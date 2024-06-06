Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс

й исследовательский университет «Высшая школа экономики» в партнерстве с образовательной платформой Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) запускает магистратуру «ИТ-юрист». Новая

сследовании юридической компании ЭБР и образовательной платформы в области цифрового и бизнес-права Moscow Digital School , входящей в Ultimate Education. Данные основаны на анализе информации и

анией Ultimate Capital в 2020 г. Объединяет индустриальные онлайн-школы: Bang Bang Education (BBE), Moscow Digital School , Fashion Factory School, XYZ, Psychodemia и MAED. Выручка компании по и

довании, проведенном юридической компанией «Ткач и партнеры» совместно с образовательной платформой Moscow Digital School , входящей в Ultimate Education. Кроме того, почти все игроки сталкивают

для развития креативных индустрий в стране. Об этом говорится в совместном исследовании онлайн-школ Moscow Digital School , Bang Bang Education и XYZ, входящих в образовательную компанию Ultimat

в исследовании крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и образовательной платформы Moscow Digital School , входящий в Ultimate Education. Эксперты связывают такой рост с изменен