Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PVR
personal video recorder
запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку
Публикаций - 39, упоминаний - 45
PVR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Безруков Андрей 26 4
|Самсонов Максим 10 1
|Холодов Алексей 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 908354, в очереди разбора - 811332.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 908354, в очереди разбора - 811332.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru