Связной ГК

Долю разорившейся сети «Связной» купил бывший топ-менеджер ВЭБ.РФ и «Ростелекома» Итоги торгов Как выяснил CNews, долю в легендарной разорившейся сети техники «Связной» с торгов собирается приобрести бывший вице-президент ВЭБ.РФ и в прошлом топ-менеджер

«Связной» больше не банкрот. Компании простили долг в десятки миллиардов. Бренд сохранен, на пепелище можно построить новый бизнес ботники и ФНС получили свои миллиарды Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве ООО «Сеть Связной», головной компании сети магазинов «Связной», узнал CNews. Суд утвердил мирово

«Связной» готовит мировое соглашение по долгу на 26 миллиардов с офшором из «Москва-сити» Неожиданный мир ООО «Сеть Связной», операционная компания группы «Связной», заключает мировое соглашение с офшор

Мультимиллиардные долги «Связному» ушли с молотка за одну сороковую цены. Когда-то они стоили 31 миллиард 250 млн руб., или 2,6%. Также ЦОП признан победителем торгов на приобретение прав требования к ООО «Связной бай» (Минск). Размер дебиторки — 379 млн руб., лучшая цена — 76 млн руб., или 20% от

Отменены торги по продаже брендов обанкротившегося «Связного» сновании решения комитета кредиторов назначенные на апрель 2025 г. торги по продаже торговых марок «Связной», «Связной.ру», «Связной трэвел» (и еще два варианта этого наименования

«Связной» возродился. На останках легендарного ритейлера строят новую сеть. Открыты первые магазины Возвращение «Связного» Бывшие топ-менеджеры популярного в прошлом ритейлера «Связной» открыли новую сеть магазинов «Связь.ON». Первые точки продаж уже работают, притом ср

«Связной» оставил тысячи россиян без средств к существованию. Им не выплатили зарплату на сотни миллионов рублей Где деньги, «Связной»? Популярный в прошлом российский ритейлер «Связной» не выплатил своим бывшим

«Связной» – банкрот «Связной» обанкротился Известный и в прошлом самый крупный в России сотовый ритейлер «Связн

«Связной» объявил сотрудникам, что не может платить зарплату Письмо сотрудникам Сеть магазинов «Связной», проходящая процедуру банкротства, разослала сотрудникам письмо с сообщением о том,

«Связной» сделал последний шаг навстречу банкротству Процедура наблюдения в «Связном» Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в ООО «Сеть «Связной» (головная структура сети салонов связи «Связной»). Информация об этом появила

«Связной» не смог уговорить суд на отсрочку. Огромный долг «Билайну» придется заплатить «Связной» просит отсрочки по выплате задолженности «Вымпелкому» Арбитражный суд Московского ок

«Связной» поменял руководство, стратегию и «откажется от существующей бизнес-модели» г., в котором сообщалось о смене руководства. Ранее Андрей Тарабурин входил в совет директоров АО «Связной банк», которое закрылось в 2015 г. Новое руководство займется «стабилизацией бизнеса

Конец легенды. «Связной» подает на банкротство Последние планы «Связного» ООО «Сеть Связной» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве,

«Связной» закрыл больше 400 салонов, но не смог разжалобить суд зал «Связному» во встречном иске к Merlion Арбитражный суд Москвы отклонил встречный иск ООО «Сеть «Связной» (головная структура к сети салонов связи «Связной») к дистрибьютору ИТ-оборуд

Merlion отсудил у «Связного» 5 миллиардов за технику Apple и Xiaomi ражный суд Москвы удовлетворил иск дистрибьютора Merlion (юридическое лицо – ООО «Мерлион») к сети «Связной» (юридическое лицо – ООО «Сеть «Связной»). Истец требовал выплатить задолженно

«Билайн» отсудил у «Связного» 840 миллионов рил иск телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») к сети салонов связи «Связной» о взыскании 838 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных разбир

«Почта банк» и «Связной» запустили кредитную линию по технологии POS-кредитов «Почта банк» и «Связной» предложили альтернативу кредитной карте в сегменте POS-кредитования – кредитную лини

«Мегафон» избавился от своей доли в «Связном» альше мы продолжим фокусироваться на собственной рознице. Сделкой мы полностью удовлетворены». Как «Связной» оказался у «Мегафона» Компания «Связной» появилась в Москве в 1995 г. Ее юрид

