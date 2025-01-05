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Digma Pro


 DIGMA PRO на территории Российской Федерации является компания MERLION.


05.01.2025 Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж 1
04.12.2024 Первые телевизоры Digma Pro с технологией OLED 1
29.11.2024 Старт продаж серии QD-OLED мониторов Digma Pro Vision 2
22.11.2024 Обзор Digma Pro 27"ART L: игровой монитор 165 Гц с минималистичным дизайном 2
15.11.2024 Обновление линейки планшетов Digma Pro – серия Edge 1
15.11.2024 Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж 3
18.10.2024 Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения 2
10.10.2024 Новая линейка ноутбуков Digma Pro – Pactos 4
26.08.2024 Зарядное устройство Digma Pro с технологией GaN 1
24.08.2024 Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM 2
05.07.2024 Merlion скупил знаменитые в России бренды техники. Под его контроль перешли Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort 1
04.07.2024 Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи 2
31.05.2024 Обновление линейки ноутбуков Digma Pro Fortis M 2
31.05.2024 Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM 2
09.04.2024 Бренд Digma: итоги 20-летней работы 2
09.04.2024 Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro 1
09.04.2024 Digma Pro выходит на рынок мониторов: в продажу поступила серия стильных мониторов с разрешением до 5K 5
27.03.2024 Первая серия неттопов Digma Pro 1
19.03.2024 В России будут продавать SSD отечественных брендов, сделанные в Китае 1
15.03.2024 Новая серия планшетов Digma Pro – Prime 18 1
11.03.2024 Digma Pro расширяет ассортимент ноутбуков 2
06.03.2024 Обновление линейки моноблоков Digma Pro – Unity 1
24.01.2024 Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro 1
19.01.2024 Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии 3
29.12.2023 Лучшие доступные ноутбуки 2023 года: хиты продаж 2
24.12.2023 Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для детей 2
22.12.2023 Обзор DIGMA PRO Magnus M: бизнес-ноутбук с большим экраном 2
05.12.2023 Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса 3
29.11.2023 Обзор ноутбука DIGMA PRO Sprint M: тонкий, легкий и надежный 2
01.12.2023 Обзор планшета Digma Pro HIT 108E — хит под Новый год 1
20.11.2023 Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж 2
16.11.2023 Лучшие российские ноутбуки: выбор ZOOM 2
14.11.2023 Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома 2
03.11.2023 Digma Pro Top P6: новая серия высокоскоростных PCIe 5.0 SSD 2
04.10.2023 Digma Pro расширяет линейку ноутбуков Sprint M: в продажу поступили устройства с процессором AMD Ryzen 7 2
29.08.2023 Новые моноблоки Digma Pro AiO 23A для работы, учебы и развлечений 2
21.08.2023 Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас 3
08.08.2023 Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж 2
18.07.2023 Департамент Private labels.Merlion объявил о запуске бренда современной электроники Digma Pro 3
04.08.2023 DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы 6

Публикаций - 48, упоминаний - 106

Digma Pro и организации, системы, технологии, персоны:

Digma 185 40
Merlion - Мерлион 793 19
Intel Corporation 12197 12
Merlion - PL.M - Private Labels. Merlion 12 11
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 7
AMD - Advanced Micro Devices 4231 6
Fortis - Фортис 29 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 5
Apple Inc 12100 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 4
Huawei 3933 3
Google LLC 11775 3
Nvidia Corp 3487 3
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 3
Yandex - Яндекс 7339 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Lenovo Group 2292 2
Phison 7 2
Xiaomi 1732 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
Merlion iRU - Деловой офис 301 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 2
Telegram Group 1983 1
Samsung Electronics 10254 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 1
Samsung - Harman - JBL 216 1
AKG 65 1
Blackview 18 1
Gigabyte Technology 364 1
ZIMAI Technology - Maibenben 11 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
Microsoft Corporation 24625 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 1
Рикор Холдинг - Rikor 121 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 84 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Merlion - Nippon Klick Systems 4 1
ВИТЭК 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 32
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 31
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 29
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 29
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 27
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 24
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 24
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 23
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 22
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 20
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 18
Наушники - Headphones 3999 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 17
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 684 17
USB Type-A - USB-A 510 16
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 760 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 13
Микрофон - Microphone 2501 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 12
Контрастность 2824 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 12
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 12
DDR - Double data rate 2730 12
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 12
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 12
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 997 12
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 11
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 11
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1484 10
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 10
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 9
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 9
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 19
Microsoft Windows 11 537 14
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 13
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 12
Digma EVE - Digma CITI - Digma Sprint M - Digma Fortis M - Digma Magnus M - серия ноутбуков 20 12
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 8
Intel Core - Семейство процессоров 1200 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 6
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 6
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 40 5
Google Android 13994 5
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 5
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 113 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 4
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 4
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 183 4
Google Android TV 316 4
Huawei AppGallery 280 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 3
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 3
Microsoft Windows 15656 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 3
Google Chromecast 77 3
Nvidia G-Sync 148 3
AMD Radeon FreeSync 186 3
Google Chrome - браузер 1561 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 2
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 2
Microsoft Windows 10 1758 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 2
Linux OS 9936 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 2
Adobe Photoshop 764 2
Шевелев Сергей 8 5
Костюшко Кирилл 7 3
Виноградов Дмитрий 74 2
Комлев Николай 95 1
Гуськов Антон 39 1
Деревянченко Андрей 3 1
Фоменко Олег 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 34
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Европа 21767 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 1
Россия - СФО - Омская область 665 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 22
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 7
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 6
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Ergonomics - Эргономика 1597 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 2
Галлий - Gallium - химический элемент 314 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 137 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 120 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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