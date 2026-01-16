Разделы

Электроника
|

Maibenben представляет устройство из новой категории: планшет Maibenben Pad 5

Международная компания Maibenben представила планшет Maibenben Pad 5, первое для бренда устройство из категории планшетных компьютеров. Новинка выполнена в металлическом корпусе серого цвета, оснащена 10,95-дюймовым IPS-дисплеем и поддержкой LTE в отдельных конфигурациях. Maibenben Pad 5 ориентирован на повседневные задачи: просмотр мультимедиа, чтение книг, интернет-сёрфинг и игры. Об этом CNews сообщили представители Maibenben.

Внешний вид

Планшет Maibenben Pad 5 выполнен в корпусе из металла серого цвета, весит 499 г, размеры составляют 258,96×164,76×7,8 мм. Устройство оснащено 4 динамиками, которые обеспечивают стереозвучание: два на верхней и два на нижней гранях. На задней крышке расположена основная камера на 8 Мп, на лицевой стороне фронтальная камера также на 8 Мп.

Дисплей

Maibenben Pad 5 оснащен 10,95-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1200×2000 (2K) и частотой обновления 90 Гц, максимальная яркость составляет 350 нит, а цветовой охват 72% NTSC. Это обеспечивает комфорт при просмотре мультимедиа и чтении, а специальное покрытие защищает от синего света, что снижает нагрузку на глаза.

pad700.jpg
Maibenben представляет устройство из новой категории: планшет Maibenben Pad 5

Конфигурации

Все конфигурации Maibenben Pad 5 работают на базе процессора Helio G99, интегрированной графики ARM G57 MC2 и 8 ГБ оперативной памяти. Доступны два варианта объёма постоянной памяти: 128/256 ГБ. Для расширения памяти предусмотрен слот для карты памяти формата MicroSD. Устройство поставляется с ОС Android 15.

В планшет установлен аккумулятор на 8000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Он обеспечивает до 8 часов непрерывного просмотра видео и более 30 дней работы в режиме ожидания.

Продолжается прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ
цифровизация

Maibenben Pad 5 представлен в четырех конфигурациях: с поддержкой SIM-карты и 128 ГБ постоянной памяти (Maibenben Pad 5 LTE 128 ГБ); с поддержкой SIM-карты и 256 ГБ постоянной памяти (Maibenben Pad 5 LTE 256 ГБ); без поддержки SIM-карты и 128 ГБ постоянной памяти (Maibenben Pad 5 Wi-Fi 128 ГБ); без поддержки SIM-карты и 256 ГБ постоянной памяти (Maibenben Pad 5 Wi-Fi 256 ГБ)

Maibenben Pad 5 уже доступен для покупки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Госкорпорациям поручено разработать план тотальной автоматизации и роботизации производств

Обзор: Облачные сервисы

Курьеров, которым часто платят больше, чем программистам, вовсю заменяют на бездушных роботов «Яндекса» – они в разы дешевле

Итоги подведены, приоритеты расставлены: Координационный центр развития ТИМ о планах на будущее

Трамп ввел пошлины на чипы Nvidia и AMD

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще