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Dial-up диалап коммутируемый удаленный доступ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|23.06.2009
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Dial-up модемы окончательно уходят в прошлое
ко соединения, устанавливаемые с помощью коммутируемого доступа, - пояснили CNews в министерстве. - Dial-up - это достаточно медленный способ связи, и трафик по данному показателю снижается в с
|28.01.2008
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СЗТ сократил число абонентов dial-up почти в 2 раза
абонентов ОАО "Северо-Западный Телеком", пользующихся коммутируемым доступом в интернет (технология dial-up), по итогам 2007 года снизилось в 1,8 раза, сообщается в материалах компании. На нача
|27.12.2007
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Sprinter@56K USB+: новый dial-up-модем Acorp
В преддверии новогодних праздников компания Acorp объявила о выпуске нового dial-up-модема Sprinter@56K USB+. Основные преимущества новинки: простая установка и настройка, компактные размеры и высокая производительность. Новый модем предназначен для домашнего и офисног
|19.09.2007
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AOL продаст свой dial-up-сервис
Компания AOL в скором времени может продать свой бизнес по предоставлению dial-up доступа к интернету. Об этом заявили представители Time Warner, которой принадлежит AOL. Ранее AOL уже продала аналогичный бизнес в Европе и планирует найти покупателей в США в течение
|30.07.2007
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Правительство пришло на помощь dial-up
ородных и международных вызовов через телефонистку. Но самое главное заключается в том, что отныне не будут тарифицироваться в качестве местных телефонных вызовов звонки на узлы интернет-провайдеров (dial-up) и телематических служб (например, карточная телефония и др). Это нововведение должно ликвидировать сложившуюся в ряде регионов нерыночную ситуацию в области доступа в интернет: телефон
|24.05.2007
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ФАС дает dial-up’у шанс
2006 г., когда после внесения в федеральный закон «О связи» поправок СЗТ получил право брать с провайдеров плату за звонки своих абонентов на их модемные пулы. Это привело к резкому росту тарифов на dial-up доступ для населения и вызвало массовый отказ пользователей от услуги. Чуть позже, осенью 2006 г., петербуржец, недовольный резким подорожанием, обратился в питерское отделение ФАС с пр
|03.04.2007
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Comlink отказывается от dial-up
принято в связи с резким понижением рентабельности данного сегмента бизнеса Comlink. «По технологии dial-up мы обслуживаем только наиболее „упертых“ клиентов, которые принципиально хотят остать
|12.02.2007
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В Москве более трети квартирных подключений — медленные
Больше трети московских квартир, имеющих доступ в интернет, продолжают выходить в Сеть по каналу dial-up. Половина пользователей коммутируемого доступа, несмотря на старания провайдеров скор
|26.01.2007
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«Стрим» подключает Dial-UP абонентов к ADSL
Компания «Комстар-Директ» (торговая марка «Стрим») предложила своим Dial-UP абонентам возможность улучшить интернет-соединение, открыв их подключение к новому тарифному плану «Прайм» с безлимитным доступом в интернет на скорости 128 Кбит/с за $8. Подключение бы
|28.11.2006
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Рязанские интернетчики дождались широкополосной "безлимитки"
оступ в интернет по относительно невысоким для данного региона тарифам. Дни коммутируемого доступа (dial-up), который до последнего времени был основным способом доступа в глобальную Сеть, сочт
|23.11.2006
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Россвязьнадзор продлил жизнь российскому dial-up
ого года платы за инициализацию вызова для присоединенных к ней провайдеров коммутируемого доступа (dial-up). Результатом этого стало подорожание соответствующих услуг в 2 - 3 раза до 22 – 35 р
|03.11.2006
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Петербург: широкополосный доступ губит dial-up
связи», компания «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) получила возможность взимать с сетевых провайдеров по 0,18 рублей за минуту за обслуживание абонентов. Это вызвало сокращение абонентов, использующих dial-up, примерно на 300 тысяч человек, и снизило их общее количество до 700 тысяч. В настоящий момент доход на одного абонента (ARPU) по широкополосному доступу в городе — 650 рублей, а п
|26.07.2006
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Домашний интернет в Москве: грядут большие перемены
ь эпизодически использоваться рядом малоактивных пользователей. Вероятно, наиболее ощутимо отказ от dial-up будет происходить на столичном рынке, но регионы также сыграют свою роль. Доли крупне
|10.07.2006
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AOL уйдет с рынка коммутируемого доступа?
орогого широкополосного доступа в интернет, и всевозможным веб-сервисам. Для стимулирвания ухода от Dial-up, на этот вид доступа снижения платы не будет. По его мнению, в первое время это снизи
|30.03.2006
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MSN переманивает "телефонных" пользователей AOL низкими ценами
нтернет-провайдер от Microsoft — MSN — снизил цены на коммутируемый доступ к интернету на $4, до $17,95 в месяц. Возможно, этот шаг переманит пользователей AOL, которых крупнейший провайдер коммутируемого доступа пытается привлечь к широкополосным подключениям, повышая цены на телефонные соединения. Так, в феврале стоимость коммутируемого доступа была повышена на $2 —
|14.05.2005
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Москва: "Стрим" перегнал dial-up
ежемесячно тратят $4,5 млн. на «Стрим» и $3,5 млн. — на коммутируемый доступ. Между тем рынок dial-up-интернета продолжает расти, хотя и медленными темпами. По словам Николая Захарова, за
|14.02.2005
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Российскому dial-up откроют второе дыхание?
