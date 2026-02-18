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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тюрина Мария

СОБЫТИЯ


18.02.2026 Как бизнес пересобирает ВАТС и IP-телефонию в 2026 г. 2
04.02.2026 «Телфин» подвел итоги 2025 года: спрос на омниканальные решения связи растет на 40% в год 2
18.11.2025 Telecom API меняют подход к клиентскому опыту 1
26.02.2025 Аналитика «Телфин»: бизнес выбирает омниканальное общение и мобильность 1
31.01.2025 «Телфин» подвел итоги 2024 г.: продажи комплексных коммуникационных решений выросли на 35% 1
28.11.2024 «Телфин» вошел в топ-5 провайдеров ВАТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews 1
26.01.2024 «Телфин» подводит итоги 2023 года: компания переходит к предоставлению комплексных решений связи 1
21.09.2023 Телеком-отрасль полюбила джунов. Специалистам без опыта доступны десятки тысяч вакансий. Зарплаты постепенно растут 1
26.07.2023 Аналитика «Телфин»: мобильные номера и мессенджеры вытесняют городские 1
14.03.2023 Аналитика «Телфин»: бизнес подключает мобильные номера и открывает представительства в СНГ 1
26.01.2023 «Телфин» подвел итоги 2022 года 1
26.10.2022 «Телфин» расширил портфель продуктов 1
06.10.2022 «Телфин» и HeadHunter: 57% вакансий в телеком-бизнесе не требуют опыта работы 1
18.03.2022 Точки роста рынка телеком-услуг: недвижимость, госорганы и консалтинг 1
02.02.2022 Российские клиники получили бесплатный доступ к сервису ВКС от «Телфин» 1
08.12.2021 Flash Calls от «Телфин»: авторизация по звонку до 10 раз выгоднее СМС 1
29.11.2021 Аналитика «Телфин»: треть пользователей виртуальных АТС — интернет-магазины 1
16.11.2021 Виртуальная АТС в смартфоне: как дополнить мобильную связь новыми функциями 1
09.11.2021 «Телфин» запустил мобильную связь с возможностями виртуальной АТС 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
28.04.2018 «Телфин» выпустил расширение облачной АТС для браузеров 1
22.03.2017 АТС «Телфин.Офис» пополнилась новым сервисом «Мониторинг» 1
17.08.2016 «Телфин» обновил платформу виртуальной АТС 1
31.05.2016 «Телфин» запустил услугу для объединения сотовых телефонов с офисной АТС 1
25.04.2016 «Телфин» увеличил на 13% число подключений виртуальных номеров в первом квартале 2016 г. 1
28.03.2016 «Телфин» начал подключать новые иностранные номера 1
28.01.2016 Выручка «Телфин» в 2015 г. выросла на 25% 1
09.12.2015 «Телфин» запустил обновленный автоинформатор 1
18.11.2015 Число подключений АТС «Телфин.Офис» за январь-октябрь 2015 г. выросло вдвое 1
08.10.2015 Число новых подключений облачных решений «Телфин» увеличилось на 50% 1
22.09.2015 «Телфин» оптимизирует ИТ-инфраструктуру 1
24.08.2015 70% пользователей интернет-телефонии от «Телфина» — компании малого бизнеса 1
29.06.2015 «Телфин» начал продажи телефонных номеров Костромы 1
04.06.2015 «Телфин» вводит единую стоимость подключения телефонных номеров России 1
27.05.2015 Рынок АТС «взрослеет», уходя в облака 1
26.05.2015 «Телфин» расширяет присутствие на Дальнем Востоке 1
13.04.2015 Число подключений АТС «Телфин.Офис» увеличилось в 2 раза 1
01.04.2015 «Телфин» отменяет плату за АТС 1
17.02.2015 «Телфин» начинает продажи номеров Мурманска, Сочи и Хабаровска 1

Публикаций - 59, упоминаний - 61

Тюрина Мария и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 290 59
Telegram Group 2940 5
1С - Мегаплан 104 4
Ростелеком 10948 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
МегаФон 10742 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 26 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 2
RetailCRM - РитейлДрайвер 46 2
VK - YClients - УайКлаентс 69 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 2
Google LLC 12690 2
Roistat 18 1
Mindbox - Майндбокс 34 1
Телеком-защита 54 1
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 25 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
iiko - айко 62 1
Jivo - Живой сайт - JivoSite 9 1
Информатика и Сервис 6 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 1
Алтегро Груп - Altegro - AltegroFON - NextTell - НекстТелл 6 1
ITooLabs - Айтулабс 4 1
Microsoft Corporation 25775 1
Softline - Софтлайн 3743 1
9594 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 1
Naumen - Наумен 752 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
UzAuto Motors - GM Uzbekistan - UZ-Daewoo - Uz-DaewooAuto 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
ЦИАН - CIAN 192 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 42
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 33
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 27
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 21
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
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Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 129 7
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 7
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 178 6
Автоинформатор 116 6
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 4
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Polycom RSS 2 1
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
White list - Белый список 162 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 49 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Ведомости 1466 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Discovery Research Group 22 2
Mordor Intelligence 35 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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