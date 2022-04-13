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Softline и Cloudflare помогли «Связному» усилить защиту от ботов и DDoS-атак

Softline совместно с вендором Cloudflare внедрила решения по защите от ботов и DDoS-атак для интернет-магазина сети «Связной». Ритейлер получил комплексное решение, обеспечивающее безопасность сайтов сети.

Сегмент электронной торговли нередко сталкивается с угрозами, исходящими от конкурентов: ботами, которые проводят мониторинг цен, собирают данные по ассортименту магазина, а также искусственно перегружают корзину, чтобы создавать видимость дефицита.

«Связной» уже пользовался решениями сразу нескольких вендоров для устранения этих проблем, однако они были разрозненными и не всегда удобными в пользовании. Так, продукты не имели гибкости в настройках, и решение многих вопросов не предусматривалось функциональностью, поэтому заказчику приходилось регулярно обращаться в службу поддержки и ждать ответа.

Клиенту было предложено внедрить продукт Cloudflare, который объединял все решения (как по защите от ботов и DDoS-атак, так и API-защиту) на единой платформе.

Сперва был проведёт пилотный проект, целью которого была PoC (проверка концепта). После переключения продуктового трафика на платформу Cloudflare, инженеры работали вместе с ИТ-специалистами заказчика, настраивая необходимую функциональность шаг за шагом для более быстрого «обучения» специфике трафика и более эффективной блокировке ботов с минимальным количеством ложноположительных блокировок. После успешного пилотного тестирования клиент внедрил платформу Cloudflare на других доменах.

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