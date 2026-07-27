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Digma
Digma - международный производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса, существующий с 2005 года
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|27.07.2026
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Новый игровой монитор Overdrive 34A712Q от Digma
Бренд Digma расширяет линейку игровых мониторов и представляет новую модель с диагональю 34 дюйма — Overdrive 34A712Q. Новинка сочетает ультраширокий формат UWQHD, изогнутую VA-матрицу, частоту обнов
|17.06.2026
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Digma объявляет о старте продаж устройств российской сборки
Digma запускает продажи первых устройств флагманской линейки Digma PRO отечественной сборки — ноутбука Cursus 15.6" и моноблока Unity 27". Российский бренд высокотехнологичной электроники Digma объявляет о старте продаж устройств отечественной сбо
|19.02.2026
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Digma: новые электронные книги линейки Pro
Четыре новые модели в линейке Pro — Digma Pro Moon 6, Digma Pro Cosmic 6, Digma Pro Moon 7 и Digma Pro Moon 8 — представлены, как в цветном, так и в черно-белом варианте экранов. Об этом CNews сообщили предст
|13.02.2026
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Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения
Экстерьер Внешне проектор DIGMA DP-FHD800A — строгий, лаконичный, аккуратный и довольно компактный. Вес — 4.1 кг, так что проблем с перевозкой и с перемещением очевидно не возникнет. Вопрос только в удобстве хвата. Мате
|18.12.2025
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Digma продолжит развитие под единым брендом
Бренд Digma, производитель современной электроники, объявляет о завершении этапа трансформации и переходе к единой брендовой архитектуре: с декабря 2025 г. вся продукция будет развиваться под брендом
|08.12.2025
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Digma расширяет линейку Overdrive двумя новыми игровыми мониторами
Бренд электроники Digma объявил о старте продаж двух новых моделей с изогнутым экраном серии Overdrive, предназначенной для увлеченных геймеров. Мониторы 27A511F и 27A511Q имеют высокую частоту обновления в 200
|27.11.2025
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Digma представила новые мониторы Progress серии 302
Бренд Digma объявил о расширении линейки мониторов Progress для офиса и дома — в продажу поступили четыре модели серии 302. Серия предоставляет выбор для различных потребностей: базовая 21,5-дюймовая
|21.10.2025
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Монитор Digma Progress 27P502Q: универсальное решение для работы и учебы
Бренд Digma объявляет о старте продаж нового монитора Progress 27P502Q с диагональю 27 дюймов. Новинка будет полезна тем, кто ищет универсальное устройство для работы с документами и таблицами, учебн
|23.09.2025
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Digma Pro Evolution: планшет с OLED-дисплеем для творчества и дизайна
Бренд электроники Digma Pro представляет флагманский планшет c OLED-дисплеем и активным стилусом — Evolution. Устройство создано для любителей творчества, рисования и дизайна. Об этом CNews сообщили представител
|20.08.2025
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Digma Pro представляет современный 10.5” планшет Wave
Бренд Digma Pro объявляет о старте продаж нового планшета Wave. 10.5” экран и энергоэффективный процессор позволяют использовать новинку как для развлечений – мобильных игр и просмотра кино или сериа
|18.08.2025
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Новый видеорегистратор Digma FreeDrive 945W
Бренд Digma объявляет о старте продаж нового видеорегистратора FreeDrive 945W. Модель получила камеру на 4 МП с разрешением 4К 3840x2160. Об этом CNews сообщили представители Digma. Угол захва
|30.07.2025
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Игровые мониторы Digma Overdrive получили новые расцветки
Бренд Digma расширяет товарную линейку игровых мониторов серии Overdrive 24P410F. Модели стали популярными у пользователей благодаря высокой частоте обновления 200 Гц и низкому отклику в 1 мс. Теперь
|25.07.2025
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Digma Pro представляет мощные и компактные GaN-зарядки
Бренд Digma Pro объявляет о старте продаж четырех новых зарядных устройств GaN, разработанных специ
|27.06.2025
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Кронштейны Digma для 45-дюймовых мониторов уже в продаже
Бренд Digma расширяет линейку аксессуаров для организации рабочего пространства и представляет две новые модели кронштейнов для мониторов — D-MM301 и D-MM302D. Эти решения сочетают в себе прочную кон
|04.06.2025
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Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство
е корпуса должно быть предусмотрено крепление, подходящее под сертификацию VESA. Абсолютное большинство настольных кронштейнов для мониторов производится под этот международный стандарт, и кронштейны DIGMA — не исключение. В сертификации VESA (Video Electronics Standards Association) есть несколько стандартных типоразмеров креплений для мониторов и телевизоров, которые определяют расстояние
