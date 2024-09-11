Разделы

Цифровизация
|

«МТС Линк» и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

МТС о подписании соглашения о сотрудничестве между компанией «Вебинар Технологии», разработчиком платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», входящей в экосистему МТС, и Казанским федеральным университетом (КФУ). В рамках соглашения планируется совместное развитие научных, образовательных инициатив, а также программы стажировок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Основная цель соглашения — совместная подготовка квалифицированных кадров для ИT-отрасли. В планах — организация образовательных мероприятий (лекций, конференций, форумов, круглых столов, тренингов), проведение совместных проектов и научных исследований. «МТС Линк» сможет предлагать талантливым студентам КФУ стажировки и содействие в трудоустройстве, также возможна организация в вузе программ целевого обучения по заказу «МТС Линк». В свою очередь, КФУ сможет привлекать специалистов «МТС Линк» к образовательному процессу, в частности, к проведению государственной итоговой аттестации.

Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro
Цифровизация

«Согласно исследованию НИУ ВШЭ и EdTech-компании Ultimate Education, предпринимательское образование — один из главных трендов в российских вузах. В ближайшем будущем основным требованием компаний к сотрудникам будут такие навыки, как креативность, любознательность, критическое мышление, решение проблем, работа в команде и гибкость. Мы рады, что благодаря соглашению мы сможем участвовать в образовательном процессе КФУ и помогать студентам приобретать эти и другие умения, что в дальнейшем поможет им в трудоустройстве. Надеемся, что совместно с КФУ мы реализуем много нестандартных и ярких проектов», — отметила директор по работе с организациями образования «МТС Линк» Татьяна Федотова.

«Мы стремимся давать студентам образование высокого уровня и широкие перспективы для трудоустройства по окончании университета. Наше сотрудничество с «МТС Линк» — еще один шаг к этой цели. Казанский университет давно знаком с «МТС Линк» и уже долгое время пользуется сервисами разработчика для онлайн-обучения. Новое соглашение позволит нам усилить обмен опытом с компанией: откроет новые возможности для научной и просветительской работы, а также для цифровизации образовательных процессов», — сказал проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Пашин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Сбербанк хочет подключить клиентам других банков систему списания денег по лицу

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Ликвидирована сеть мошенников, похищавших деньги у россиян. 26 человек арестованы

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/