до Мурманска одной связи повсеместно.MCN Telecom осуществил ввод в коммерческую эксплуатацию сети электросвязи в Мурманске сразу после получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора.Территория прис

MCN Telecom запускает услуги в Мурманске CN Telecom, оператор фиксированной и мобильной связи по модели Full MVNO, объявил о начале работы в Мурманске и специальных условиях для новых абонентов на МГ/МН-связь.В начале ноября жителям к

МТС удвоил скорости 4G для половины жителей Мурманской области о сравнению с обычной сетью LTE. Полгода назад мы запустили первые базовые станции с LTE-Advanced в Мурманске, а сегодня уже более половины жителей области могут воспользоваться удвоенными скор

«Мегафон» реализовал два M2M проекта в Мурманске «Мегафон» объявил о реализации двух крупных проектов в Мурманске. Как рассказали CNews в компании, теперь SIM-карты «Мегафона» используются для передачи данных в системах сбора информации с общедомовых приборов учета и бесконтактной оплаты проезда

МТС разогнала LTE-сети в Мурманске до 150 Мбит/с Компания МТС сообщила о внедрении в Мурманске технологии LTE-Advanced, которая позволила вдвое повысить пиковые скорости в сети «

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом деловой центр «Арктика» в Мурманске Арктика», тем самым выступив основным поставщиком проводного интернета в современном деловом центре Заполярной столицы В результате модернизации сети связи на всех бизнес-этажах и в залах для п

Централизованная бухгалтерия в сфере культуры г. Мурманска оценила преимущества платформы «Парус» В муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска» на базе ПП «Парус – Бюджет 8» автоматизирована финансово-хозяйственная деятельность, включая бухгалтерский (бюджетный) учет, учет кадров и штатное расписание, расчет заработной платы

Road show «Ростелекома» по 40 городам страны стартовало в Мурманске Семинар «Простые решения от Ростелекома» в Мурманске дал старт road show, которое пройдет по 40 городам страны от Калининграда до Южно-Сахалинска. В рамках этих мероприятий эксперты «Ростелекома» проведут встречи с представителями госуд

«Новаком» автоматизировала документооборот в МАГЭ в Мурманске ая в ГК Softline, реализовала пилотный проект по автоматизации документооборота и системы управления взаимодействием сотрудников в головном офисе «Морской арктической геологоразведочной экспедиции» в Мурманске. Как сообщили CNews в Softline, данный проект, ставший продолжением сотрудничества организаций в области внедрения СЭД, позволил оптимизировать процесс обработки документов. С 1972 г.

Сеть партнеров Qtech охватила территорию от Мурманска до Владивостока К партнерской сети компании Qtech присоединился дистрибьютор телекоммуникационного оборудования, системный интегратор «Эмитэл» (Приморский край). Теперь сеть партнеров Qtech охватывает территорию от Мурманска до Владивостока. Компании «Эмитэл» и «Кьютэк» заключили партнерское соглашение в конце августа 2015 г. Подписи под документом поставили генеральный директор «Кьютэк» Иван Шитиков и Иг

ТТК предоставил услуги связи морской геофизической компании в Мурманске ад» («ТТК-Северо-Запад») компании ТТК подключил к услуге междугородной и международной телефонной связи 50 номеров предприятия. «ТТК сотрудничает с бизнес-структурами и государственными организациями Мурманска. Нашими клиентами являются более 80 предприятий города. Начало сотрудничества с компанией, работающей на рынке морских геофизических услуг — серьезная ответственность для нас. Мы обес

«Бинбанк Мурманск запустил денежные переводы «Золотая Корона» «Бинбанк Мурманск» приступил к проведению операций в сервисе денежных переводов «Золотая Корона». Операции проводятся во всех отделениях банка в городах Мурманск, Мончегорск и Полярные Зори, сооб

«Телфин» начинает продажи номеров Мурманска, Сочи и Хабаровска Телеком-провайдер «Телфин» начинает продавать городские номера Мурманска, Сочи и Хабаровска. Цена подключения каждого номера составляет i1000. Размер абонентской платы — i300 в месяц, включая НДС. «Наша компания уже давно предоставляет виртуальные номера С

