Телеком-отрасль полюбила джунов. Специалистам без опыта доступны десятки тысяч вакансий. Зарплаты постепенно растут

Около половины всех вакансий, открытых в российском телекоме, подходят для джунов – специалистов с минимальным или нулевым опытом работы. Это десятки тысяч потенциальных должностей – в первой половине 2023 г. в телекоме было открыто около 68 тыс. вакансий. Зарплаты растут, но платят в этой сфере в среднем меньше, чем курьерам, но компании постепенно повышают зарплаты, чтобы удерживать сотрудников от перехода к конкурентам или в другие сферы.

Джунам рады в телекоме

Начинающие специалисты, имеющие минимальный опыт работы или не имеющие его вовсе, оказались очень востребованы в российской телеком-сфере. Из всех открытых в этой области вакансий около половины доступны для джунов, несмотря на то, что в целом в российской ИТ-отрасли новичков не очень жалуют именно из-за отсутствия у них опыта. Также в телекоме наблюдается рост зарплат, но не очень быстрый – в среднем на 5 тыс. руб. за два года.

По итогам первой половины 2023 г. из 100% всех вакансий в российском телекоме 48% подходили начинающим специалистам, сообщили CNews представители hh.ru и провайдера «Телфин». Это уровень 2021 г., тогда как в 2022 г. показатель был на уровне 47%.

Что еще более примечательно, то работодатели в телеком-отрасли сдались и перестали требовать от своих работников обязательного присутствия в кабинете или, что для многих еще хуже, в опенспейсе или коворкинге. Всего за год число вакансий в телекоме с возможностью удаленной работы подскочило на невероятные 42%.

Работа из дома, кафе, номера гостиницы или с пляжа – это для многих очень важный критерий. В сентябре 2023 г. CNews писал, что ИТ-специалистам настолько не хочется ездить из дома в офис и обратно и тем более переезжать в другой город ради работы, что они отказываются даже от предложения работодателя компенсировать ему все связанные с этим расходы.

Вакансий много, денег мало

Чаще всего телеком-компаниям в последние годы требуются разработчики и сервисные инженеры, то есть полноценные ИТ-специалисты. Однако наряду с ними не меньший спрос сформирован на операторов колл-центра, менеджеров по продажам и продавцов-консультантов. В исследовании не сказано, но, вероятно, именно за счет них и достигается высокое количество вакансий, подходящих для джунов – чтобы продавать телефоны в салонах связи и навязывать им ненужные кредиты (такое иногда случается), опыт в DevOps точно не нужен.

Российская телеком-сфера не может похвастаться высокими зарплатами. В первой половине 2023 г. средняя зарплата в ней составляла 45,2 тыс. руб. С одной стороны, за два года она показала значительный рост (в начале 2021 г. она была на уровне 40,1 тыс. руб.), с другой – CNews писал, что в современной России даже студент, еще не успевший получить диплом, может зарабатывать гораздо больше, работая курьером или на стройке.

Тем не менее, телеком-компании все же пытаются поддерживать зарплаты на конкурентном уровне, особенно для ИТ-специалистов. Связано это в первую очередь с их дефицитом – ИТ-шников в России и раньше не хватало, а в 2022 г. случился их массовый переезд за рубеж, о чем «Ведомостям» сообщила генеральный директор провайдера «Телфин» Мария Тюрина. Она добавила также, что компании из сферы телекома вынуждены повышать зарплаты ИТ-работникам, особенно в отстающих регионах (в каких именно, она не уточнила), и даже «понижать профессиональную планку при поиске людей».

Телеком пошел в рост

Еще одна отличительная особенность российской телеком-отрасли – в первом полугодии 2023 г. она очень нуждалась новых работниках. За первые шесть месяцев 2023 г. в этой сфере было открыто свыше 68 тыс. вакансий, и это почти на 21% больше, нежели годом ранее, и на более чем 16% больше в сравнении с первой половиной 2021 г.

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Но по первой половине года пока нельзя судить обо всем годе в целом, тем более, что пока не завершился еще и III квартал. Однако сравнение 2022 и 2021 г. весьма показательно – если в свободном от ковида и казарм 2021 г. в российском телекоме было открыто в сумме 128 тыс. вакансий, то в 2022 г. наем упал на 8,6% – число вакансий сократилось до 117 тыс.

«У нас всегда есть открытые вакансии для технических и ИТ-специалистов, это связано с развитием бизнеса, запуском новых проектов и с тем, что растущая инфраструктура сети требует техподдержки, – сообщили CNews в «МегаФоне». – На ИТ- и специалистов в Big Data традиционно высокий спрос. При приеме на работу в техблок мы отдаем предпочтение кандидатам с профильным инженерным образованием. Если отсутствует опыт работы, то предлагаем пройти стажировку и начать карьеру в МегаФоне с подразделения клиентского сервиса или в розничной сети. В «МегаФоне» есть рост зарплат, в этом году у 65% наших сотрудников вырос уровень дохода».



Новым проектам – новые люди

Часто рост числа вакансий в телекоме связан с запуском новых проектов. Такая зависимость существует, например, в федеральном операторе связи Tele2. «Мы фиксируем незначительный рост числа открытых вакансий по сравнению с началом года, что обусловлено запуском новых проектов в компании», – сообщили изданию представители Tele2.

По их словам, двери компании открыты и для начинающих специалистов с нулевым запасом опыта работы. «Что касается привлечения специалистов без опыта, то в Tele2 на федеральном уровне действует программа стажировки», – добавили они, подчеркнув, что 70% таких стажеров затем переходят в штат Tele2 на должности специалистов.