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Polymedia Полимедиа
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 74 дела, на cумму 227 528 203 ₽*
СОБЫТИЯ
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|29.10.2025
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Polymedia и «Клевер Соех» заключили стратегическое партнерство для развития образовательных технологий в России
Аккредитованная и системообразующая ИТ-компания Polymedia, системный интегратор и дистрибьютор, и отечественный разработчик образовательных квадрокоптеров «Клевер Соех» объявили о заключении стратегического соглашения. Polymedia стано
|01.04.2025
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Интерактивные панели Polymedia TeachTouch включены в Единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга России
Компания Polymedia объявляет о начале производства интерактивных панелей TeachTouch R2 и TeachTouch RF1 отечественного производства. Новые интерактивные панели включены в Единый реестр отечественной рад
|13.09.2023
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Polymedia заключила партнерское соглашение с SWR
Системный интегратор, дистрибьютор и разработчик аппаратных и программных решений компания Polymedia, подписала соглашение о сотрудничестве с азиатским производителем научно-измерительного оборудования – компанией Jiangsu SWR Science & Technology Co., Ltd (SWR). Компания SWR основана
|14.09.2021
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«Яндекс 360» и Polymedia представили дисплеи для дистанционного обучения
«Яндекс 360» и системный интегратор Polymedia договорились о выпуске дисплеев TeachTouch с сервисом «Телемост». С его помощью преподаватели смогут проводить занятия дистанционно. До конца 2021 г. в учебных заведениях страны появя
|06.10.2020
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Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом
CNews: Мы знаем, что у Polymedia большой опыт в создании ситуационных центров. Можете ли вы привести пару примеров созданных СЦ? Елена Новикова: Действительно, у нас большой опыт создания ситуационных центров, мы зан
|18.10.2018
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Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0
Компании Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0, которая пройдет 1 ноября 2018 в Центр
|01.02.2018
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Polymedia оснастила интерактивным оборудованием Геологический музей в НИТУ «МИСиС»
ymedia помогла оснастить Геологический музей имени В.В. Ершова в НИТУ «МИСиС» интерактивным оборудованием, а также расширила возможности посетителей в изучении экспозиции. Благодаря внедрению решений Polymedia, совместной работе с сотрудниками музея и архитекторами, зал Геологического музея превратился в интерактивную зону с дисплеями на стенах и колоннах, содержащими информацию о минералах
|20.11.2017
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Polymedia оснастила новый офис «Мегафона» мультимедийным оборудованием
были оснащены 18 аудиторий и компьютерных классов. В этих помещениях ежедневно обучаются более 300 сотрудников компании.«Несомненно стоит отметить масштабность проекта, — сказала генеральный директор Polymedia Елена Новикова. — Нашей команде удалось с успехом справиться со всеми сложными техническими задачами, которые были поставлены заказчиком. Мы грамотно планировали свои действия и всегд
|17.10.2017
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Polymedia и Addreality объединят Digital Signage и бизнес-аналитику
тки новых технологических решений.В рамках технологического партнерства компании объединят экспертизу по цифровым коммуникациям и клиентской аналитике – платформу Addreality и BI-решение Visiology от Polymedia. Интеграция двух систем позволит создавать новые маркетинговые технологии: например, отслеживать CJM (Customer Journey Map) - путь клиента по точкам контакта с брендом, анализировать
|09.10.2017
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Polymedia создала интерактивный музей в Театре на Таганке
осковском театре на Таганке» к 100-летию со дня рождения режиссера Юрия Любимова. Музей объединяет круговую проекцию на стены фойе и виртуальный интерактивный тур по театру. «Это уже не первый проект Polymedia в театре, мы делаем креативные и сложные технические решения на пике АВ и ИТ технологий, например, проекция на движущиеся декорации, 3Д маппинг и другие, – сказала Елена Новикова, ген
|23.08.2017
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Polymedia представила решение для анализа предпочтений и активности людей
тент и в режиме реального времени отслеживать активность посетителей в зависимости от их местоположения, которое определяется с помощью Bluetooth маяков. Мобильное приложение, разработанное партнером Polymedia – компанией «Лаборатория Интеллиджент Вью», является инструментом сбора данных и позволяет пользователю получать релевантную его предпочтениям информацию.При внедрении решения «Умное
|19.07.2017
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Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями
Платформа Visiology 2.0Российский системный интегратор Polymedia совместно со своей «дочкой» Visiology выпустили новую версию аналитической платформ
|05.07.2017
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Polymedia получила права на российские продажи решений Sharp Electronics для визуализации
«Шарп Электроникс Раша», российское юридическое лицо японского производителя электроники и бытовой техники Sharp Electronics, и Polymedia, системный интегратор, дистрибьютор и разработчик программных и аппаратных решений, подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно подписанному соглашению Polymedia получила с