МТС открыла в Мурманске первую «Мобильную библиотеку» МТС запустила в Мурманске социально-образовательный проект «Мобильная библиотека». МТС разместила виртуальные

Услуги 4G доступны клиентам «Билайн» в Вологде, Мурманске, Пскове и Североморске Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о начале оказания услуг беспроводного широкополосного доступа в интернет на базе стандарта LTE (4G) в Вологде, Мурманске и Пскове. В Мурманской области услуги 4G также предоставляются в городе Североморск. Клиенты «Билайн» могут воспользоваться услугами «четвёртого поколения» на большей части территории

МТС запустила сеть 4G LTE в Мурманске МТС в Мурманске запустила в коммерческую эксплуатацию сеть 4G стандарта LTE, обеспечивающую доступ в интернет на скорости до 75 Мбит/с. Новая сеть охватывает все районы города. Запуск сети 4G открыл

Softline повысила эффективность работы ИТ-подразделения администрации Мурманска Компания Softline объявила о завершении проекта по внедрению Microsoft System Center Operations Manager в администрации города Мурманска. Решение позволит заказчику построить систему мониторинга ИТ-инфраструктуры, тем самым повысив эффективность работы ИТ-подразделения. Отдел информационно-технического обеспечения и за

Жителя Мурманска задержали по подозрению в нарушении авторских прав Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Мурманску задержали жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, связанного с нарушением авторских прав. Как сообщается на сайте УМВД России по Мурманской области, в ходе

МТС и Fort Telecom обеспечили мониторинг пассажирского транспорта Мурманска и области ечивают мониторинг более 700 автобусов компаний, официально осуществляющих пассажирские перевозки в Мурманске и области. Каждый автобус оснащен ГЛОНАСС/GPS-оборудованием марки FORT со встроенно

МТС удвоила скорость мобильного интернета в Мурманске и Нарьян-Маре Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об успешном запуске технологии Dual Carrier-HSDPA+ еще в двух городах Северо-Запада – Мурманске и Нарьян-Маре. Внедрение этой технологии позволяет расширить емкость сети и увеличить максимальную скорость передачи данных в сети 3G МТС до 42 Мбит/с. В марте 2013 г. технология Dual

Антон Перегородов назначен директором Мурманского филиала «ВымпелКома» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о назначении Антона Перегородова директором Мурманского филиала «ВымпелКома». Антон Перегородов временно исполнял обязанности директора Мурманского филиала с июня 2011 г. Ранее он был директором по продажам на массовом рынке данно

Пассажиры мурманских троллейбусов смогут воспользоваться бесплатным WiFi предоставил оборудование для обеспечения тестирования новой услуги компании «Электротранспорт» в г. Мурманске – бесплатный доступ в интернет для пассажиров. С 18 апреля по 22 мая 2011 г. на мар

Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2" в продаже "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры «Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2"» (разработчик — 1С-Avalon). Гоночный симулятор продолжает традиции широко известной серии «Полный привод» и привносит особую романтику виртуального путешествия, впервые

Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2" в печати "1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать игры «Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2"» (разработчик — 1С-Avalon). В продажу она поступит 17 декабря.Гоночный симулятор продолжает традиции широко известной серии «Полный привод» и привносит особую романтику

Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2" в разработке "1С-СофтКлаб" ведет разработку гоночного автосимулятора «Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2"».Проект продолжает традиции широко известной серии "Полный привод" и привносит особую романтику виртуального путешествия, впервые представленного в предшествующей игре,

МТС запустила сеть 3G в Мурманске Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о введении в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Мурманске. Абоненты МТС Мурманска, находясь в зоне действия сети 3G, имеют возможность пользоваться широким спектром услуг связи «третьего поколения», прежде всего, высокоскоростным доступом в

«Скай Линк» открыл интернет-роуминг 3G между Мурманском и Иркутском обильной передачи данных между Мурманском и Иркутском (оператор «Байкалвестком»). Теперь абоненты в Мурманске и Иркутске в роуминге смогут пользоваться мобильным интернетом в режиме 1x и/или EV