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Polymedia Полимедиа

Polymedia - Полимедиа

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 74 дела, на cумму 227 528 203 ₽*

Судебные дела (74) на сумму 227 528 203 ₽*
в качестве истца (56) на сумму 220 654 772 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 5 623 431 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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29.10.2025 Polymedia и «Клевер Соех» заключили стратегическое партнерство для развития образовательных технологий в России

Аккредитованная и системообразующая ИТ-компания Polymedia, системный интегратор и дистрибьютор, и отечественный разработчик образовательных квадрокоптеров «Клевер Соех» объявили о заключении стратегического соглашения. Polymedia стано
01.04.2025 Интерактивные панели Polymedia TeachTouch включены в Единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга России

Компания Polymedia объявляет о начале производства интерактивных панелей TeachTouch R2 и TeachTouch RF1 отечественного производства. Новые интерактивные панели включены в Единый реестр отечественной рад
13.09.2023 Polymedia заключила партнерское соглашение с SWR

Системный интегратор, дистрибьютор и разработчик аппаратных и программных решений компания Polymedia, подписала соглашение о сотрудничестве с азиатским производителем научно-измерительного оборудования – компанией Jiangsu SWR Science & Technology Co., Ltd (SWR). Компания SWR основана
14.09.2021 «Яндекс 360» и Polymedia представили дисплеи для дистанционного обучения

«Яндекс 360» и системный интегратор Polymedia договорились о выпуске дисплеев TeachTouch с сервисом «Телемост». С его помощью преподаватели смогут проводить занятия дистанционно. До конца 2021 г. в учебных заведениях страны появя
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом

CNews: Мы знаем, что у Polymedia большой опыт в создании ситуационных центров. Можете ли вы привести пару примеров созданных СЦ? Елена Новикова: Действительно, у нас большой опыт создания ситуационных центров, мы зан
18.10.2018 Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0

Компании Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0, которая пройдет 1 ноября 2018 в Центр
01.02.2018 Polymedia оснастила интерактивным оборудованием Геологический музей в НИТУ «МИСиС»

ymedia помогла оснастить Геологический музей имени В.В. Ершова в НИТУ «МИСиС» интерактивным оборудованием, а также расширила возможности посетителей в изучении экспозиции. Благодаря внедрению решений Polymedia, совместной работе с сотрудниками музея и архитекторами, зал Геологического музея превратился в интерактивную зону с дисплеями на стенах и колоннах, содержащими информацию о минералах
20.11.2017 Polymedia оснастила новый офис «Мегафона» мультимедийным оборудованием

были оснащены 18 аудиторий и компьютерных классов. В этих помещениях ежедневно обучаются более 300 сотрудников компании.«Несомненно стоит отметить масштабность проекта, — сказала генеральный директор Polymedia Елена Новикова. — Нашей команде удалось с успехом справиться со всеми сложными техническими задачами, которые были поставлены заказчиком. Мы грамотно планировали свои действия и всегд
17.10.2017 Polymedia и Addreality объединят Digital Signage и бизнес-аналитику

тки новых технологических решений.В рамках технологического партнерства компании объединят экспертизу по цифровым коммуникациям и клиентской аналитике – платформу Addreality и BI-решение Visiology от Polymedia. Интеграция двух систем позволит создавать новые маркетинговые технологии: например, отслеживать CJM (Customer Journey Map) - путь клиента по точкам контакта с брендом, анализировать

09.10.2017 Polymedia создала интерактивный музей в Театре на Таганке

осковском театре на Таганке» к 100-летию со дня рождения режиссера Юрия Любимова. Музей объединяет круговую проекцию на стены фойе и виртуальный интерактивный тур по театру. «Это уже не первый проект Polymedia в театре, мы делаем креативные и сложные технические решения на пике АВ и ИТ технологий, например, проекция на движущиеся декорации, 3Д маппинг и другие, – сказала Елена Новикова, ген
23.08.2017 Polymedia представила решение для анализа предпочтений и активности людей

тент и в режиме реального времени отслеживать активность посетителей в зависимости от их местоположения, которое определяется с помощью Bluetooth маяков. Мобильное приложение, разработанное партнером Polymedia – компанией «Лаборатория Интеллиджент Вью», является инструментом сбора данных и позволяет пользователю получать релевантную его предпочтениям информацию.При внедрении решения «Умное

