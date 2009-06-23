Dial-up модемы окончательно уходят в прошлое ко соединения, устанавливаемые с помощью коммутируемого доступа, - пояснили CNews в министерстве. - Dial-up - это достаточно медленный способ связи, и трафик по данному показателю снижается в с

СЗТ сократил число абонентов dial-up почти в 2 раза абонентов ОАО "Северо-Западный Телеком", пользующихся коммутируемым доступом в интернет (технология dial-up), по итогам 2007 года снизилось в 1,8 раза, сообщается в материалах компании. На нача

Sprinter@56K USB+: новый dial-up-модем Acorp В преддверии новогодних праздников компания Acorp объявила о выпуске нового dial-up-модема Sprinter@56K USB+. Основные преимущества новинки: простая установка и настройка, компактные размеры и высокая производительность. Новый модем предназначен для домашнего и офисног

AOL продаст свой dial-up-сервис Компания AOL в скором времени может продать свой бизнес по предоставлению dial-up доступа к интернету. Об этом заявили представители Time Warner, которой принадлежит AOL. Ранее AOL уже продала аналогичный бизнес в Европе и планирует найти покупателей в США в течение

Правительство пришло на помощь dial-up ородных и международных вызовов через телефонистку. Но самое главное заключается в том, что отныне не будут тарифицироваться в качестве местных телефонных вызовов звонки на узлы интернет-провайдеров (dial-up) и телематических служб (например, карточная телефония и др). Это нововведение должно ликвидировать сложившуюся в ряде регионов нерыночную ситуацию в области доступа в интернет: телефон

ФАС дает dial-up’у шанс 2006 г., когда после внесения в федеральный закон «О связи» поправок СЗТ получил право брать с провайдеров плату за звонки своих абонентов на их модемные пулы. Это привело к резкому росту тарифов на dial-up доступ для населения и вызвало массовый отказ пользователей от услуги. Чуть позже, осенью 2006 г., петербуржец, недовольный резким подорожанием, обратился в питерское отделение ФАС с пр

Comlink отказывается от dial-up принято в связи с резким понижением рентабельности данного сегмента бизнеса Comlink. «По технологии dial-up мы обслуживаем только наиболее „упертых“ клиентов, которые принципиально хотят остать

В Москве более трети квартирных подключений — медленные Больше трети московских квартир, имеющих доступ в интернет, продолжают выходить в Сеть по каналу dial-up. Половина пользователей коммутируемого доступа, несмотря на старания провайдеров скор

«Стрим» подключает Dial-UP абонентов к ADSL Компания «Комстар-Директ» (торговая марка «Стрим») предложила своим Dial-UP абонентам возможность улучшить интернет-соединение, открыв их подключение к новому тарифному плану «Прайм» с безлимитным доступом в интернет на скорости 128 Кбит/с за $8. Подключение бы

Рязанские интернетчики дождались широкополосной "безлимитки" оступ в интернет по относительно невысоким для данного региона тарифам. Дни коммутируемого доступа (dial-up), который до последнего времени был основным способом доступа в глобальную Сеть, сочт

Россвязьнадзор продлил жизнь российскому dial-up ого года платы за инициализацию вызова для присоединенных к ней провайдеров коммутируемого доступа (dial-up). Результатом этого стало подорожание соответствующих услуг в 2 - 3 раза до 22 – 35 р

Петербург: широкополосный доступ губит dial-up связи», компания «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) получила возможность взимать с сетевых провайдеров по 0,18 рублей за минуту за обслуживание абонентов. Это вызвало сокращение абонентов, использующих dial-up, примерно на 300 тысяч человек, и снизило их общее количество до 700 тысяч. В настоящий момент доход на одного абонента (ARPU) по широкополосному доступу в городе — 650 рублей, а п

Домашний интернет в Москве: грядут большие перемены ь эпизодически использоваться рядом малоактивных пользователей. Вероятно, наиболее ощутимо отказ от dial-up будет происходить на столичном рынке, но регионы также сыграют свою роль. Доли крупне

AOL уйдет с рынка коммутируемого доступа? орогого широкополосного доступа в интернет, и всевозможным веб-сервисам. Для стимулирвания ухода от Dial-up, на этот вид доступа снижения платы не будет. По его мнению, в первое время это снизи

MSN переманивает "телефонных" пользователей AOL низкими ценами нтернет-провайдер от Microsoft — MSN — снизил цены на коммутируемый доступ к интернету на $4, до $17,95 в месяц. Возможно, этот шаг переманит пользователей AOL, которых крупнейший провайдер коммутируемого доступа пытается привлечь к широкополосным подключениям, повышая цены на телефонные соединения. Так, в феврале стоимость коммутируемого доступа была повышена на $2 —

Москва: "Стрим" перегнал dial-up ежемесячно тратят $4,5 млн. на «Стрим» и $3,5 млн. — на коммутируемый доступ. Между тем рынок dial-up-интернета продолжает расти, хотя и медленными темпами. По словам Николая Захарова, за

Российскому dial-up откроют второе дыхание? ичество широкополосных подключений в столице составляет всего 300 тыс., что в три раза меньше числа dial-up-подключений. Аналитик J&P Борис Овчинников объясняет этот факт тем, что у одного поль

"Удаленные работники" отправят dial-up в историю А, а 2003 г. Количество широкополосных подключений к сети по кабелю, оптоволокну и через DSL в прошлом году наконец-то превысило количество подключений по телефонным линиям. Коммутируемые соединения (dial-up) окончательно и бесповоротно уходят в историю. В России широкополосные подключения приобретают массовый характер, как обычно, сначала в Москве. Разумеется, число таких подключений и их

Россияне требуют "выделенку" по цене dial-up елей, имеющих «домашний» интернет, не смогли ответить на вопрос о способе подключения к Сети. Через dial-up в интернет выходят две трети опрошенных домашних пользователей (68%), при этом для 60

Шведские операторы получили больше доходов от услуг широкополосной связи, чем от коммутируемого доступа Доходы шведских операторов связи от услуг широкополосного подключения превысили доходы от услуг коммутируемого доступа в интернет или услуги ISDN, сообщается в докладе агентства National Post and Telecom Agency (PTS) о состоянии рынка телекоммуникаций в первой половине 2002 г. Общий объем

Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 2) ти станут основным способом доступа в Сеть через 5 лет, вытеснив на второй план модемное соединение dial-up по обычной медной телефонной паре. Насколько согласны с такими ожиданиями наши экспер

Motorola представила решение коммутируемого IP-доступа для телефонии в кабельных сетях Сектор широкополосных коммуникаций Motorola Inc. представил в четверг решение коммутируемого IP-доступа для телефонии в кабельных сетях (Switched IP Access). Новое решение позволит операторам США, имеющим коммутаторы Class 5, в короткие сроки развернуть комплекс услуг ин

Комстар начал предоставление услуги коммутируемого доступа в Интернет для пользователей ISDN Услуга коммутируемого доступа в Интернет (Dial-Global) отныне доступна не только с аналоговых телефонных линий абонентов сети Комстар, но и с линий ISDN в режиме полностью цифрового соединения на скор

Excite@Home планирует предложить бесплатную службу коммутируемого выхода в Интернет Excite@Home, желая еще больше увеличить число своих клиентов, планирует предложить бесплатную службу коммутируемого выхода в Интернет. Многие другие провайдеры уже вышли на этот рынок, и не желая отставать от своих конкурентов Excite@Home решил последовать их примеру. Для реализации этого прое