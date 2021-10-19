Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Мурманская область
Мурманск
Публикаций - 275, упоминаний - 348
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дырмовский Дмитрий 76 6
|Низомиддинов Олег 12 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Мельников Александр 63 4
|Слизень Виталий 154 3
|Брюквин Юрий 206 2
|Путин Владимир 1840 2
|Горьков Сергей 17 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Тюрина Мария 39 2
|Вермишян Геворк 61 2
|Анкилов Константин 62 2
|Мылицын Роман 79 2
|Патока Андрей 96 2
|Шабалков Сергей 13 2
|Коробов Евгений 22 1
|Меламед Александр 40 1
|Петров Дмитрий 33 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 52 1
|Смирнов Дмитрий 56 1
|Слободин Михаил 55 1
|Ковалев Сергей 18 1
|Морозов Сергей 48 1
|Опенышева Светлана 54 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Морошкин Александр 106 1
|Собянин Сергей 211 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
|Хасьянова Гульнара 88 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Малышев Сергей 46 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Нуралиев Борис 206 1
|CNews Analytics 2006 5
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 2
|Gartner 2230 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Интерфакс-100 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786143, в очереди разбора - 689819.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786143, в очереди разбора - 689819.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru