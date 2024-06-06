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Ultimate Education Алтимейт эдьюкейшн Moscow Digital School Школа инновационных знаний Диджитал Скиллс

Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс

Образовательная платформа Moscow Digital School — участник рынка дополнительного профессионального образования в области цифрового и бизнес-права (входит в Ultimate Education).  Moscow Digital School предлагает более 30 программ обучения по направлениям: IT и IP, gamedev и киберспорт, блокчейн, защита персональных данных, M&A, ВЭД, санкционный комплаенс, финансы, аналитика данных и др.

 


06.06.2024 Высшая школа экономики в партнерстве с Moscow Digital School запускает магистратуру для будущих ИТ-юристов

й исследовательский университет «Высшая школа экономики» в партнерстве с образовательной платформой Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) запускает магистратуру «ИТ-юрист». Новая

25.04.2024 За последние два года в России количество судебных дел по персональным данным выросло на 71%

сследовании юридической компании ЭБР и образовательной платформы в области цифрового и бизнес-права Moscow Digital School, входящей в Ultimate Education. Данные основаны на анализе информации и
03.04.2024 Образовательный холдинг Ultimate Education выкупил 100% МИИН

анией Ultimate Capital в 2020 г. Объединяет индустриальные онлайн-школы: Bang Bang Education (BBE), Moscow Digital School, Fashion Factory School, XYZ, Psychodemia и MAED. Выручка компании по и
28.03.2024 Бизнес назвал значительные препятствия на пути эффективной защиты интеллектуальной собственности в России

довании, проведенном юридической компанией «Ткач и партнеры» совместно с образовательной платформой Moscow Digital School, входящей в Ultimate Education. Кроме того, почти все игроки сталкивают
12.02.2024 Более половины юристов России уверены, что низкий уровень защиты интеллектуальной собственности в стране является главным препятствием для развития креативных индустрий в России

для развития креативных индустрий в стране. Об этом говорится в совместном исследовании онлайн-школ Moscow Digital School, Bang Bang Education и XYZ, входящих в образовательную компанию Ultimat
12.02.2024 В России в начале 2024 г. в полтора раза вырос спрос на юристов по персональным данным

в исследовании крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и образовательной платформы Moscow Digital School, входящий в Ultimate Education. Эксперты связывают такой рост с изменен
09.02.2024 Количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России в 2023 году увеличилось на 21%

в 52,62 тыс. Об этом говорится в исследовании юридической компании ЭБР и образовательной платформы Moscow Digital School, входящий в Ultimate Education. Данные получены из системы поиска и ана
27.11.2023 Исследование: более трети дизайнеров России не осведомлены о юридических рисках применения ИИ в своей работе

ся в исследовании онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education и образовательной платформы Moscow Digital School, входящих в Ultimate Education. Об этом CNews сообщили представители

15.11.2023 Юристы предупредили о возможных рисках при массовом использовании цифрового рубля

Исследование образовательной платформы Moscow Digital School, входящей в Ultimate Education, выявило возможные риски при введении ци
09.11.2023 Исследование Moscow Digital School: большинство юристов России одобряют введение оборотных штрафов за утечки персональных данных

ежащую инфраструктуру для защиты данных. Об этом говорится в исследовании образовательной платформы Moscow Digital School, входящий в Ultimate Education. Половина опрошенных юристов (50,8%) под
27.10.2023 Роман Янковский назначен академическим директором Moscow Digital School

ляет о назначении Романа Янковского на должность академического директора образовательной платформы Moscow Digital School. Это решение было принято в рамках стратегии платформы, направленной на
18.10.2023 Исследование Moscow Digital School: более 80% юристов выступили за регулирование дипфейков в России

стать распространение ложной информации. Об этом говорится в исследовании образовательной платформы Moscow Digital School, входящий в Ultimate Education. Абсолютное большинство опрошенных юрист
28.11.2022 Образовательная экосистема Moscow Digital School вошла в холдинг Ultimate Education

EdTech-компания Moscow Digital School, участник рынка дополнительного профессионального образования юристов и

Публикаций - 53, упоминаний - 81

Ultimate Education и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 9
Yandex - Яндекс 7372 6
Ростелеком 9715 5
Google LLC 11791 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 3
Microsoft Corporation 24642 3
МегаФон 8865 3
Oracle Corporation 6698 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 2
Docsvision - ДоксВижн 1008 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 153 2
T.Hunter 36 2
Google Russia - Гугл Россия 180 2
Рустам Курмаев и партнеры 24 2
Comply 8 2
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Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 2
ФОРС - Центр разработки 638 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4891 1
SAP SE 5280 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 155 1
Softline - Софтлайн 2824 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 23 1
Код Безопасности 619 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 625 1
Accenture plc 682 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 1
Chainalysis 16 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 925 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 58 1
К2Тех 133 1
Б-152 - B-152 6 1
Diasoft - Диасофт 876 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 50 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 4
Ткач и партнеры 5 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 2
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 2
Unsplash 790 2
Резонанс НПП 370 2
Альфа-Банк 1774 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1342 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 824 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Get experts - Гет Экспертс 12 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Метрополис ТРК 53 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Lidings - Лидингс 6 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
DeviantArt 9 1
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ГПБ - Газпромбанк 1085 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 1
TMT Investments 113 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 1
Linklaters LLP - Orion partners 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2747 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3335 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 5
Судебная власть - Judicial power 2317 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4760 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1999 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 3
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 2
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1906 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
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Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 782 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2997 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 56 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 994 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2185 1
АЮР - Ассоциация юристов России 43 5
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Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 291 2
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Единая Россия - Политическая партия 294 2
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Linux Foundation 187 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 310 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5003 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5198 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1056 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3226 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 325 3
Linux OS 9972 2
FreePik 1003 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1575 2
МегаФон Цифровой юрист 5 2
Python - высокоуровневый язык программирования 938 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 47 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4460 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 766 1
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Microsoft Windows 15686 1
Microsoft Windows 365 18 1
Актив - Рутокен Guardant 52 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 287 1
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Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 1
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EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 14 1
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 984 1
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MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 69 1
Midjourney - нейросеть 56 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7090 1
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Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 292 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7854 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2312 6
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9966 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3952 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2830 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5984 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 349 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4675 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6711 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 495 4
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 167 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5839 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2307 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4157 4
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 349 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16330 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 533 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1313 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3548 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1872 10
Ведомости 1008 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 1
Парламентская газета 28 1
NYT - The New York Times 1054 1
Forbes - Форбс 822 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 968 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 6
Smart Ranking - Смарт Ридинг 24 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 7 6
Ultimate Education - XYZ School GameDev 8 5
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 6 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1053 4
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 2
VK Skillbox - Скилбокс 109 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1518 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 2
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
Актион МЦФЭР - Актион университет - Высшая школа Главбуха НОЧУ ОДПО 2 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 845 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 96 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 140 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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