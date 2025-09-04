Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186510
ИКТ 14463
Организации 11226
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3538
Системы 26465
Персоны 80317
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 877

Северсталь ПАО Севергрупп ТТ TalentTech Поток ATS Potok.io Поток Оценка 360 Поток Рекрутмент HCM-платформа HRTech-решение для управления персоналом

Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом

«Поток» — IT-компания в составе холдинга TalentTech. Создает HRTech-решения по работе с персоналом — закрывает потребности в подборе, оценке, развитии сотрудников. Оцифровывает HR-процессы и повышает эффективность работы HR-департамента.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


04.09.2025 «Поток Рекрутмент» помог «эВ-групп» повысить эффективность подбора персонала и укрепить HR-бренд

Компания «эВ-групп», входящая в состав ПАО «Интер РАО», внедрила систему «Поток Рекрутмент» от HRtech-компании «Поток» для автоматизации найма сотрудников. Решение позволило сократить рутинные операции, повысить прозрачность процессов и улучшить взаимодействие с канд
24.03.2025 ТМК внедрила единый процесс подбора персонала с помощью «Поток Рекрутмент»

оения, строительства и других отраслей., внедрила единую систему автоматизации подбора персонала — «Поток Рекрутмент». Об этом CNews сообщили представители компании «Поток». Об этом CNews сообщ
12.02.2025 «Поток Рекрутмент» расширила возможности HR-аналитики с помощью интеграции с Yandex DataLens

Система автоматизации подбора персонала «Поток Рекрутмент» реализовала интеграцию с Yandex DataLens — инструментом визуализации данных
31.10.2024 Рекрутеры могут создавать вопросы для интервью и тестовые задания при помощи нейросети в системе «Поток Рекрутмент»

HR-Tech компания «Поток» усилила возможности искусственного интеллекта в сервисе для подбора «Поток Рекрутмент». Теперь генеративная нейросеть, встроенная в систему, умеет создавать разные уникальные тексты от описания вакансий, составления вопросов для интервью до создания тестовых зад
24.10.2024 «Б1» автоматизировала наём стажеров и экспертов в системе «Поток Рекрутмент»

Группа компаний «Б1» автоматизировала все этапы найма при помощи системы «Поток Рекрутмент», учитывающей многоуровневый процесс подбора в компании. Сейчас работа по кандидатам ведется в едином информационном поле. Решение позволяет собирать оперативный фидбэк по кажд
27.08.2024 «Билайн» автоматизировал наем сотрудников при помощи сервиса «Поток Рекрутмент»

«Билайн» автоматизировал процесса найма от создания заявки до выдачи оффера при помощи сервиса «Поток Рекрутмент». Дополнительно в систему интегрированы чат-боты сервиса HR Messenger для общения с кандидатами. Благодаря системе 64 HR-специалиста ежемесячно обрабатывают 900+ вакансий, увел
24.07.2024 YandexGPT интегрирован в «Поток Оценка 360» и ускорил развитие сотрудников в четыре раза

н руб., в то время как ранее требовалось около 2943 рабочих часов и 4 млн руб. Тем самым экономическая эффективность для компании — это сокращение расходов в четыре раза. Внедрив YandexGPT в продукт «Поток Оценка 360», HR-специалисты получают не просто ценную информацию из опросов, но и готовый план действий для развития сотрудников, созданный с помощью ИИ. Это ускоряет и упрощает процесс п
06.06.2024 «Велесстрой» автоматизировал массовый подбор сотрудников с помощью ИИ и платформы «Поток Рекрутмент»

Компания «Велесстрой» выстроила автоматизированный процесс подбора массовых сотрудников в группе компаний с помощью системы «Поток Рекрутмент». Теперь искусственный интеллект помогает рекрутерам на всех этапах подбора на более 100 промышленных объектов, а среднее время подбора сократилось в разы. «Велесстрой» — росси
29.11.2023 Компания Health and Nutrition сократила время закрытия вакансий благодаря автоматизации найма и искусственному интеллекту от «Поток»

Компания Health and Nutrition (экс-Danone) автоматизировала наем сотрудников, используя систему «Поток рекрутмент». Благодаря внедрению удалось сократить время работы рекрутеров на 23% и снизить время закрытия вакансий на 29% за период 2022-2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «По
25.08.2023 S8 Capital уменьшила на 39% внутренние трудозатраты на поиск и подбор персонала с помощью системы «Поток рекрутмент»

оив прозрачную HR-аналитику, а также создав бесшовный процесс подбора в холдинге благодаря системе «Поток рекрутмент». Перед компанией стояла задача выстроить процессы рекрутмента таким образом
21.12.2022 Сеть DNS автоматизировала процесс подбора персонала с помощью ATS Potok

Сеть DNS оптимизировала процесс подбора персонала с помощью ATS Potok компании TalentTech. Процесс подбора стал быстрее и качественнее. Удалось снизить нагру
24.11.2022 «Лонмади» трансформировал процесс найма с ATS Potok

