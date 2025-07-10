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Солдатенкова Ксения
УПОМИНАНИЯ
Солдатенкова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 296 26
|Шадаев Максут 1067 26
|Чаркин Евгений 300 26
|Абакумов Евгений 207 26
|Нестеров Алексей 146 26
|Малышев Сергей 85 26
|Никитин Сергей 77 26
|Новикова Елена 90 26
|Ульянов Николай 129 26
|Теплицкий Дмитрий 74 26
|Воронин Павел 153 26
|Урусов Виктор 132 26
|Петухов Антон 48 26
|Нальский Максим 37 26
|Врацкий Андрей 147 26
|Соловьев Виталий 38 26
|Каушанский Александр 34 26
|Калякин Павел 67 26
|Денисов Анатолий 36 26
|Распопов Алексей 35 26
|Харитонов Вадим 29 26
|Шмаков Антон 49 26
|Шаев Виталий 45 26
|Аксенов Олег 47 26
|Оберемок Надежда 31 26
|Аникин Дмитрий 49 26
|Милованов Андрей 32 26
|Белан Иван 27 26
|Желнова Алина 28 26
|Артюхов Сергей 47 26
|Замаруев Владимир 41 15
|Суровец Дмитрий 85 14
|Глазков Александр 145 14
|Михалев Евгений 90 14
|Краснов Александр 76 14
|Галкин Николай 112 14
|Цыганков Дмитрий 38 14
|Кузнецов Евгений 54 14
|Ермаков Николай 17 14
|Заянц Илья 46 14
|Мобильные системы 117 1
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