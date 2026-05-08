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Связной ГК

Связной ГК

«Связной» — розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. На 2022 год у компании более 2,6 тыс. магазинов в 1100 городах России, более 13 тысяч продавцов-консультантов, которые обслуживают более миллиона покупателей в день.

СОБЫТИЯ

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08.05.2026 Долю разорившейся сети «Связной» купил бывший топ-менеджер ВЭБ.РФ и «Ростелекома»

Итоги торгов Как выяснил CNews, долю в легендарной разорившейся сети техники «Связной» с торгов собирается приобрести бывший вице-президент ВЭБ.РФ и в прошлом топ-менеджер
06.11.2025 «Связной» больше не банкрот. Компании простили долг в десятки миллиардов. Бренд сохранен, на пепелище можно построить новый бизнес

ботники и ФНС получили свои миллиарды Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве ООО «Сеть Связной», головной компании сети магазинов «Связной», узнал CNews. Суд утвердил мирово
18.09.2025 «Связной» готовит мировое соглашение по долгу на 26 миллиардов с офшором из «Москва-сити»

Неожиданный мир ООО «Сеть Связной», операционная компания группы «Связной», заключает мировое соглашение с офшор
10.09.2025 Мультимиллиардные долги «Связному» ушли с молотка за одну сороковую цены. Когда-то они стоили 31 миллиард

250 млн руб., или 2,6%. Также ЦОП признан победителем торгов на приобретение прав требования к ООО «Связной бай» (Минск). Размер дебиторки — 379 млн руб., лучшая цена — 76 млн руб., или 20% от

29.04.2025 Отменены торги по продаже брендов обанкротившегося «Связного»

сновании решения комитета кредиторов назначенные на апрель 2025 г. торги по продаже торговых марок «Связной», «Связной.ру», «Связной трэвел» (и еще два варианта этого наименования
14.08.2024 «Связной» возродился. На останках легендарного ритейлера строят новую сеть. Открыты первые магазины

Возвращение «Связного» Бывшие топ-менеджеры популярного в прошлом ритейлера «Связной» открыли новую сеть магазинов «Связь.ON». Первые точки продаж уже работают, притом ср
13.02.2024 «Связной» оставил тысячи россиян без средств к существованию. Им не выплатили зарплату на сотни миллионов рублей

Где деньги, «Связной»? Популярный в прошлом российский ритейлер «Связной» не выплатил своим бывшим

12.12.2023 «Связной» – банкрот

«Связной» обанкротился Известный и в прошлом самый крупный в России сотовый ритейлер «Связн
01.09.2023 «Связной» объявил сотрудникам, что не может платить зарплату

Письмо сотрудникам Сеть магазинов «Связной», проходящая процедуру банкротства, разослала сотрудникам письмо с сообщением о том,

28.06.2023 «Связной» сделал последний шаг навстречу банкротству

Процедура наблюдения в «Связном» Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в ООО «Сеть «Связной» (головная структура сети салонов связи «Связной»). Информация об этом появила
16.05.2023 «Связной» не смог уговорить суд на отсрочку. Огромный долг «Билайну» придется заплатить

«Связной» просит отсрочки по выплате задолженности «Вымпелкому» Арбитражный суд Московского ок
16.03.2023 «Связной» поменял руководство, стратегию и «откажется от существующей бизнес-модели»

г., в котором сообщалось о смене руководства. Ранее Андрей Тарабурин входил в совет директоров АО «Связной банк», которое закрылось в 2015 г. Новое руководство займется «стабилизацией бизнеса

14.02.2023 Конец легенды. «Связной» подает на банкротство

Последние планы «Связного» ООО «Сеть Связной» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве,
06.02.2023 «Связной» закрыл больше 400 салонов, но не смог разжалобить суд

зал «Связному» во встречном иске к Merlion Арбитражный суд Москвы отклонил встречный иск ООО «Сеть «Связной» (головная структура к сети салонов связи «Связной») к дистрибьютору ИТ-оборуд
26.01.2023 Merlion отсудил у «Связного» 5 миллиардов за технику Apple и Xiaomi

