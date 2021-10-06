Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Связной ГК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 877, упоминаний - 1960
Связной ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малис Александр 110 43
|Малис Олег 55 42
|Борзилов Давид 36 34
|Тач Майкл 36 14
|Ноготков Максим 40 13
|Чичваркин Евгений 82 12
|Павлов Антон 13 11
|Иванова Дагмара 24 11
|Догадин Михаил 14 10
|Мамут Александр 109 8
|Гуськова Оксана 8 7
|Следков Максим 8 7
|Добрынин Владимир 32 6
|Артемьев Тимур 13 6
|Давыдович Евгений 25 6
|Путин Владимир 1820 5
|Мамонтов Игорь 28 5
|Солдатенков Сергей 113 5
|Горяйнов Андрей 44 4
|Усманов Алишер 241 4
|Антропов Алексей 7 4
|Тенишев Андрей 12 4
|Вольфсон Влад 55 3
|Сергеев Дмитрий 52 3
|Гульцев Дмитрий 3 3
|Граф Александр 3 3
|Мильштейн Дмитрий 13 3
|Романюк Александр 5 3
|Вуколов Алексей 4 3
|Лацанич Василь 92 3
|Кузьменко Валерия 58 3
|Заикина Мария 13 3
|Liu Vincent - Лиу Винсент 5 3
|Дорохина Юлия 42 3
|Киркина Александра 2 2
|Агапов Андрей 2 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Белоусов Сергей 217 2
|Солодовников Дмитрий 55 2
|Добродеев Борис 83 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756009, в очереди разбора - 659699.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756009, в очереди разбора - 659699.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru