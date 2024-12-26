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ZIMAI Technology Maibenben

ZIMAI Technology - Maibenben

MAIBENBEN — производитель ноутбуков для учебы, офисной работы и игр. Компания была основана в 2013 году в Китае. С 2014 года является одним из продавцов ноутбуков на различных платформах: TMall, Taobao, AliExpress.  Ноутбуки MAIBENBEN  продаются в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Америки и Европы.


26.12.2024 Maibenben представляет ноутбук P687 на Российском рынке: ультрабук для тех, кто ценит производительность и стиль 1
16.10.2024 Maibenben представляет игровой ноутбук X17A на российском рынке 1
24.07.2024 Новые ноутбуки Maibenben S14A, X15A и X16A поступили в продажу 1
17.10.2023 На российском рынке ноутбуков переворот. Сменился лидер, топ-5 полностью перетасован 1
21.09.2023 Новые телевизоры Maibenben на российском рынке 2
14.09.2023 OCS начинает сотрудничество с Maibenben 1
08.08.2023 Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж 2
09.03.2023 Cloud4Y предоставил Maibenben виртуальные рабочие столы 1
02.12.2022 DiHouse представляет новые ноутбуки MAIBENBEN на российском рынке 8
17.08.2022 DiHouse начинает поставки ноутбуков MAIBENBEN 3
28.06.2021 «AliExpress Россия» назвала самые популярные ноутбуки среди россиян с начала года 1

Публикаций - 11, упоминаний - 22

ZIMAI Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - diHouse - Дихаус 188 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
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Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
Apple Inc 12101 1
Dell EMC 5027 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
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