ражный суд Москвы удовлетворил иск дистрибьютора Merlion (юридическое лицо – ООО «Мерлион») к сети «Связной» (юридическое лицо – ООО «Сеть «Связной»). Истец требовал выплатить задолженно
09.12.2022 «Билайн» отсудил у «Связного» 840 миллионов

рил иск телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») к сети салонов связи «Связной» о взыскании 838 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных разбир
06.12.2022 «Почта банк» и «Связной» запустили кредитную линию по технологии POS-кредитов

«Почта банк» и «Связной» предложили альтернативу кредитной карте в сегменте POS-кредитования – кредитную лини
05.12.2022 «Мегафон» избавился от своей доли в «Связном»

альше мы продолжим фокусироваться на собственной рознице. Сделкой мы полностью удовлетворены». Как «Связной» оказался у «Мегафона» Компания «Связной» появилась в Москве в 1995 г. Ее юрид
21.07.2022 Кредиторы устали ждать. От «Связного» потребовали вернуть огромные долги

-банк подал в Арбитражный суд Москвы два иска о взыскании задолженности со структур розничной сети «Связной». Один из исков подан к ООО «Сеть связной», второй — к кипркому офшору DTSReta
16.06.2022 «Связной» выходит на рынок аренды гаджетов

Технологический ретейлер «Связной» и шеринговая платформа «Арентер.ру» запускают совместный сервис аренды техники: ноут
25.05.2022 «Связной» поможет в старте бизнеса начинающим предпринимателям

Технологический ритейлер «Связной» совместно с компанией «Единый банковский центр» запускает сервис для предпринимателе
20.05.2022 В компании «Связной» объявлены изменения в топ-менеджменте

Компания «Связной» сообщает о кадровых изменениях. На должность президента компании переходит Алексей В
13.04.2022 Softline и Cloudflare помогли «Связному» усилить защиту от ботов и DDoS-атак

Softline совместно с вендором Cloudflare внедрила решения по защите от ботов и DDoS-атак для интернет-магазина сети «Связной». Ритейлер получил комплексное решение, обеспечивающее безопасность сайтов сети. Сегмент электронной торговли нередко сталкивается с угрозами, исходящими от конкурентов: ботами, которые
11.04.2022 «Связной» запустил полный цикл выкупа и продажи б/у устройств

«Связной» в партнерстве с компанией «Смарт базар» запустил проект «Техника с пробегом», которы
31.08.2021 Назначен президент компании «Связной»

Компания «Связной» объявляет о кадровых изменениях. Евгений Давыдович, ранее занимавший пост президента
31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран

Давыдович ушел из «Связного» Президент розничной сети «Связной» Евгений Давыдович покидает свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в социаль
24.08.2021 В офисах «Связного» появилась возможность подписания кредитных документов

«Связной» заключил партнерское соглашение с агрегатором Freshcredit, целью которого является п
30.07.2021 «Связной»: по итогам 1 полугодия 2021 года в России продано фитнес-трекеров и умных часов на 22,5 млрд рублей

«Связной» подвел итоги развития российского рынка носимых устройств по итогам первого полугодия 2021 г. С января по июнь в России продано более 2,5 млн фитнес-трекеров и умных часов на общую сум
29.07.2021 Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования

Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования. Теперь владельцы дебетовой карт
26.07.2021 «Связной» и «Aliexpress Россия» масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы

«Aliexpress Россия» и «Связной» открывают совместные магазины и пункты выдачи заказов Связной*Aliexpress в Кр
26.07.2021 «Связной»: смартфоны с поддержкой 5G уверенно идут в рост

«Связной» сообщил о том, что по итогам II квартала 2021 г. на российском рынке смартфонов было
12.07.2021 В «Связном» назначен старшей вице-президент по коммерческой и операционной деятельности

«Связной» объявил о кадровых перестановках в руководстве компании. На должность старшего вице-
30.06.2021 Кирилл Попов -

Кирилл Попов, «Связной»: Двигаясь в цифровую трансформацию, мы даем сотрудникам возможность работать над интересными задачами, избавляя их от рутины

