Успейте подать заявку на участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября
CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 2022 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 2022 г.
На данный момент подтвердили выступление с докладом:
- Алексей Дорожко, заместитель директора Департамента развития отрасли ИТ, Минцифры
- Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского»
- Илья Заянц, директор по ИТ, Щербинский лифтостроительный завод
- Матвей Ульянычев, директор по развитию Platform V, «Сбертех»
- Виктор Фадеев, коммерческий директор платформы Jmix, «Хоулмонт»
- Антон Рудашевский, директор по продукту HCM-платформы TalentTech
- Александр Кондаков, директор по цифровизации, «Гринатом простые решения»
- Максим Остроумов, коммерческий директор, RDW Computers
- Максим Григорьев, генеральный директор, Ассоциация «Финтех»
- Константин Дроздов, руководитель по информационным технологиям Дивизиона управления крупными проектами, МХК «Еврохим»
- Олег Щепалин, ИТ-директор, «Дом.РФ»
- Павел Босенко, CIO, Росморпорт
- Максим Кутузов, коммерческий директор, Т1 Digital
- Анна Лоран, руководитель проектов, филиал ОЦО АО «ОХК Уралхим»
- Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»
- Дмитрий Качан, начальник УИТ, Гипросвязь
- Людмила Гонтарь, руководитель Центра компетенций по цифровизации процессов ФРЦЭ, руководитель проектов РГАИС, эксперт ICANN
- Георгий Лессар,технический директор, группа «Абсолют»
Вопросы к обсуждению:
Рынок импортозамещения
- Как государство поддерживает разработку отечественных ИТ-продуктов
- Какие еще меры поддержки необходимы отрасли
- Насколько велика роль госзаказа в развитии отечественного производства электроники и ПО
- В каких секторах существуют полноценные аналоги продукции ушедших вендоров
- Насколько безопасно использование Open Source-решений
- Как составить план миграции на российские решения
- Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты
- Существует ли у российских разработчиков полноценная экосистема
Технологии
- Импортозамещение в сфере ПО
- Импортозамещение в сфере оборудования
- Миграция западных продуктов на отечественные платформы
- Проблемы интеграции legacy-систем
- Информационная безопасность в новых условиях
Тренды и перспективы
- Как импортозамещение изменит российский рынок ИТ
- Перспективы российских решений на мировом рынке
- Готов ли кадровый рынок к тотальному импортозамещению
- Является ли импортозамещение гарантией безопасности
- Каким будет ИТ-ландшафт России к 2025 г
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.