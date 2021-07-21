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Тюрина Мария


21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
28.04.2018 «Телфин» выпустил расширение облачной АТС для браузеров 1
22.03.2017 АТС «Телфин.Офис» пополнилась новым сервисом «Мониторинг» 2
17.08.2016 «Телфин» обновил платформу виртуальной АТС 1
31.05.2016 «Телфин» запустил услугу для объединения сотовых телефонов с офисной АТС 1
25.04.2016 «Телфин» увеличил на 13% число подключений виртуальных номеров в первом квартале 2016 г. 1
28.03.2016 «Телфин» начал подключать новые иностранные номера 1
28.01.2016 Выручка «Телфин» в 2015 г. выросла на 25% 2
09.12.2015 «Телфин» запустил обновленный автоинформатор 1
18.11.2015 Число подключений АТС «Телфин.Офис» за январь-октябрь 2015 г. выросло вдвое 1
08.10.2015 Число новых подключений облачных решений «Телфин» увеличилось на 50% 1
22.09.2015 «Телфин» оптимизирует ИТ-инфраструктуру 1
24.08.2015 70% пользователей интернет-телефонии от «Телфина» — компании малого бизнеса 1
29.06.2015 «Телфин» начал продажи телефонных номеров Костромы 1
04.06.2015 «Телфин» вводит единую стоимость подключения телефонных номеров России 1
27.05.2015 Рынок АТС «взрослеет», уходя в облака 5
26.05.2015 «Телфин» расширяет присутствие на Дальнем Востоке 1
13.04.2015 Число подключений АТС «Телфин.Офис» увеличилось в 2 раза 1
01.04.2015 «Телфин» отменяет плату за АТС 1
17.02.2015 «Телфин» начинает продажи номеров Мурманска, Сочи и Хабаровска 1
03.02.2015 «Телфин» начинает продажи городских номеров Астрахани и Оренбурга 1
28.01.2015 Число подключений АТС «Телфин.Офис» в 2014 г. увеличилось более чем на 30% 1
03.12.2014 Рост числа подключений АТС «Телфин.Офис» в 2014 г. составил 30% 1
05.08.2014 «Телфин» увеличил число подключений виртуальной АТС «Телфин.Офис» на 45% 1
10.07.2014 АТС «Телфин.Офис» интегрирована с системой автоматизации бизнеса «Мегаплан» 1
07.07.2014 «Телфин» запустил новую услугу отслеживания звонков 1
04.07.2014 Унифицированные коммуникации сокращают ТСО 9
24.06.2014 На рынке телекоммуникаций идет мобильная революция 1
14.04.2014 Число корпоративных клиентов «Телфин» по итогам 1 квартала 2014 г. увеличилось на 38% 1
12.12.2012 «Телфин» открыл представительство в Екатеринбурге 1
23.11.2012 «Телфин» открыл представительство в Москве 1
23.10.2012 «Телфин» запустил облачный сервис распознавания и синтеза речи 1
26.09.2012 «Телфин» снижает тарифы на IP-телефонию 1
27.06.2012 «Телфин» снижает тарифы на местную телефонную связь в пяти регионах 1
24.02.2012 "Телфин" уводит телефонизацию бизнеса в "облака" 2
14.02.2012 «Телфин» выходит на рынок ВКС 1
01.02.2012 «Телфин» обезопасит корпоративные телефонные сети от прослушки и взлома 1
21.12.2011 «Телфин» запустил сервис «Автоинформатор» 1

Публикаций - 39, упоминаний - 54

Тюрина Мария упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЛайфТелеком - Телфин 97 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
СКБ Контур 416 2
RetailCRM 21 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Ростелеком Связьинвест 706 1
Тензор 44 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
Google LLC 7177 1
Мегаплан 60 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Онланта 75 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Roistat 6 1
Mindbox 11 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
iiko - айко 17 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
1С-Битрикс 349 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
АТОЛ ГК 168 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Naumen - Наумен 342 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
3779 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Microsoft Corporation 11168 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 12 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 10
Google Chrome - браузер 1119 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Microsoft Office 365 769 1
amoCRM 39 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 179 1
Microsoft Office 1950 1
Asterisk 58 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
Naumen ITSM365 9 1
Softline Cloud 10 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
МТС Мобильные сотрудники 39 1
Шабалков Сергей 13 6
Красников Александр 8 3
Кириченко Игорь 41 1
Бойко Андрей 37 1
Козловский Андрей 10 1
Новиков Юрий 6 1
Аниканова Мария 3 1
Ефанова Мария 1 1
Буряков Денис 1 1
Лосев Сергей 43 1
Юрченко Евгений 75 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 9
Россия - Краснодар 1041 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 7
Россия - ПФО - Казань 1522 5
Россия - СФО - Новосибирск 1980 5
Россия - Владивосток 866 3
Прибалтика - Балтия 597 3
Россия - Красноярск 853 3
Россия - Сочи 913 3
Казахстан - Республика 2650 3
Узбекистан - Республика 827 2
Россия - Волгоград 545 2
Россия - Мурманск 261 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Россия - Воронеж 693 2
Россия - Саратов 410 2
Россия - Оренбург 259 2
Россия - Тула 181 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 2
Россия - Челябинск 777 2
Таджикистан - Республика 439 2
Россия - Хабаровск 624 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Армения - Республика 690 2
Россия - Курск 232 2
Россия - Астрахань 242 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - Ставрополь 275 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Калуга 299 1
Россия - Улан-Удэ 141 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Тамбов 208 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2729 1
Gartner 2197 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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