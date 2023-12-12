«Связной» – банкрот

Ритейлер «Связной» получил статус банкрота по решению столичного Арбитража. Дело рассматривалось меньше года – заявление о признании банкротом «Связной» подал в феврале 2023 г. Для сравнения, российскую «дочку» Google банкротили полтора года.

«Связной» обанкротился

Известный и в прошлом самый крупный в России сотовый ритейлер «Связной» признан банкротом. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Москвы на основе ходатайства самого «Связного», поданного в феврале 2023 г.

За «Связным» стоит компания ООО «Сеть связной». Процедура его банкротства после всех предварительных этапов началась, как сообщал CNews, в июне 2023 г., когда по решению суда на основании заявления самой компании «Сеть связной» было введено временное наблюдение. На тот момент сумма долга «Связного» составляла почти 54 млрд руб.

Временным управляющим в ритейлере был назначен Антон Сычев из союза арбитражных управляющих «Авангард».

Сразу после признания «Связного» банкротом в отношении него было открыто конкурсное производство. Это означает, что все имущество ритейлера, по возможности, будет распродано в счет погашения многомиллиардных долгов. Конкурсным управляющим назначен Филипп Ангилевский, дата подачи им отчета о проделанной работе – 4 июня 2024 г.

Шанс рассчитаться есть

5 декабря 2023 г., ровно за неделю до вынесения судом вердикта об окончательном банкротстве «Связного» его временный управляющий Антон Сычев заявил об обнаружении «признаков преднамеренного банкротства» в компании, которую ему вверили.

Фото: Связной Сеть «Связной» просуществовала 28 лет - она была открыта в 1995 году

«Есть сделки, которые требуют оспаривания, и на большие суммы. Также наличие признаков преднамеренного банкротства и отсутствие признаков фиктивного банкротства», – заявил Сычев Арбитражному суду Москвы (цитата по РИА «Новости»).

В тот же день в рамках судебного заседания Антон Сычев подал ходатайство об открытии в «Связном» конкурсного производства. Его предложение получило поддержку многих кредиторов ритейлера.

Как пишет «Интерфакс», на заседании суда в день признания ритейлера банкротом был сделан акцент на том, что «восстановление платежеспособности» компании не представляется возможным. При этом имеющихся у «Связного» денег «достаточно для финансирования процедуры банкротства», пишет издание.

Кто потопил «Связного»

Ситуация, в которой оказался «Связной» – это очередное следствие антироссийских санкций, введенных из-за событий конца февраля 2022 г. В ритейлере отмечают, что из-за ограничений недружественных стран «Связной» оказался «не в состоянии вести дальнейшую коммерческую деятельность», а его финансовые показатели «упали до критических».

Розничная сеть ритейлера по итогам 2022 г. сильно сократилась – если в начале 2022 г. салонов насчитывалось около 2570, то к концу 2022 г. их оставалось в пределах 2160ю Другими словами, закрылось 16% отделений.

Первые масштабные проблемы у «Связного» с финансами обозначились летом 2022 г., когда ритейлер получил иски о взыскании 6 и 2,5 млрд руб. их подали «Альфа-банк» и Совкомбанк соответственно, но эти проблемы «Связному» удалось решить. Сначала «Альфа-банк» отозвал свой иск, а затем «Совкомбанк» согласился на заключение со «Связным» мирового соглашения, согласно условиям которого ритейлер брал на себя обязательства по выплате долга до конца 2025 г.

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Но удача сопутствовала «Связному» недолго – в феврале 2023 г., как сообщал CNews, он проиграл в суде ИТ-дистрибьютору Merlion. Тот отсудил у ритейлера 4,4 млрд руб. в качестве неуплаты за поставки техники Apple, Xiaomi и Digma (CNews писал, что этот бренд принадлежит Merlion).

Почти одновременно в суде рассматривалось дело компании «РБ факторинг» против «Связного», по которому она хотела отсудить у ритейлера1,87 млрд руб. В такую сумму она оценила задолженность перед ней по поставкам различной техники. В итоге стороны пришли к мировому соглашению, со сроком полного погашения «Связным» задолженности перед «РБ факторингом» до конца 2024 г.

В мае 2023 г. список кредиторов, которым «Связной» по решению суда должен крупную сумму денег, пополнил и оператор связи «Вымпелком», более известный как «Билайн». Суд постановил взыскать с ритейлера 838 млн руб. в пользу оператора – сумму аванса, который «Билайн» перечислил «Связному» в счет будущих продаж его контрактов.

Отдельно стоит упомянуть и иск индивидуального предпринимателя Петра Колотилина против «Связного», с которым он обратился в Арбитражный суд Москвы. В иске звучало требование о признании ритейлера банктором, и позже к этому иску присоединилась масса других кредиторов компании, включая «Альфа-банк» и «Лорус автотранс». Колотилин затем выбыл из числа истцов, а его место занял Совкомбанк. Процедура наблюдения, введенная в «Связном» летом 2023 г., стала следствием именно этого судебного иска.