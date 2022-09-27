Успейте подать заявку на участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 2022 г.



CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 2022 г.

На данный момент подтвердили выступление с докладом:

Вопросы к обсуждению: Рынок импортозамещения Как государство поддерживает разработку отечественных ИТ-продуктов

Какие еще меры поддержки необходимы отрасли

Насколько велика роль госзаказа в развитии отечественного производства электроники и ПО

В каких секторах существуют полноценные аналоги продукции ушедших вендоров

Насколько безопасно использование Open Source-решений

Как составить план миграции на российские решения

Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты

Существует ли у российских разработчиков полноценная экосистема Технологии Импортозамещение в сфере ПО

Импортозамещение в сфере оборудования

Миграция западных продуктов на отечественные платформы

Проблемы интеграции legacy-систем

Информационная безопасность в новых условиях Тренды и перспективы Как импортозамещение изменит российский рынок ИТ

Перспективы российских решений на мировом рынке

Готов ли кадровый рынок к тотальному импортозамещению

Является ли импортозамещение гарантией безопасности

Каким будет ИТ-ландшафт России к 2025 г По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.