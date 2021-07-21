Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тюрина Мария
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Публикаций - 39, упоминаний - 54
Тюрина Мария упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шабалков Сергей 13 6
|Красников Александр 8 3
|Кириченко Игорь 41 1
|Бойко Андрей 37 1
|Козловский Андрей 10 1
|Новиков Юрий 6 1
|Аниканова Мария 3 1
|Ефанова Мария 1 1
|Буряков Денис 1 1
|Лосев Сергей 43 1
|Юрченко Евгений 75 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru