Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185010
ИКТ 14362
Организации 11145
Ведомства 1491
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26329
Персоны 79594
География 2977
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

НФМИ Национальная федерация музыкальной индустрии НФПФ Национальная федерация производителей фонограмм


СОБЫТИЯ


29.10.2025 Российский музыкальный союз хочет штрафовать за любое использование голоса, изображения и других особенностей в ИИ без разрешения 1
04.12.2024 Российские музыканты требуют запретить продажу песен, созданных искусственным интеллектом 1
31.05.2024 Голоса умерших россиян хотят национализировать во благо общества. Родственников не спросят 1
29.05.2024 Компания «ПравоТех» подписала Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта 1
12.02.2024 Более половины юристов России уверены, что низкий уровень защиты интеллектуальной собственности в стране является главным препятствием для развития креативных индустрий в России 1
09.02.2024 Количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России в 2023 году увеличилось на 21% 1
18.10.2023 Исследование Moscow Digital School: более 80% юристов выступили за регулирование дипфейков в России 1
29.07.2022 Иностранную музыку изымают с российских стриминговых сервисов 1
16.05.2017 RuTracker выпустил приложение для обхода блокировки Роскомнадзора 1
09.11.2015 Россиян навеки лишили доступа к главному торрент-трекеру страны 1
05.11.2015 Беспрецедентный иск: Американцы хотят наказать европейский интернет в Мосгорсуде 1
27.10.2015 Главный торрент-трекер России не смог удалить 5 млн музыкальных треков, и может быть заблокирован навечно 1
14.10.2015 Торрент-трекеры в России впервые заблокированы пожизненно 1
30.09.2015 Минкомсвязи пообещало заблокировать все пиратские сайты без суда 1
27.10.2010 Никита Михалков получит 1% с продаж каждого компьютера и телефона 1
12.10.2010 «Единая Россия» хочет обложить данью интернет-провайдеров 1
07.08.2007 Интернет-«пираты» 13 раз обидели Макcим 1
18.06.2007 MP3.RU: новый портал по продаже легальной музыки 1
25.04.2006 Лоббист защитит российский интернет-бизнес 1
09.09.2002 "Непиратские" кассеты и диски подорожают 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

