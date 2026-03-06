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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Мурманская область Мурманск

Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск

Игорь Мошкин "Город-герой Мурманск" (1995) Игорь Мошкин "Город-герой Мурманск" (1995)
Гарри Френц "Мурманский порт. Сентябрь" (1970-е) Гарри Френц "Мурманский порт. Сентябрь" (1970-е)
Таргонские Валерий и Нелли "Мурманск. Портовые великаны" (1973) Таргонские Валерий и Нелли "Мурманск. Портовые великаны" (1973)
Михаил Успенский "Мурманск" (1968) Михаил Успенский "Мурманск" (1968)
«Мурманск. Абрам-мыс» 1960-е Художник — Чулович Виктор Николаевич (1922-1994) «Мурманск. Абрам-мыс» 1960-е Художник — Чулович Виктор Николаевич (1922-1994)
Михаил Канеев "Современный Мурманский рыбный порт" (1965) Михаил Канеев "Современный Мурманский рыбный порт" (1965)
Мурманский морской рыбный порт, 1972 год. Мурманский морской рыбный порт, 1972 год.
Виктор Чулович "Мурманск. Вечер на Абрам-Мысе" (1965) Виктор Чулович "Мурманск. Вечер на Абрам-Мысе" (1965)
Мария Козловская "Мурманск" (1984) Мария Козловская "Мурманск" (1984)
Евгения Малина "Огонёк. Мурманская судоверфь" (2024) Евгения Малина "Огонёк. Мурманская судоверфь" (2024)
Борис Фогель "Ледорез Литке в Мурманском порту" (1939) Борис Фогель "Ледорез Литке в Мурманском порту" (1939)
Валентин Алексеев "Мурманск обновляется" (1963) Валентин Алексеев "Мурманск обновляется" (1963)
Виктор Коровин "Мурманск. Дождливый день" (1980) Виктор Коровин "Мурманск. Дождливый день" (1980)
Татьяна Ковалёва "Мурманск. Весна" (1972) Татьяна Ковалёва "Мурманск. Весна" (1972)
Владимир Кумашов "Вокзал после дождя. Мурманск" (1999) Владимир Кумашов "Вокзал после дождя. Мурманск" (1999)
Игорь Мошкин "Город-герой Мурманск" (1995)

СОБЫТИЯ


06.03.2026 Рефарминг улучшил связь в жилых кварталах Мурманска

та, онлайн-игр и приложений рефарминг является эффективным решением для наращивания емкости сети. В Мурманске технические специалисты оператора сначала проанализировали потребление трафика во в
05.03.2026 МТС запустила LTE в аэропорту Мурманска

МТС обеспечила цифровой инфраструктурой территорию нового терминала международного аэропорта «Мурманск». Сеть высокоскоростного мобильного интернета теперь покрывает более 7000 кв. метров комплекса, охватывая все доступные для пассажиров и персонала локации. Об этом CNews сообщили предс
02.09.2025 Жителю Мурманска спамеры и мошенники пытались дозвониться более 11 тыс. раз

омнительных номеров за полгода пытались дозвониться почти 11,5 тыс. раз. Это стало рекордом по количеству спам-звонков одному и тому же человеку в регионе. «Мы видим, что активность злоумышленников в Мурманске не снижается. Количество заблокированных сервисом «Защитник» звонков в первом полугодии выросло примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С помощью инструмент
21.05.2025 В Мурманске ускорили интернет для жителей многоэтажек

л сеть в спальных микрорайонах областной столицы. Благодаря проведенным работам в смартфонах мурманских абонентов скорость интернета выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В Мурманске ведется строительство новых жилых комплексов в Первомайском и Ленинском округах. В связи c этим увеличивается нагрузка на уже существующую инженерную инфраструктуру, в том числе на те
19.08.2024 «МегаФон» расширил зону высокоскоростного 4G-интернета в Мурманске

Оператор расширил карту покрытия 4G в Мурманске, усилив в 1,5 раза проникновение сигнала мобильного интернета в наиболее загруженных микрорайонах города. Инженеры «МегаФона» запустили дополнительный слой LTE в низкочастотном диапаз
17.10.2023 Цифровой гид для автомобилистов поможет спланировать маршрут до Мурманска

