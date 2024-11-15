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Обновление линейки планшетов Digma Pro – серия Edge

Бренд Digma Pro, производитель электроники, объявил о старте продаж новой серии планшетов, предназначенных для повседневных задач и развлечений. Планшеты работают на базе 8-ядерного процессора MediaTek Helio G85. Два ядра Cortex-A75 работают на частоте 2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 работают на частоте 1,8 ГГц. Технология HyperEngine от ARM динамически управляет ресурсами процессора, GPU и памятью, оптимизируя производительность и снижая задержки до минимума для более плавной игры. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

11-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 поддерживает частоту обновления 60 Гц. Технология In-cell обеспечивает быстрый отклик на касание, что особенно важно в играх. Планшет оснащен двумя встроенными динамиками.

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Digma Pro
Обновление линейки планшетов Digma Pro – серия Edge

Планшеты серии Edge имеют две конфигурации оперативной памяти типа LPDDR4X: 12 ГБ (6 ГБ ОЗУ + 6 ГБ виртуальной) или 16 ГБ (8ГБ ОЗУ + 8 ГБ виртуальной). В зависимости от модели, предусмотрено 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. При необходимости объем можно расширить за счет карт MicroSD емкостью до 256 ГБ.

Металлический корпус планшета представлен в трех цветах на выбор: серый, синий и мятно-зеленый.

Основная 13 МП и фронтальная 5 МП камеры позволяют делать фотографии и записывать видео. Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью 18Вт. В комплекте каждого устройства есть чехол-книжка и защитное стекло.

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Цифровизация

Модуль сотовой связи позволяет подключать сим-карту и пользоваться мобильным интернетом (4G), также предусмотрен встроенный модуль GPS.

Стоимость устройств начинается от 12490 руб. Приобрести планшеты можно в официальном магазине бренда Digma Pro на маркетплейсах или в сети магазинов электроники «Ситилинк».

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