НФМИ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8293 3
Sony 6618 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4446 2
Про.Вэб - MP3.ru 10 1
iConText Group - Ай Контекст 34 1
Сибагро Диджитал 1 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 955 1
Монолит-Инфо 124 1
Acer Group - Acer Inc 2639 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 180 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 659 1
Microsoft Corporation 25179 1
Cloudflare 127 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 1
Ростелеком 10246 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13976 1
Meta Platforms - Facebook 4516 1
GitHub 945 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 146 1
Право.ру - Pravo.Tech - ПравоТех 12 1
ИИ-Технологии 196 1
WMG - Warner Music Group 209 4
WMG - Warner Music Group - Warner Music Russia - Gala Records - Ворнер Мьюзик - Atlantic Records Russia, Атлантик Рекордз - Zhara Music - СБА Мьюзик Паблишинг - Ворнер Чаппелл - С.Б.А. Мьюзик Паблишинг - СБА Продакшн - С.Б.А. Гала Рекордз 12 3
Sony Music Entertainment 159 3
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8006 3
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 59 2
Эксмо-АСТ - издательство 76 2
Газпром нефть 664 2
Сибагро - Сибирская аграрная группа 15 1
VK - Mail.ru Group - UMA - United Media Agency - ОМА - Объединенное Медиа Агентство 3 1
Moroz Records - Мороз Рекордс 2 1
Национальный цифровой агрегатор - Zvonko Group, Zvonko Digital 5 1
Лента - Сеть розничной торговли 2244 1
Sony BMG 185 1
Visa International 1967 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 279 1
Ford 421 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 482 1
Warner 535 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 494 1
Русагро Группа Компаний 335 1
Северсталь ПАО - Severstal 553 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 431 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 264 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1600 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 51 1
Право.ру 14 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2908 7
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 823 5
Судебная власть - Judicial power 2396 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12704 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3498 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5179 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 514 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 383 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2803 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1125 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 342 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 275 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5735 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Союз кинематографистов России 11 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 350 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Единая Россия - Политическая партия 311 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1038 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
ЛДПР 110 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
АЮР - Ассоциация юристов России 48 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4149 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56356 7
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 636 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9253 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17285 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16945 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5076 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4135 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2001 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5601 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12862 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5310 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8579 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1573 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72042 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5781 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22640 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5198 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 230 2
Data monetization - Монетизация данных 1796 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1823 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9491 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 682 2
Website Redirect (301) - редирект 32 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3079 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3915 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1149 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 658 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 80 1
Автомагнитола - car radio 52 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 384 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8420 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2173 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1925 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 800 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14924 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16621 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28817 1
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 239 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1820 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 645 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 301 2
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 10 1
Право.ру - Pravo.Tech - Casebook API 6 1
FreePik 1358 1
Право.ру - Pravo.Tech - Мой Арбитр - Сервис электронной подачи документов в арбитражные суды 13 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 874 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
Linux OS 10782 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1891 1
Microsoft Windows XP 2417 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 278 1
Apple Music 116 1
Google YouTube Music 43 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 192 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 33 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent μTorrent - BitTorrent uTorrent 32 1
Rutor - BitTorrent-трекер 22 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 76 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 224 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 50 1
qBittorrent - свободный кроссплатформенный клиент файлообменной сети BitTorrent 5 1
Данилов Никита 18 5
Агронов Леонид 5 4
Угренович Алексей 3 3
Расторгуев Николай 2 2
Пожитков Игорь 13 2
Козлюк Артем 39 2
Бабич Сергей 1 1
Бойчевски Надежда 9 1
Абросимова Марина 1 1
Башмет Юрий 3 1
Стоянов Юрий 3 1
Мирошниченко Ирина 1 1
Волкова Виоллета 1 1
Паршуто Юлия 1 1
Шапиев Азамат 1 1
Шейкин Артем 39 1
Ипполитова Екатерина 1 1
Синицын Владимир 3 1
Блинов Александр 4 1
Учитель Алексей 1 1
Толстоганова Виктория 1 1
Калашников Сергей 2 1
Арбенина Диана 6 1
Хулхачиев Спартак 3 1
Бурыкина Наталья 3 1
Синицына Наталья 1 1
Фокина Софья 1 1
Жуков Сергей 39 1
Беляев Алексей 34 1
Наумов Виктор 126 1
Мишин Глеб 70 1
Михалков Никита 14 1
Пресняков Владимир 5 1
Заболотный Игорь 45 1
Резник Владислав 13 1
Шаповалов Иван 6 1
Нифонтов Владимир 3 1
Никоненко Сергей 2 1
Безруков Сергей 4 1
Маковецкий Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155118 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45376 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13534 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53268 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4074 2
Европа 24579 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18415 1
Нидерланды 3615 1
Франция - Французская Республика 7962 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14448 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18020 1
Казахстан - Республика 5768 1
Беларусь - Белоруссия 6000 1
Норвегия - Королевство 1829 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1342 1
Канада 4974 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2887 1
Украина 7765 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4906 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54499 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8285 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8471 6
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 376 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1724 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7437 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50826 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3673 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31497 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3650 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25712 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2997 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2524 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 366 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10441 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8184 1
Контрольная закупка - Проверочная закупка 52 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 201 1
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 77 1
Цифровой кодекс 4 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3631 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1330 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6300 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2628 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1226 1
Blacklist - Чёрный список 662 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3137 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5803 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4211 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3751 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4374 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 535 1
Кодекс этики использования данных 44 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2454 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 263 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11357 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 457 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3672 1
РИА Новости 972 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2120 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11386 1
Wikipedia - Википедия 570 1
Ведомости 1189 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1062 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3717 2
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 54 3
Ultimate Education - XYZ School GameDev 8 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 9 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 86 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396380, в очереди разбора - 732289.
Создано именных указателей - 185010.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/