Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Мурманская область Мурманск
СОБЫТИЯ
|06.03.2026
|
Рефарминг улучшил связь в жилых кварталах Мурманска
та, онлайн-игр и приложений рефарминг является эффективным решением для наращивания емкости сети. В Мурманске технические специалисты оператора сначала проанализировали потребление трафика во в
|05.03.2026
|
МТС запустила LTE в аэропорту Мурманска
МТС обеспечила цифровой инфраструктурой территорию нового терминала международного аэропорта «Мурманск». Сеть высокоскоростного мобильного интернета теперь покрывает более 7000 кв. метров комплекса, охватывая все доступные для пассажиров и персонала локации. Об этом CNews сообщили предс
|02.09.2025
|
Жителю Мурманска спамеры и мошенники пытались дозвониться более 11 тыс. раз
омнительных номеров за полгода пытались дозвониться почти 11,5 тыс. раз. Это стало рекордом по количеству спам-звонков одному и тому же человеку в регионе. «Мы видим, что активность злоумышленников в Мурманске не снижается. Количество заблокированных сервисом «Защитник» звонков в первом полугодии выросло примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С помощью инструмент
|21.05.2025
|
В Мурманске ускорили интернет для жителей многоэтажек
л сеть в спальных микрорайонах областной столицы. Благодаря проведенным работам в смартфонах мурманских абонентов скорость интернета выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В Мурманске ведется строительство новых жилых комплексов в Первомайском и Ленинском округах. В связи c этим увеличивается нагрузка на уже существующую инженерную инфраструктуру, в том числе на те
|19.08.2024
|
«МегаФон» расширил зону высокоскоростного 4G-интернета в Мурманске
Оператор расширил карту покрытия 4G в Мурманске, усилив в 1,5 раза проникновение сигнала мобильного интернета в наиболее загруженных микрорайонах города. Инженеры «МегаФона» запустили дополнительный слой LTE в низкочастотном диапаз
|17.10.2023
|
Цифровой гид для автомобилистов поможет спланировать маршрут до Мурманска
рвиса бронирования отелей МТС Travel запустила путеводитель для автомобилистов по маршруту Москва – Мурманск – Москва. Он включает в себя рекомендации по остановкам, их длительности и достоприм
|03.10.2023
|
Ко Дню Рождения Мурманск получил новые скорости мобильного интернета
Цифровая экосистема МТС сообщает о завершении работ по расширению и усилению LTE-сети в Мурманске. Модернизация телеком-оборудования в городе позволила увеличить скорость мобильного интернета в среднем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС. Накануне празднования Дня г
|21.03.2023
|
«Транс-телематика» внедряет инновационную онлайн-систему диагностики – «Техновизор» на станции Мурманск
на на станциях Новороссийск (Северо-Кавказская ж.д.), Зелецино (Горьковская ж.д.), Смоленск (Московская ж.д.), Курбакинская (Московская ж.д.) и Комсомольск-на-Амуре (Дальневосточная ж.д.). На станции Мурманск (Октябрьская ж.д.) в настоящее время завершены пусконаладочные работы. «Безопасность железнодорожных перевозок и предупреждение опасных ситуаций остается абсолютным приоритетом для ОАО
|18.11.2022
|
«Сберлогистика» установила первый постамат в МФЦ Мурманска
«Сберлогистика» установила первый постамат в отделении Многофункционального центра в Мурманске. Это позволит жителям города получать необходимые документы быстро и удобно. Теперь, приходя в отделение МФЦ на Проспекте Ленина, 45 в Мурманске, северянам не всегда нужно брат
|11.03.2021
|
Цифровые решения «Ситроникс» и Visionlabs внедрены в учебные учреждения Мурманска
ском индустриальном колледже – уже второй наш совместный проект с «Ситроникс» в рамках цифровизации Мурманска. В прошлом году мы запустили пилот с «умной» видеоаналитикой при поддержке Министер
|18.09.2020
|
«Росэлектроника» поставила новое радиолокационное оборудование в аэропорты Мурманска и Салехарда
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил в аэропорты Мурманска и Салехарда новые обзорные локаторы малой дальности. Оборудование способно обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 120 км и призвано повысить надежность системы управления воздуш
|07.11.2019
|«Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM»
|10.11.2017
|
MCN Telecom добрался до Мурманска
одной связи повсеместно.MCN Telecom осуществил ввод в коммерческую эксплуатацию сети электросвязи в Мурманске сразу после получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора.Территория прис
|10.11.2017
|
MCN Telecom запускает услуги в Мурманске
CN Telecom, оператор фиксированной и мобильной связи по модели Full MVNO, объявил о начале работы в Мурманске и специальных условиях для новых абонентов на МГ/МН-связь.В начале ноября жителям к
|01.03.2017
|
МТС удвоил скорости 4G для половины жителей Мурманской области
