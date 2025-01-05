Digma Pro
DIGMA PRO на территории Российской Федерации является компания MERLION.
Digma Pro и организации, системы, технологии, персоны:
|Шевелев Сергей 8 5
|Костюшко Кирилл 7 3
|Виноградов Дмитрий 74 2
|Комлев Николай 95 1
|Гуськов Антон 39 1
|Деревянченко Андрей 3 1
|Фоменко Олег 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.