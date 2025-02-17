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Индексная книга (каталог) CNews*
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Щепалин Олег



17.02.2025 «Аквариус» стал первым заказчиком для собственного телеком-оборудования 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 1
02.11.2022 Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна 1
01.11.2022 Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО 1
27.09.2022 Успейте подать заявку на участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 1
13.09.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
30.08.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
19.08.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
29.04.2022 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Щепалин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 16
8259 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3946 16
ММК Информсервис 51 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 177 16
Газинформсервис - ГИС 278 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 16
Т1 Иннотех 178 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 16
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 45 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4909 6
Microsoft Corporation 24662 5
Oracle Corporation 6705 5
IBM - International Business Machines Corp 9447 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 4
SAP SE 5280 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 221 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 3
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 83 3
Yandex - Яндекс 7410 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 2
Intel Corporation 12216 2
Telegram Group 2015 2
Adobe Systems 1550 2
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 389 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 248 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 2
Broadcom - VMware 2365 1
Google LLC 11821 1
Ростелеком 9739 1
МегаФон 8925 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Huawei 3946 1
Lenovo Group 2297 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 18
Лента - Сеть розничной торговли 2090 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 18
РЖД - Российские железные дороги 1910 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 16
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 7
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 133 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 4
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 3
Почта России ПАО 2119 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
X5 Group - Перекрёсток 550 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1032 2
Абсолют Банк 231 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 2
Zenden Group - Дом одежды 65 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 2
Комус 94 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 2
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 2
36,6 - аптечная сеть 90 2
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2381 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 462 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2868 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4150 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 2
Федеральное казначейство России 1783 2
Роскачество - Российская система качества 36 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 111 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 310 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
АФТ - Ассоциация Финтех 169 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 22
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5296 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 18
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5397 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 17
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1195 17
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2150 17
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4422 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2964 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2783 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4181 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6825 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6697 16
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 244 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10147 16
Робототехника - Собакоробот - Робособака - Роботы собаки - Киберсобака - Robotic dogs 27 16
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 32 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7432 10
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 744 10
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25484 7
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4711 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11190 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6277 5
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 486 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12576 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2832 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5323 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1306 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 16
НКТ - Р7-Офис 383 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2284 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1593 10
Microsoft Windows 15717 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 704 2
Linux OS 10010 2
Microsoft Office 3747 2
WhatsApp Messenger 1089 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4495 2
Microsoft Teams - MS Teams 550 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 883 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 453 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1270 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
Apple iOS 7837 1
Microsoft Skype 2067 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 926 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 575 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Новые облачные технологии - МойОфис 789 1
Intel x86 - архитектура процессора 1863 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Apple - App Store 2898 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft Azure 1410 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 229 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 671 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 474 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 102 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 242 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 386 1
Натрусов Артем 284 18
Меденцев Константин 98 18
Шадаев Максут 1015 17
Сотин Денис 205 17
Феоктистов Вадим 35 16
Абакумов Евгений 206 16
Сергеев Сергей 138 16
Свиридов Владимир 28 16
Солопов Вячеслав 37 16
Чурсин Дмитрий 61 16
Богданов Андрей 41 16
Свинцов Андрей 45 16
Трофимов Дмитрий 41 16
Теплицкий Дмитрий 73 16
Слесаренко Марина 23 16
Александров Александр 70 16
Пустарнаков Роман 45 16
Кубарев Алексей 54 16
Шойтов Александр 78 16
Верисов Михаил 22 16
Харитонов Дмитрий 51 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 18 16
Тятюшев Максим 99 16
Ильина Наталья 18 16
Тихонова Божена 16 16
Чаркин Владимир 16 16
Порошин Тимур 30 16
Шаев Виталий 43 16
Жигалов Олег 19 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Чаркин Евгений 296 15
Мураховский Эдуард 38 6
Андрианов Павел 84 5
Киселёв Алексей 60 5
Григорьев Максим 45 4
Дроздов Константин 6 4
Лоран Анна 7 4
Россия - РФ - Российская федерация 145163 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 4
Европа 21802 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 3
Турция - Турецкая республика 2364 3
Украина 7624 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 2
Германия - Федеративная Республика 12703 2
Египет - Арабская Республика 1006 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1033 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 1
Азия - Азиатский регион 5553 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 1
Польша - Республика 1964 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2980 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2954 1
Африка - Африканский регион 3485 1
Ближний Восток 2950 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2757 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2510 1
Америка Латинская 1818 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 135 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 165 1
Болгария - Республика 776 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 750 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1033 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 624 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
Сербия - Республика 338 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 319 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 353 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5192 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5785 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 18
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