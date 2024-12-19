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Google Android 15



19.12.2024 «Дочка» Xiaomi выпустила тонкий и очень дешевый смартфон с большим аккумулятором 1
11.12.2024 Популярный в России лютый конкурент Xiaomi выпустил очень дешевый телефон с OLED-экраном и огромной батареей 1
04.12.2024 Выстоявшая под санкциями США компания выпустила суперсовременный смартфон с огромной батареей вдвое дешевле iPhone 16 Pro Max 1
22.11.2024 realme запускает продажу флагманского смартфона GT 7 Pro на AliExpress 1
14.10.2024 Гигантский производитель смартфонов и умной техники решился на полный отказ от Android. До «дня икс» меньше недели 1
07.10.2024 На Android из-за самодурства Google больше недоступно ПО «Касперского». Что делать пользователям 1
13.09.2024 Что Apple не смогла, сделает Google. Android-планшеты превратятся в замену ПК, украв главную «фишку» Windows 1
22.05.2024 Новая серия смартфонов TECNO CAMON 30 получит три года обновлений Android до версии Android 16 1
16.05.2024 Пользователям флагманских смартфонов Honor доступна первая бета-версия Android 15 1
07.02.2024 В «Сбербанк Онлайн» появилась программа долгосрочных сбережений 1
07.04.2023 Xiaomi выпустила смартфон за $100, в котором можно наращивать оперативную память. Видео 1
08.04.2022 Ушедший из России Booking заплатил в казну гигантский штраф 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Google Android 15 и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 7
Xiaomi 1732 4
Sony 6544 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
MediaTek - Ralink 527 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
Xiaomi Poco Global 12 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
Apple Inc 12101 1
Samsung Electronics 10255 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Huawei Mobile Services 72 1
Huawei 3933 1
Qualcomm Technologies 1822 1
ZTE Corporation 747 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Dailymotion - Видеохостинг 41 1
Lenovo Motorola 3501 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 46 1
ДОК 828 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 33 1
KIP Legal Tech - Кип-Легалтех 4 1
Unsplash 764 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 3
Наушники - Headphones 3999 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 3
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 687 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2348 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 2
DCI-P3 - Охват цветового пространства 236 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 783 1
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Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 226 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
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Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 443 1
GSM Arena 72 1
GizmoChina 134 1
Liliputing 59 1
Huawei Central 13 1
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