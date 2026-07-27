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Digma

Digma

Digma - международный производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса, существующий с 2005 года

СОБЫТИЯ

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27.07.2026 Новый игровой монитор Overdrive 34A712Q от Digma

Бренд Digma расширяет линейку игровых мониторов и представляет новую модель с диагональю 34 дюйма — Overdrive 34A712Q. Новинка сочетает ультраширокий формат UWQHD, изогнутую VA-матрицу, частоту обнов
17.06.2026 Digma объявляет о старте продаж устройств российской сборки

Digma запускает продажи первых устройств флагманской линейки Digma PRO отечественной сборки — ноутбука Cursus 15.6" и моноблока Unity 27". Российский бренд высокотехнологичной электроники Digma объявляет о старте продаж устройств отечественной сбо
19.02.2026 Digma: новые электронные книги линейки Pro

Четыре новые модели в линейке Pro — Digma Pro Moon 6, Digma Pro Cosmic 6, Digma Pro Moon 7 и Digma Pro Moon 8 — представлены, как в цветном, так и в черно-белом варианте экранов. Об этом CNews сообщили предст
13.02.2026 Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Экстерьер  Внешне проектор DIGMA DP-FHD800A — строгий, лаконичный, аккуратный и довольно компактный. Вес — 4.1 кг, так что проблем с перевозкой и с перемещением очевидно не возникнет. Вопрос только в удобстве хвата. Мате
18.12.2025 Digma продолжит развитие под единым брендом

Бренд Digma, производитель современной электроники, объявляет о завершении этапа трансформации и переходе к единой брендовой архитектуре: с декабря 2025 г. вся продукция будет развиваться под брендом
08.12.2025 Digma расширяет линейку Overdrive двумя новыми игровыми мониторами

Бренд электроники Digma объявил о старте продаж двух новых моделей с изогнутым экраном серии Overdrive, предназначенной для увлеченных геймеров. Мониторы 27A511F и 27A511Q имеют высокую частоту обновления в 200

27.11.2025 Digma представила новые мониторы Progress серии 302

Бренд Digma объявил о расширении линейки мониторов Progress для офиса и дома — в продажу поступили четыре модели серии 302. Серия предоставляет выбор для различных потребностей: базовая 21,5-дюймовая
21.10.2025 Монитор Digma Progress 27P502Q: универсальное решение для работы и учебы

Бренд Digma объявляет о старте продаж нового монитора Progress 27P502Q с диагональю 27 дюймов. Новинка будет полезна тем, кто ищет универсальное устройство для работы с документами и таблицами, учебн
23.09.2025 Digma Pro Evolution: планшет с OLED-дисплеем для творчества и дизайна

Бренд электроники Digma Pro представляет флагманский планшет c OLED-дисплеем и активным стилусом — Evolution. Устройство создано для любителей творчества, рисования и дизайна. Об этом CNews сообщили представител
20.08.2025 Digma Pro представляет современный 10.5” планшет Wave

Бренд Digma Pro объявляет о старте продаж нового планшета Wave. 10.5” экран и энергоэффективный процессор позволяют использовать новинку как для развлечений – мобильных игр и просмотра кино или сериа
18.08.2025 Новый видеорегистратор Digma FreeDrive 945W

Бренд Digma объявляет о старте продаж нового видеорегистратора FreeDrive 945W. Модель получила камеру на 4 МП с разрешением 4К 3840x2160. Об этом CNews сообщили представители Digma. Угол захва
30.07.2025 Игровые мониторы Digma Overdrive получили новые расцветки

Бренд Digma расширяет товарную линейку игровых мониторов серии Overdrive 24P410F. Модели стали популярными у пользователей благодаря высокой частоте обновления 200 Гц и низкому отклику в 1 мс. Теперь
25.07.2025 Digma Pro представляет мощные и компактные GaN-зарядки