|30.05.2025
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Новая портативная акустическая система Digma D-PS1522
Бренд Digma объявляет о старте продаж новой портативной акустической системы D-PS1522, созданной для активного образа жизни. Об этом CNews сообщили представители Digma. Digma D-PS1522 о
|27.05.2025
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Digma представляет высокоскоростную сетевую карту DPE12G5-TX с поддержкой 2,5G Ethernet
Бренд Digma расширяет линейку сетевого оборудования и представляет сетевую карту DPE12G5-TX — решен
|14.05.2025
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Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего
Технические характеристики Модель Digma A8 Экран 7,8 дюйма, 1404 х 1873 точек, E-Ink Carta, сенсорный, с подсветкой ОС Android 11 Процессор и память Rockchip RK3566, ОЗУ 3 Гбайт Хранилище 32 Гбайт + microSD до 256 Гбайт Интерфе
|30.04.2025
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Digma представляет автомобильный компрессор QBK-120 с аккумулятором
Бренд Digma представляет новинку в категории авто аксессуаров — автомобильный компрессор QBK-120 с
|30.04.2025
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Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману
SATA M.2 2280 Операционная система Windows 11 Pro Сеть Wi-Fi 2.4/5 ГГц 802.11ac, Bluetooth 5.0 Аккумулятор 5000 мАч Габариты 357,5 х 229,5 х 23,4 мм Масса 1,63 кг Цена 31 990 руб Дизайн и эргономика DIGMA EVE i5980 — это очень доступный ноутбук, и поэтому на материалах корпуса логично сэкономили. Все выполнено из обычного серого пластика, да и смотрится в целом лэптоп не дороже своей стоим
|29.04.2025
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Digma Pro увеличивает срок гарантии на мониторы до 2 лет
Бренд Digma Pro, производитель электроники, объявил об увеличении с 1 мая 2025 г. срока гарантийного обслуживания мониторов до двух лет. Новые условия распространяются на весь ассортимент мониторов <
|29.04.2025
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Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе
Технические характеристики Модель Digma 29.5" Overdrive 30A510F Диагональ экрана 29,5 дюйма Разрешение экрана 2560х1080 пикс., плотность 94 ppi Соотношение сторон 21:9 Яркость экрана 300 кд/м² Контрастность 3000:1 Частота обнов
|11.04.2025
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Digma представляет портативную акустическую систему D-MC1700: громкий звук, яркий свет, максимум драйва
Бренд Digma анонсирует выпуск новой портативной акустической системы – D-MC1700, которая станет настоящим центром любой вечеринки. Компактный, но мощный «кубик» создан для тех, кто ценит качество зву
|07.04.2025
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Новый портативный проектор Digma DP-FHD800A
Бренд Digma, производитель цифровой техники для дома и офиса, объявляет о запуске новой категории проекторов. LED-лампа с ресурсом 50 тыс. часов обеспечивает долговечность использования. Об этом CNew
|07.04.2025
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Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»
Экстерьер DIGMA P6 — действительно компактное устройство. В руке ощущается как легкий, весьма тонкий, но при этом широкий смартфон. Толщина — всего 7 мм. Горизонтальные размеры — 100 х 153 мм. Вес устрой
|01.04.2025
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Digma и Digma Pro увеличивают гарантийный срок на телевизоры
Бренд цифровой электроники Digma и саббренд устройств Digma Pro увеличивают гарантийный срок на свои телевизоры.
|27.03.2025
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Компактные мобильные аккумуляторы Digma DGPF10E — надежные помощники для длительных поездок
Бренд Digma, производитель цифровых устройств и электроники для дома и офиса, расширяет линейку портативных зарядных устройств, представив новую модель аккумуляторов Digma DGPF10E 10000mAh 45W
|10.03.2025
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Digma Pro увеличивает гарантийный срок на устройства до двух лет
Бренд Digma Pro, производитель электроники, объявляет об улучшении условий гарантийного обслуживания ноутбуков, планшетов, моноблоков и неттопов. С 1 января 2025 г срок гарантии Digma Pro увел
|27.02.2025
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Digma расширяет линейку ноутбуков для повседневных задач
ки для дома и офиса, представляет новую модель ноутбука EVE i5980. Ноутбук получил конфигурацию для решения повседневных задач и будет полезен для работы и учебы. Об этом CNews сообщили представители Digma. Digma EVE i5980 оснащен 15,6-дюймовым матовым экраном с IPS-матрицей и разрешением Full HD (1920x1080). Ноутбук работает на процессоре Intel Core m3-8100Y с двумя ядрами и частото
|18.02.2025
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Digma Pro объявляет о запуске продаж нового планшета Empire
Бренд электроники Digma Pro объявляет о старте продаж нового планшета Empire. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro. 12-дюймовый дисплей с разрешением 2000х1200 изготовлен по технологии In-cell.
