ZIMAI Technology - Maibenben

MAIBENBEN — производитель ноутбуков для учебы, офисной работы и игр. Компания была основана в 2013 году в Китае. С 2014 года является одним из продавцов ноутбуков на различных платформах: TMall, Taobao, AliExpress. Ноутбуки MAIBENBEN продаются в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Америки и Европы.