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Автомагнитола car radio



20.02.2025 «Сеть компьютерных клиник» стала сервисным партнером Navitel 1
06.10.2022 Производителем известных смартфонов Digma внезапно оказалась крупная российская ИТ-компания 1
08.05.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
09.04.2022 5 техноспособов сделать автовождение безопаснее 1
12.11.2020 2ГИС начала публичное бета-тестирование Android Auto 1
31.01.2020 7 бытовых приборов, от которых пора избавиться 1
03.08.2018 7 самых полезных гаджетов для автомобилистов: выбор ZOOM 1
11.04.2017 На колёсах – с комфортом. Техника и электроника для автомобиля 2
27.01.2016 JVC представила обновленный ряд базовых CD/MP3 автомобильных ресиверов 1
14.04.2015 «Почта Mail.Ru» покажет письма на Apple Watch 1
25.03.2015 Выпущена новая версия телематического терминала STAB Patrol 1
24.02.2015 Обнови звук с JVC 1
20.02.2015 JVC Kenwood начала продажи новых базовых CD-ресиверов 1
14.11.2014 JVC Kenwood представила новые головные устройства для мобильного управления 1
15.04.2013 Обзор автомобильного мультимедийного центра Prology DVU-700: чудеса на виражах в 1 DIN 2
03.12.2012 «Пилот Навигатор» представил автомагнитолу на Android 1
22.10.2012 Обзор GPS-навигатора Explay GTI 7: HD в семи дюймах 1
28.09.2011 Pioneer представляет четыре новых автомагнитолы 1
23.09.2011 Щёголев: цифровое радио в России появится в 2012 г. 1
22.09.2011 Автомагнитола на Android 1
05.04.2011 FM-трансмиттер от Digma 1
27.10.2010 Никита Михалков получит 1% с продаж каждого компьютера и телефона 1
26.10.2009 Тонкий автомобильный GPS-навигатор с 5-дюймовым дисплеем от Treelogic 1
02.09.2009 Sony продаст завод по производству ЖК-телевизоров компании Foxconn 1
22.05.2009 «АвтоВАЗ» установит ГЛОНАСС на «Приору» и «Калину» 1
01.04.2009 Отечественные ИТ-компании откажутся от «юнита» в пользу «вершка» 1
17.09.2007 Какие бывают DVD-проигрыватели? 1
04.06.2007 Автомагнитолы: вопросы выбора 2
25.05.2007 Набор автомобильного путешественника: горячая пятерка 1
30.11.2006 В Великобритании разрешили радиопередатчики для iPod 1
16.11.2006 История и наследие Nakamichi 1
03.11.2006 Sitronics закрывает производство ПК и чайников 1
21.03.2006 Digma представила автомобильный MP3-плеер с FM-передатчиком 1
18.10.2005 Фото дня: лучший телефон для меломанов 1
18.10.2005 Фото дня: лучший телефон для меломанов 1
18.04.2005 Motorola представит на рынок iRadio для мобильных телефонов 1
16.03.2005 FM-трансмиттер iRiver AFT-100: теперь в России 1
19.11.2004 iRiver интегрирует аудиоплеер в автомобиль 2
16.02.2004 Intel: будущее в быстрой фотоэлектронике 1
16.02.2004 Intel: будущее в быстрой фотоэлектронике 1

