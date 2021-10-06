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Связной ГК


06.10.2021 Motorola начинает продажи смартфона edge 20 pro 2
01.10.2021 Counterpoint Research: кнопочные телефоны itel заняли 26% доли рынка 1
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 2
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 1
22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49% 1
13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября 1
09.09.2021 Евгения Шепелева, бизнес-психолог: Ментальность мешает российскому ИТ-бизнесу выйти на глобальный рынок 1
02.09.2021 «Aliexpress Россия» откроет собственный фулфилмент-центр в Подмосковье 1
31.08.2021 Назначен президент компании «Связной» 4
31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 5
24.08.2021 В офисах «Связного» появилась возможность подписания кредитных документов 6
30.07.2021 «Связной»: по итогам 1 полугодия 2021 года в России продано фитнес-трекеров и умных часов на 22,5 млрд рублей 1
29.07.2021 Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования 5
26.07.2021 «Связной» и «Aliexpress Россия» масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы 3
26.07.2021 «Связной»: смартфоны с поддержкой 5G уверенно идут в рост 3
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
12.07.2021 В «Связном» назначен старшей вице-президент по коммерческой и операционной деятельности 7
12.07.2021 Россияне бросились скупать дорогие смартфоны. Дешевые звонилки больше не нужны 3
05.07.2021 МТС, «Билайн», Tele 2 избавляются от салонов связи 3
02.07.2021 Yota открыла продажи в магазинах сети «Эльдорадо» 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 2
11.06.2021 Amazfit объявляет Zepp Health weeks! 1
09.06.2021 ВТБ предоставит услугу рассрочки клиентам платежного сервиса VK Pay 2
24.05.2021 ZTE представляет смартфон ZTE Blade A71 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 1
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 1
29.04.2021 После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк 2
23.04.2021 Новая акция: умные часы Amazfit помогут быть в форме к лету 1
26.03.2021 Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы 1
15.03.2021 «Aliexpress Россия» возобновила работу через «Юmoney» 1
11.03.2021 Продажи умных колонок с «Алисой» превысили миллион устройств 1
04.03.2021 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
20.02.2021 Распродажа умных часов Amazfit в преддверии праздников 1
02.02.2021 «Связной» и «Aliexpress Россия» запустили новый формат магазинов 5
22.01.2021 «Яндекс» оставил россиян без своих умных колонок 1
13.01.2021 «Билайн» начал продавать SIM-карты и оборудование на goods.ru 1
31.12.2020 ZTE начала российские продажи игрового смартфона RedMagic 5s. Цена 1
16.12.2020 «Связной»: первая партия motorola razr 5G была выкуплена за первые пять дней со старта предзаказа 2
15.12.2020 «Связной» отслеживает движение маркируемых товаров с помощью SAP 3