ичество широкополосных подключений в столице составляет всего 300 тыс., что в три раза меньше числа dial-up-подключений. Аналитик J&P Борис Овчинников объясняет этот факт тем, что у одного поль
|20.07.2004
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"Удаленные работники" отправят dial-up в историю
А, а 2003 г. Количество широкополосных подключений к сети по кабелю, оптоволокну и через DSL в прошлом году наконец-то превысило количество подключений по телефонным линиям. Коммутируемые соединения (dial-up) окончательно и бесповоротно уходят в историю. В России широкополосные подключения приобретают массовый характер, как обычно, сначала в Москве. Разумеется, число таких подключений и их
|23.04.2004
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Россияне требуют "выделенку" по цене dial-up
елей, имеющих «домашний» интернет, не смогли ответить на вопрос о способе подключения к Сети. Через dial-up в интернет выходят две трети опрошенных домашних пользователей (68%), при этом для 60
|17.12.2002
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Шведские операторы получили больше доходов от услуг широкополосной связи, чем от коммутируемого доступа
Доходы шведских операторов связи от услуг широкополосного подключения превысили доходы от услуг коммутируемого доступа в интернет или услуги ISDN, сообщается в докладе агентства National Post and Telecom Agency (PTS) о состоянии рынка телекоммуникаций в первой половине 2002 г. Общий объем
|27.04.2002
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Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 2)
ти станут основным способом доступа в Сеть через 5 лет, вытеснив на второй план модемное соединение dial-up по обычной медной телефонной паре. Насколько согласны с такими ожиданиями наши экспер
|13.10.2000
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Motorola представила решение коммутируемого IP-доступа для телефонии в кабельных сетях
Сектор широкополосных коммуникаций Motorola Inc. представил в четверг решение коммутируемого IP-доступа для телефонии в кабельных сетях (Switched IP Access). Новое решение позволит операторам США, имеющим коммутаторы Class 5, в короткие сроки развернуть комплекс услуг ин
|13.07.2000
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Комстар начал предоставление услуги коммутируемого доступа в Интернет для пользователей ISDN
Услуга коммутируемого доступа в Интернет (Dial-Global) отныне доступна не только с аналоговых телефонных линий абонентов сети Комстар, но и с линий ISDN в режиме полностью цифрового соединения на скор
|16.12.1999
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Excite@Home планирует предложить бесплатную службу коммутируемого выхода в Интернет
Excite@Home, желая еще больше увеличить число своих клиентов, планирует предложить бесплатную службу коммутируемого выхода в Интернет. Многие другие провайдеры уже вышли на этот рынок, и не желая отставать от своих конкурентов Excite@Home решил последовать их примеру. Для реализации этого прое
|10.06.1999
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Tiscali и Cisco совместно создадут службу по предоставлению коммутируемого доступа в Интернет
Компании Tiscali и Cisco Systems объявили о совместной работе над созданием новой службы по предоставлению коммутируемого доступа в Интернет в Италии. Tiscali создаст эту службу на базе Cisco Powered Network с использованием маршрутизаторов серий 7500, 5300 & 3640 и 5800, а также коммутаторов Cisco
Dial-up и организации, системы, технологии, персоны:
|Овчинников Борис 129 11
|Кусков Денис 221 6
|Анкилов Константин 121 6
|Репин Николай 18 5
|Каледин Виктор 13 5
|Miller Jonathan - Миллер Джонатан 27 5
|Малис Александр 158 5
|Слизень Виталий 244 5
|Кочетков Владислав 248 5
|Виноградов Александр 65 5
|Солонин Виталий 90 5
|Захаров Николай 7 4
|Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 4
|Parsons Richard - Парсонс Ричард 23 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Гончарук Александр 92 4
|Голубева Надежда 43 3
|Теппер Александр 8 3
|Федотова Татьяна 24 3
|Зигуля Юрий 17 3
|Stewart David - Стюарт Дэвид 7 3
|Reich Stewart - Райш Стюарт 9 3
|Путин Владимир 3454 3
|Брюквин Юрий 300 3
|Попов Олег 57 2
|Пинчук Виктор 44 2
|Зобнина Маргарита 54 2
|Саяпина Елена 46 2
|Бецков Григорий 23 2
|Рабовский Семен 33 2
|Лебедев Олег 16 2
|Иванов Даниил 8 2
|Горбатов Олег 8 2
|Стромов Алексей 10 2
|Рузин Андрей 6 2
|Лесников Алексей 25 2
|Магомедов Зиявудин 9 2
|Колесников Павел 5 2
|Романенкова Татьяна 5 2
|Амарян Михаил 8 2
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