Кредиторы устали ждать. От «Связного» потребовали вернуть огромные долги -банк подал в Арбитражный суд Москвы два иска о взыскании задолженности со структур розничной сети «Связной». Один из исков подан к ООО «Сеть связной», второй — к кипркому офшору DTSReta

«Связной» выходит на рынок аренды гаджетов Технологический ретейлер «Связной» и шеринговая платформа «Арентер.ру» запускают совместный сервис аренды техники: ноут

«Связной» поможет в старте бизнеса начинающим предпринимателям Технологический ритейлер «Связной» совместно с компанией «Единый банковский центр» запускает сервис для предпринимателе

В компании «Связной» объявлены изменения в топ-менеджменте Компания «Связной» сообщает о кадровых изменениях. На должность президента компании переходит Алексей В

Softline и Cloudflare помогли «Связному» усилить защиту от ботов и DDoS-атак Softline совместно с вендором Cloudflare внедрила решения по защите от ботов и DDoS-атак для интернет-магазина сети «Связной». Ритейлер получил комплексное решение, обеспечивающее безопасность сайтов сети. Сегмент электронной торговли нередко сталкивается с угрозами, исходящими от конкурентов: ботами, которые

«Связной» запустил полный цикл выкупа и продажи б/у устройств «Связной» в партнерстве с компанией «Смарт базар» запустил проект «Техника с пробегом», которы

Назначен президент компании «Связной» Компания «Связной» объявляет о кадровых изменениях. Евгений Давыдович, ранее занимавший пост президента

Из «Связного» уволился президент-ветеран Давыдович ушел из «Связного» Президент розничной сети «Связной» Евгений Давыдович покидает свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в социаль

В офисах «Связного» появилась возможность подписания кредитных документов «Связной» заключил партнерское соглашение с агрегатором Freshcredit, целью которого является п

«Связной»: по итогам 1 полугодия 2021 года в России продано фитнес-трекеров и умных часов на 22,5 млрд рублей «Связной» подвел итоги развития российского рынка носимых устройств по итогам первого полугодия 2021 г. С января по июнь в России продано более 2,5 млн фитнес-трекеров и умных часов на общую сум

Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования. Теперь владельцы дебетовой карт

«Связной» и «Aliexpress Россия» масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы «Aliexpress Россия» и «Связной» открывают совместные магазины и пункты выдачи заказов Связной*Aliexpress в Кр

«Связной»: смартфоны с поддержкой 5G уверенно идут в рост «Связной» сообщил о том, что по итогам II квартала 2021 г. на российском рынке смартфонов было

В «Связном» назначен старшей вице-президент по коммерческой и операционной деятельности «Связной» объявил о кадровых перестановках в руководстве компании. На должность старшего вице-

Кирилл Попов - Кирилл Попов, «Связной»: Двигаясь в цифровую трансформацию, мы даем сотрудникам возможность работать над интересными задачами, избавляя их от рутины поддержку, даже спорт весь перевели в онлайн, по сути создав целую экосистему, которую мы называем «Связной Life». CNews: Как в вашей компании организована процедура массового подбора персонала

«Связной» и «Aliexpress Россия» запустили новый формат магазинов «Aliexpress Россия» и компания «Связной» объявили о запуске в тестовом режиме кобрендинговых пунктов выдачи «Связной *

«Связной»: первая партия motorola razr 5G была выкуплена за первые пять дней со старта предзаказа «Связной» зафиксировал спрос, превышающий ожидания, на культовую motorola razr 5G с гибким экр

«Связной» отслеживает движение маркируемых товаров с помощью SAP «Связной» завершил первую фазу внедрения системы SAP Advanced Track&Trace (ATT) для маркировки

«Связной» и Росбанк масштабировали оплату товаров по QR-коду на все магазины розничной сети в России «Связной» и Росбанк завершили проект по внедрению в розничной сети ритейлера возможности оплат

«Связной» запустил продажу подержанных смартфонов «Связной» и Smart Bazar объявили о сотрудничестве, в рамках которого посетители интернет-магаз

«Связной»: 80% предзаказов на новые смартфоны Apple пришлось на iPhone 12 Pro Max «Связной» объявил итоги предзаказов на новые смартфоны Apple – iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro