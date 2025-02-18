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In-Cell Сенсорная технология



18.02.2025 Digma Pro объявляет о запуске продаж нового планшета Empire 1
15.11.2024 Обновление линейки планшетов Digma Pro – серия Edge 1
15.03.2024 Новая серия планшетов Digma Pro – Prime 18 1
01.12.2023 Обзор планшета Digma Pro HIT 108E — хит под Новый год 1
09.03.2022 Inoi выпустил доступный смартфон с 64 ГБ памяти 1
01.02.2022 В России стартовали продажи смартфона vivo Y33s 1
29.09.2020 Vivo Y20 выходит на российский рынок по специальной цене 1
05.06.2020 Inoi выпустил недорогой 4G-смартфон с большим IPS-экраном. Цена. Фото 1
21.05.2020 INOI выпустил безрамочный смартфон с качественным экраном за 4990 рублей 1
09.04.2015 Обзор смартфона Huawei Honor 6 Plus: плюсов много не бывает 1
28.10.2014 Тест смартфона Huawei Honor 6: зачёт осенней кампании 1
07.08.2013 ZOOM рекомендует: обзор самого тонкого смартфона в мире Huawei Ascend P6 1
19.06.2013 Huawei представил самый тонкий смартфон в мире. ФОТО 1
10.09.2012 Самые ожидаемые смартфоны осени 2012 года 1
04.09.2012 Самый быстрый в мире смартфон: первый взгляд на LG Optimus G 1
03.09.2012 Запуск «iPhone 5» может сорваться из-за нехватки дисплеев 1
28.08.2012 LG представила флагманский смартфон с технологией от «iPhone 5» 1
17.07.2012 Новый iPhone будет обладать более тонким дисплеем - WSJ 1
24.04.2012 Новые слухи об iPhone 5: сверхтонкий корпус и iPhone Nano 1
20.04.2012 Новый iPhone может стать тоньше за счет нового дисплея 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

In-Cell и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12141 5
Huawei 3949 5
Sharp Corporation 1041 4
INOI - ИНОЙ 50 3
Samsung Electronics 10284 3
Digma 192 3
LG Electronics 3619 2
Toshiba Corporation 2931 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 247 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 2
JDI - Japan Display Inc 25 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 711 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 167 1
Xiaomi 1749 1
МегаФон 8928 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 1
Google LLC 11822 1
Sony 6551 1
Qualcomm Technologies 1830 1
Dropbox 498 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 850 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 406 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
Lenovo Motorola 3502 1
Цифра ГК 2435 1
HTC Corporation 1499 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 72 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Toshiba Mobile Communications - Toshiba Mobile Display 6 1
Yandex - Яндекс 7411 1
Merlion - Мерлион 810 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 607 1
LG Chem 27 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
KGI Securities 50 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6279 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12519 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24262 16
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20869 13
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9658 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4795 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9355 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6054 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2807 10
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2091 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6064 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6061 8
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2384 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8260 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7322 7
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2141 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12227 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2804 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8058 5
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2489 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10158 5
Контрастность 2835 5
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1038 4
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 447 4
USB micro 965 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17116 4
Микрофон - Microphone 2514 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1868 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3767 4
Аксессуары 3898 4
Карты памяти - Запоминающее устройство 2265 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10013 3
Наушники - Headphones 4027 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2968 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24559 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1919 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13846 3
Google Android 14055 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7101 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 5
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1559 4
Apple iPhone 5 773 4
Huawei Ascend - серия смартфонов 87 4
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 4
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 237 3
Apple iPhone 4 783 3
LG Optimus G 28 3
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 348 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 792 3
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 102 3
LG Optimus 67 3
Digma Pro 54 3
Nvidia Optimus 183 3
Google Android 9 - Android Pie 210 2
Samsung Electronics TouchWiz 201 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 2
Honor - серия смартфонов 207 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 498 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Samsung Galaxy 959 2
HTC Sense 188 2
LG Optimus UI 10 2
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 230 2
BBK vivo Y - Серия смартфонов 36 1
BBK vivo Halo Fullview 63 1
Huawei Mate - серия смартфонов 356 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 38 1
Infraware - Polaris Office 34 1
Huawei P - Серия смартфонов 15 1
Qualcomm Snapdragon APQ - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 22 1
BBK vivo Ultra Game Mode 6 1
BBK vivo VEG - vivo Energy Guardian 4 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 367 1
Sony Bravia 246 1
Apple iPad 3866 1
Малевич Казимир 8 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 1
Okuda Takashi - Окуда Такаши 4 1
Япония 13304 6
Россия - РФ - Российская федерация 145225 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 4
Южная Корея - Республика 6661 4
Азия - Азиатский регион 5554 2
Европа Западная 1482 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5192 1
Китай - Тайвань 3998 1
Америка - Американский регион 2164 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 1
Европа 21802 1
США - Калифорния 4631 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4974 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 2
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 151 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1088 2
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 229 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 556 2
Видеокамера - Видеосъёмка 694 2
Ergonomics - Эргономика 1601 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5856 1
Английский язык 6657 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2268 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1806 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 886 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5554 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5160 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3051 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1757 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3172 1
DigiTimes - Издание 1312 3
CNews - ZOOM.CNews 1848 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1282 2
Wikipedia - Википедия 512 1
The Verge - Издание 559 1
SlashGear 134 1
AppleInsider 396 1
The China Times 10 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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