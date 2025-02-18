Digma Pro объявляет о запуске продаж нового планшета Empire

Бренд электроники Digma Pro объявляет о старте продаж нового планшета Empire. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

12-дюймовый дисплей с разрешением 2000х1200 изготовлен по технологии In-cell. Матрица – IPS, частота обновления экрана – 90 Гц.

Устройство работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2 ГГц. На планшете предустановлена ОС Android 14. Поддерживаются карты памяти MicroSD объемом до 2 ТБ.

Основная камера – 16 МП, а фронтальная – 8 МП. Четыре встроенных динамика поддерживают Hi-Res Audio. Емкость аккумулятора – 10000 мАч, планшет можно использовать в течение дня без подзарядки.

В планшете предусмотрено два слота для физических SIM-карт. Есть Поддержка Wi-Fi 5 ГГц.

Металлический корпус имеет серый цвет. Для зарядки и подключения используется стандартный разъем USB Type-C, также имеется аудиовыход для наушников. В компплект поставки входит чехол.

Стоимость планшета составляет 19 900 руб. Приобрести устройство можно в сети магазинов «Ситилинк», а также на маркетплейсах.