поддержку, даже спорт весь перевели в онлайн, по сути создав целую экосистему, которую мы называем «Связной Life». CNews: Как в вашей компании организована процедура массового подбора персонала
02.02.2021 «Связной» и «Aliexpress Россия» запустили новый формат магазинов

«Aliexpress Россия» и компания «Связной» объявили о запуске в тестовом режиме кобрендинговых пунктов выдачи «Связной *
16.12.2020 «Связной»: первая партия motorola razr 5G была выкуплена за первые пять дней со старта предзаказа

«Связной» зафиксировал спрос, превышающий ожидания, на культовую motorola razr 5G с гибким экр
15.12.2020 «Связной» отслеживает движение маркируемых товаров с помощью SAP

«Связной» завершил первую фазу внедрения системы SAP Advanced Track&Trace (ATT) для маркировки
26.11.2020 «Связной» и Росбанк масштабировали оплату товаров по QR-коду на все магазины розничной сети в России

«Связной» и Росбанк завершили проект по внедрению в розничной сети ритейлера возможности оплат
17.11.2020 «Связной» запустил продажу подержанных смартфонов

«Связной» и Smart Bazar объявили о сотрудничестве, в рамках которого посетители интернет-магаз
13.11.2020 «Связной»: 80% предзаказов на новые смартфоны Apple пришлось на iPhone 12 Pro Max

«Связной» объявил итоги предзаказов на новые смартфоны Apple – iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro

05.11.2020 «Связной» доставит онлайн-заказы еще в 6 тысяч постаматов

«Связной» расширяет географию доставки товаров из интернет-магазина svyaznoy.ru. До конца нояб

Публикаций - 1401, упоминаний - 2448

Связной ГК и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 221
Apple Inc 13154 215
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 212
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 211
Samsung Electronics 11064 192
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 103
Xiaomi - Сяоми 2231 75
Microsoft Corporation 25775 71
Yandex - Яндекс 9216 69
Sony 6739 63
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 63
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 63
Ростелеком 10948 60
М2М телематика - НИС М2М 236 57
Huawei 4676 51
LG Electronics 3735 49
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 43
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 40
Google LLC 12688 39
Lenovo Motorola 3566 38
Lenovo Group 2446 38
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 35
ZTE Corporation 800 31
SAP SE 5601 31
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 28
HTC Corporation 1512 28
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 28
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 27
Oracle Corporation 7074 26
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 26
BBK OPPO Electronics 484 25
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 23
Связной ГК - CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 23
VK - Mail.ru Group 3602 22
Acer Group - Acer Inc 2776 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 21
Siemens AG - Siemens Group 2673 21
9594 19
Webmoney - Вебмани.Ру 547 19
Евросеть 1421 456
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 226
Dixis - Диксис - Dиксис 371 113
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 78
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 68
Цифроград 171 65
Почта России ПАО 2370 63
Связной Банк 113 61
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 50
Альфа-Банк 1979 47
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 45
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 44
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 39
Беталинк 105 37
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 35
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 33
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 32
Белый Ветер 365 32
Телефон.Ру 92 32
Телефорум 93 32
NanduQ - Qiwi 1013 31
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 30
Visa International 1993 30
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 27
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 25
Solvers 26 25
Совкомбанк ПАО 316 23
Trellas 23 23
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 22
ПСБ - Промсвязьбанк 963 21
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 20
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 19
Связной ГК - Максус 22 19
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 18
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 18
X5 Group - Перекрёсток 640 17
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
Лента - Утконос 180 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 47
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 19
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 19
Судебная власть - Judicial power 2500 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
ТПП РФ МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 11 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 54
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
ГосИнформСистемы 160 3
Российский клуб финансовых директоров 32 3
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 2
Ассоциация мобильных технологий 2 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ЛДПР 116 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 463
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 363
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 266
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 229
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 185
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 165
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 164
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 136
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 136
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 129
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 128
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 126
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 111
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 108
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 99
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 97
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 96
Аксессуары 4282 94
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 93
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
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