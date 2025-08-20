Digma Pro представляет современный 10.5” планшет Wave

Бренд Digma Pro объявляет о старте продаж нового планшета Wave. 10.5” экран и энергоэффективный процессор позволяют использовать новинку как для развлечений – мобильных игр и просмотра кино или сериалов – так и для рабочих задач. Управлять планшетом можно при помощи удобного стилуса. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Планшет Digma Pro Wave получил 8-ядерный процессор Unisoc T615 с частотой 1.8 ГГц. Представлены конфигурации на 6 ГБ и на 8 ГБ оперативной памяти. При помощи функции Memory Extension объем ОЗУ можно расширить: с 6 ГБ до 12 ГБ и с 8 ГБ до 16 ГБ. Встроенную память на 128 ГБ или 256 ГБ также получится дополнить за счет карты памяти. Планшет эффективно справляется с современными приложениями и легко прогружает игры, стабильно выдавая высокий FPS. Частота GPU – 850 МГц, частота обновления экрана – 60 Гц. Работает модель на базе Android 15.

Яркий 10.5” In-Cell дисплей с разрешением 1920*1200 подойдет не только для игр, но и для комфортного просмотра кино и сериалов. Яркость 350 нит позволяет работать с экраном при любом освещении, а плотность пикселей 216 PPI обеспечивает четкую и детализированную картинку. Четыре мощных динамика выручат, если под рукой не окажется наушников.

Планшет получил тонкий металлический корпус, который удобно держать в руках. Аккумулятор на 7000 мАч подарит целый день продуктивной работы без необходимости подключаться к источнику питания. Быстрая зарядка 18 Вт позволит быстро восполнить емкость аккумулятора. В планшете установлены основная камера на 13 МП и фронтальная на 5 МП, которые пригодятся для фотографий важных документов и видеозвонков.

Планшет Digma Pro Wave уже доступен для заказа у партнеров. В комплекте с новинкой идут удобный стилус и чехол. Стоимость устройств начинается от 11,99 тыс. руб.