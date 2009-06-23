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Dial-up диалап коммутируемый удаленный доступ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.06.2009 Dial-up модемы окончательно уходят в прошлое

ко соединения, устанавливаемые с помощью коммутируемого доступа, - пояснили CNews в министерстве. - Dial-up - это достаточно медленный способ связи, и трафик по данному показателю снижается в с
28.01.2008 СЗТ сократил число абонентов dial-up почти в 2 раза

абонентов ОАО "Северо-Западный Телеком", пользующихся коммутируемым доступом в интернет (технология dial-up), по итогам 2007 года снизилось в 1,8 раза, сообщается в материалах компании. На нача
27.12.2007 Sprinter@56K USB+: новый dial-up-модем Acorp

В преддверии новогодних праздников компания Acorp объявила о выпуске нового dial-up-модема Sprinter@56K USB+. Основные преимущества новинки: простая установка и настройка, компактные размеры и высокая производительность. Новый модем предназначен для домашнего и офисног
19.09.2007 AOL продаст свой dial-up-сервис

Компания AOL в скором времени может продать свой бизнес по предоставлению dial-up доступа к интернету. Об этом заявили представители Time Warner, которой принадлежит AOL. Ранее AOL уже продала аналогичный бизнес в Европе и планирует найти покупателей в США в течение

30.07.2007 Правительство пришло на помощь dial-up

ородных и международных вызовов через телефонистку. Но самое главное заключается в том, что отныне не будут тарифицироваться в качестве местных телефонных вызовов звонки на узлы интернет-провайдеров (dial-up) и телематических служб (например, карточная телефония и др). Это нововведение должно ликвидировать сложившуюся в ряде регионов нерыночную ситуацию в области доступа в интернет: телефон
24.05.2007 ФАС дает dial-up’у шанс

2006 г., когда после внесения в федеральный закон «О связи» поправок СЗТ получил право брать с провайдеров плату за звонки своих абонентов на их модемные пулы. Это привело к резкому росту тарифов на dial-up доступ для населения и вызвало массовый отказ пользователей от услуги. Чуть позже, осенью 2006 г., петербуржец, недовольный резким подорожанием, обратился в питерское отделение ФАС с пр
03.04.2007 Comlink отказывается от dial-up

принято в связи с резким понижением рентабельности данного сегмента бизнеса Comlink. «По технологии dial-up мы обслуживаем только наиболее „упертых“ клиентов, которые принципиально хотят остать
12.02.2007 В Москве более трети квартирных подключений — медленные

Больше трети московских квартир, имеющих доступ в интернет, продолжают выходить в Сеть по каналу dial-up. Половина пользователей коммутируемого доступа, несмотря на старания провайдеров скор
26.01.2007 «Стрим» подключает Dial-UP абонентов к ADSL

Компания «Комстар-Директ» (торговая марка «Стрим») предложила своим Dial-UP абонентам возможность улучшить интернет-соединение, открыв их подключение к новому тарифному плану «Прайм» с безлимитным доступом в интернет на скорости 128 Кбит/с за $8. Подключение бы
28.11.2006 Рязанские интернетчики дождались широкополосной "безлимитки"

оступ в интернет по относительно невысоким для данного региона тарифам. Дни коммутируемого доступа (dial-up), который до последнего времени был основным способом доступа в глобальную Сеть, сочт
23.11.2006 Россвязьнадзор продлил жизнь российскому dial-up

ого года платы за инициализацию вызова для присоединенных к ней провайдеров коммутируемого доступа (dial-up). Результатом этого стало подорожание соответствующих услуг в 2 - 3 раза до 22 – 35 р
03.11.2006 Петербург: широкополосный доступ губит dial-up

связи», компания «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) получила возможность взимать с сетевых провайдеров по 0,18 рублей за минуту за обслуживание абонентов. Это вызвало сокращение абонентов, использующих dial-up, примерно на 300 тысяч человек, и снизило их общее количество до 700 тысяч. В настоящий момент доход на одного абонента (ARPU) по широкополосному доступу в городе — 650 рублей, а п
26.07.2006 Домашний интернет в Москве: грядут большие перемены

ь эпизодически использоваться рядом малоактивных пользователей. Вероятно, наиболее ощутимо отказ от dial-up будет происходить на столичном рынке, но регионы также сыграют свою роль. Доли крупне
10.07.2006 AOL уйдет с рынка коммутируемого доступа?

орогого широкополосного доступа в интернет, и всевозможным веб-сервисам. Для стимулирвания ухода от Dial-up, на этот вид доступа снижения платы не будет. По его мнению, в первое время это снизи
30.03.2006 MSN переманивает "телефонных" пользователей AOL низкими ценами

нтернет-провайдер от Microsoft — MSN — снизил цены на коммутируемый доступ к интернету на $4, до $17,95 в месяц. Возможно, этот шаг переманит пользователей AOL, которых крупнейший провайдер коммутируемого доступа пытается привлечь к широкополосным подключениям, повышая цены на телефонные соединения. Так, в феврале стоимость коммутируемого доступа была повышена на $2 —

14.05.2005 Москва: "Стрим" перегнал dial-up

ежемесячно тратят $4,5 млн. на «Стрим» и $3,5 млн. — на коммутируемый доступ. Между тем рынок dial-up-интернета продолжает расти, хотя и медленными темпами. По словам Николая Захарова, за
14.02.2005 Российскому dial-up откроют второе дыхание?

