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Тюрина Мария
СОБЫТИЯ
Публикаций - 59, упоминаний - 61
Тюрина Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Шабалков Сергей 13 7
|Красников Александр 13 3
|Сажко Василий 29 2
|Чернов Максим 31 1
|Никифоров Дмитрий 15 1
|Зайков Максим 30 1
|Школьников Николай 26 1
|Зайцев Николай 32 1
|Ткачук Лариса 53 1
|Игнатова Мария 143 1
|Ефанова Мария 2 1
|Буряков Денис 1 1
|Мочальников Алексей 13 1
|Лосев Сергей 46 1
|Юрченко Евгений 133 1
|Клягин Максим 29 1
|Хавторин Антон 25 1
|Гавриков Андрей 1 1
|Тюкачев Андрей 3 1
|Секерин Дмитрий 1 1
|Динмухаметов Руслан 4 1
|Иванов Федор 4 1
|Цветков Евгений 3 1
|Менделеев Яков 3 1
|Штейнлихт Олег 1 1
|Мороко Артемий 5 1
|Аврамов Роман 3 1
|Шлычков Александр 4 1
|Ланцев Андрей 1 1
|Дрондин Александр 1 1
|Путченко Сергей 1 1
|Абельцев Андрей 1 1
|Гиричев Александр 1 1
|Малофеев Константин 118 1
|Орловский Виктор 408 1
|Соловьев Владимир 108 1
|Кириченко Игорь 58 1
|Бойко Андрей 56 1
|Горбунов Алексей 32 1
|Майстренко Игорь 46 1
|Ведомости 1466 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.