19.07.2017 Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями

Платформа Visiology 2.0Российский системный интегратор Polymedia совместно со своей «дочкой» Visiology выпустили новую версию аналитической платформ
05.07.2017 Polymedia получила права на российские продажи решений Sharp Electronics для визуализации

«Шарп Электроникс Раша», российское юридическое лицо японского производителя электроники и бытовой техники Sharp Electronics, и Polymedia, системный интегратор, дистрибьютор и разработчик программных и аппаратных решений, подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно подписанному соглашению Polymedia получила с
27.10.2015 Партнер Polymedia по решениям для образования, Promethean, объявил о слиянии с NetDragon

3 года назад в сентябре 2012 компания Polymedia, российский системный интегратор и поставщик решений для образования, объявила о старте сотрудничества с производителем интерактивного оборудования для обучения – Promethean. С 1998 г
24.08.2015 Polymedia разработала систему контроля подготовки врачей для виртуальной больницы ИФМиБ КФУ

Компания Polymedia — системный интегратор, игрок российского аудиовизуального рынка — реализовала проект системы контроля подготовки студентов и врачей для Института фундаментальной медицины и биологии

03.09.2014 Интеллектуальный дисплей Flipbox интегрирован с системой ВКС сверхвысокой четкости TrueConf

Компания Polymedia, системный интегратор и разработчик программно-аппаратных решений, а также компания
18.02.2014 Polymedia завершила проект по созданию мультимедийных аудиторий Калмыцкого государственного университета

йные обучающие комплексы Калмыцкого Государственного Университета – проект, реализованный компанией Polymedia в рамках федеральной программы «Кадры для регионов». Представительство компании, «П
27.01.2014 Polymedia оснастила Главный медиацентр Олимпийских игр в Сочи

Компания Polymedia, российский системный интегратор, выполнила полный спектр работ по проектированию и инсталляции аудиовизуального комплекса главного медиацентра Сочи во время проведения XXII зимних Ол
18.10.2012 Polymedia разработала программный комплекс для сопровождения законотворческих заседаний

Компания Polymedia представила свою новую разработку – программный комплекс Congress для обеспечения процессов подготовки и проведения заседаний по принятию законов. Congress обладает широким функционал
27.07.2012 Polymedia оснастил проекционным оборудованием Центр управления полетами ЦНИИмаш

Группа компаний Polymedia завершила трехэтапный проект по оснащению проекционным оборудованием и внедрению интегрированных систем в функциональные помещения Центра управления полетами (ЦУП). Заказчиком проекта
28.05.2012 Polymedia выводит на российский рынок интеллектуальный дисплей Flipbox

Группа компаний Polymedia объявила о выпуске собственной инновационной разработки — интеллектуального дисплея
06.04.2012 Polymedia открывает представительство в Казахстане

25 апреля 2012 г. российский интегратор аудиовизуальных технологий компания Polymedia выходит на рынок стран СНГ и открывает свое первое международное представительство

20.02.2012 Polymedia реализовала проект дистанционного образования в Краснодарском крае

В феврале этого года российский интегратор компания Polymedia провела тестовую эксплуатацию системы дистанционного образования 124 школ Краснодарского края. Проект был реализован по заказу местного Департамента образования и науки в рамках прогр
30.11.2011 Polymedia создала учебные центры для подготовки энергетиков в восьми филиалах ФСК ЕЭС

Компания Polymedia выступила основным подрядчиком по оснащению центров подготовки персонала «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы», каждый из которых включил в себя учебные и трена
29.09.2011 Polymedia и LifeSize выводят на российский рынок решения для ВКС на базе облачных технологий

Российский системный интегратор компания Polymedia и американский производитель систем видеоконференц-связи (ВКС) LifeSize Communications выводят на российский рынок новые решения, созданные на базе облачных технологий. После поглощен
23.09.2011 Polymedia продемонстрирует в Москве лазерно-фосфорные дисплеи Prysm

Компания Polymedia, российский системный интегратор, проведет в Москве презентацию новой, не имеющей аналогов разработки в области отображения информации американской компании Prysm — модульных лазерно-
10.03.2011 Polymedia организовала интерактивное образовательное пространство для МГУ им. Ломоносова

