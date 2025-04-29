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Отменены торги по продаже брендов обанкротившегося «Связного»

Распродажа с молотка брендов в прошлом крупного российского ритейлера «Связной», признанного банкротом в 2023 г., остановлена. Стартовая цена торговых марок «Связной» и «Связной.ру» была определена в один и 50 млн руб.

Решение кредиторов

На основании решения комитета кредиторов назначенные на апрель 2025 г. торги по продаже торговых марок «Связной», «Связной.ру», «Связной трэвел» (и еще два варианта этого наименования), «Связной плюс», «Связной Game Changer», Svyaznoy travel и Svyaznoy отменены, выяснил «Русбейс». Причины такого решения не раскрываются.

Эти марки принадлежат в прошлом самому крупному в России сотовому ритейлеру «Связной», который в конце 2023 г. был признан банкротом по решению Арбитражного суда Москвы на основе ходатайства самого «Связного», поданного в феврале 2023 г.

На момент начала процедуры банкротства в июне 2023 г. сумма долга компании составляла почти 54 млрд руб. Среди основных кредиторов числились банки Совкомбанк и «Альфа-банк», а также российский дистрибутор техники Merlion (владеет «Ситилинком», брендом Digma и пр.). В ходе процедуры банкротства «Связного» была установлена балансовая стоимость всего его имущества — 21,7 млрд руб.

Распродажа брендов от одного миллиона

Другие марки обанкротившейся сети «Связной», например, «Техмаркет», «Еврофон», «Кукуруза», были выставлены на торги. Их никто не купил. Всего в марте 2025 г. конкурсный управляющий сети, по данным издания, выставил на аукцион 38 брендов компании общей стоимостью 86,3 млн руб.

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senivpetro / FreePik
Бренды «Связного» могут быть использованы для запуска нового ритейлера электроники

Начальная цена торгового знака «Связной» немного превысила один млн руб. Бренд «Связной.ру» оценили в 50 млн руб. и он стал самым дорогим.

«Стоимость бренда "Связной" в настоящий момент составляет около 200 млн рублей. Хотя бизнес не приносит дохода, этот бренд по-прежнему обладает высоким знанием и позитивным имиджем. Благодаря этим качествам он будет довольно эффективен, если новый владелец перезапустит его в категории электроники, ритейла или смежных услуг», — сказал Русбейс” директор компаний BrandLab и Brand Finance в России Александр Еременко.

Возможные причины отмены торгов

Отмена торгов может свидетельствовать либо о недооцененности актива, либо о наличии других интересантов, готовых предложить более выгодные условия вне открытых процедур, полагает эксперт по e-commerce и основатель сообщества EW Club Ирина Поддубная. Она считает, что стартовая цена аукциона в один млн рублей за бренд «Связной» «изначально выглядела заниженной и нереалистичной с учетом его узнаваемости».

Директор по развитию бизнеса PGR agency Наталья Чепарина назвала в качестве возможных причин отмены торгов наличие заинтересованного покупателя, готового заплатить значительно больше или появление у компании собственных планов на бренд.

«Для формирования аналогичного по узнаваемости бренда понадобятся огромные финансовые вложения. Много лет в его продвижение вкладывали большие средства, он хорошо узнаваем среди широкой аудитории, у которой при этом нет никаких негативных ассоциаций, связанных с этим наименованием. Его можно продолжать использовать в бизнесе. Эта торговая марка привлекательна с точки зрения и маркетинга, и брендинга — популярное наименование, состоящее из одного слова, которое можно использовать в самых разных сферах деятельности», — сказала Чепарина.

В августе 2024 г. CNews писал, что бывшие топ-менеджеры «Связного» открыли новую сеть «Связь.ON», состоявшую на момент публикации из восьми магазинов, продававших смартфоны, носимую электронику, портативные колонки, планшеты и всевозможные аксессуары для техники – карты памяти, аккумуляторы и др. Помимо схожего названия, в визуальном стиле нового ритейлера не было ничего общего с айдентикой «Связного».

Анна Любавина

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