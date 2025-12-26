Разделы

Казахстан Восточно-Казахстанская область

Казахстан - Восточно-Казахстанская область

СОБЫТИЯ


26.12.2025 Система позволит отслеживать в режиме реального времени качество воздуха в центре цветной металлургии Казахстана — Усть-Каменогорске 2
29.10.2021 Private LTE: что важно знать о выделенных сетях 1
16.10.2013 Интерфейс системы электронного лицензирования Казахстана будет обновлен 1
17.07.2013 В Казахстане получить справку о наличии личного подсобного хозяйства теперь можно через портал электронного правительства 1
29.05.2013 «Автодория» запустила в Казахстане систему фиксации нарушений скоростного режима 1
09.01.2012 На портале казахстанского «электронного правительства» появилась возможность регистрации рождения ребенка 1
06.09.2011 «Казахмыс» внедрил систему Naumen Service Desk 1
01.06.2011 Contour BI будет использоваться в региональном управлении Казахстана 2
08.02.2011 «Казахтелеком» запустил сервис отложенного просмотра 1
09.02.2010 Региональные органы исполнительной власти Казахстана выбрали Adobe Connect Pro 2
22.04.2009 «Аскон» открыл второй офис в Казахстане 3
10.07.2007 Одна из ступеней ракеты-носителя «Протон» упала в озеро Зайсан 2
26.04.2007 InterSystems: интегрированная ИС помогает управлять регионом 1
10.04.2007 На Байконуре осуществлен запуск ракеты-носителя "Протон-М" 1
15.03.2006 В Казахстане формируют электронное правительство 2
31.01.2006 Казахстан: новая СЭЗ откроется в апреле 1
27.12.2005 У МТС появился неожиданный кредитор 1
07.12.2005 Казахстан продвигает парк ядерных технологий 1
20.11.2003 Казахстан потратит $4,75 млн. на создание зоны ИТ 1

Публикаций - 19, упоминаний - 26

Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14337 2
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 1
Contour Components - Контур Компонентс 29 1
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 46 1
Naumen - Наумен 687 1
Казахтелеком 339 1
Ростелеком - Netris - Нетрис 55 1
Автодория 44 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Adobe Systems 1573 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 440 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3129 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5742 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 1
Ростелеком 10347 1
МегаФон 9958 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 113 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 459 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 133 1
Huawei Technologies 404 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 100 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 385 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
НЯЦ РК - Национальный ядерный центр Республики Казахстан - Институт ядерной физики Республики Казахстан 8 2
СИЯП - Семипалатинский испытательный полигон - 2 ГЦНИИП - 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон 12 2
РЖД - Российские железные дороги 2008 2
Геометрия НПО 151 1
Алтай - Восточно-Казахстанский региональный технопарк 1 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 7 1
USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания 14 1
Альянс Банк 20 1
Charles de Gaulle Airport - Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Аэропорт Шарля де Голля - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 2 1
Казахмыс - Жезкентский горно-обогатительный комбинат 1 1
Эгида-Плюс 1 1
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 1
Газпром ПАО 1420 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 563 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 289 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 16 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Газпром нефть 671 1
Энергобанк АКБ 12 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 179 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 43 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Правительство Казахстана - МЧС РК - Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12903 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 355 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 1
Сибирское соглашение - межрегиональная ассоциация 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 756 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 1
Атомная энергетика - ТОКАМАК - тороидальная камера с магнитными катушками - Tokamak 41 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 1
Рекордер - магнитофон - магнитола - видеомагнитофон 349 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 254 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2115 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1099 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 846 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 62 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13000 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1287 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4925 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9379 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2370 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1525 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 81 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 33 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 1
InterSystems Cache 138 1
InterSystems Ensemble 58 1
Adobe Connect 24 1
InterSystems HealthShare 26 1
Contour Components - Contour BI - Contour Business Intelligence 19 1
Ростелеком - Netris iStream 3 1
Ростелеком - Netris DMA 1 1
Airbus EADS Astrium - Eurostar 42 1
Telesat - Anik - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 21 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 185 1
Космодром Байконур 1071 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2887 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 1
Ахметов Даниал 48 1
Велихов Евгений 36 1
Некрасов Владимир 10 1
Абрамов Виктор 11 1
Муромец Юлия 28 1
Брагинский Андрей 23 1
Шершнев Денис 8 1
Сапожков Игорь 2 1
Константинов Валерий 1 1
Карибжанов Жаныбек 1 1
Есеркегенов Аскар 4 1
Эфендиев Мурад 15 1
Есекеев Куанышбек 36 1
Казахстан - Республика 5812 16
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 11
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 6
Россия - РФ - Российская федерация 157411 5
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 80 5
Казахстан - Южный Казахстан - Туркестанская область - Туркестан 32 4
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда - Джусалы 35 4
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 3
Казахстан - Костанайская область - Костанай 30 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45854 3
Казахстан - Северо-Казахстанская область - Петропавловск 10 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 2
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 36 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14511 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 2
Казахстан - Западно-Казахстанская область 18 1
Киргизия - Бишкек 137 1
Казахстан - Мангистауская область - Актау 43 1
Казахстан - Жамбылская область - Тараз 26 1
Россия - ДФО - Якутия - Средневилюйское газоконденсатное месторождение 4 1
Казахстан - Актюбинская область - Актюбинск - Акимат Актюбинской области 25 1
Казахстан - Шымкент - Чимкент 45 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3218 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8150 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18656 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2073 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1547 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1884 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 994 1
Россия - СФО - Кемеровская область 994 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1251 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 993 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Великобритания - Кембридж 261 1
США - Массачусетс 513 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1080 1
Дания - Королевство 1318 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 8
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 2
Энергетика - Energy - Energetically 5530 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
Металлы - Медь - Copper 829 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1816 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2185 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5875 1
Экономический эффект 1218 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 374 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 907 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Казахстан Сегодня 309 1
Хабар 10 1
Казинформ 30 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 235 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