Компания Polymedia сообщила о реализации проекта по организации интерактивного образовательного пространства МГУ имени М.В. Ломоносова и его презентации ректору университета Виктору Садовничему. Проект

02.03.2011 Polymedia представила ректору МГУ новые возможности мультимедийных аудиторий университета

В главном здании МГУ прошла презентация проекта Polymedia по организации интерактивного образовательного пространства университета ректору Садовничему В.А. Проект реализован в рамках программы развития МГУ до 2020 г. и представляет собой ком
10.02.2011 Polymedia, SMART и ICL-КПО ВС реализуют совместный проект в рамках стратегии развития образования Татарстана на 2010–2015 гг.

ублики Татарстан прошла встреча с участием министра информатизации и связи республики Николая Никифорова, заместителя министра образования и науки РТ (МОиН РТ) Андрея Поминова, генерального директора Polymedia Елены Новиковой, президента канадской компании SMART Technologies Тома Ходсона и заместителя генерального директора компании ICL-КПО ВС Евгения Степанова. В ходе встречи стороны подпи
30.08.2010 Polymedia оснастила ИТ-оборудованием приемную президента РФ в Саранске

Компания Polymedia завершила проект по оснащению приемной президента РФ в столице республики Мордовия – городе Саранске. В рамках проекта Polymedia оснастила пять помещений приемной: рабочее мест
18.06.2010 Polymedia установила светодиодный экран PolyLED для «дочки» «Газпрома»

В рамках давнего сотрудничества с «Газпромом» компания Polymedia приступила к реализации нового интеграционного проекта для дочерней компании – «Газпром добыча Оренбург». В ходе проекта была выполнена инсталляция светодиодного экрана PolyLED. На да
11.06.2010 Polymedia привезла в Россию лазерно-фосфорные экраны Prysm

Компания Polymedia объявила о подписании контракта с американской компанией Prysm, согласно которому стала эксклюзивным дистрибьютором лазерно-фосфорных экранов (LPD) Prysm на территории России и в стра
29.04.2010 Polymedia построила ситуационный центр для губернатора Сахалинской области

Компания Polymedia реализовала проект по созданию ситуационного центра (СЦ) для губернатора Сахалинской области. Аукцион на создание СЦ в Южно-Сахалинске компания выиграла 29 декабря 2009 г. и в минимал
22.04.2010 Polymedia представила инновационные решения для образовательных учреждений

Компания Polymedia, в рамках IV Международного конгресса-выставки «Global Education – Образование без границ», прошедшего с 13 по 15 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне, представила инновационные р
29.09.2009 Polymedia представит новое решение для дистанционного обучения

Компании Polymedia представит новое комплексное решение для центров дистанционного обучения на основе специального ПО и инновационных разработок в области информационных и интерактивных технологий на Вс
14.11.2008 Polymedia завершила реконструкцию ЦДП РДУ «Башкирэнерго»

онце октября в столице Башкирии открылся обновленный Центральный диспетчерский пункт (ЦДП) РДУ «Башкирэнерго», реконструкция которого осуществлялась генеральным подрядчиком проекта – группой компаний Polymedia совместно с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института электроэнергетики (ВНИИЭ) и рядом московских и уфимских компаний. По уровню технического оснащения и програ
23.06.2008 Polymedia завершила работу над новым проектом для «Башкирэнерго»

Специалисты компании «Полимедиа» совместно с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института электроэнергетики (ВНИИЭ) завершили первый этап модернизации Республиканского диспетчерского управления ОА
26.05.2008 Polymedia представила проект первой «Цифровой школы» в Новосибирске

21 мая в новосибирской гимназии № 10 состоялась презентация нового для российского образования проекта «Цифровая школа». Концепция проекта была разработана системным интегратором, группой компаний Polymedia, 10 лет работающей на рынке систем отображения информации. В декабре 2007 г. идея «Цифровой школы» была представлена в Кремлевском дворце съездов нынешнему президенту РФ Дмитрию Медве
20.03.2007 Intel и Polymedia объявляют конкурс идей