Бренд Digma Pro объявляет о старте продаж четырех новых зарядных устройств GaN, разработанных специ
27.06.2025 Кронштейны Digma для 45-дюймовых мониторов уже в продаже

Бренд Digma расширяет линейку аксессуаров для организации рабочего пространства и представляет две новые модели кронштейнов для мониторов — D-MM301 и D-MM302D. Эти решения сочетают в себе прочную кон
04.06.2025 Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

е корпуса должно быть предусмотрено крепление, подходящее под сертификацию VESA. Абсолютное большинство настольных кронштейнов для мониторов производится под этот международный стандарт, и кронштейны DIGMA — не исключение. В сертификации VESA (Video Electronics Standards Association) есть несколько стандартных типоразмеров креплений для мониторов и телевизоров, которые определяют расстояние
30.05.2025 Новая портативная акустическая система Digma D-PS1522

Бренд Digma объявляет о старте продаж новой портативной акустической системы D-PS1522, созданной для активного образа жизни. Об этом CNews сообщили представители Digma. Digma D-PS1522 о
27.05.2025 Digma представляет высокоскоростную сетевую карту DPE12G5-TX с поддержкой 2,5G Ethernet

Бренд Digma расширяет линейку сетевого оборудования и представляет сетевую карту DPE12G5-TX — решен
14.05.2025 Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Технические характеристики Модель Digma A8 Экран 7,8 дюйма, 1404 х 1873 точек, E-Ink Carta, сенсорный, с подсветкой ОС Android 11 Процессор и память Rockchip RK3566, ОЗУ 3 Гбайт Хранилище 32 Гбайт + microSD до 256 Гбайт Интерфе
30.04.2025 Digma представляет автомобильный компрессор QBK-120 с аккумулятором

Бренд Digma представляет новинку в категории авто аксессуаров — автомобильный компрессор QBK-120 с

30.04.2025 Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману

SATA M.2 2280 Операционная система Windows 11 Pro Сеть Wi-Fi 2.4/5 ГГц 802.11ac, Bluetooth 5.0 Аккумулятор 5000 мАч Габариты 357,5 х 229,5 х 23,4 мм Масса 1,63 кг Цена 31 990 руб Дизайн и эргономика DIGMA EVE i5980 — это очень доступный ноутбук, и поэтому на материалах корпуса логично сэкономили. Все выполнено из обычного серого пластика, да и смотрится в целом лэптоп не дороже своей стоим
29.04.2025 Digma Pro увеличивает срок гарантии на мониторы до 2 лет

Бренд Digma Pro, производитель электроники, объявил об увеличении с 1 мая 2025 г. срока гарантийного обслуживания мониторов до двух лет. Новые условия распространяются на весь ассортимент мониторов <
29.04.2025 Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Технические характеристики Модель Digma 29.5" Overdrive 30A510F Диагональ экрана 29,5 дюйма Разрешение экрана 2560х1080 пикс., плотность 94 ppi Соотношение сторон 21:9 Яркость экрана 300 кд/м² Контрастность 3000:1 Частота обнов
11.04.2025 Digma представляет портативную акустическую систему D-MC1700: громкий звук, яркий свет, максимум драйва

Бренд Digma анонсирует выпуск новой портативной акустической системы – D-MC1700, которая станет настоящим центром любой вечеринки. Компактный, но мощный «кубик» создан для тех, кто ценит качество зву
07.04.2025 Новый портативный проектор Digma DP-FHD800A

Бренд Digma, производитель цифровой техники для дома и офиса, объявляет о запуске новой категории проекторов. LED-лампа с ресурсом 50 тыс. часов обеспечивает долговечность использования. Об этом CNew
07.04.2025 Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Экстерьер DIGMA P6 — действительно компактное устройство. В руке ощущается как легкий, весьма тонкий, но при этом широкий смартфон. Толщина — всего 7 мм. Горизонтальные размеры — 100 х 153 мм. Вес устрой
01.04.2025 Digma и Digma Pro увеличивают гарантийный срок на телевизоры

Бренд цифровой электроники Digma и саббренд устройств Digma Pro увеличивают гарантийный срок на свои телевизоры.

27.03.2025 Компактные мобильные аккумуляторы Digma DGPF10E — надежные помощники для длительных поездок

Бренд Digma, производитель цифровых устройств и электроники для дома и офиса, расширяет линейку портативных зарядных устройств, представив новую модель аккумуляторов Digma DGPF10E 10000mAh 45W
10.03.2025 Digma Pro увеличивает гарантийный срок на устройства до двух лет

Бренд Digma Pro, производитель электроники, объявляет об улучшении условий гарантийного обслуживания ноутбуков, планшетов, моноблоков и неттопов. С 1 января 2025 г срок гарантии Digma Pro увел
27.02.2025 Digma расширяет линейку ноутбуков для повседневных задач

ки для дома и офиса, представляет новую модель ноутбука EVE i5980. Ноутбук получил конфигурацию для решения повседневных задач и будет полезен для работы и учебы. Об этом CNews сообщили представители Digma. Digma EVE i5980 оснащен 15,6-дюймовым матовым экраном с IPS-матрицей и разрешением Full HD (1920x1080). Ноутбук работает на процессоре Intel Core m3-8100Y с двумя ядрами и частото
18.02.2025 Digma Pro объявляет о запуске продаж нового планшета Empire

Бренд электроники Digma Pro объявляет о старте продаж нового планшета Empire. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro. 12-дюймовый дисплей с разрешением 2000х1200 изготовлен по технологии In-cell.

05.02.2025 Digma Pro увеличивает гарантийный срок на ноутбуки до 2 лет

Бренд Digma Pro, производитель высокотехнологичной электроники, объявляет об улучшении условий гарантийного обслуживания своих ноутбуков. С первого января 2025 г. срок гарантии на все модели ноутбуко
03.02.2025 SSD Digma Meta P31 с поддержкой PCIe 5.0: новый стандарт скорости и надежности, доступный каждому

Бренд Digma, производитель цифровых устройств и электроники, объявляет о старте продаж новой линейки SSD-накопителей Digma Meta P31. Это первый в российской рознице SSD с поддержкой интерфейса
23.01.2025 Мониторы Digma Pro Action с технологией mini-LED

Бренд электроники Digma Pro представляет новые модели мониторов премиального сегмента Action S и М. Технология Mini-LED, обеспечивает высокое качество изображения с увеличенной контрастностью и глубоким черным ц
20.12.2024 Начались продажи флагманской электронной книги Digma P6

Бренд Digma, производитель электроники, представил новую флагманскую модель электронной книги с цветным сенсорным дисплеем. Digma P6 имеет цветной сенсорный экран E Ink Kaleido. Экран 6” сочет
04.12.2024 Первые телевизоры Digma Pro с технологией OLED

Бренд Digma Pro, производитель электроники, запустил в продажу новую серию телевизоров с технологией OLED, частотой обновления экрана в 120 Гц, и алгоритмом умной и непрерывной подстройки изображения
29.11.2024 Старт продаж серии QD-OLED мониторов Digma Pro Vision

Бренд электроники Digma Pro представляет новую линейку мониторов Vision с QD-OLED матрицей экрана. Первая модель Vision L получила высокую частоту обновления 240 Гц и минимальное время отклика 0,03 мс. Об этом C
22.11.2024 Новая серия видеорегистраторов Digma

Бренд Digma объявляет о старте продаж новой линейки компактных видеорегистраторов. Первой на рынке представлена флагманская модель FreeDrive 940W. Высокое разрешение камеры и широкоугольный объектив

22.11.2024 Обзор Digma Pro 27"ART L: игровой монитор 165 Гц с минималистичным дизайном

Под брендом Digma Pro вышла серия схожих по дизайну мониторов, объединенных в единую линейку ART. Утонченный легкий дизайн в минималистичном стиле современных студий и лофт-пространств очень точно назван и
20.11.2024 Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Технические характеристики Модель Digma DGPD100WA Тип аккумулятора Li-Ion Максимальная мощность 100 Вт Заявленная емкость 20 000 мАч Стандарты быстрой зарядки Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 Выходные разъемы 2x USB Type-C,
15.11.2024 Обновление линейки планшетов Digma Pro – серия Edge

Бренд Digma Pro, производитель электроники, объявил о старте продаж новой серии планшетов, предназначенных для повседневных задач и развлечений. Планшеты работают на базе 8-ядерного процессора MediaT

Публикаций - 251, упоминаний - 281

Digma и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 68
Apple Inc 13154 48
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 45
Samsung Electronics 11064 38
Xiaomi - Сяоми 2231 32
Lenovo Group 2446 25
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 24
Acer Group - Acer Inc 2776 22
Huawei 4676 21
Intel Corporation 12811 21
Yandex - Яндекс 9216 18
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 18
Google LLC 12688 16
Nvidia Corp 4002 15
HP Inc. 5883 15
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 15
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 13
Merlion - PL.M - Private Labels. Merlion 14 13
AMD - Advanced Micro Devices 4641 13
Sony 6739 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
PocketBook International 98 11
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 10
ONYX International 158 9
Dell EMC 5180 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Fly - Explay - Эксплей 243 8
Fortis - Фортис 41 8
TeXet 56 8
Merlion iRU - Деловой офис 352 8
QUMO - КУМО 24 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 7
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 6
Oysters 21 6
МегаФон 10742 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
DEXP 64 6
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 22
Связной ГК 1401 13
Альфа-Банк 1979 9
Совкомбанк ПАО 316 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Евросеть 1421 8
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 6
РБ Факторинг 7 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Hyundai Motor Company 436 4
Solvers 26 4
Merlion - Nippon Klick Systems 4 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Segway 20 2
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 16 2
Связной ГК - Максус 22 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 1
Trellas 23 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Связной Travel - Связной Трэвел 13 1
Связной Банк 113 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
NetPrint 6 1
Diesel 15 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Skagen Designs 3 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 17 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Barnes & Noble 171 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
ВИТЭК 3 1
ПСБ - Связь.ON - Связь.ОН 24 1
Судебная власть - Judicial power 2500 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 28
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 101
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 99
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 83
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 83
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 80
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 76
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 73
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 71
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 69
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 66
Наушники - Headphones 4478 65
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 65
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 63
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 61
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 60
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 60
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 57
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 52
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 52
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 49
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 48
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 43
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 43
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 40
Аксессуары 4282 37
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 36
Контрастность 3042 36
USB Type-A - USB-A 697 31
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 31
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 28
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 28
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 28
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 107 28
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 27
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 26
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 25
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 614 24
Digma Pro 77 63
Google Android 15243 62
Microsoft Windows 16882 26
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 24
Ланит - Treolan Irbis 148 24
Digma DM-MONB - Digma DM-MONF - Digma DM-MONG Gaming - Digma Overdrive - Digma Progress - серия мониторов 23 22
Digma EVE - Digma Plane - Digma CITI - Digma Sprint M - Digma Fortis M - Digma Magnus M - серия ноутбуков 26 20
Nvidia G-Sync 175 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 18
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 18
Digma iD - Digma E - Digma S - Digma К - Digma Q - Digma R - Digma P - серия электронных книг 17 16
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 16
Microsoft Windows 11 827 15
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 13
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 13
Apple iPad 4011 12
Apple iOS 8583 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 12
Digma SSD - Digma Top - Digma Mega Х - Digma Mobile Storage Drive - Digma Pen Drive - Digma RUN - SSD-накопители 11 11
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 49 11
Google Android TV 381 10
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 10
Dolby Vision 282 10
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 9
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 9
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 9
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 8
Intel Core - Семейство процессоров 1251 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 8
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 7
Amazon Kindle 195 7
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 7
FreePik 1841 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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