рвиса бронирования отелей МТС Travel запустила путеводитель для автомобилистов по маршруту Москва – Мурманск – Москва. Он включает в себя рекомендации по остановкам, их длительности и достоприм
03.10.2023 Ко Дню Рождения Мурманск получил новые скорости мобильного интернета

Цифровая экосистема МТС сообщает о завершении работ по расширению и усилению LTE-сети в Мурманске. Модернизация телеком-оборудования в городе позволила увеличить скорость мобильного интернета в среднем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС. Накануне празднования Дня г
21.03.2023 «Транс-телематика» внедряет инновационную онлайн-систему диагностики – «Техновизор» на станции Мурманск

на на станциях Новороссийск (Северо-Кавказская ж.д.), Зелецино (Горьковская ж.д.), Смоленск (Московская ж.д.), Курбакинская (Московская ж.д.) и Комсомольск-на-Амуре (Дальневосточная ж.д.). На станции Мурманск (Октябрьская ж.д.) в настоящее время завершены пусконаладочные работы. «Безопасность железнодорожных перевозок и предупреждение опасных ситуаций остается абсолютным приоритетом для ОАО
18.11.2022 «Сберлогистика» установила первый постамат в МФЦ Мурманска

«Сберлогистика» установила первый постамат в отделении Многофункционального центра в Мурманске. Это позволит жителям города получать необходимые документы быстро и удобно. Теперь, приходя в отделение МФЦ на Проспекте Ленина, 45 в Мурманске, северянам не всегда нужно брат
11.03.2021 Цифровые решения «Ситроникс» и Visionlabs внедрены в учебные учреждения Мурманска

ском индустриальном колледже – уже второй наш совместный проект с «Ситроникс» в рамках цифровизации Мурманска. В прошлом году мы запустили пилот с «умной» видеоаналитикой при поддержке Министер
18.09.2020 «Росэлектроника» поставила новое радиолокационное оборудование в аэропорты Мурманска и Салехарда

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил в аэропорты Мурманска и Салехарда новые обзорные локаторы малой дальности. Оборудование способно обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 120 км и призвано повысить надежность системы управления воздуш
07.11.2019 «Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM»
10.11.2017 MCN Telecom добрался до Мурманска

одной связи повсеместно.MCN Telecom осуществил ввод в коммерческую эксплуатацию сети электросвязи в Мурманске сразу после получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора.Территория прис
10.11.2017 MCN Telecom запускает услуги в Мурманске

CN Telecom, оператор фиксированной и мобильной связи по модели Full MVNO, объявил о начале работы в Мурманске и специальных условиях для новых абонентов на МГ/МН-связь.В начале ноября жителям к
01.03.2017 МТС удвоил скорости 4G для половины жителей Мурманской области

о сравнению с обычной сетью LTE. Полгода назад мы запустили первые базовые станции с LTE-Advanced в Мурманске, а сегодня уже более половины жителей области могут воспользоваться удвоенными скор
08.11.2016 «Мегафон» реализовал два M2M проекта в Мурманске

«Мегафон» объявил о реализации двух крупных проектов в Мурманске. Как рассказали CNews в компании, теперь SIM-карты «Мегафона» используются для передачи данных в системах сбора информации с общедомовых приборов учета и бесконтактной оплаты проезда

27.06.2016 МТС разогнала LTE-сети в Мурманске до 150 Мбит/с

Компания МТС сообщила о внедрении в Мурманске технологии LTE-Advanced, которая позволила вдвое повысить пиковые скорости в сети «
22.04.2016 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом деловой центр «Арктика» в Мурманске

Арктика», тем самым выступив основным поставщиком проводного интернета в современном деловом центре Заполярной столицы В результате модернизации сети связи на всех бизнес-этажах и в залах для п
12.04.2016 Централизованная бухгалтерия в сфере культуры г. Мурманска оценила преимущества платформы «Парус»

В муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска» на базе ПП «Парус – Бюджет 8» автоматизирована финансово-хозяйственная деятельность, включая бухгалтерский (бюджетный) учет, учет кадров и штатное расписание, расчет заработной платы
30.03.2016 Road show «Ростелекома» по 40 городам страны стартовало в Мурманске

