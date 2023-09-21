Новые телевизоры Maibenben на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке современные ультратонкие телевизоры китайского бренда Maibenben – модели 50M2UB, 55M2UB, 65M2U с диагоналями 50, 55 и 65 дюймов, соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Новые «умные» телевизоры Maibenben работают на операционной системе Android 11. Процессор А53 обеспечивает быстрое выполнение команд и делает изображение четким и плавным, без задержек и помех.

Внешний вид без лишних деталей и громоздкой рамки позволяет вписать устройства практически в любой интерьер. Используя металлическую подставку, телевизор можно разместить на горизонтальной поверхности, или повесить на стену на кронштейн, который приобретается отдельно.

Экран способен передавать 1,07 млрд цветов, а его яркость варьируется в зависимости от модели: у моделей 50M2UB и 55M2UB она составляет 270 нит, у модели 65M2U — 350 нит. В телевизорах есть поддержка стандарта изображения HDR10 с высоким уровнем детализации и 4К-разрешение (3840х2160).

Новые телевизоры Maibenben на российском рынке

Многоканальный стереозвук Dolby Digital Plus обеспечивает более объемное звучание по сравнению с другими моделями. В задней части расположены дополнительные динамики.

Вывести изображение на экран телевизора можно как используя провод и разъем HDMI 2.0х2 и USB 2.0, так и с помощью Bluetooth 5.0 или Wi-Fi 2,4 ГГц. Чтобы сохранить запись для дальнейшего просмотра программы, можно воспользоваться функцией PVR. Управлять настройками можно с помощью пульта управления или используя смартфон.

Наталия Колесникова, ведущий продакт-менеджер департамента «Экосистемы» компании diHouse: «Мы рады пополнить представленный у нас ассортимент моделями смарт-телевизоров Maibenben 50M2UB, 55M2UB, 65M2U. Рынок умных телевизоров в России растет быстрыми темпами, в течение первой половины 2023 г. продажи таких устройств выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом. Умные телевизоры Maibenben уже успели привлечь внимание покупателей и обладают большим потенциалом для развития на российском рынке Smart TV».

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Компания Maibenben, основанная в 2013 г., специализируется на производстве ноутбуков, мини ПК, мониторов, телевизоров и аудиорешений.

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный ИТ-услуг, Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.