мировых машиностроительных заводов в России, автоматизировал подбор и наем персонала с помощью ATS Potok от разработчика HRTech-решений TalentTech. В результате в компании закрыли более 350 то
15.11.2022 TalentTech расширил возможности ATS Potok

Разработчик HRTech-решений TalentTech расширил возможности платформы для автоматизации рекрутмента Potok, усовершенствовал встроенную аналитику по основным метрикам, необходимым в подборе. Теп
07.09.2022 TalentTech разработал сервис для адаптации малых команд

Российский разработчик HRTech-решений TalentTech представил новый формат продукта «TalentTech адаптация для малых ко
20.07.2022 Казахстанская компания RG Gold ускорила наем сотрудников с помощью ATS Potok

золотодобывающая производственная компания, автоматизировала подбор и наем персонала с помощью ATS Potok, модуля HCM-платформы TalentTech. В результате автоматизации в компании закрыли более 4
18.07.2022 TalentTech запустила ATS Potok для малых команд

разработчик HRTech-решений TalentTech, входящий в состав «Севергрупп», разработал новый формат ATS Potok для работы небольших команд рекрутеров. Он включает в себя самые необходимые функции: о
17.06.2022 «Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok

сервис доставки, полностью трансформировала HR-процессы, внедрив систему управления кандидатами ATS Potok российского разработчика HRTech-решений TalentTech. В результате за четыре месяца в ком
08.04.2022 TalentTech обучил искусственный интеллект анализировать открытые комментарии в HR-исследованиях

шений, внедрил нейросеть, которая анализирует открытые комментарии в HR-исследованиях на платформе «TalentTech Опросы». Теперь руководители и HR-специалисты могут создавать и проводить опросы о
10.03.2022 ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы»

с помощью опросов. Для этого было внедрено платформенное решение TalentTech «Опросы» на базе единой HCM-платформы TalentTech. В исследовании приняли участие более 1000 сотрудников. ГК «Монополи
17.08.2021 Искусственный интеллект Talenttech оценил более 2 тысяч стажеров для «Свезы»

ятия «Свезы», российского производителя березовой фанеры. С помощью комплексного решения Sever.AI и Potok.io от Talenttech удалось оценить и подобрать кандидатов для стажерской программы на ком
28.07.2020 Платформа Potok обеспечивает защиту персональных данных с помощью облака OnCloud.ru

овместно с ИТ-холдингом TalentTech обеспечит защиту персональных данных в приложении для рекрутинга potok.io. «Онланта» оказывает сервис резервного копирования данных и комплекс сертифицированн
30.06.2020 «Балтика» ускорила найм сотрудников с ограниченным доступом к компьютеру

Технологии помогли компании «Балтика» автоматизировать и ускорить процесс найма. С помощью ATS Potok.io холдинга TalentTech удалось увеличить скорость подбора до 86%. При этом, установленн
30.06.2020 «Балтика» ускорила наем сотрудников с помощью Potok.io

«Балтика» автоматизировать и ускорить процесс найма. С помощью системы управления кандидатами (ATS) Potok.io холдинга Talenttech удалось увеличить скорость подбора до 86%. При этом установленна
29.06.2020 Технологии ИИ помогли «Северстали» найти почти 800 лидеров

мпании «Северсталь» найти участников лидерской программы. С помощью комплексного решения Sever.ai и Potok.io IT-холдинга TalentTech удалось оценить и подобрать 792 подходящих кандидата с высоки
26.06.2020 ИИ помог «Северстали» оценить более 5 тысяч потенциальных сотрудников

мпании «Северсталь» найти участников лидерской программы. С помощью комплексного решения Sever.ai и Potok.io ИТ-холдинга Talenttech удалось оценить и подобрать 792 подходящих кандидата с высоки
03.04.2020 Рекрутмент-платформа Potok.io научилась оценивать кандидатов с помощью ИИ Sever.ai

Платформа для автоматизации рекрутмента Potok.io внедрила расширение на базе искусственного интеллекта Sever.ai, которое позволяет с


