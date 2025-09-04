Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом

«Поток Рекрутмент» помог «эВ-групп» повысить эффективность подбора персонала и укрепить HR-бренд Компания «эВ-групп», входящая в состав ПАО «Интер РАО», внедрила систему «Поток Рекрутмент» от HRtech-компании «Поток» для автоматизации найма сотрудников. Решение позволило сократить рутинные операции, повысить прозрачность процессов и улучшить взаимодействие с канд

ТМК внедрила единый процесс подбора персонала с помощью «Поток Рекрутмент» оения, строительства и других отраслей., внедрила единую систему автоматизации подбора персонала — «Поток Рекрутмент». Об этом CNews сообщили представители компании «Поток». Об этом CNews сообщ

«Поток Рекрутмент» расширила возможности HR-аналитики с помощью интеграции с Yandex DataLens Система автоматизации подбора персонала «Поток Рекрутмент» реализовала интеграцию с Yandex DataLens — инструментом визуализации данных

Рекрутеры могут создавать вопросы для интервью и тестовые задания при помощи нейросети в системе «Поток Рекрутмент» HR-Tech компания «Поток» усилила возможности искусственного интеллекта в сервисе для подбора «Поток Рекрутмент». Теперь генеративная нейросеть, встроенная в систему, умеет создавать разные уникальные тексты от описания вакансий, составления вопросов для интервью до создания тестовых зад

«Б1» автоматизировала наём стажеров и экспертов в системе «Поток Рекрутмент» Группа компаний «Б1» автоматизировала все этапы найма при помощи системы «Поток Рекрутмент», учитывающей многоуровневый процесс подбора в компании. Сейчас работа по кандидатам ведется в едином информационном поле. Решение позволяет собирать оперативный фидбэк по кажд

«Билайн» автоматизировал наем сотрудников при помощи сервиса «Поток Рекрутмент» «Билайн» автоматизировал процесса найма от создания заявки до выдачи оффера при помощи сервиса «Поток Рекрутмент». Дополнительно в систему интегрированы чат-боты сервиса HR Messenger для общения с кандидатами. Благодаря системе 64 HR-специалиста ежемесячно обрабатывают 900+ вакансий, увел

YandexGPT интегрирован в «Поток Оценка 360» и ускорил развитие сотрудников в четыре раза н руб., в то время как ранее требовалось около 2943 рабочих часов и 4 млн руб. Тем самым экономическая эффективность для компании — это сокращение расходов в четыре раза. Внедрив YandexGPT в продукт «Поток Оценка 360», HR-специалисты получают не просто ценную информацию из опросов, но и готовый план действий для развития сотрудников, созданный с помощью ИИ. Это ускоряет и упрощает процесс п

«Велесстрой» автоматизировал массовый подбор сотрудников с помощью ИИ и платформы «Поток Рекрутмент» Компания «Велесстрой» выстроила автоматизированный процесс подбора массовых сотрудников в группе компаний с помощью системы «Поток Рекрутмент». Теперь искусственный интеллект помогает рекрутерам на всех этапах подбора на более 100 промышленных объектов, а среднее время подбора сократилось в разы. «Велесстрой» — росси

Компания Health and Nutrition сократила время закрытия вакансий благодаря автоматизации найма и искусственному интеллекту от «Поток» Компания Health and Nutrition (экс-Danone) автоматизировала наем сотрудников, используя систему «Поток рекрутмент». Благодаря внедрению удалось сократить время работы рекрутеров на 23% и снизить время закрытия вакансий на 29% за период 2022-2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «По

S8 Capital уменьшила на 39% внутренние трудозатраты на поиск и подбор персонала с помощью системы «Поток рекрутмент» оив прозрачную HR-аналитику, а также создав бесшовный процесс подбора в холдинге благодаря системе «Поток рекрутмент». Перед компанией стояла задача выстроить процессы рекрутмента таким образом

Сеть DNS автоматизировала процесс подбора персонала с помощью ATS Potok Сеть DNS оптимизировала процесс подбора персонала с помощью ATS Potok компании TalentTech. Процесс подбора стал быстрее и качественнее. Удалось снизить нагру

«Лонмади» трансформировал процесс найма с ATS Potok мировых машиностроительных заводов в России, автоматизировал подбор и наем персонала с помощью ATS Potok от разработчика HRTech-решений TalentTech. В результате в компании закрыли более 350 то

TalentTech расширил возможности ATS Potok Разработчик HRTech-решений TalentTech расширил возможности платформы для автоматизации рекрутмента Potok, усовершенствовал встроенную аналитику по основным метрикам, необходимым в подборе. Теп

TalentTech разработал сервис для адаптации малых команд Российский разработчик HRTech-решений TalentTech представил новый формат продукта «TalentTech адаптация для малых ко

Казахстанская компания RG Gold ускорила наем сотрудников с помощью ATS Potok золотодобывающая производственная компания, автоматизировала подбор и наем персонала с помощью ATS Potok, модуля HCM-платформы TalentTech. В результате автоматизации в компании закрыли более 4

TalentTech запустила ATS Potok для малых команд разработчик HRTech-решений TalentTech, входящий в состав «Севергрупп», разработал новый формат ATS Potok для работы небольших команд рекрутеров. Он включает в себя самые необходимые функции: о

«Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok сервис доставки, полностью трансформировала HR-процессы, внедрив систему управления кандидатами ATS Potok российского разработчика HRTech-решений TalentTech. В результате за четыре месяца в ком

TalentTech обучил искусственный интеллект анализировать открытые комментарии в HR-исследованиях шений, внедрил нейросеть, которая анализирует открытые комментарии в HR-исследованиях на платформе «TalentTech Опросы». Теперь руководители и HR-специалисты могут создавать и проводить опросы о

ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы» с помощью опросов. Для этого было внедрено платформенное решение TalentTech «Опросы» на базе единой HCM-платформы TalentTech. В исследовании приняли участие более 1000 сотрудников. ГК «Монополи

Искусственный интеллект Talenttech оценил более 2 тысяч стажеров для «Свезы» ятия «Свезы», российского производителя березовой фанеры. С помощью комплексного решения Sever.AI и Potok.io от Talenttech удалось оценить и подобрать кандидатов для стажерской программы на ком

Платформа Potok обеспечивает защиту персональных данных с помощью облака OnCloud.ru овместно с ИТ-холдингом TalentTech обеспечит защиту персональных данных в приложении для рекрутинга potok.io. «Онланта» оказывает сервис резервного копирования данных и комплекс сертифицированн

«Балтика» ускорила найм сотрудников с ограниченным доступом к компьютеру Технологии помогли компании «Балтика» автоматизировать и ускорить процесс найма. С помощью ATS Potok.io холдинга TalentTech удалось увеличить скорость подбора до 86%. При этом, установленн

Технологии ИИ помогли «Северстали» найти почти 800 лидеров мпании «Северсталь» найти участников лидерской программы. С помощью комплексного решения Sever.ai и Potok.io IT-холдинга TalentTech удалось оценить и подобрать 792 подходящих кандидата с высоки