|05.02.2025
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Digma Pro увеличивает гарантийный срок на ноутбуки до 2 лет
Бренд Digma Pro, производитель высокотехнологичной электроники, объявляет об улучшении условий гарантийного обслуживания своих ноутбуков. С первого января 2025 г. срок гарантии на все модели ноутбуко
|03.02.2025
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SSD Digma Meta P31 с поддержкой PCIe 5.0: новый стандарт скорости и надежности, доступный каждому
Бренд Digma, производитель цифровых устройств и электроники, объявляет о старте продаж новой линейки SSD-накопителей Digma Meta P31. Это первый в российской рознице SSD с поддержкой интерфейса
|23.01.2025
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Мониторы Digma Pro Action с технологией mini-LED
Бренд электроники Digma Pro представляет новые модели мониторов премиального сегмента Action S и М. Технология Mini-LED, обеспечивает высокое качество изображения с увеличенной контрастностью и глубоким черным ц
|20.12.2024
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Начались продажи флагманской электронной книги Digma P6
Бренд Digma, производитель электроники, представил новую флагманскую модель электронной книги с цветным сенсорным дисплеем. Digma P6 имеет цветной сенсорный экран E Ink Kaleido. Экран 6” сочет
|04.12.2024
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Первые телевизоры Digma Pro с технологией OLED
Бренд Digma Pro, производитель электроники, запустил в продажу новую серию телевизоров с технологией OLED, частотой обновления экрана в 120 Гц, и алгоритмом умной и непрерывной подстройки изображения
|29.11.2024
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Старт продаж серии QD-OLED мониторов Digma Pro Vision
Бренд электроники Digma Pro представляет новую линейку мониторов Vision с QD-OLED матрицей экрана. Первая модель Vision L получила высокую частоту обновления 240 Гц и минимальное время отклика 0,03 мс. Об этом C
|22.11.2024
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Новая серия видеорегистраторов Digma
Бренд Digma объявляет о старте продаж новой линейки компактных видеорегистраторов. Первой на рынке представлена флагманская модель FreeDrive 940W. Высокое разрешение камеры и широкоугольный объектив
|22.11.2024
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Обзор Digma Pro 27"ART L: игровой монитор 165 Гц с минималистичным дизайном
Под брендом Digma Pro вышла серия схожих по дизайну мониторов, объединенных в единую линейку ART. Утонченный легкий дизайн в минималистичном стиле современных студий и лофт-пространств очень точно назван и
|20.11.2024
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Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств
Технические характеристики Модель Digma DGPD100WA Тип аккумулятора Li-Ion Максимальная мощность 100 Вт Заявленная емкость 20 000 мАч Стандарты быстрой зарядки Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 Выходные разъемы 2x USB Type-C,
|15.11.2024
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Обновление линейки планшетов Digma Pro – серия Edge
Бренд Digma Pro, производитель электроники, объявил о старте продаж новой серии планшетов, предназначенных для повседневных задач и развлечений. Планшеты работают на базе 8-ядерного процессора MediaT
Digma и организации, системы, технологии, персоны:
|Шевелев Сергей 9 7
|Исаев Кирилл 15 5
|Виноградова Наталья 53 5
|Малис Олег 86 4
|Костюшко Кирилл 7 4
|Фоменко Олег 23 3
|Колотилин Петр 3 3
|Монаенков Андрей 3 3
|Малис Александр 158 3
|Ноготков Максим 53 2
|Виноградов Дмитрий 74 2
|Гуськов Антон 44 2
|Легостаева Светлана 96 2
|Милица Евгений 6 2
|Сычев Антон 2 2
|Махлаюк Артур 9 2
|Ангилевский Филипп 2 2
|Толпыгин Никита 35 2
|Гуцериев Михаил 114 2
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Суханов Дмитрий 12 1
|Артемьев Тимур 34 1
|Шпак Василий 279 1
|Кузнецов Юрий 5 1
|Новикова Елена 105 1
|Мельников Алексей 74 1
|Губанов Андрей 117 1
|Агапов Андрей 22 1
|Иванов Константин 28 1
|Родионов Максим 12 1
|Копосов Максим 74 1
|Сергеев Михаил 115 1
|Догадин Михаил 18 1
|Комлев Николай 113 1
|Альминов Евгений 3 1
|Уваров Сергей 48 1
|Вильянов Сергей 24 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Абрамов Алексей 54 1
|Вишняков Алексей 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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