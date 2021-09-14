Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Polymedia
Полимедиа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 72, упоминаний - 138
Polymedia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Новикова Елена 49 9
|Готальский Михаил 91 3
|Вахмянин Иван 20 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Лобанова Анна 3 1
|Тихонова Кристина 44 1
|Лосев Сергей 43 1
|Поздняков Александр 7 1
|Тарковский Андрей 1 1
|Вознесенский Андрей 1 1
|Ефименко Евгений 7 1
|Fox-Martin Adaire - Фокс-Мартин Адэйр 6 1
|Королев Алексей 20 1
|Черникова Алевтина 19 1
|Князева Мария 2 1
|Венедиктова Мария 4 1
|Островская Людмила 1 1
|Путин Владимир 1828 1
|Савельева Светлана 4 1
|Шварц Григорий 1 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Добриднюк Сергей 5 1
|Миловидов Николай 2 1
|Байбутов Андрей 6 1
|Шуравин Андрей 8 1
|Выскребенцев Алексей 1 1
|Солженицын Александр 6 1
|Костюков Александр 1 1
|Парменова Наталия 62 1
|Мишин Тимур 3 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2194 1
|Markets&Markets Research 78 1
|НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru