Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом

|04.09.2025
|
«Поток Рекрутмент» помог «эВ-групп» повысить эффективность подбора персонала и укрепить HR-бренд
Компания «эВ-групп», входящая в состав ПАО «Интер РАО», внедрила систему «Поток Рекрутмент» от HRtech-компании «Поток» для автоматизации найма сотрудников. Решение позволило сократить рутинные операции, повысить прозрачность процессов и улучшить взаимодействие с канд
|24.03.2025
|
ТМК внедрила единый процесс подбора персонала с помощью «Поток Рекрутмент»
оения, строительства и других отраслей., внедрила единую систему автоматизации подбора персонала — «Поток Рекрутмент». Об этом CNews сообщили представители компании «Поток». Об этом CNews сообщ
|12.02.2025
|
«Поток Рекрутмент» расширила возможности HR-аналитики с помощью интеграции с Yandex DataLens
Система автоматизации подбора персонала «Поток Рекрутмент» реализовала интеграцию с Yandex DataLens — инструментом визуализации данных
|31.10.2024
|
Рекрутеры могут создавать вопросы для интервью и тестовые задания при помощи нейросети в системе «Поток Рекрутмент»
HR-Tech компания «Поток» усилила возможности искусственного интеллекта в сервисе для подбора «Поток Рекрутмент». Теперь генеративная нейросеть, встроенная в систему, умеет создавать разные уникальные тексты от описания вакансий, составления вопросов для интервью до создания тестовых зад
|24.10.2024
|
«Б1» автоматизировала наём стажеров и экспертов в системе «Поток Рекрутмент»
Группа компаний «Б1» автоматизировала все этапы найма при помощи системы «Поток Рекрутмент», учитывающей многоуровневый процесс подбора в компании. Сейчас работа по кандидатам ведется в едином информационном поле. Решение позволяет собирать оперативный фидбэк по кажд
|27.08.2024
|
«Билайн» автоматизировал наем сотрудников при помощи сервиса «Поток Рекрутмент»
«Билайн» автоматизировал процесса найма от создания заявки до выдачи оффера при помощи сервиса «Поток Рекрутмент». Дополнительно в систему интегрированы чат-боты сервиса HR Messenger для общения с кандидатами. Благодаря системе 64 HR-специалиста ежемесячно обрабатывают 900+ вакансий, увел
|24.07.2024
|
YandexGPT интегрирован в «Поток Оценка 360» и ускорил развитие сотрудников в четыре раза
н руб., в то время как ранее требовалось около 2943 рабочих часов и 4 млн руб. Тем самым экономическая эффективность для компании — это сокращение расходов в четыре раза. Внедрив YandexGPT в продукт «Поток Оценка 360», HR-специалисты получают не просто ценную информацию из опросов, но и готовый план действий для развития сотрудников, созданный с помощью ИИ. Это ускоряет и упрощает процесс п
|06.06.2024
|
«Велесстрой» автоматизировал массовый подбор сотрудников с помощью ИИ и платформы «Поток Рекрутмент»
Компания «Велесстрой» выстроила автоматизированный процесс подбора массовых сотрудников в группе компаний с помощью системы «Поток Рекрутмент». Теперь искусственный интеллект помогает рекрутерам на всех этапах подбора на более 100 промышленных объектов, а среднее время подбора сократилось в разы. «Велесстрой» — росси
|29.11.2023
|
Компания Health and Nutrition сократила время закрытия вакансий благодаря автоматизации найма и искусственному интеллекту от «Поток»
Компания Health and Nutrition (экс-Danone) автоматизировала наем сотрудников, используя систему «Поток рекрутмент». Благодаря внедрению удалось сократить время работы рекрутеров на 23% и снизить время закрытия вакансий на 29% за период 2022-2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «По
|25.08.2023
|
S8 Capital уменьшила на 39% внутренние трудозатраты на поиск и подбор персонала с помощью системы «Поток рекрутмент»
оив прозрачную HR-аналитику, а также создав бесшовный процесс подбора в холдинге благодаря системе «Поток рекрутмент». Перед компанией стояла задача выстроить процессы рекрутмента таким образом
|21.12.2022
|
Сеть DNS автоматизировала процесс подбора персонала с помощью ATS Potok
Сеть DNS оптимизировала процесс подбора персонала с помощью ATS Potok компании TalentTech. Процесс подбора стал быстрее и качественнее. Удалось снизить нагру
|24.11.2022
|
«Лонмади» трансформировал процесс найма с ATS Potok
мировых машиностроительных заводов в России, автоматизировал подбор и наем персонала с помощью ATS Potok от разработчика HRTech-решений TalentTech. В результате в компании закрыли более 350 то
|15.11.2022
|
TalentTech расширил возможности ATS Potok
Разработчик HRTech-решений TalentTech расширил возможности платформы для автоматизации рекрутмента Potok, усовершенствовал встроенную аналитику по основным метрикам, необходимым в подборе. Теп
|07.09.2022
|
TalentTech разработал сервис для адаптации малых команд
Российский разработчик HRTech-решений TalentTech представил новый формат продукта «TalentTech адаптация для малых ко
|20.07.2022
|
Казахстанская компания RG Gold ускорила наем сотрудников с помощью ATS Potok
золотодобывающая производственная компания, автоматизировала подбор и наем персонала с помощью ATS Potok, модуля HCM-платформы TalentTech. В результате автоматизации в компании закрыли более 4
|18.07.2022
|
TalentTech запустила ATS Potok для малых команд
разработчик HRTech-решений TalentTech, входящий в состав «Севергрупп», разработал новый формат ATS Potok для работы небольших команд рекрутеров. Он включает в себя самые необходимые функции: о
|17.06.2022
|
«Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok
сервис доставки, полностью трансформировала HR-процессы, внедрив систему управления кандидатами ATS Potok российского разработчика HRTech-решений TalentTech. В результате за четыре месяца в ком
|08.04.2022
|
TalentTech обучил искусственный интеллект анализировать открытые комментарии в HR-исследованиях
шений, внедрил нейросеть, которая анализирует открытые комментарии в HR-исследованиях на платформе «TalentTech Опросы». Теперь руководители и HR-специалисты могут создавать и проводить опросы о
|10.03.2022
|
ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы»
с помощью опросов. Для этого было внедрено платформенное решение TalentTech «Опросы» на базе единой HCM-платформы TalentTech. В исследовании приняли участие более 1000 сотрудников. ГК «Монополи
|17.08.2021
|
Искусственный интеллект Talenttech оценил более 2 тысяч стажеров для «Свезы»
ятия «Свезы», российского производителя березовой фанеры. С помощью комплексного решения Sever.AI и Potok.io от Talenttech удалось оценить и подобрать кандидатов для стажерской программы на ком
|28.07.2020
|
Платформа Potok обеспечивает защиту персональных данных с помощью облака OnCloud.ru
овместно с ИТ-холдингом TalentTech обеспечит защиту персональных данных в приложении для рекрутинга potok.io. «Онланта» оказывает сервис резервного копирования данных и комплекс сертифицированн
|30.06.2020
|
«Балтика» ускорила найм сотрудников с ограниченным доступом к компьютеру
Технологии помогли компании «Балтика» автоматизировать и ускорить процесс найма. С помощью ATS Potok.io холдинга TalentTech удалось увеличить скорость подбора до 86%. При этом, установленн
|30.06.2020
|
«Балтика» ускорила наем сотрудников с помощью Potok.io
«Балтика» автоматизировать и ускорить процесс найма. С помощью системы управления кандидатами (ATS) Potok.io холдинга Talenttech удалось увеличить скорость подбора до 86%. При этом установленна
|29.06.2020
|
Технологии ИИ помогли «Северстали» найти почти 800 лидеров
мпании «Северсталь» найти участников лидерской программы. С помощью комплексного решения Sever.ai и Potok.io IT-холдинга TalentTech удалось оценить и подобрать 792 подходящих кандидата с высоки
|26.06.2020
|
ИИ помог «Северстали» оценить более 5 тысяч потенциальных сотрудников
мпании «Северсталь» найти участников лидерской программы. С помощью комплексного решения Sever.ai и Potok.io ИТ-холдинга Talenttech удалось оценить и подобрать 792 подходящих кандидата с высоки
|03.04.2020
|
Рекрутмент-платформа Potok.io научилась оценивать кандидатов с помощью ИИ Sever.ai
Платформа для автоматизации рекрутмента Potok.io внедрила расширение на базе искусственного интеллекта Sever.ai, которое позволяет с