Семинар «Простые решения от Ростелекома» в Мурманске дал старт road show, которое пройдет по 40 городам страны от Калининграда до Южно-Сахалинска. В рамках этих мероприятий эксперты «Ростелекома» проведут встречи с представителями госуд
01.10.2015 «Новаком» автоматизировала документооборот в МАГЭ в Мурманске

ая в ГК Softline, реализовала пилотный проект по автоматизации документооборота и системы управления взаимодействием сотрудников в головном офисе «Морской арктической геологоразведочной экспедиции» в Мурманске. Как сообщили CNews в Softline, данный проект, ставший продолжением сотрудничества организаций в области внедрения СЭД, позволил оптимизировать процесс обработки документов. С 1972 г.
08.09.2015 Сеть партнеров Qtech охватила территорию от Мурманска до Владивостока

К партнерской сети компании Qtech присоединился дистрибьютор телекоммуникационного оборудования, системный интегратор «Эмитэл» (Приморский край). Теперь сеть партнеров Qtech охватывает территорию от Мурманска до Владивостока. Компании «Эмитэл» и «Кьютэк» заключили партнерское соглашение в конце августа 2015 г. Подписи под документом поставили генеральный директор «Кьютэк» Иван Шитиков и Иг
30.06.2015 ТТК предоставил услуги связи морской геофизической компании в Мурманске

ад» («ТТК-Северо-Запад») компании ТТК подключил к услуге междугородной и международной телефонной связи 50 номеров предприятия. «ТТК сотрудничает с бизнес-структурами и государственными организациями Мурманска. Нашими клиентами являются более 80 предприятий города. Начало сотрудничества с компанией, работающей на рынке морских геофизических услуг — серьезная ответственность для нас. Мы обес
13.03.2015 «Бинбанк Мурманск запустил денежные переводы «Золотая Корона»

«Бинбанк Мурманск» приступил к проведению операций в сервисе денежных переводов «Золотая Корона». Операции проводятся во всех отделениях банка в городах Мурманск, Мончегорск и Полярные Зори, сооб
17.02.2015 «Телфин» начинает продажи номеров Мурманска, Сочи и Хабаровска

Телеком-провайдер «Телфин» начинает продавать городские номера Мурманска, Сочи и Хабаровска. Цена подключения каждого номера составляет i1000. Размер абонентской платы — i300 в месяц, включая НДС. «Наша компания уже давно предоставляет виртуальные номера С
23.01.2015 МТС открыла в Мурманске первую «Мобильную библиотеку»

МТС запустила в Мурманске социально-образовательный проект «Мобильная библиотека». МТС разместила виртуальные
22.12.2014 Услуги 4G доступны клиентам «Билайн» в Вологде, Мурманске, Пскове и Североморске

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о начале оказания услуг беспроводного широкополосного доступа в интернет на базе стандарта LTE (4G) в Вологде, Мурманске и Пскове. В Мурманской области услуги 4G также предоставляются в городе Североморск. Клиенты «Билайн» могут воспользоваться услугами «четвёртого поколения» на большей части территории
17.09.2014 МТС запустила сеть 4G LTE в Мурманске

МТС в Мурманске запустила в коммерческую эксплуатацию сеть 4G стандарта LTE, обеспечивающую доступ в интернет на скорости до 75 Мбит/с. Новая сеть охватывает все районы города. Запуск сети 4G открыл

26.08.2014 Softline повысила эффективность работы ИТ-подразделения администрации Мурманска

Компания Softline объявила о завершении проекта по внедрению Microsoft System Center Operations Manager в администрации города Мурманска. Решение позволит заказчику построить систему мониторинга ИТ-инфраструктуры, тем самым повысив эффективность работы ИТ-подразделения. Отдел информационно-технического обеспечения и за
08.11.2013 Жителя Мурманска задержали по подозрению в нарушении авторских прав

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Мурманску задержали жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, связанного с нарушением авторских прав. Как сообщается на сайте УМВД России по Мурманской области, в ходе
19.07.2013 МТС и Fort Telecom обеспечили мониторинг пассажирского транспорта Мурманска и области

