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PVR
personal video recorder
запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку



15.02.2017 GS Group реализовал инвестиционный проект по созданию платного оператора спутникового ТВ в Бангладеш 1
07.12.2016 GS Group представил новые HD-приставки со встроенным твердотельным диском 1
06.12.2016 GS Group выпустил свою первую двухтюнерную HD-приставку со встроенным Wi-Fi-модулем 1
12.08.2016 GS Group представил новую многотюнерную приставку для программы «трейд-ин» 1
26.07.2016 На рынок вышла первая российская приставка General Satellite для UHDTV 1
14.07.2016 GS Group выходит на рынок IPTV с телеприставкой под брендом General Satellite 1
20.02.2016 GS Group представил новую ТВ-приставку с поддержкой HDTV 1
26.01.2016 GS Group открывает для телезрителей сверхвысокую четкость телевидения в формате Ultra HD 1
18.12.2015 GS Labs обеспечивает «вторую жизнь» ранним моделям приставок General Satellite 1
18.11.2015 «Триколор ТВ» запустил пакет телеканалов в формате Ultra HD 1
21.10.2015 GS Group выпустил обновления ПО телеприставок с поддержкой «зеркального стриминга» 1
30.07.2015 Новая приставка-сервер General Satellite увеличит число мобильных телезрителей 2
22.12.2014 Обзор ТВ-приставки BBK SMP246HDT2 1
20.11.2014 Система расчетов Fastcom от «Форс-Телеком» теперь доступна в корпоративном «облаке» 1
23.06.2014 Мультимедийный дом на базе спутниковых ресиверов Skyter 1
28.01.2014 Абонентская база «Триколор ТВ» превысила 14 млн подписчиков 1
30.08.2013 Цифровой DVB-T/T2-ресивер BBK SMP121HDT2 поступил в продажу 1
22.08.2012 «Орион Экспресс» запустил проект «Телекарта HD» 1
14.06.2012 ВВК представила новые LED-телевизоры 1
16.04.2012 Promwad представит свои разработки на «Новой электронике — 2012» 1
31.05.2011 Hannspree выпустила телевизоры серий SL и SK 1
18.03.2011 «СмартЛабс» совершенствует платформу IPTV для «Уралсвязьинформа» 1
08.02.2011 «Казахтелеком» запустил сервис отложенного просмотра 1
24.03.2010 «Нетрис» обновила платформу управления сервисами IPSoft iVision до версии 3.2 1
03.02.2010 Promwad анонсирует новые цифровые ТВ-приставки на CSTB-2010 1
27.01.2010 Samsung будет производить ТВ-приставки в России 1
07.09.2009 «Нетрис» внедрил IPTV в «Твинго Телеком» 1
28.05.2009 42-дюймовый ТВ Philips: множество функций, мягкое изображение 1
04.02.2009 NXP представила новые разработки в области приемников цифрового сигнала 1
05.03.2008 «Медиа Стиль» запустила сервис «Персональный видеомагнитофон» 2
12.02.2008 Sandisk и SK Telecom запустили новую платформу для мобильного телевидения 1
15.01.2008 «Искрателеком» запускает комплекс для предоставления интерактивных услуг IPTV 1
10.01.2008 Количество абонентов ШПД "ЦентрТелекома" выросло в 2,6 раза 1
28.11.2007 "Глобтел.ТВ" и "СиНТ" запустили IP-телевидение в Красноярском крае 1
18.09.2006 BSkyB борется с "уклонистами" от рекламы 2
15.11.2005 Новое телевидение: время больших перемен 2
26.09.2005 PVR-H160: новый портативный медиа-проигрыватель от Mustek 1
29.06.2005 Первый широкополосный телевизор выходит в свет 1
20.01.2005 Новые видеомагнитофоны угрожают рынку рекламы 3

Публикаций - 39, упоминаний - 45

PVR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

GS Group - General Satellite 167 12
Триколор - Национальная спутниковая компания 249 10
GS Labs 21 4
STMicroelectronics 147 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7199 2
Цифра ГК 122 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 1
Технополис GS 39 1
Samsung Electronics 6968 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7370 1
Apple Inc - Эппл Рус 8636 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 340 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1671 19
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2692 15
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6702 13
TimeShift - функция отложенного просмотра 61 9
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 62 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1403 7
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 87 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8363 6
Телевизор - Телевизионный приёмник 728 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2037 6
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 177 5
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 267 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 641 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 499 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3178 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1712 3
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 93 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1390 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1728 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1092 2
MKV - медиаконтейнер 141 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 236 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 693 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3599 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 37 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1186 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3319 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 537 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 650 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2350 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 141 1
CI - Common Interface - Интерфейс подключения для электронных модулей 13 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 483 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 155 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 228 1
GS Labs StingrayStream - GS Labs Stingray TV 16 9
Google Android 10781 5
Apple iOS 5758 4
Триколор Play 10 4
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 3
GS A - цифровая спутниковая приставка-сервер 4 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 389 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 2
VK - Mail.Ru Почта 168 1
Linux OS 5030 1
DViCO TViX - серия медиаплееров 32 1
Безруков Андрей 26 4
Самсонов Максим 10 1
Холодов Алексей 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 67095 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21149 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7095 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7204 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 608 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 436 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 292 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 319 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 351 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 254 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 241 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 150 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 37 1
Прибалтика - Балтия 807 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 411 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 239 1
Казахстан - Алматы 351 1
Испания - Мадрид 84 1
Казахстан - Актобе - Актюбинск 8 1
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 20 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область 12 1
Казахстан - Северо-Казахстанская область 6 1
Россия - ЦФО - Тульская область 809 1
Нидерланды 1182 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 199 1
Казахстан - Республика 3241 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 819 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9321 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9564 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1418 1
Азия - Азиатский регион 1930 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 409 1
Россия - ЦФО - Калужская область 650 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 564 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 808 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 350 1
Россия - ЦФО - Костромская область 249 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 60 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 345 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 384 1
Insight UHD - телеканал развлекательно-приключенческой тематики 5 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
CSTB Telecom & Media 48 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 908354, в очереди разбора - 811332.
Создано именных указателей - 47096.
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