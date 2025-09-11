Разделы

Заянц Илья


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 2
27.09.2022 Успейте подать заявку на участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 1
13.09.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
30.08.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 1
29.03.2022 Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта 1
11.03.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта 1
28.02.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта 1
28.01.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
08.11.2021 CNews FORUM 2021 онлайн состоится завтра, успейте подать заявку 1
03.11.2021 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM. Задайте вопрос 1
02.11.2021 Осталась неделя до CNews FORUM 2021 онлайн. Успейте зарегистрироваться 1
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 2
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
30.09.2021 Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
20.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1

Публикаций - 47, упоминаний - 49