Публикаций - 68, упоминаний - 134

Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9190 10
Ростелеком 10299 4
SAP SE 5425 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 3
8968 3
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 110 2
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 14 2
Danfoss - Данфосс 19 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5269 2
Microsoft Corporation 25233 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Oracle Corporation 6863 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 129 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 232 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 97 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4517 2
Yandex - Яндекс 8420 2
S8 Capital - С8 Капитал 31 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 116 1
Evola - Эвола 31 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 23 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 37 1
Flocktory - Флоктори 23 1
Первая Форма - 1Форма 57 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 394 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 353 1
VK - Цифриум - Цифровое Образование - ВК Образовательные технологии 8 1
НКК - Национальная платформа - 55 1
Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 10 1
1С Mirapolis - Мираполис 24 1
GreenData - Гриндата 48 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
Т1 Диджитал - T1 Digital 6 1
Ланит - Онланта - Onlanta 119 1
Softline - Софтлайн 3255 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14198 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 253 1
Северсталь ПАО - Severstal 557 12
Лента - Сеть розничной торговли 2265 11
ВкусВилл - Избёнка 184 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 8
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 51 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8162 4
SHL 8 3
Северсталь ПАО - Севергрупп 24 3
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 2
Монополия ГК 11 2
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1290 2
Superjob - Суперджоб 701 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 966 2
Лента - Утконос 178 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 561 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 62 2
Зарплата.ру 45 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 327 1
Велесстрой СМУ 13 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
Северсталь Российская сталь 23 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Antal Russia - Антал Россия 17 1
12 Storeez - 12 История - сеть магазинов 7 1
ОТЭКО ГК 27 1
Лонмади - Квинтмади 3 1
Прогресс - ФрутоНяня - Малышам - Липецкий Бювет 4 1
Dataduck - Маркетс Партнерс 2 1
RG Gold 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 664 1
Почта России ПАО 2241 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 559 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Unilever - Юнилевер Русь 162 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12827 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6264 2
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4880 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3422 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3108 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5223 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2154 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3113 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1046 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 209 2
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3678 54
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33963 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18042 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57236 28
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1487 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9768 15
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 570 15
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5602 13
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 690 13
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2846 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73049 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12250 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6891 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26056 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5378 10
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1452 9
Оповещение и уведомление - Notification 5367 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4069 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13313 8
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2435 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11440 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23002 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8713 7
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2027 7
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4025 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25533 6
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 289 6
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 733 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1367 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8432 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14861 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6008 5
HRM - eNPS - employee Net Promoter Score - индекс лояльности сотрудников 99 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8922 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11305 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23111 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13326 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8117 5
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 335 4
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech Sever.ai 15 10
Microsoft Office 3949 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1207 6
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 309 5
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 3
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 221 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2352 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 2
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 44 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 652 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 651 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5820 2
Huawei FreeLace - Наушники 15 2
Yandex DataLens 52 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 926 2
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 21 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB - Yandex Managed Service for Spark 19 1
Лента - Утконос - Утконос онлайн - U: Онлайн 5 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 25 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
Минцифры РФ - Госключ 186 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
HeadHunter - Talantix 44 1
1С Mirapolis HCM - Mirapolis Human Capital Management 2 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 409 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 62 1
Avito - HR Messenger 8 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 17 1
WebSoft HCM 13 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Корус Консалтинг - K-Team HRM 48 1
Монополия ГК - Monopoly.Online 10 1
Xenia AI - Ксения – ИИ-голосовой ассистент 2 1
Pexels 78 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne HRMS 9 1
Google Gmail 984 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1130 1
Google Android 14661 1
Ахметов Сергей 14 11
Королев Максим 31 7
Булдовская Марина 5 5
Останин Иван 5 5
Ли Владимир 9 5
Егорова Эльза 4 4
Ульянычев Матвей 47 3
Землянов Егор 3 3
Томашевская Александра 3 3
Шугайлов Иван 3 3
Заянц Илья 56 2
Кузьмина Ирина 18 2
Гонтарь Людмила 9 2
Мураховский Эдуард 38 2
Дорожко Алексей 6 2
Фадеев Виктор 4 2
Остроумов Максим 14 2
Лоран Анна 7 2
Лессар Георгий 8 2
Гилимьянова Юлия 2 2
Кишкина Анастасия 2 2
Цинне Анастасия 2 2
Киселёв Алексей 80 2
Алексеев Александр 27 2
Кутузов Максим 21 2
Юркевич Татьяна 5 1
Исаев Дмитрий 49 1
Первенцев Алексей 2 1
Кривошеев Евгений 13 1
Садыкова Елена 1 1
Ескин Евгений 1 1
Суханова Ксения 1 1
Расколов Сергей 43 1
Григорьев Максим 55 1
Журавлёва Надежда 9 1
Назаров Михаил 11 1
Селезнев Денис 30 1
Дроздов Константин 6 1
Зарипов Андрей 8 1
Макарова Анастасия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156640 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18543 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45665 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2413 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3353 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4266 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14482 2
Казахстан - Акмолинская область 7 1
ДНР - Мариуполь 28 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3251 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1590 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8104 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2646 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2906 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 509 1
Казахстан - Республика 5788 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 680 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1110 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2191 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1295 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 303 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 778 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53439 1
Земля - планета Солнечной системы 10653 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 743 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 995 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 264 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1564 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 123 1
Дания - Королевство 1318 1
Россия - СФО - Новосибирск 4644 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3220 49
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15092 35
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2793 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31846 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10267 9
HRM - HR брендинг 116 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54960 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2779 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51220 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3766 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11750 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3656 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2915 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25945 5
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 995 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2952 4
Well-Being - Концепция благополучия - профессия и здоровье 22 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1538 4
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1401 3
Английский язык 6871 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8109 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 357 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5311 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2541 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20356 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2488 3
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 354 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17388 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6093 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8527 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 656 2
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 874 2
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 157 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1321 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1318 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3375 2
Forbes - Форбс 910 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2149 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 774 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8369 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3748 3
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Juniper Research 550 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 167 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 613 3
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2133 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404878, в очереди разбора - 733376.
Создано именных указателей - 186510.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще