Новый игровой монитор Overdrive 34A712Q от Digma Бренд Digma расширяет линейку игровых мониторов и представляет новую модель с диагональю 34 дюйма — Overdrive 34A712Q. Новинка сочетает ультраширокий формат UWQHD, изогнутую VA-матрицу, частоту обнов

Digma объявляет о старте продаж устройств российской сборки Digma запускает продажи первых устройств флагманской линейки Digma PRO отечественной сборки — ноутбука Cursus 15.6" и моноблока Unity 27". Российский бренд высокотехнологичной электроники Digma объявляет о старте продаж устройств отечественной сбо

Digma: новые электронные книги линейки Pro Четыре новые модели в линейке Pro — Digma Pro Moon 6, Digma Pro Cosmic 6, Digma Pro Moon 7 и Digma Pro Moon 8 — представлены, как в цветном, так и в черно-белом варианте экранов. Об этом CNews сообщили предст

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения Экстерьер Внешне проектор DIGMA DP-FHD800A — строгий, лаконичный, аккуратный и довольно компактный. Вес — 4.1 кг, так что проблем с перевозкой и с перемещением очевидно не возникнет. Вопрос только в удобстве хвата. Мате

Digma продолжит развитие под единым брендом Бренд Digma, производитель современной электроники, объявляет о завершении этапа трансформации и переходе к единой брендовой архитектуре: с декабря 2025 г. вся продукция будет развиваться под брендом

Digma расширяет линейку Overdrive двумя новыми игровыми мониторами Бренд электроники Digma объявил о старте продаж двух новых моделей с изогнутым экраном серии Overdrive, предназначенной для увлеченных геймеров. Мониторы 27A511F и 27A511Q имеют высокую частоту обновления в 200

Digma представила новые мониторы Progress серии 302 Бренд Digma объявил о расширении линейки мониторов Progress для офиса и дома — в продажу поступили четыре модели серии 302. Серия предоставляет выбор для различных потребностей: базовая 21,5-дюймовая

Монитор Digma Progress 27P502Q: универсальное решение для работы и учебы Бренд Digma объявляет о старте продаж нового монитора Progress 27P502Q с диагональю 27 дюймов. Новинка будет полезна тем, кто ищет универсальное устройство для работы с документами и таблицами, учебн

Digma Pro Evolution: планшет с OLED-дисплеем для творчества и дизайна Бренд электроники Digma Pro представляет флагманский планшет c OLED-дисплеем и активным стилусом — Evolution. Устройство создано для любителей творчества, рисования и дизайна. Об этом CNews сообщили представител

Digma Pro представляет современный 10.5” планшет Wave Бренд Digma Pro объявляет о старте продаж нового планшета Wave. 10.5” экран и энергоэффективный процессор позволяют использовать новинку как для развлечений – мобильных игр и просмотра кино или сериа

Новый видеорегистратор Digma FreeDrive 945W Бренд Digma объявляет о старте продаж нового видеорегистратора FreeDrive 945W. Модель получила камеру на 4 МП с разрешением 4К 3840x2160. Об этом CNews сообщили представители Digma. Угол захва

Игровые мониторы Digma Overdrive получили новые расцветки Бренд Digma расширяет товарную линейку игровых мониторов серии Overdrive 24P410F. Модели стали популярными у пользователей благодаря высокой частоте обновления 200 Гц и низкому отклику в 1 мс. Теперь

Digma Pro представляет мощные и компактные GaN-зарядки Бренд Digma Pro объявляет о старте продаж четырех новых зарядных устройств GaN, разработанных специ

Кронштейны Digma для 45-дюймовых мониторов уже в продаже Бренд Digma расширяет линейку аксессуаров для организации рабочего пространства и представляет две новые модели кронштейнов для мониторов — D-MM301 и D-MM302D. Эти решения сочетают в себе прочную кон

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство е корпуса должно быть предусмотрено крепление, подходящее под сертификацию VESA. Абсолютное большинство настольных кронштейнов для мониторов производится под этот международный стандарт, и кронштейны DIGMA — не исключение. В сертификации VESA (Video Electronics Standards Association) есть несколько стандартных типоразмеров креплений для мониторов и телевизоров, которые определяют расстояние

Новая портативная акустическая система Digma D-PS1522 Бренд Digma объявляет о старте продаж новой портативной акустической системы D-PS1522, созданной для активного образа жизни. Об этом CNews сообщили представители Digma. Digma D-PS1522 о

Digma представляет высокоскоростную сетевую карту DPE12G5-TX с поддержкой 2,5G Ethernet Бренд Digma расширяет линейку сетевого оборудования и представляет сетевую карту DPE12G5-TX — решен

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего Технические характеристики Модель Digma A8 Экран 7,8 дюйма, 1404 х 1873 точек, E-Ink Carta, сенсорный, с подсветкой ОС Android 11 Процессор и память Rockchip RK3566, ОЗУ 3 Гбайт Хранилище 32 Гбайт + microSD до 256 Гбайт Интерфе

Digma представляет автомобильный компрессор QBK-120 с аккумулятором Бренд Digma представляет новинку в категории авто аксессуаров — автомобильный компрессор QBK-120 с

Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману SATA M.2 2280 Операционная система Windows 11 Pro Сеть Wi-Fi 2.4/5 ГГц 802.11ac, Bluetooth 5.0 Аккумулятор 5000 мАч Габариты 357,5 х 229,5 х 23,4 мм Масса 1,63 кг Цена 31 990 руб Дизайн и эргономика DIGMA EVE i5980 — это очень доступный ноутбук, и поэтому на материалах корпуса логично сэкономили. Все выполнено из обычного серого пластика, да и смотрится в целом лэптоп не дороже своей стоим

Digma Pro увеличивает срок гарантии на мониторы до 2 лет Бренд Digma Pro, производитель электроники, объявил об увеличении с 1 мая 2025 г. срока гарантийного обслуживания мониторов до двух лет. Новые условия распространяются на весь ассортимент мониторов <

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе Технические характеристики Модель Digma 29.5" Overdrive 30A510F Диагональ экрана 29,5 дюйма Разрешение экрана 2560х1080 пикс., плотность 94 ppi Соотношение сторон 21:9 Яркость экрана 300 кд/м² Контрастность 3000:1 Частота обнов

Digma представляет портативную акустическую систему D-MC1700: громкий звук, яркий свет, максимум драйва Бренд Digma анонсирует выпуск новой портативной акустической системы – D-MC1700, которая станет настоящим центром любой вечеринки. Компактный, но мощный «кубик» создан для тех, кто ценит качество зву

Новый портативный проектор Digma DP-FHD800A Бренд Digma, производитель цифровой техники для дома и офиса, объявляет о запуске новой категории проекторов. LED-лампа с ресурсом 50 тыс. часов обеспечивает долговечность использования. Об этом CNew

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка» Экстерьер DIGMA P6 — действительно компактное устройство. В руке ощущается как легкий, весьма тонкий, но при этом широкий смартфон. Толщина — всего 7 мм. Горизонтальные размеры — 100 х 153 мм. Вес устрой

Digma и Digma Pro увеличивают гарантийный срок на телевизоры Бренд цифровой электроники Digma и саббренд устройств Digma Pro увеличивают гарантийный срок на свои телевизоры.

Компактные мобильные аккумуляторы Digma DGPF10E — надежные помощники для длительных поездок Бренд Digma, производитель цифровых устройств и электроники для дома и офиса, расширяет линейку портативных зарядных устройств, представив новую модель аккумуляторов Digma DGPF10E 10000mAh 45W

Digma Pro увеличивает гарантийный срок на устройства до двух лет Бренд Digma Pro, производитель электроники, объявляет об улучшении условий гарантийного обслуживания ноутбуков, планшетов, моноблоков и неттопов. С 1 января 2025 г срок гарантии Digma Pro увел

Digma расширяет линейку ноутбуков для повседневных задач ки для дома и офиса, представляет новую модель ноутбука EVE i5980. Ноутбук получил конфигурацию для решения повседневных задач и будет полезен для работы и учебы. Об этом CNews сообщили представители Digma. Digma EVE i5980 оснащен 15,6-дюймовым матовым экраном с IPS-матрицей и разрешением Full HD (1920x1080). Ноутбук работает на процессоре Intel Core m3-8100Y с двумя ядрами и частото

Digma Pro объявляет о запуске продаж нового планшета Empire Бренд электроники Digma Pro объявляет о старте продаж нового планшета Empire. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro. 12-дюймовый дисплей с разрешением 2000х1200 изготовлен по технологии In-cell.

Digma Pro увеличивает гарантийный срок на ноутбуки до 2 лет Бренд Digma Pro, производитель высокотехнологичной электроники, объявляет об улучшении условий гарантийного обслуживания своих ноутбуков. С первого января 2025 г. срок гарантии на все модели ноутбуко

SSD Digma Meta P31 с поддержкой PCIe 5.0: новый стандарт скорости и надежности, доступный каждому Бренд Digma, производитель цифровых устройств и электроники, объявляет о старте продаж новой линейки SSD-накопителей Digma Meta P31. Это первый в российской рознице SSD с поддержкой интерфейса

Мониторы Digma Pro Action с технологией mini-LED Бренд электроники Digma Pro представляет новые модели мониторов премиального сегмента Action S и М. Технология Mini-LED, обеспечивает высокое качество изображения с увеличенной контрастностью и глубоким черным ц

Начались продажи флагманской электронной книги Digma P6 Бренд Digma, производитель электроники, представил новую флагманскую модель электронной книги с цветным сенсорным дисплеем. Digma P6 имеет цветной сенсорный экран E Ink Kaleido. Экран 6” сочет

Первые телевизоры Digma Pro с технологией OLED Бренд Digma Pro, производитель электроники, запустил в продажу новую серию телевизоров с технологией OLED, частотой обновления экрана в 120 Гц, и алгоритмом умной и непрерывной подстройки изображения

Старт продаж серии QD-OLED мониторов Digma Pro Vision Бренд электроники Digma Pro представляет новую линейку мониторов Vision с QD-OLED матрицей экрана. Первая модель Vision L получила высокую частоту обновления 240 Гц и минимальное время отклика 0,03 мс. Об этом C

Новая серия видеорегистраторов Digma Бренд Digma объявляет о старте продаж новой линейки компактных видеорегистраторов. Первой на рынке представлена флагманская модель FreeDrive 940W. Высокое разрешение камеры и широкоугольный объектив

Обзор Digma Pro 27"ART L: игровой монитор 165 Гц с минималистичным дизайном Под брендом Digma Pro вышла серия схожих по дизайну мониторов, объединенных в единую линейку ART. Утонченный легкий дизайн в минималистичном стиле современных студий и лофт-пространств очень точно назван и

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств Технические характеристики Модель Digma DGPD100WA Тип аккумулятора Li-Ion Максимальная мощность 100 Вт Заявленная емкость 20 000 мАч Стандарты быстрой зарядки Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 Выходные разъемы 2x USB Type-C,