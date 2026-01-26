Разделы

Роскачество Российская система качества

Роскачество - Российская система качества

 

Антон Куканов, Заместитель руководителя, Роскачество "Кейс Роскачества: digital-стратегия и изменения, основанные на данных" - 29 марта 2022 года конференция CNews "Цифровая трансформация 2022"
 

СОБЫТИЯ


26.01.2026 Исследование: легальный бизнес теряет до 60 млрд руб. из-за серого рынка радиоэлектроники 1
29.10.2025 Самые уязвимые мобильные приложения – сервисы доставки готовой еды, товаров для дома и дачи, онлайн-аптеки 2
19.05.2025 Власти призывают россиян к бдительности: В салонах связи могут обмануть 3
30.04.2025 В смартфонах Samsung огромная дыра в безопасности. Пароли в буфере обмена хранятся в открытом виде 1
10.04.2025 Полиция предупреждает: В онлайн-магазинах и Telegram новая схема мошенничества. Покупателей убеждают заплатить пошлины 2
26.12.2024 Власти проверят компьютерные игры и сайты доставок на наличие «манипулятивных механик» 1
23.09.2024 «Авто.ру» внедрил YandexGPT в Отчеты: теперь нейросеть кратко пересказывает историю владения автомобилем 1
15.07.2024 «Авито Авто»: число дилеров на платформе за год выросло почти на треть 1
17.04.2024 Мошенники подготовили атаку на ветеранов ко Дню Победы 4
01.04.2024 75% опрошенных россиян пользуются сервисами для знакомств 1
27.11.2023 «Мегамаркет» начал сотрудничество с ЦРПТ: маркетплейс будет напрямую получать жалобы на товары без маркировки 1
09.08.2023 Алексей Лиходзиевский, «Яндекс»: Компания, которая пользуется B2B-браузером, менее уязвима и выигрывает в эффективности 1
07.06.2023 Росаккредитация и «Яндекс маркет» подписали соглашение о сотрудничестве 1
30.03.2023 Wildberries повышает требования к качеству товаров на площадке 1
29.03.2023 Wildberries усиливает контроль за оборотом ювелирных изделий на площадке 2
16.03.2023 Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто 2
15.02.2023 Wildberries публикует итоги 2022 года 1
08.11.2022 Wildberries запустил новый сервис проверки товаров 2
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 2
29.04.2022 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 1
09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ 2
01.11.2021 Приложение «Честный знак» появилось в магазине Huawei Appgallery 1
15.10.2021 Центр цифровой экспертизы Роскачества: хакеры научились обманывать антиспам-фильтры Gmail 2
12.10.2021 Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов 3
04.06.2021 ЦРПТ и Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО 1
31.01.2020 7 бытовых приборов, от которых пора избавиться 1
10.12.2019 Как выбрать антивирус для компании 1
14.11.2019 «Мультикубик» вывел на международный рынок первый в мире VR-проектор. Цена 1
21.06.2019 Роскачество проверило мобильные приложения сервисов по доставке продуктов 2
17.06.2019 Роскачество запускает цифровую экспертизу телемедицинских мобильных приложений 2
17.04.2019 Андрей Ревяшко -

Wildberries превратилась в ИТ-компанию

 1
07.12.2018 METRO Cash&Carry присоединился к созданию Национального каталога товаров 1
19.11.2018 «Магнит» присоединился к созданию Национального каталога товаров 1
13.11.2018 Россияне выпустили приложение, превращающее обычный магазин в виртуальный 1
08.10.2018 Игроки рынка цифрового контента и ККТ займутся созданием Национального каталога 1
18.09.2018 Около семи тысяч участников рынка подключились к Национальному каталогу товаров 1
08.08.2018 Ведущие игроки рынка цифрового контента присоединились к Национальному каталогу 1
09.06.2018 ЦРПТ запустит тестовую платформу для Национального каталога товаров 2
28.05.2018 «Роскачество» обнаружило небезопасные мобильные приложения для поиска работы 2