ечивают мониторинг более 700 автобусов компаний, официально осуществляющих пассажирские перевозки в Мурманске и области. Каждый автобус оснащен ГЛОНАСС/GPS-оборудованием марки FORT со встроенно
22.03.2013 МТС удвоила скорость мобильного интернета в Мурманске и Нарьян-Маре

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об успешном запуске технологии Dual Carrier-HSDPA+ еще в двух городах Северо-Запада – Мурманске и Нарьян-Маре. Внедрение этой технологии позволяет расширить емкость сети и увеличить максимальную скорость передачи данных в сети 3G МТС до 42 Мбит/с. В марте 2013 г. технология Dual
08.11.2011 Антон Перегородов назначен директором Мурманского филиала «ВымпелКома»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о назначении Антона Перегородова директором Мурманского филиала «ВымпелКома». Антон Перегородов временно исполнял обязанности директора Мурманского филиала с июня 2011 г. Ранее он был директором по продажам на массовом рынке данно
14.04.2011 Пассажиры мурманских троллейбусов смогут воспользоваться бесплатным WiFi

предоставил оборудование для обеспечения тестирования новой услуги компании «Электротранспорт» в г. Мурманске – бесплатный доступ в интернет для пассажиров. С 18 апреля по 22 мая 2011 г. на мар
17.12.2010 Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2" в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры «Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2"» (разработчик — 1С-Avalon). Гоночный симулятор продолжает традиции широко известной серии «Полный привод» и привносит особую романтику виртуального путешествия, впервые

07.12.2010 Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2" в печати

"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать игры «Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2"» (разработчик — 1С-Avalon). В продажу она поступит 17 декабря.Гоночный симулятор продолжает традиции широко известной серии «Полный привод» и привносит особую романтику

23.11.2010 Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2" в разработке

"1С-СофтКлаб" ведет разработку гоночного автосимулятора «Полный привод. Трофи "Мурманск–Владивосток 2"».Проект продолжает традиции широко известной серии "Полный привод" и привносит особую романтику виртуального путешествия, впервые представленного в предшествующей игре,

22.04.2010 МТС запустила сеть 3G в Мурманске

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о введении в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Мурманске. Абоненты МТС Мурманска, находясь в зоне действия сети 3G, имеют возможность пользоваться широким спектром услуг связи «третьего поколения», прежде всего, высокоскоростным доступом в

05.04.2010 «Скай Линк» открыл интернет-роуминг 3G между Мурманском и Иркутском

обильной передачи данных между Мурманском и Иркутском (оператор «Байкалвестком»). Теперь абоненты в Мурманске и Иркутске в роуминге смогут пользоваться мобильным интернетом в режиме 1x и/или EV
23.03.2010 «Скай Линк» открыл интернет-роуминг 3G между Мурманском и Уфой

передачи данных между Мурманском и Уфой (оператор «Сотовая Связь Башкортостана»). Теперь абоненты в Мурманске и Уфе в роуминге смогут пользоваться мобильным интернетом в режиме EV-DO Rev.A со с