Публикаций - 877, упоминаний - 1960

Связной ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 140
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 133
Samsung Electronics 5633 122
Apple Inc - Эппл Рус 7680 100
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 65
Xiaomi 904 47
Microsoft Corporation 11017 42
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 32
Yandex - Яндекс 4099 29
Lenovo Group 1636 28
Ситилинк - Citilink 190 27
Huawei 2726 23
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 19
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 17
Google LLC 7128 17
VK - Mail.ru Group 2482 16
OPPO Electronics 222 14
LG Electronics 1832 13
Yota - Скартел 623 12
SAP SE 3207 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 10
ZTE Mobile Devices 29 10
Белый Ветер Цифровой 114 9
Sony 2319 9
JBL 98 7
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 6
Webmoney 329 6
Acer Group 1357 6
Merlion - Мерлион 273 6
Redmond - Инновационные решения 49 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 6
Lenovo Motorola 996 5
Nokia Corporation 2416 5
ZTE Corporation 549 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Philips 695 5
Spirit DSP - Спирит Корп 246 5
Amazon Inc - Amazon.com 1467 5
SAP CIS - САП СНГ 753 5
Alibaba Group 298 5
Евросеть 883 100
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 61
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 32
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 19
Телефон.Ру 60 16
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 15
AliExpress 275 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 14
Почта России ПАО 1570 12
Solvers 15 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 11
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 11
Trellas 17 11
Газпромбанк - ГПБ 692 10
Техносила 133 10
CyberPlat - КиберПлат 201 10
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
ОНЭКСИМ ГК 35 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 8
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 8
Связной Логистика 11 7
X5 Group - Пятерочка 559 7
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 7
re:Store 106 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
SLV 7 7
Qiwi 783 6
О2О Delivery club 153 6
Ситимобил - Служба такси 113 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Русский стандарт Банк 302 5
МКАТ - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ 5 5
AliExpress Tmall 52 5
Совкомбанк ПАО 147 5
Роснефть НК 367 5
Спортмастер 116 5
X5 Group 599 5
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 5
Юнистрим - Unistream 167 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 36
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 4
Арбитражный суд города Москвы 339 3
Правительство РФ 2200 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 5 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 63 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 1
Федеральное казначейство России 766 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ЛДПР 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 56
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 52
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 42
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 39
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 34
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 24
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 17
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 16
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 15
Smartphone - Смартфон 773 14
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 11
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 10
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 7
3G - Стандарт мобильной связи 3709 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 6
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 6
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 5
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 5
e-Commerce - Электронная коммерция 299 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 4
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Dolby Atmos 144 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 4
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
Умные платформы 496 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
Google Android 10750 99
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 62
Apple iOS 5741 44
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 38
Apple iPhone 6 547 34
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 33
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 29
Microsoft Windows Phone OS 1472 28
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 20
Apple iPhone 7 246 20
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 19
Samsung Galaxy 345 17
Apple iPhone 5 710 16
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 13
Apple iPad 3263 13
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 13
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 13
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 11
Google Nexus - Серия смартфонов 398 11
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 11
Samsung Galaxy Note 558 10
Microsoft Windows 10 6612 10
Apple iPhone 8 157 10
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 9
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 9
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 9
Symbian OS 764 9
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 9
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 9
Apple iMac - Серия моноблоков 224 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
ZTE Blade - Серия смартфонов 24 8
Corning Gorilla Glass 496 8
Samsung Electronics Bada 171 7
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 27 7
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 7
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 6
LG K - Серия смартфонов 13 6
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 6
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 6
Малис Александр 110 43
Малис Олег 55 42
Борзилов Давид 36 34
Тач Майкл 36 14
Ноготков Максим 40 13
Чичваркин Евгений 82 12
Павлов Антон 13 11
Иванова Дагмара 24 11
Догадин Михаил 14 10
Мамут Александр 109 8
Гуськова Оксана 8 7
Следков Максим 8 7
Добрынин Владимир 32 6
Артемьев Тимур 13 6
Давыдович Евгений 25 6
Путин Владимир 1820 5
Мамонтов Игорь 28 5
Солдатенков Сергей 113 5
Горяйнов Андрей 44 4
Усманов Алишер 241 4
Антропов Алексей 7 4
Тенишев Андрей 12 4
Вольфсон Влад 55 3
Сергеев Дмитрий 52 3
Гульцев Дмитрий 3 3
Граф Александр 3 3
Мильштейн Дмитрий 13 3
Романюк Александр 5 3
Вуколов Алексей 4 3
Лацанич Василь 92 3
Кузьменко Валерия 58 3
Заикина Мария 13 3
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 3
Дорохина Юлия 42 3
Киркина Александра 2 2
Агапов Андрей 2 2
Дворкович Аркадий 169 2
Белоусов Сергей 217 2
Солодовников Дмитрий 55 2
Добродеев Борис 83 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 544
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 155
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 57
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 33
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 30
Россия - СФО - Новосибирск 1956 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 28
Россия - ПФО - Казань 1510 26
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 22
Европа 3730 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 18
Германия - Федеративная Республика 3614 17
Украина 3347 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 15
Россия - ПФО - Самара 1287 14
Индия - Республика 2161 13
Франция - Французская Республика 2112 12
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 12
Казахстан - Республика 2621 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 11
Беларусь - Белоруссия 2081 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 9
Восточная Европа 1669 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Россия - Краснодар 1031 8
Россия - Хабаровск 618 6
Япония 2760 6
Нидерланды 970 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Россия - Уфа 640 4
Россия - Пермь 737 3
Армения - Республика 687 3
Россия - Красноярск 843 3
Россия - Рязань 353 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Канада 1294 2
Израиль 716 2
Trade-in 54 15
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 6
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 11 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 2
VAD - Value Added Distribution 17 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 2 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
Трейд-ин - Trade-in 4 1
Little Big - российская панк-поп-рэйв-группа 2 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 7 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 12 1
Антитеррор 62 1
Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 3 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Дед Мороз 58 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 13
Коммерсантъ - Издательский дом 480 5
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 2
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N+1 - Издание 93 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
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РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Vc.ru - Виси.ру 8 1
VK - Mail.ru Hi-tech 14 1
Yonhap News Agency 23 1
Секрет фирмы 13 1
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