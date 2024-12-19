Google Android 15
Google Android 15 и организации, системы, технологии, персоны:
|Катков Павел 29 1
|Вестеровский Руслан 7 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 9
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
|Европа 21768 1
|Индия - Bharat 5446 1
|Китай - Тайвань 3984 1
|Украина 7608 1
|Нидерланды 3517 1
|Южная Корея - Республика 6646 1
|Франция - Французская Республика 7846 1
|GSM Arena 72 1
|GizmoChina 134 1
|Liliputing 59 1
|Huawei Central 13 1
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