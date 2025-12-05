Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пашин Дмитрий
СОБЫТИЯ
Пашин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС ID Scan RIM - сервис удаленной идентификации физических лиц для крупного бизнеса 7 1
|МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 175 1
|МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
|Microsoft Teams - MS Teams 617 1
|Федотова Татьяна 23 2
|Сродных Михаил 93 1
|Шакиров Марат 61 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156710 3
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 3194 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3253 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405270, в очереди разбора - 733290.
Создано именных указателей - 186657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.