Публикаций - 50, упоминаний - 54

Автомагнитола и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 5
JVC Kenwood 416 5
Google LLC 11825 4
Sony 6551 4
Lenovo Motorola 3502 3
Digma 192 3
Pioneer Corporation 423 3
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 3
Microsoft Corporation 24667 2
LG Electronics 3619 2
Yandex - Яндекс 7418 2
Intel Corporation 12218 2
Apple Inc 12146 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1801 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 2
Prology 71 2
iRiver 181 2
Nakamichi 16 2
Samsung Electronics 10286 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2556 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Merlion - Мерлион 812 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1307 1
Philips 2056 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 294 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 1
Ростех - Автоматика Концерн 1645 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Xerox 1140 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 406 1
Dropbox 498 1
Garmin - Гармин 201 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
Автодория 44 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 2
Лента - Сеть розничной торговли 2091 2
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
НСПК - Национальная система платежных карт 819 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 1
101Hotels.com 456 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Kärcher - Karcher - Керхер 72 1
BMW Group 448 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 668 1
Blackstone Group 45 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 136 1
Dyson 122 1
Merlion - Nippon Klick Systems 4 1
Grundig 41 1
Ford Motor 166 1
Beko 71 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5475 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1089 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Союз кинематографистов России 11 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 6 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10016 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 15
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4635 14
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3881 14
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3764 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24273 13
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7325 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5582 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24581 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12525 10
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7111 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13853 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7629 9
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1128 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14444 7
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3031 7
Наушники - Headphones 4030 7
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 6
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6402 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6055 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9665 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6065 6
WAV - Waveform Audio File Format 504 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5675 6
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1890 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3998 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2855 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9347 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 5
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1909 5
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1012 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10810 5
Эквалайзер - Equalize - темброблок 475 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12232 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4190 4
Google Android 14060 9
Apple iPod 1537 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4985 6
Microsoft Windows 2000 8661 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 3
Google Play - Google Store - Android Market 3304 3
JVC Kenwood KD - автомагнитола 3 3
Microsoft Windows 15722 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 489 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7105 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 666 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1117 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 509 2
Apple - App Store 2899 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2765 2
Google Android Auto 34 2
Яндекс.Пробки 66 2
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 56 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Apple iOS 7842 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Apple iPhone 6 4862 1
VK - Mail.ru Maps.me 52 1
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 5 1
Яндекс.Навигатор 102 1
СКАУТ Безопасное вождение 26 1
Sony Walkman 285 1
Google Android SDK 37 1
Samsung Galaxy Gear 141 1
Treelogic Optimus 21 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 635 1
Lenovo Motorola Timeport Personal Interactive Communicator 38 1
Fly - Explay GTI 2 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 367 1
Apple Siri - Голосовой помощник 399 1
VK - Mail.Ru Почта 350 1
Google Android Wear OS 98 1
Apple iPhone 5 773 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 236 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 70 1
Paniccia Mario - Паниччиа Марио 4 2
Щеголев Игорь 698 1
Березин Максим 115 1
Сергеев Алексей 45 1
Наумов Максим 98 1
Моржова Наталья 6 1
Мишин Глеб 70 1
Шатилин Илья 2 1
Михалков Никита 14 1
Сырков Александр 5 1
Нечаев Иван 60 1
Перминов Анатолий 130 1
Уткин Евгений 52 1
Лопатин Виктор 25 1
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Пожитков Игорь 13 1
Кожевников Виктор 6 1
Кондращев Сергей 2 1
Никоненко Сергей 2 1
Безруков Сергей 3 1
Маковецкий Сергей 1 1
Кириллова Анна 2 1
Ткаченко Евгений 1 1
Башмет Юрий 3 1
Стоянов Юрий 1 1
Мирошниченко Ирина 1 1
Татаринов Александр 3 1
Шапиев Азамат 1 1
Расторгуев Николай 2 1
Угренович Алексей 3 1
Чаплинский Илья 3 1
Пресняков Владимир 4 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 54 1
Учитель Алексей 1 1
Толстоганова Виктория 1 1
Березин Игорь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 3
Япония 13304 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17127 2
Германия - Федеративная Республика 12706 2
Европа 21806 2
Китай - Тайвань 4001 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
Южная Корея - Республика 6663 1
Америка Латинская 1818 1
Великобритания - Виргинские Острова 232 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Азия - Азиатский регион 5556 1
Украина 7627 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Земля - планета Солнечной системы 10401 1
Россия - СФО - Новосибирск 4326 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 1
Германия - Берлин 716 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Португалия - Португальская Республика 919 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Польша - Республика 1964 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5194 1
Швеция - Королевство 3625 1
США - Нью-Йорк 3100 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1741 1
Турция - Турецкая республика 2368 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1368 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 857 1
США - Колумбия - Вашингтон 1392 1
США - Калифорния - Сан-Диего 367 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 360 1
Америка - Американский регион 2164 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5165 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18653 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10994 9
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5555 4
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Статистика - Statistics - статистические данные 1741 2
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2273 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 195 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1965 1
Nature 811 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5923 1
DigiTimes - Издание 1313 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1891 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
SpaceNews 72 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Эксперт Маркетинговое агентство 1 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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