о сравнению с обычной сетью LTE. Полгода назад мы запустили первые базовые станции с LTE-Advanced в Мурманске, а сегодня уже более половины жителей области могут воспользоваться удвоенными скор
|08.11.2016
|
«Мегафон» реализовал два M2M проекта в Мурманске
«Мегафон» объявил о реализации двух крупных проектов в Мурманске. Как рассказали CNews в компании, теперь SIM-карты «Мегафона» используются для передачи данных в системах сбора информации с общедомовых приборов учета и бесконтактной оплаты проезда
|27.06.2016
|
МТС разогнала LTE-сети в Мурманске до 150 Мбит/с
Компания МТС сообщила о внедрении в Мурманске технологии LTE-Advanced, которая позволила вдвое повысить пиковые скорости в сети «
|22.04.2016
|
«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом деловой центр «Арктика» в Мурманске
Арктика», тем самым выступив основным поставщиком проводного интернета в современном деловом центре Заполярной столицы В результате модернизации сети связи на всех бизнес-этажах и в залах для п
|12.04.2016
|
Централизованная бухгалтерия в сфере культуры г. Мурманска оценила преимущества платформы «Парус»
В муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска» на базе ПП «Парус – Бюджет 8» автоматизирована финансово-хозяйственная деятельность, включая бухгалтерский (бюджетный) учет, учет кадров и штатное расписание, расчет заработной платы
|30.03.2016
|
Road show «Ростелекома» по 40 городам страны стартовало в Мурманске
Семинар «Простые решения от Ростелекома» в Мурманске дал старт road show, которое пройдет по 40 городам страны от Калининграда до Южно-Сахалинска. В рамках этих мероприятий эксперты «Ростелекома» проведут встречи с представителями госуд
|01.10.2015
|
«Новаком» автоматизировала документооборот в МАГЭ в Мурманске
ая в ГК Softline, реализовала пилотный проект по автоматизации документооборота и системы управления взаимодействием сотрудников в головном офисе «Морской арктической геологоразведочной экспедиции» в Мурманске. Как сообщили CNews в Softline, данный проект, ставший продолжением сотрудничества организаций в области внедрения СЭД, позволил оптимизировать процесс обработки документов. С 1972 г.
|08.09.2015
|
Сеть партнеров Qtech охватила территорию от Мурманска до Владивостока
К партнерской сети компании Qtech присоединился дистрибьютор телекоммуникационного оборудования, системный интегратор «Эмитэл» (Приморский край). Теперь сеть партнеров Qtech охватывает территорию от Мурманска до Владивостока. Компании «Эмитэл» и «Кьютэк» заключили партнерское соглашение в конце августа 2015 г. Подписи под документом поставили генеральный директор «Кьютэк» Иван Шитиков и Иг
|30.06.2015
|
ТТК предоставил услуги связи морской геофизической компании в Мурманске
ад» («ТТК-Северо-Запад») компании ТТК подключил к услуге междугородной и международной телефонной связи 50 номеров предприятия. «ТТК сотрудничает с бизнес-структурами и государственными организациями Мурманска. Нашими клиентами являются более 80 предприятий города. Начало сотрудничества с компанией, работающей на рынке морских геофизических услуг — серьезная ответственность для нас. Мы обес
|13.03.2015
|
«Бинбанк Мурманск запустил денежные переводы «Золотая Корона»
«Бинбанк Мурманск» приступил к проведению операций в сервисе денежных переводов «Золотая Корона». Операции проводятся во всех отделениях банка в городах Мурманск, Мончегорск и Полярные Зори, сооб
|17.02.2015
|
«Телфин» начинает продажи номеров Мурманска, Сочи и Хабаровска
Телеком-провайдер «Телфин» начинает продавать городские номера Мурманска, Сочи и Хабаровска. Цена подключения каждого номера составляет i1000. Размер абонентской платы — i300 в месяц, включая НДС. «Наша компания уже давно предоставляет виртуальные номера С
|23.01.2015
|
МТС открыла в Мурманске первую «Мобильную библиотеку»
МТС запустила в Мурманске социально-образовательный проект «Мобильная библиотека». МТС разместила виртуальные
|22.12.2014
|
Услуги 4G доступны клиентам «Билайн» в Вологде, Мурманске, Пскове и Североморске
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о начале оказания услуг беспроводного широкополосного доступа в интернет на базе стандарта LTE (4G) в Вологде, Мурманске и Пскове. В Мурманской области услуги 4G также предоставляются в городе Североморск. Клиенты «Билайн» могут воспользоваться услугами «четвёртого поколения» на большей части территории
|17.09.2014
|
МТС запустила сеть 4G LTE в Мурманске
МТС в Мурманске запустила в коммерческую эксплуатацию сеть 4G стандарта LTE, обеспечивающую доступ в интернет на скорости до 75 Мбит/с. Новая сеть охватывает все районы города. Запуск сети 4G открыл
|26.08.2014
|
Softline повысила эффективность работы ИТ-подразделения администрации Мурманска
Компания Softline объявила о завершении проекта по внедрению Microsoft System Center Operations Manager в администрации города Мурманска. Решение позволит заказчику построить систему мониторинга ИТ-инфраструктуры, тем самым повысив эффективность работы ИТ-подразделения. Отдел информационно-технического обеспечения и за
