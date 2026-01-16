Maibenben представляет устройство из новой категории: планшет Maibenben Pad 5

Международная компания Maibenben представила планшет Maibenben Pad 5, первое для бренда устройство из категории планшетных компьютеров. Новинка выполнена в металлическом корпусе серого цвета, оснащена 10,95-дюймовым IPS-дисплеем и поддержкой LTE в отдельных конфигурациях. Maibenben Pad 5 ориентирован на повседневные задачи: просмотр мультимедиа, чтение книг, интернет-сёрфинг и игры. Об этом CNews сообщили представители Maibenben.

Внешний вид

Планшет Maibenben Pad 5 выполнен в корпусе из металла серого цвета, весит 499 г, размеры составляют 258,96×164,76×7,8 мм. Устройство оснащено 4 динамиками, которые обеспечивают стереозвучание: два на верхней и два на нижней гранях. На задней крышке расположена основная камера на 8 Мп, на лицевой стороне фронтальная камера также на 8 Мп.

Дисплей

Maibenben Pad 5 оснащен 10,95-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1200×2000 (2K) и частотой обновления 90 Гц, максимальная яркость составляет 350 нит, а цветовой охват 72% NTSC. Это обеспечивает комфорт при просмотре мультимедиа и чтении, а специальное покрытие защищает от синего света, что снижает нагрузку на глаза.

Конфигурации

Все конфигурации Maibenben Pad 5 работают на базе процессора Helio G99, интегрированной графики ARM G57 MC2 и 8 ГБ оперативной памяти. Доступны два варианта объёма постоянной памяти: 128/256 ГБ. Для расширения памяти предусмотрен слот для карты памяти формата MicroSD. Устройство поставляется с ОС Android 15.

В планшет установлен аккумулятор на 8000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Он обеспечивает до 8 часов непрерывного просмотра видео и более 30 дней работы в режиме ожидания.

Maibenben Pad 5 представлен в четырех конфигурациях: с поддержкой SIM-карты и 128 ГБ постоянной памяти (Maibenben Pad 5 LTE 128 ГБ); с поддержкой SIM-карты и 256 ГБ постоянной памяти (Maibenben Pad 5 LTE 256 ГБ); без поддержки SIM-карты и 128 ГБ постоянной памяти (Maibenben Pad 5 Wi-Fi 128 ГБ); без поддержки SIM-карты и 256 ГБ постоянной памяти (Maibenben Pad 5 Wi-Fi 256 ГБ)

Maibenben Pad 5 уже доступен для покупки.