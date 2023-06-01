Россиянке навязали нелепый кредит за дешевый смартфон Xiaomi. Он в четыре раза больше цены смартфона

Консультант в ярославском салоне Tele2 продал клиентке смартфон Redmi 12C по цене, в четыре раза превышающую первоначальную, да еще и в кредит. Он навязал ей ненужные услуги и аксессуары. Tele2 отреагировал моментально – предприимчивый консультант будет уволен, а всю сумму кредита покроет владелец салона. Сам мобильник и гаджеты останутся покупательнице в качестве компенсации.

Один смартфон по цене четырех

Сотрудник розничной сети оператора связи Tele2 в Ярославле навязал покупательнице кредит на десятки тысяч рублей и множество бесполезных ей аксессуаров и услуг. Она пришла в салон за недорогим смартфоном Xiaomi, который стоит более чем в четыре раза меньше той суммы, которая стараниями продавца оказалась в чеке.

Первым на случившееся обратил внимание Telegram-канал «Кухня ритейла». Жительница Ярославля хотела приобрести бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 12C, который на сайте Xiaomi стоит 10 тыс. руб. за версию с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

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В интернет-магазине Tele2 в Ярославле и других городах этот мобильник на момент публикации материала 9500 руб. в такой же комплектации, хотя, как пишет «Кухня ритейла», в салоне за него просили 11,5 тыс. руб. Но в итоге сумма в чеке составила около 41,5 тыс. руб. – почти в четыре раза больше первоначальной.

Как такое могло произойти

Консультант, к которому обратилась жительница Ярославля, в дополнение к смартфону продал женщине множество дополнительных позиций – страховки на 10 тыс. руб., камеру «Ростелекома» для домашнего видеонаблюдения за 10 тыс. руб., несколько аксессуаров (чехол, защитное стекло и пр.), а также несколько услуг по настройке смартфона, оцененных суммарно приблизительно в 10 тыс. руб. На момент выхода материала не было известно, что под ними подразумевается, и были ли они оказаны в полном объеме. Также в чеке присутствовала SIM-карта.

Истинная стоимость Redmi 12C

Как пишет «Кухня ритейла», покупательница до самого конца не была осведомлена о стоимости услуг и аксессуаров, которые ей продал консультант. Ей сообщили лишь, что для оформления кредита на смартфон нужно обязательно застраховать мобильник и настроить его, а также добавили, что видеокамера будет бесплатным бонусом, то есть подарком.

По каким причинам жительница Ярославля не перепроверила все, что было написано в кредитном договоре, до его подписания, неизвестно, но в итоге вместо одной позиции с надписью «Смартфон» в чеке оказалось 10 пунктов, девять из которых появились в нем благодаря усилиям продавца-консультанта.

Справедливость восторжествовала

Публикация в Telegram-канале «Кухня ритейла» появилась в утром 31 мая 2023 г. по Москве. Спустя немногим более суток Tele2 решил этот вопрос в пользу покупательницы и далеко не в пользу консультанта, обслуживавшего ее.

Публикация, которая помогла быстро решить проблему

Как сообщили CNews представители Tele2, по поводу случившегося была проведена проверка, по результатам которой «факт недобросовестного обслуживания покупателя» получил подтверждение. После этого оператор связался с покупательницей и принес свои извинения. «Кредит и счета за все товары и услуги будут полностью закрыты партнером (розничные салоны Tele2 работают по франшизе – прим. CNews)», – сообщили CNews в Tele2. Другими словами, выплачивать кредит, почти в четыре раза превышающий первоначальную стоимость смартфона, женщине не придется. В Tele2 уточнили CNews, что и владелец салона связи оплатит стоимость и самого телефона, и всех навязанных консультантом услуг и аксессуаров. «Товары останутся в качестве компенсации у женщины», – добавили представители оператора.

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Самого продавца-консультанта в скором будущем будет ждать наказание. «Недобросовестный сотрудник, который ввел клиента в заблуждение, будет уволен», – сообщили CNews в Tele2. Будут ли к нему применены какие-либо дополнительные санкции, неизвестно.

Кто виноват

Мнение читателей Telegram-канала «Кухня ритейла» о том, на ком в данной ситуации лежит вина, разделились. Одни из них говорят, что продавец руководствовался собственной выгодой, так как хотел закрыть план по продажам, другие пишут, что эти планы зачастую невыполнимы из-за чрезмерных требований.

Россияне разделились на три лагеря

Третьи пользователи заметили, что, прежде чем ставить свою подпись в том или ином документе, следует прочесть его содержимое. Другими словами, они считают, что вина лежит на самой покупательнице, которая не удосужилась прочитать договор перед подписанием.

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Об истинных причинах того, почему жительница Ярославля не проверила список товаров в договоре, на которые она брала кредит, на момент публикации материала известно не было. Также не раскрывался ее возраст.

Не доверяй, проверяй и перепроверяй

Произошедшее не является единичным случаем – сотрудники многих российских салонов связи промышляют подобным. В апреле 2019 г. CNews освещал похожий случай в салоне «Связного», когда продавцы навязали покупательнице SIM-карту в качестве подарка. Это случилось зимой 2019 г., но самой картой девушка не пользовалась, а весной 2019 г. получила письмо от оператора связи с информированием о крупной задолженности перед ним и передаче дела о взыскании в суд. Как выяснилось, на подарочной SIM-карте был тариф с абонентской платой, о чем покупательница не знала.

После шумихи в интернете оператор отозвал иск, а «Связной» опубликовал официальный комментарий, в котором свалил всю вину на консультанта, который не рассказал девушке обо всех условиях акции. Тогда же в стали появляться комментарии других клиентов салонов «Связного», попавшихся на ту же удочку с подарочной SIM-картой. Им накопившийся долг пришлось оплатить.