Корпорация Intel Technologies и компания Polymedia, официальный представитель SMART Technologies в России, объявляют конкурс идей для школьных учителей и преподавателей вузов, региональных ИПКРО и тьюторов обучающих площадок — уч
18.12.2003 Polymedia обеспечила отображение хода выборов в здании ЦИК РФ

Компания Polymedia разработала и реализовала проект по cозданию единой системы передачи, распределения и отображения информации для Центральной избирательной комиссии РФ. Проект был реализован в сотрудн

Публикаций - 158, упоминаний - 186

Polymedia и организации, системы, технологии, персоны:

9594 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 43
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 43
Ланит Интеграция 219 42
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 42
Газинформсервис - ГИС 496 41
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 41
ФинГрад - FinGrad 48 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 41
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 41
Аусферр ИТЦ 44 41
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 41
R-Vision - Р-Вижн 267 41
Visiology - Визиолоджи 90 16
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 15
Diasoft - Диасофт 1144 15
Microsoft Corporation 25775 14
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 14
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 12
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 12
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 12
МегаФон 10742 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 12
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 12
Crestron 102 11
LifeSize 52 11
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 22 11
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 11
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Крок - Croc 1964 10
Barco NV - Barco Display Systems 57 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 9
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 9
SAP SE 5601 9
Intel Corporation 12811 9
TrueConf - ТруКонф 454 9
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 43
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 42
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 42
ВТБ - Почта Банк 514 41
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 41
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 40
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 26
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 26
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 26
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 24
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 23
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 17
Русагро Группа Компаний 379 17
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 17
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 16
Альфа-Банк 1979 16
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 15
Кофемания 85 15
ФосАгро 176 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 15
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 14
Finn Flare - ФФ Стайл 46 14
Cotton Club - Коттон Клаб 30 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 14
Восток-Сервис ГК 57 13
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 13
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 13
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 12
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 49
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 45
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 43
Федеральное казначейство России 1949 43
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 42
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 11
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 9
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 4
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 3
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 3
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 4
Digital Signage OVAB Europe 3 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 82
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 72
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 63
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 56
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 56
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 51
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 47
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 44
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 43
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 42
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 41
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 40
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 40
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 40
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 40
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 40
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 40
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 38
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 37
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 31
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 25
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 23
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 321 22
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 19
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 17
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 15
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Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 42
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 41
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 41
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 41
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 41
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 41
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 41
НКТ - Р7-Офис 543 41
НКТ - Р7-графика 47 40
Новые облачные технологии - МойОфис 958 36
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 35
Протек - Здравсити 32 12
Visiology ИАС BI-платформа 41 11
Google Android 15244 11
Microsoft Windows 16882 11
Microsoft Windows 2000 8678 9
SMART Technologies - Smart Board 54 9
Polymedia - Flipbox 10 9
Apple iOS 8583 9
Linux OS 11533 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Smart Notebook 34 6
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 52 5
Сбер - Sberworks 6 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Microsoft Office 4170 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 4
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 3
Visiology ViQube - СУБД 12 3
Polymedia - Polyled - Светодиодные комплексы 5 3
Mitsubishi Digital Signage 3 3
Новикова Елена 105 82
Урусов Виктор 157 43
Врацкий Андрей 175 43
Аксенов Олег 62 43
Шадаев Максут 1210 43
Нестеров Алексей 175 43
Воронин Павел 196 42
Никитин Сергей 96 41
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Теплицкий Дмитрий 88 41
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Нальский Максим 53 41
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Каушанский Александр 56 41
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Артюхов Сергей 66 41
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Малышев Сергей 99 41
Калякин Павел 79 34
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Катамадзе Анна 133 24
Заянц Илья 57 23
Краснов Александр 91 23
Кудашев Михаил 46 19
Замаруев Владимир 42 16
Цыганков Дмитрий 38 15
Ермаков Николай 17 15
Новиков Денис 29 15
Россия - РФ - Российская федерация 166168 137
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Европа 24964 9
Япония 13807 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Казахстан - Республика 6048 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Канада 5082 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Украина 7928 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 4
Норвегия - Королевство 1858 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
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Европа Восточная 3138 3
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США - Нью-Йорк 3180 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
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Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 2
Доминикана - Доминиканская Республика 76 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 60
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 45
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