ичество широкополосных подключений в столице составляет всего 300 тыс., что в три раза меньше числа dial-up-подключений. Аналитик J&P Борис Овчинников объясняет этот факт тем, что у одного поль
20.07.2004 "Удаленные работники" отправят dial-up в историю

А, а 2003 г. Количество широкополосных подключений к сети по кабелю, оптоволокну и через DSL в прошлом году наконец-то превысило количество подключений по телефонным линиям. Коммутируемые соединения (dial-up) окончательно и бесповоротно уходят в историю. В России широкополосные подключения приобретают массовый характер, как обычно, сначала в Москве. Разумеется, число таких подключений и их

23.04.2004 Россияне требуют "выделенку" по цене dial-up

елей, имеющих «домашний» интернет, не смогли ответить на вопрос о способе подключения к Сети. Через dial-up в интернет выходят две трети опрошенных домашних пользователей (68%), при этом для 60
17.12.2002 Шведские операторы получили больше доходов от услуг широкополосной связи, чем от коммутируемого доступа

Доходы шведских операторов связи от услуг широкополосного подключения превысили доходы от услуг коммутируемого доступа в интернет или услуги ISDN, сообщается в докладе агентства National Post and Telecom Agency (PTS) о состоянии рынка телекоммуникаций в первой половине 2002 г. Общий объем
27.04.2002 Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 2)

ти станут основным способом доступа в Сеть через 5 лет, вытеснив на второй план модемное соединение dial-up по обычной медной телефонной паре. Насколько согласны с такими ожиданиями наши экспер
13.10.2000 Motorola представила решение коммутируемого IP-доступа для телефонии в кабельных сетях

Сектор широкополосных коммуникаций Motorola Inc. представил в четверг решение коммутируемого IP-доступа для телефонии в кабельных сетях (Switched IP Access). Новое решение позволит операторам США, имеющим коммутаторы Class 5, в короткие сроки развернуть комплекс услуг ин
13.07.2000 Комстар начал предоставление услуги коммутируемого доступа в Интернет для пользователей ISDN

Услуга коммутируемого доступа в Интернет (Dial-Global) отныне доступна не только с аналоговых телефонных линий абонентов сети Комстар, но и с линий ISDN в режиме полностью цифрового соединения на скор
16.12.1999 Excite@Home планирует предложить бесплатную службу коммутируемого выхода в Интернет

Excite@Home, желая еще больше увеличить число своих клиентов, планирует предложить бесплатную службу коммутируемого выхода в Интернет. Многие другие провайдеры уже вышли на этот рынок, и не желая отставать от своих конкурентов Excite@Home решил последовать их примеру. Для реализации этого прое
10.06.1999 Tiscali и Cisco совместно создадут службу по предоставлению коммутируемого доступа в Интернет

Компании Tiscali и Cisco Systems объявили о совместной работе над созданием новой службы по предоставлению коммутируемого доступа в Интернет в Италии. Tiscali создаст эту службу на базе Cisco Powered Network с использованием маршрутизаторов серий 7500, 5300 & 3640 и 5800, а также коммутаторов Cisco


Публикаций - 435, упоминаний - 465

Dial-up и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 54
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 50
AOL Inc - America Online 1883 34
Ростелеком 10948 30
Microsoft Corporation 25775 29
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 28
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 25
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Intel Corporation 12811 17
Cisco Systems 5372 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Google LLC 12690 14
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 13
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 13
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 13
МегаФон 10742 12
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 12
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 11
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 11
Ростелеком - Связьинвест 1719 11
МТС - Комстар ОТС Директ - ПТТ-телепорт 38 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 10
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 10
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 10
МТС - Система Телеком 239 9
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс 43 8
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 8
Yahoo! 3726 8
Электросвязь 268 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 7
Lenovo Motorola 3566 7
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 7
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 7
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 7
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
Warner 540 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 4
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 3
Альфа-Банк 1979 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 3
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 3
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 3
Резонанс НПП 407 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 2
Гута ГК 34 2
Asia Universal Bank - АзияУниверсалБанк, АУБ - Азиатский Универсальный банк 4 2
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Citi - Citibank 158 2
Merrill Lynch 454 2
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Enron - Enrongate 122 2
Евросеть - Техмаркет 81 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 5
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Правительство Казахстана - Комитет государственного имущества Республики Казахстан 2 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
UK NAO - National Audit Office - Национальное бюро аудита 7 1
Киевский метрополитен 7 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
WiMAX Forum 69 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ASTA - Anti-Spam Technical Alliance - Анти-спамовый альянс - Антиспамерский технический альянс 3 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 168
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 147
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 144
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 96
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 92
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 90
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 56
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 50
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 48
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 41
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 37
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 37
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 35
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 35
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 33
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 33
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 32
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 31
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 25
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 24
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 20
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 19
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 19
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 18
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 17
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 17
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 17
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 15
Microsoft Windows 16882 21
Microsoft Windows 2000 8678 18
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
Throttle 10 8
Apple iPhone 6 4861 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
Linux OS 11533 6
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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