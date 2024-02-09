Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация Внедрения Системное ПО
|

Количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России в 2023 году увеличилось на 21%

В 2023 г. количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России выросло на 21% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 52,62 тыс. Об этом говорится в исследовании юридической компании ЭБР и образовательной платформы Moscow Digital School, входящий в Ultimate Education. Данные получены из системы поиска и анализа судебной практики Caselook. Об этом CNews сообщили представители Moscow Digital School.

В 2023 г. в России было зарегистрировано 52,62 тыс. судебных споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности, что на 21% больше, чем годом ранее (43,608 тыс.). При этом в 2021 г. было всего 33,863 тыс. судебных дел. Таким образом, за два года рост составил 55%.

Более 80% всех судебных разбирательств в области интеллектуальной собственности в 2022 и 2023 гг. касались споров по защите исключительных прав. В 2023 г. количество таких споров составило 43,755 тыс., что на 21% больше, чем годом ранее (36,121 тыс.). Заметно выросли споры по защите авторских и смежных прав (на 67%), патентных прав (на 29%), споры по защите исключительных прав на товарные знаки (на 5%). При этом по делам, связанным с защитой исключительных прав на фирменные наименования судится стали реже, количество споров сократилось на 47%.

Как отмечают аналитики, увеличение количества дел по интеллектуальной собственности в 2022-2023 гг. может быть связано с некоторыми факторами. В частности, ростом количества цифрового контента, включая объекты авторского права и смежных прав, зарегистрированных товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности. Также в связи с уходом ряда западных правообладателей и цифровых сервисов существенный рост показывают отечественные игроки, которые защищают свои права для сохранения и перспективного увеличения рыночной доли. Так, например, только в 2022 г. «Союзмультфильм» подал более 5 тыс. исков о защите авторских прав на своих персонажей.

«Рост споров могло спровоцировать желание некоторых предпринимателей стать владельцами товарных знаков, сходных до степени смешения с товарными знаками зарубежных компаний, прекративших работу в России. И поскольку в регистрации таких товарных знаков Роспатент отказывал, предприниматели шли за обжалованием его решений в суд. Также выявлены споры, где конкурирующие поставщики пытались оспорить регистрацию товарных знаков "ушедших" компаний. Кроме того, увеличение количества споров в области авторских прав могло спровоцировать использование фонограмм зарубежных музыкальных исполнителей в общественных местах без заключения соглашений и уплаты соответствующего вознаграждения. Тенденция по увеличению споров в сфере интеллектуальной собственности будет сохраняться. Особенно может ожидаться всплеск судебных дел в 2025, когда закончится трехлетний период неиспользования товарных знаков, принадлежащих "ушедшим" зарубежным компаниям, дающий право заинтересованным лицам, досрочно прекратить их регистрацию в России», — сказал Александр Журавлев, управляющий партнер юридической компании ЭБР и сооснователь образовательной платформы Moscow Digital School.

Комментарии экспертного сообщества

Наталья Синицына, патентный поверенный России, управляющий партнер Magic legal: «Рост количества судебных процессов, связанных с интеллектуальной собственностью, обоснован множеством факторов, среди которых, прежде всего, следует отметить изменение положение на рынке отечественных и зарубежных брендов. Так многие иностранные компании после официального ухода стали проводить ребрендинги, регистрируя новые названия, но продолжая защищать свои прежние активы в России. На волне интереса к защите новых брендов особое значение приобрела тенденция к охране и защите нематериальных активов даже микро-бизнеса. В 2023 г. право подавать заявки на товарные знаки получили также физические лица. В 2022 и 2023 гг. заявители подали на регистрацию рекордное число заявок на товарные знаки — а Роспатент вошел в "Книгу рекордов России" за наибольшее число экспертиз на товарные знаки. Глобальную роль в повышении запроса на охрану и защиту интеллектуальной собственности также играет возрастающее влияние маркетплейсов: высокая конкуренция мотивирует продавцов защищать свои товары, включая споры, связанные с правами на товарные знаки и патенты, а также авторские права на произведения дизайна и фотографические произведения. Важно также отметить, что государство активно поддерживает креативные индустрии, они становятся важной частью экономики страны, а этот сектор базируется на результатах интеллектуальной деятельности. Поддержка, в том числе финансовая, мотивирует представителей креативных сфер вкладываться в охрану и защиту своих разработок, начиная от корректного оформления прав, заканчивая реализацией их эффективной защиты. Стоит отметить, что с каждым годом повышается уровень правовой грамотности населения – узнавая о своих правах и способах их реализации и защиты граждане и компании активно используют предоставленные законом возможности. Они учитывают чужой опыт, освещение судебных процессов в СМИ и социальных медиа, и полезные бесплатные обучающие или консультационные материалы, которые выпускают государственные органы».

«Росатом» внедрил систему для автоматизации науки
Цифровизация

Никита Данилов, генеральный директор Национальной федерации музыкальной индустрии, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School: «Рост количества споров объективен. С каждым годом увеличивается количество цифрового контента, включая объекты авторского права и смежных прав, зарегистрированных товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности. Также в связи с уходом ряда западных правообладателей и цифровых сервисов существенный рост показывают отечественные игроки, которые защищают свои права для сохранения и перспективного увеличения рыночной доли».

Анатолий Семенов, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School: «Произошло "импортозамещение" — споры иностранцев были вытеснены серийными исками по защите всяких персонажей, фотографий и игрушек в рознице и в Интернете, а недружественных иностранцев постепенно сменили дружественные китайцы, которые открыли для себя рынок России».

***

Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) — образовательная платформа в области юриспруденции, финансов, аналитики и других white collar профессий. Сегодня Moscow Digital School предлагает более 30 программ обучения по направлениям: ИT и IP, юрист в сфере банкротства, блокчейн, защита персональных данных, M&A, ВЭД, санкционный комплаенс, финансы, аналитика данных и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут

Минцифры готовит новые требования к российскому ПО

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

Путин сравнил ИИ с ядерным оружием, которое «может привести к полному, тотальному уничтожению человечества»

Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра

Российский «тамагочи для хакеров» отныне вне закона. Сверхпопулярный гаджет официально запрещен в одной из крупнейших стран мира

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще