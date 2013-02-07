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Dial-up
диалап
коммутируемый удаленный доступ



07.02.2013 Количество «домашних» ШПД-подключений по технологии GPON в России к концу 2016 г. достигнет 5,86 млн 1
25.01.2012 Банковские телекоммуникации: как обеспечить надежность? 1
25.10.2011 МТС приобрел монополиста кабельного ТВ Татарстана 1
17.08.2011 «Мегафон» купил убыточного интернет-провайдера Усманова 1
01.06.2011 “Ростелеком” прорвался в Башкирию 1
08.02.2010 Россия: проникновение ШПД выросло на 40% 1
03.11.2009 «Билайн» запустил 3G в Калмыкии 1
23.10.2009 Хакеры взломали процессинговую систему крупного американского ритейлера 1
31.07.2009 Домашний интернет в России не видит кризиса 1
23.06.2009 Dial-up модемы окончательно уходят в прошлое 1
03.06.2009 Opera выпустила бета-версию браузера Opera 10 1
03.12.2008 Интерактивные онлайн-консультации: кризиса не будет 1
18.12.2007 Жители Москвы потратили 8 млрд. руб. на интернет 1
30.11.2007 Уровень проникновения услуг доступа в интернет в Молдавии вырос в 2 раза 1
08.11.2007 Интернет-провайдеры объявляют войну телеком-гиганту 1
15.10.2007 Михаил Решетов: Настоящая борьба на телеком-рынке начнется через 3 года 6
10.09.2007 Москвичи получат интернет в кредит 1
23.08.2007 В Татарстане завершено подключение школ к интернету 1
07.08.2007 Сколько стоит интернет в России? 3
30.07.2007 Правительство пришло на помощь dial-up 2
24.05.2007 ФАС дает dial-up’у шанс 5
18.05.2007 Новинка: Safe’n’Sec Pro – комплексная защита ПК 1
03.04.2007 Comlink отказывается от dial-up 1
22.02.2007 "Норильск-Телеком" подвел итоги 2006 года 1
12.02.2007 В Москве более трети квартирных подключений — медленные 3
12.02.2007 В Казахстане откроется инновационный центр Microsoft & HP 1
09.02.2007 ФАС зачистит интернет 1
29.01.2007 Русские выведут Индию в интернет 1
26.01.2007 «Стрим» подключает Dial-UP абонентов к ADSL 4
13.12.2006 Доля широкополосного доступа в интернет в США выросла до 78% 2
28.11.2006 Рязанские интернетчики дождались широкополосной "безлимитки" 2
10.11.2006 Число абонентов широкополосного доступа "Комстар-ОТС" в Москве выросло на 58% 2
03.11.2006 Петербург: широкополосный доступ губит dial-up 2
12.09.2006 Питерская "повременка" перешла в наступление 1
29.08.2006 Реалии видеообщения посредством Интернет 1
02.08.2006 Домашний интернет в Питере: правила меняются 4
26.07.2006 Домашний интернет в Москве: грядут большие перемены 1
10.07.2006 AOL уйдет с рынка коммутируемого доступа? 1
22.06.2006 Северо-Запад: дешевый интернет закончился 1
16.05.2006 Дешевый интернет: скоро в регионах России 1

Публикаций - 71, упоминаний - 104

Dial-up упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1449 6
Ростелеком - Связьинвест 1650 6
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 315 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 5
Microsoft Corporation 20288 5
Cisco Systems 4542 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 5
МегаФон ПетерСтар 285 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 3
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1133 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 157 2
Синтерра - Synterra 732 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 342 2
Ростелеком ЦентрТелеком 502 2
BT Group - British Telecommunications 570 2
Центел - Центральный телеграф 315 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 603 2
Orange France Télécom 634 1
KPN 232 1
SpyLOG 80 1
Сумма Телеком - Sumtel 124 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1654 1
Opera Software 318 1
Motorola Solutions 101 1
Radware 49 1
AOL - America Online 651 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 91 1
ВолгаТелеком 408 1
Google LLC 8947 1
Ниеншанц 77 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 137 1
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 27 1
Paragon Software Group - PSG 320 1
Apple Inc - Эппл Рус 9559 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 260 1
Армада - РБК софт 648 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 4
Авангард - Акционерный коммерческий банк 147 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 660 1
Credit Suisse 104 1
Транснефть 182 1
Bank of America - Банк Америки 207 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 185 1
IPOC 121 1
Студия Артемия Лебедева 31 1
Merrill Lynch 425 1
Russia Partners 24 1
Квадра ПАО 14 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1706 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 588 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 2
Правительство РФ 2467 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 377 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 142 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 575 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 18
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 4
3G - Стандарт мобильной связи 4903 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 3
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 94 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1740 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 562 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1728 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 2
Сервер - Серверные платформы 288 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1418 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 2
ИТ-аутсорсинг 788 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 42 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 39 1
FTTH - Fiber To The Home 122 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 274 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 57 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 107 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 1
ping - скорость отклика сети 44 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 689 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 285 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 132 1
СЗП - Система зарплатных проектов 4 1
VMS - Video Management System - Системы управления видеонаблюдением 28 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 1
QWERTY-клавиатура 274 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 225 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 468 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 161 1
Microsoft Windows 10 9805 3
Microsoft Skype 1747 2
ICQ 777 2
СПАРК-Интерфакс 111 1
MyDoom - вирус 81 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 35 1
Microsoft Windows 98 325 1
AltaVista 156 1
HCL WebSphere 504 1
Google Talk - Google Chat 157 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 46 1
Microsoft DirectX 566 1
Diasoft Flextera 46 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1360 1
Linux OS 6986 1
Opera - Браузер 839 1
Microsoft Edge - браузер 1748 1
Microsoft Office 2824 1
HP - palmOne Treo 82 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 236 1
ACCESS PalmSource - Palm OS 427 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2011 1
Microsoft Windows XP 2171 1
Кочетков Владислав 222 5
Овчинников Борис 116 4
Рейман Леонид 977 2
Малис Александр 155 2
Слизень Виталий 220 2
Кусков Денис 185 2
Федоров Александр 7 1
Ксенин Алекс 310 1
Приданцев Сергей 115 1
Лантух Владислав 19 1
Притула Павел 31 1
Сеславинский Михаил 28 1
Анкилов Константин 92 1
Семериков Андрей 33 1
Богданов Андрей 22 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 806 1
Брюквин Юрий 253 1
Аитов Тимур 184 1
Усманов Алишер 247 1
Путин Владимир 2157 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 4
Германия - Федеративная Республика 6766 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1946 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1523 3
Южная Корея - Республика 2839 3
Япония 6703 3
Швеция - Королевство 1526 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 769 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 885 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1713 3
Россия - СФО - Новосибирская область 1017 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 632 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 956 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 2
Европа 6447 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 598 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 834 2
Дания - Королевство 777 2
Россия - УФО - Свердловская область 985 2
Польша - Республика 1287 2
Индия - Республика 3429 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 2
Канада 2309 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1212 2
Бельгия - Королевство 740 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1128 2
Италия - Итальянская Республика 2438 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 752 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 739 2
Турция - Турецкая республика 1305 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 561 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 504 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 3
Образование в России 529 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 499 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1518 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 41 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
Engadget - Блог о технологиях 395 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 59 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 420 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 4
Strategy Analytics 277 2
Nielsen Holdings 228 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 179 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 57 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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