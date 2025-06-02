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Федотова Татьяна


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 «МТС Линк» и Приволжский исследовательский медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве 1
28.11.2024 МГУ открыл свои двери для будущих студентов с помощью «МТС Линк» 1
07.10.2024 «МТС Линк» и Казанский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве 1
11.09.2024 «МТС Линк» и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве 1
09.09.2024 КНИТУ-КАИ переводит онлайн-обучение на российскую платформу «МТС Линк» 1
30.06.2024 Музейные ценности в онлайн-пространстве: зачем это музеям 1
20.03.2024 Абитуриенты смогут пройти первичный онлайн-отбор в ГИТИС на платформе «МТС Линк» 1
19.03.2024 Музей имени В.И. Сурикова в Красноярске будет проводить лекции на платформе «МТС Линк» 1
18.12.2023 ВШМ СПбГУ и «МТС Линк» создали edtech-решение для гибридных аудиторий 1
07.12.2023 Уфимский университет перешел на российскую платформу для онлайн-коммуникаций 1
31.08.2023 Казанский федеральный университет перешел на платформу Webinar 1
27.09.2006 Северо-Запад: стационарный "анлим" подорожает вдвое 1
12.09.2006 Питерская "повременка" перешла в наступление 1
08.09.2006 "Повременка" перешла в наступление 1
02.08.2006 Домашний интернет в Питере: правила меняются 1
22.06.2006 Северо-Запад: дешевый интернет закончился 1
05.11.2002 Новосибирцы могут застраховаться в интернете 1
12.08.2002 Новосибирцы могут оплатить коммунальные услуги через интернет 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Федотова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13249 10
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 389 10
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 5
МегаФон 9292 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 2
ВестКолл - WestCall 90 2
Цифра ГК 2476 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8901 1
ЦФТ Золотая Корона 360 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
ВЭБПлас 38 1
Питерская группа связистов 435 1
MNS.ru - Матрикс Сетевые Решения - Кредолинк - Матрикс Интернет Клуб - Норд Сервис 7 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - ЛАНК Телеком 15 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - Ланк-Телеком 12 1
Microsoft Corporation 24856 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 4
Менатеп - Menatep 38 2
Visa International 1953 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 377 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 941 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
Красноярский государственный художественный музей имени В. И. Сурикова 1 1
Московский планетарий 15 1
Еврейский музей и центр толерантности 7 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 171 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3423 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2822 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 261 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6494 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24931 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8367 4
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 426 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28282 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21145 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16395 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9467 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12993 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7480 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4637 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1327 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1069 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14101 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5164 1
Пейджер - Beeper - Bleeper - Пейджинговая связь - Пейджинговая сеть 256 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 896 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4638 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5882 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4160 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 278 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 70 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2090 1
Синхронный перевод - Simultaneous translation 90 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16220 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21837 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска 194 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5710 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12900 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24728 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3005 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4997 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 380 1
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МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
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Пашин Дмитрий 4 2
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Лебедев Олег 16 1
Тихонова Виктория 14 1
Иванов Даниил 8 1
Алешко Евгения 9 1
Карпиченко Алина 1 1
Берегулина Светлана 5 1
Дементей Екатерина 1 1
Черников Андрей 3 1
Чухарев Алексей 1 1
Кистова Анастасия 1 1
Заславский Григорий 7 1
Рощина Екатерина 1 1
Любимова Ольга 3 1
Березовик Юрий 2 1
Екимов Юрий 3 1
Аникин Игорь 1 1
Мулюков Рустам 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17864 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 4
Россия - СФО - Новосибирск 4437 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2525 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1585 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1277 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2568 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1446 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1730 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3023 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 772 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3095 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1002 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1588 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1420 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 882 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6561 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5898 5
Образование в России 2363 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9107 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1299 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1829 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16731 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1535 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 765 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 226 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5010 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5992 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7643 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3630 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8232 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1604 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1276 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5016 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 664 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3606 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5765 1
Аренда 2495 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5932 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3051 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4775 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6568 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 164 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9078 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6005 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4508 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2345 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 217 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 107 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10180 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4136 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 150 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1158 2
УУНиТ - Уфимский университет науки и технологий ФГБОУ ВО 6 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 24 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 565 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 182 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 32 1
Государственный Русский музей 48 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 82 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1565 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 72 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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