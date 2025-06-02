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Федотова Татьяна
УПОМИНАНИЯ
Федотова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Teams - MS Teams 576 2
|МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
|МТС ID Scan RIM - сервис удаленной идентификации физических лиц для крупного бизнеса 7 1
|МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 152 1
|Кочетков Владислав 248 4
|Голубева Надежда 43 3
|Волошин Кирилл 23 2
|Горбатов Олег 8 2
|Пашин Дмитрий 4 2
|Богданов Андрей 41 1
|Овчинников Борис 129 1
|Лебедев Олег 16 1
|Тихонова Виктория 14 1
|Иванов Даниил 8 1
|Алешко Евгения 9 1
|Карпиченко Алина 1 1
|Берегулина Светлана 5 1
|Дементей Екатерина 1 1
|Черников Андрей 3 1
|Чухарев Алексей 1 1
|Кистова Анастасия 1 1
|Заславский Григорий 7 1
|Рощина Екатерина 1 1
|Любимова Ольга 3 1
|Березовик Юрий 2 1
|Екимов Юрий 3 1
|Аникин Игорь 1 1
|Мулюков Рустам 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 2
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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