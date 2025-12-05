Разделы

Пашин Дмитрий


СОБЫТИЯ


05.12.2025 «МойОфис» реализовала проект по внедрению корпоративного мессенджера Squadus в КФУ 1
11.09.2024 «МТС Линк» и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.09.2023 «СКБ Контур» договорился о сотрудничестве с Казанским федеральным университетом 2
07.09.2023 Онлайн-обучение студентов КФУ перенесли на отечественную платформу Webinar 1
31.08.2023 Казанский федеральный университет перешел на платформу Webinar 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Пашин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 498 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14209 3
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Microsoft Corporation 25235 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57268 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7092 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8895 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2236 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73095 2
Синхронный перевод - Simultaneous translation 94 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2254 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2414 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 301 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3680 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13330 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4896 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6144 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4152 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 939 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23127 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31942 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4353 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 80 1
МТС ID Scan RIM - сервис удаленной идентификации физических лиц для крупного бизнеса 7 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 175 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Microsoft Teams - MS Teams 617 1
Федотова Татьяна 23 2
Сродных Михаил 93 1
Шакиров Марат 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 156710 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3194 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3253 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31864 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10277 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 2
Образование в России 2554 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54980 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15095 1
Аренда 2583 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 115 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1255 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
