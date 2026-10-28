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Казахстан Западно-Казахстанская область

Казахстан - Западно-Казахстанская область

СОБЫТИЯ


28.10.2026 «Практикон» автоматизировала управление нефтебазой компании «Нефтэк» 1
28.11.2023 RFID-метки S-Tag 3D Plus помогают с ремонтом вагонов 2
27.08.2018 «Стэп лоджик» завершил проект по модернизации технологической сети передачи данных Каспийского трубопроводного консорциума 1
23.11.2016 Navicon автоматизировал бюджетирование в Каспийском трубопроводном консорциуме 1
01.06.2015 Каспийский трубопроводный консорциум перевел финансы и управление кадрами на Microsoft Dynamics NAV 2009 1
22.09.2014 «Казахтелеком» и «Алтел» расширяют географию предоставления пакетных услуг 1
12.12.2013 «КазТрансКом» построит сеть на оборудовании «Инфинет» 1
11.04.2013 Ricoh выходит на рынок Казахстана 1
16.05.2012 "Казахтелеком": Телеком Казахстана ждет LTE 1
06.10.2011 «Казахтелеком» получил единый сертификат международного стандарта ISO 9001:2008 1
28.03.2011 «Казахтелеком» завершил внедрение iD TV на всей территории Казахстана 1
15.03.2011 «Казахтелеком» инвестирует более 10 млрд тенге в развитие сети телекоммуникаций западных областей Казахстана 2
11.05.2010 SAS запустила академическую программу для вузов России и стран СНГ 1
26.08.2008 Нетронутое сарматское погребение обнаружено археологами в Казахстане 1
23.08.2007 «Казактелеком» построит ВОЛС «Уральск – граница России» 1
26.04.2007 InterSystems: интегрированная ИС помогает управлять регионом 1
06.10.2006 В Казахстане открыты новая электростанция и машиностроительный технопарк 2
06.10.2006 В Казахстане открыты новая электростанция и машиностроительный технопарк 2
04.10.2006 Казахов обучают компьютерной грамотности 1

Публикаций - 19, упоминаний - 23

Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:

Казахтелеком 348 6
Microsoft Corporation 25910 2
9771 2
Navicon - Навикон 344 2
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 77 2
Информсвязь Казахстан 3 1
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 1
AKMur - АКМур Дистрибьютор 1 1
Казахтелеком - Астанателеком ГЦТ 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 1
МегаФон 11050 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 206 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 1
SAS Institute 1091 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 163 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 725 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 1
InterSystems - ИнтерСистемз 137 1
Силтэк ГК 27 1
InfiNet Wireless - Инфинет 64 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 49 3
Геометрия НПО 172 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 177 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
Сибирское соглашение - межрегиональная ассоциация 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5039 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11676 2
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4091 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9710 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6932 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1101 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7909 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2038 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3130 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10827 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1429 1
Стандартизация - Standardization 2370 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7459 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2942 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2452 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1721 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 772 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3842 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 573 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 300 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 3008 1
FinTech - Postpaid - после-оплата - постоплата 82 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5381 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 1
Оцифровка - Digitization 5305 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 775 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1388 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 564 2
InterSystems Cache 147 1
InterSystems Ensemble 59 1
InterSystems HealthShare 28 1
НИСМ - Национальная информационная супермагистраль - Петропавловск-Кустанай-Актобе 18 1
InfiNet - InfiMAN 8 1
Силтэк - S-TAG SCAT - S-Tag 3D Multilock - многоразовые RFID-метки 16 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 106 1
Маханбетажиев Батыр 5 2
Есекеев Куанышбек 40 2
Хавторин Антон 25 1
Абрамов Виктор 12 1
Муромец Юлия 28 1
Смирнов Роман 17 1
Сапожков Игорь 2 1
Noji Shinichi - Нодзи Синити 2 1
Лагутин Михаил 1 1
Дюсембаева Майра 1 1
Hazelaar Bert - Хазелаар Берт 1 1
Стасевич Ольга 1 1
Есеркегенов Аскар 4 1
Подушкин Александр 1 1
Дергунов Виталий 1 1
Измухамбетов Бактыкожа 2 1
Селиванов Максим 28 1
Шаров Владимир 35 1
Братищева Светлана 2 1
Савина Алла 2 1
Богданова Мария 3 1
Казахстан - Республика 6154 16
Россия - РФ - Российская федерация 169397 12
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 421 8
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 640 8
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 7
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 84 5
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 32 4
Казахстан - Жамбылская область - Тараз 27 4
Казахстан - Актюбинская область - Актюбинск - Акимат Актюбинской области 26 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 4
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда - Джусалы 35 4
Казахстан - Костанайская область - Костанай 36 3
Казахстан - Шымкент - Чимкент 47 3
Европа 25059 3
Казахстан - Актюбинская область - Актобе 42 3
Казахстан - Южный Казахстан - Туркестанская область - Туркестан 32 3
Казахстан - Мангистауская область - Актау 44 2
Казахстан - Павлодарская область - Павлодар 50 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 2
Азия - Азиатский регион 5969 2
Япония 13872 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3399 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 278 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 371 2
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 39 2
Казахстан - Северо-Казахстанская область - Петропавловск 13 1
Казахстан - Южный Казахстан 8 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 113 1
Казахстан - Шамалган 2 1
Казахстан - Талды-Курганская область - Талдыкорган 16 1
Земля - планета Солнечной системы 10930 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3680 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1443 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1730 1
Германия - Федеративная Республика 13321 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1960 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2118 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2140 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 746 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1677 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2324 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5737 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6656 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6001 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 992 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1774 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3344 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3151 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2765 1
Аудит - аудиторский услуги 1289 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3576 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1592 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2603 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 633 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 437 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 137 1
Образование в России 3045 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8008 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12491 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1792 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 712 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2161 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5572 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7127 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1397 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6267 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6120 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1279 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2191 1
Казахстан Сегодня 310 3
Moody's Investors Service 136 1
ЗКГМУ - Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова - Актобинская государственная медицинская академия - Западно-Казахстанская государственная медицинская академия 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1556 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 141 1
SAS Academy 5 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 184 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
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