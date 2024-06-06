Ultimate Education Алтимейт эдьюкейшн Moscow Digital School Школа инновационных знаний Диджитал Скиллс
Образовательная платформа Moscow Digital School — участник рынка дополнительного профессионального образования в области цифрового и бизнес-права (входит в Ultimate Education). Moscow Digital School предлагает более 30 программ обучения по направлениям: IT и IP, gamedev и киберспорт, блокчейн, защита персональных данных, M&A, ВЭД, санкционный комплаенс, финансы, аналитика данных и др.
|06.06.2024
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Высшая школа экономики в партнерстве с Moscow Digital School запускает магистратуру для будущих ИТ-юристов
й исследовательский университет «Высшая школа экономики» в партнерстве с образовательной платформой Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) запускает магистратуру «ИТ-юрист». Новая
|25.04.2024
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За последние два года в России количество судебных дел по персональным данным выросло на 71%
сследовании юридической компании ЭБР и образовательной платформы в области цифрового и бизнес-права Moscow Digital School, входящей в Ultimate Education. Данные основаны на анализе информации и
|03.04.2024
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Образовательный холдинг Ultimate Education выкупил 100% МИИН
анией Ultimate Capital в 2020 г. Объединяет индустриальные онлайн-школы: Bang Bang Education (BBE), Moscow Digital School, Fashion Factory School, XYZ, Psychodemia и MAED. Выручка компании по и
|28.03.2024
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Бизнес назвал значительные препятствия на пути эффективной защиты интеллектуальной собственности в России
довании, проведенном юридической компанией «Ткач и партнеры» совместно с образовательной платформой Moscow Digital School, входящей в Ultimate Education. Кроме того, почти все игроки сталкивают
|12.02.2024
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Более половины юристов России уверены, что низкий уровень защиты интеллектуальной собственности в стране является главным препятствием для развития креативных индустрий в России
для развития креативных индустрий в стране. Об этом говорится в совместном исследовании онлайн-школ Moscow Digital School, Bang Bang Education и XYZ, входящих в образовательную компанию Ultimat
|12.02.2024
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В России в начале 2024 г. в полтора раза вырос спрос на юристов по персональным данным
в исследовании крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и образовательной платформы Moscow Digital School, входящий в Ultimate Education. Эксперты связывают такой рост с изменен
|09.02.2024
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Количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России в 2023 году увеличилось на 21%
в 52,62 тыс. Об этом говорится в исследовании юридической компании ЭБР и образовательной платформы Moscow Digital School, входящий в Ultimate Education. Данные получены из системы поиска и ана
|27.11.2023
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Исследование: более трети дизайнеров России не осведомлены о юридических рисках применения ИИ в своей работе
ся в исследовании онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education и образовательной платформы Moscow Digital School, входящих в Ultimate Education. Об этом CNews сообщили представители
|15.11.2023
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Юристы предупредили о возможных рисках при массовом использовании цифрового рубля
Исследование образовательной платформы Moscow Digital School, входящей в Ultimate Education, выявило возможные риски при введении ци
|09.11.2023
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Исследование Moscow Digital School: большинство юристов России одобряют введение оборотных штрафов за утечки персональных данных
ежащую инфраструктуру для защиты данных. Об этом говорится в исследовании образовательной платформы Moscow Digital School, входящий в Ultimate Education. Половина опрошенных юристов (50,8%) под
|27.10.2023
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Роман Янковский назначен академическим директором Moscow Digital School
ляет о назначении Романа Янковского на должность академического директора образовательной платформы Moscow Digital School. Это решение было принято в рамках стратегии платформы, направленной на
|18.10.2023
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Исследование Moscow Digital School: более 80% юристов выступили за регулирование дипфейков в России
стать распространение ложной информации. Об этом говорится в исследовании образовательной платформы Moscow Digital School, входящий в Ultimate Education. Абсолютное большинство опрошенных юрист
|28.11.2022
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Образовательная экосистема Moscow Digital School вошла в холдинг Ultimate Education
EdTech-компания Moscow Digital School, участник рынка дополнительного профессионального образования юристов и
Ultimate Education и организации, системы, технологии, персоны:
|Орехович Александра 13 6
|Блинов Олег 5 5
|Утукин Дмитрий 5 5
|Кириллов Дмитрий 7 4
|Журавлев Александр 15 4
|Данилов Никита 17 4
|Чувствинов Игорь 5 4
|Шадаев Максут 1012 3
|Лашин Ренат 69 3
|Мосейкин Павел 5 3
|Синицын Владимир 3 3
|Ткач Екатерина 4 3
|Хулхачиев Спартак 3 3
|Бедеров Игорь 54 2
|Курмаев Рустам 29 2
|Ткачев Антон 8 2
|Захаров Дмитрий 46 2
|Подлипский Никита 2 2
|Чуканов Владислав 2 2
|Кравченко Дмитрий 42 2
|Телегина Мария 2 2
|Янковский Роман 3 2
|Дмитриев Артем 2 2
|Мкртчян Кристина 2 2
|Курочка Алексей 13 2
|Галимова Альбина 2 2
|Краснова Марина 41 1
|Путин Владимир 3180 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Казарян Карен 74 1
|Успенский Михаил 4 1
|Мурашов Александр 4 1
|Геня Алексей 4 1
|Шилов Игорь 3 1
|Коростелев Павел 30 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Шолохов Андрей 13 1
|Непочатова Елена 18 1
|Матреницкий Тимофей 9 1
|Исламова Людмила 4 1
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