Публикаций - 670, упоминаний - 759

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 83
МегаФон 10742 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 41
Ростелеком 10948 39
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 38
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 29
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 21
Microsoft Corporation 25775 21
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 20
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 17
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 17
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 16
Huawei 4676 16
9594 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
Samsung Electronics 11064 10
Yandex - Яндекс 9216 10
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 9
RuVDS - МТ Финанс 107 9
ВымпелКом - Поларком 17 9
Oracle Corporation 7074 9
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
HP Inc. 5883 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 8
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
ЛайфТелеком - Телфин 290 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 6
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 6
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 6
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 6
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 23 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Cisco Systems 5372 6
Apple Inc 13154 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 25
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 13
МТС Трэвел - MTS Travel 292 10
Почта России ПАО 2370 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
Dixis - Диксис - Dиксис 371 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 5
Музей-усадьба Архангельское 35 5
Евросеть 1421 5
Ford 434 5
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 4
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 4
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
Visa International 1993 4
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
ВТБ - ВТБ24 671 3
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 3
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 3
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 3
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 3
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 3
КТЭ - Краснодартеплоэнерго 4 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
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Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 13
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 6
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Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 4
Районные суды РФ 196 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Петербургский метрополитен ГУП 150 3
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Электрокабель 13 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
Союзфарма ААУ - Союзфарма Ассоциация аптечных учреждений 3 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
Гимназический союз России 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 124
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 105
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 75
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 71
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 71
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 60
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 53
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 41
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 41
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 39
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 38
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 34
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 33
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 30
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 30
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 29
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 27
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 27
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 27
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 26
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 23
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 21
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 21
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 21
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 20
Microsoft Windows 16882 17
Linux OS 11533 16
Microsoft Windows 2000 8678 13
Google Android 15243 13
Apple iOS 8583 13
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 10
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
ЦРТ Voice2Med 38 8
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 7
Linux - Debian GNU 567 7
Apple - App Store 3109 6
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 5
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Apple iPhone 6 4861 5
Apple iPhone 5 783 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 25 4
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 4
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 4
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
Apple iPad mini 430 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 137 3
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КалугаПрибор - Сканер НПО - РуСкан - серия УЗИ-сканеров 8 3
Ивонина Екатерина 28 12
Цаплин Никита 87 9
Чуйко Владимир 20 9
Дырмовский Дмитрий 149 8
Слизень Виталий 244 6
Сухотина Ксения 29 6
Мельников Александр 98 4
Ухов Дмитрий 14 4
Низомиддинов Олег 12 4
Карпачев Александр 25 4
Щеголев Игорь 699 4
Брюквин Юрий 300 3
Соловенчук Александр 156 3
Губанов Андрей 117 3
Дугин Андрей 32 3
Козлова Ирина 29 3
Евдокимов Сергей 4 3
Лекомцева Елена 16 3
Мезин Сергей 38 3
Путин Владимир 3454 3
Сергеев Сергей 179 3
Меламед Леонид 150 2
Кириенко Сергей 149 2
Кусков Денис 221 2
Титов Алексей 62 2
Патока Андрей 110 2
Елисеев Андрей 16 2
Моторко Андрей 73 2
Анкилов Константин 121 2
Антонов Павел 12 2
Горьков Сергей 22 2
Егошин Сергей 117 2
Федорова Олеся 63 2
Тюрина Мария 59 2
Мустафин Айрат 10 2
Кивокурцев Олег 100 2
Михайлик Константин 44 2
Пожидаев Николай 85 2
Шабалков Сергей 13 2
Рощин Алексей 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 446
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 281
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 255
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 145
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 122
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 115
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 94
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 91
Россия - СФО - Новосибирск 4876 89
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 83
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 72
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 72
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 71
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 69
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 61
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 61
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 59
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 59
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 335 58
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 58
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 58
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 51
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 49
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 49
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 47
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 46
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 44
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 43
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 359 43
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 43
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 360 42
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 40
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 40
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 40
Европа 24964 39
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 39
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 39
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 36
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 117
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 80
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 77
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 73
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 60
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 54
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 34
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 31
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 30
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 30
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 30
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 25
Энергетика - Energy - Energetically 5855 24
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 18
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 17
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 16
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 15
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 14
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 13
Паспорт - Паспортные данные 2848 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
Известия ИД 770 4
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
Regnum - Регнум 114 3
Деловой Петербург 40 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
AP - Associated Press 2007 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
National Geographic 95 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Юность - радиостанция 52 1
Мобильные системы 118 1
Автокод (портал) 40 1
Открытые системы ИД 176 1
Росбалт ИА 60 1
ComputerWire 51 1
RTVi - Russian Television International 16 1
Время новостей 31 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
Вечерний Петербург 2 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
FT - Financial Times 1296 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
Рустелеком ТК 305 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Gartner - Гартнер 3658 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
CNews Инновация года - награда 155 1
Synergy Research Group 48 1
Fortune Global 100 142 1
Sensor Tower 16 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Интерфакс-100 21 1
Moody's Investors Service 136 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
INFOLine-Аналитика 78 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 10
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 6
РАН - Российская академия наук 2122 5
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 11 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 2
МКЭиИТ - Мурманский колледж экономики и информационных технологий 3 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 12 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 10 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
Школа цифровых технологий 24 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
ТвГУ - Тверской государственный университет 14 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
Государственный Русский музей 52 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 7
День молодёжи - 27 июня 1087 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
CeBIT 614 1
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CSTB Telecom & Media 83 1
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Городские технологии - выставка-форум 21 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
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