|08.11.2013
|
Жителя Мурманска задержали по подозрению в нарушении авторских прав
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Мурманску задержали жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, связанного с нарушением авторских прав. Как сообщается на сайте УМВД России по Мурманской области, в ходе
|19.07.2013
|
МТС и Fort Telecom обеспечили мониторинг пассажирского транспорта Мурманска и области
ечивают мониторинг более 700 автобусов компаний, официально осуществляющих пассажирские перевозки в Мурманске и области. Каждый автобус оснащен ГЛОНАСС/GPS-оборудованием марки FORT со встроенно
|22.03.2013
|
МТС удвоила скорость мобильного интернета в Мурманске и Нарьян-Маре
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об успешном запуске технологии Dual Carrier-HSDPA+ еще в двух городах Северо-Запада – Мурманске и Нарьян-Маре. Внедрение этой технологии позволяет расширить емкость сети и увеличить максимальную скорость передачи данных в сети 3G МТС до 42 Мбит/с. В марте 2013 г. технология Dual
|08.11.2011
|
Антон Перегородов назначен директором Мурманского филиала «ВымпелКома»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о назначении Антона Перегородова директором Мурманского филиала «ВымпелКома». Антон Перегородов временно исполнял обязанности директора Мурманского филиала с июня 2011 г. Ранее он был директором по продажам на массовом рынке данно
|14.04.2011
|
Пассажиры мурманских троллейбусов смогут воспользоваться бесплатным WiFi
предоставил оборудование для обеспечения тестирования новой услуги компании «Электротранспорт» в г. Мурманске – бесплатный доступ в интернет для пассажиров. С 18 апреля по 22 мая 2011 г. на мар
|17.12.2010
|
Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2" в продаже
"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры «Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2"» (разработчик — 1С-Avalon). Гоночный симулятор продолжает традиции широко известной серии «Полный привод» и привносит особую романтику виртуального путешествия, впервые
|07.12.2010
|
Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2" в печати
"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать игры «Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2"» (разработчик — 1С-Avalon). В продажу она поступит 17 декабря.Гоночный симулятор продолжает традиции широко известной серии «Полный привод» и привносит особую романтику
|23.11.2010
|
Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2" в разработке
"1С-СофтКлаб" ведет разработку гоночного автосимулятора «Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2"».Проект продолжает традиции широко известной серии "Полный привод" и привносит особую романтику виртуального путешествия, впервые представленного в предшествующей игре,
|22.04.2010
|
МТС запустила сеть 3G в Мурманске
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о введении в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Мурманске. Абоненты МТС Мурманска, находясь в зоне действия сети 3G, имеют возможность пользоваться широким спектром услуг связи «третьего поколения», прежде всего, высокоскоростным доступом в
|05.04.2010
|
«Скай Линк» открыл интернет-роуминг 3G между Мурманском и Иркутском
обильной передачи данных между Мурманском и Иркутском (оператор «Байкалвестком»). Теперь абоненты в Мурманске и Иркутске в роуминге смогут пользоваться мобильным интернетом в режиме 1x и/или EV
|23.03.2010
|
«Скай Линк» открыл интернет-роуминг 3G между Мурманском и Уфой
передачи данных между Мурманском и Уфой (оператор «Сотовая Связь Башкортостана»). Теперь абоненты в Мурманске и Уфе в роуминге смогут пользоваться мобильным интернетом в режиме EV-DO Rev.A со с
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ивонина Екатерина 28 12
|Цаплин Никита 87 9
|Чуйко Владимир 20 9
|Дырмовский Дмитрий 149 8
|Слизень Виталий 244 6
|Сухотина Ксения 29 6
|Мельников Александр 98 4
|Ухов Дмитрий 14 4
|Низомиддинов Олег 12 4
|Карпачев Александр 25 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Брюквин Юрий 300 3
|Соловенчук Александр 156 3
|Губанов Андрей 117 3
|Дугин Андрей 32 3
|Козлова Ирина 29 3
|Евдокимов Сергей 4 3
|Лекомцева Елена 16 3
|Мезин Сергей 38 3
|Путин Владимир 3454 3
|Сергеев Сергей 179 3
|Меламед Леонид 150 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Кусков Денис 221 2
|Титов Алексей 62 2
|Патока Андрей 110 2
|Елисеев Андрей 16 2
|Моторко Андрей 73 2
|Анкилов Константин 121 2
|Антонов Павел 12 2
|Горьков Сергей 22 2
|Егошин Сергей 117 2
|Федорова Олеся 63 2
|Тюрина Мария 59 2
|Мустафин Айрат 10 2
|Кивокурцев Олег 100 2
|Михайлик Константин 44 2
|Пожидаев Николай 85 2
|Шабалков Сергей 13 2
|Рощин Алексей 9 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.