|27.10.2015
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Партнер Polymedia по решениям для образования, Promethean, объявил о слиянии с NetDragon
3 года назад в сентябре 2012 компания Polymedia, российский системный интегратор и поставщик решений для образования, объявила о старте сотрудничества с производителем интерактивного оборудования для обучения – Promethean. С 1998 г
|24.08.2015
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Polymedia разработала систему контроля подготовки врачей для виртуальной больницы ИФМиБ КФУ
Компания Polymedia — системный интегратор, игрок российского аудиовизуального рынка — реализовала проект системы контроля подготовки студентов и врачей для Института фундаментальной медицины и биологии
|03.09.2014
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Интеллектуальный дисплей Flipbox интегрирован с системой ВКС сверхвысокой четкости TrueConf
Компания Polymedia, системный интегратор и разработчик программно-аппаратных решений, а также компания
|18.02.2014
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Polymedia завершила проект по созданию мультимедийных аудиторий Калмыцкого государственного университета
йные обучающие комплексы Калмыцкого Государственного Университета – проект, реализованный компанией Polymedia в рамках федеральной программы «Кадры для регионов». Представительство компании, «П
|27.01.2014
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Polymedia оснастила Главный медиацентр Олимпийских игр в Сочи
Компания Polymedia, российский системный интегратор, выполнила полный спектр работ по проектированию и инсталляции аудиовизуального комплекса главного медиацентра Сочи во время проведения XXII зимних Ол
|18.10.2012
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Polymedia разработала программный комплекс для сопровождения законотворческих заседаний
Компания Polymedia представила свою новую разработку – программный комплекс Congress для обеспечения процессов подготовки и проведения заседаний по принятию законов. Congress обладает широким функционал
|27.07.2012
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Polymedia оснастил проекционным оборудованием Центр управления полетами ЦНИИмаш
Группа компаний Polymedia завершила трехэтапный проект по оснащению проекционным оборудованием и внедрению интегрированных систем в функциональные помещения Центра управления полетами (ЦУП). Заказчиком проекта
|28.05.2012
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Polymedia выводит на российский рынок интеллектуальный дисплей Flipbox
Группа компаний Polymedia объявила о выпуске собственной инновационной разработки — интеллектуального дисплея
|06.04.2012
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Polymedia открывает представительство в Казахстане
25 апреля 2012 г. российский интегратор аудиовизуальных технологий компания Polymedia выходит на рынок стран СНГ и открывает свое первое международное представительство
|20.02.2012
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Polymedia реализовала проект дистанционного образования в Краснодарском крае
В феврале этого года российский интегратор компания Polymedia провела тестовую эксплуатацию системы дистанционного образования 124 школ Краснодарского края. Проект был реализован по заказу местного Департамента образования и науки в рамках прогр
|30.11.2011
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Polymedia создала учебные центры для подготовки энергетиков в восьми филиалах ФСК ЕЭС
Компания Polymedia выступила основным подрядчиком по оснащению центров подготовки персонала «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы», каждый из которых включил в себя учебные и трена
|29.09.2011
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Polymedia и LifeSize выводят на российский рынок решения для ВКС на базе облачных технологий
Российский системный интегратор компания Polymedia и американский производитель систем видеоконференц-связи (ВКС) LifeSize Communications выводят на российский рынок новые решения, созданные на базе облачных технологий. После поглощен
|23.09.2011
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Polymedia продемонстрирует в Москве лазерно-фосфорные дисплеи Prysm
Компания Polymedia, российский системный интегратор, проведет в Москве презентацию новой, не имеющей аналогов разработки в области отображения информации американской компании Prysm — модульных лазерно-
|10.03.2011
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Polymedia организовала интерактивное образовательное пространство для МГУ им. Ломоносова
Компания Polymedia сообщила о реализации проекта по организации интерактивного образовательного пространства МГУ имени М.В. Ломоносова и его презентации ректору университета Виктору Садовничему. Проект
|02.03.2011
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Polymedia представила ректору МГУ новые возможности мультимедийных аудиторий университета
В главном здании МГУ прошла презентация проекта Polymedia по организации интерактивного образовательного пространства университета ректору Садовничему В.А. Проект реализован в рамках программы развития МГУ до 2020 г. и представляет собой ком
|10.02.2011
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Polymedia, SMART и ICL-КПО ВС реализуют совместный проект в рамках стратегии развития образования Татарстана на 2010–2015 гг.
ублики Татарстан прошла встреча с участием министра информатизации и связи республики Николая Никифорова, заместителя министра образования и науки РТ (МОиН РТ) Андрея Поминова, генерального директора Polymedia Елены Новиковой, президента канадской компании SMART Technologies Тома Ходсона и заместителя генерального директора компании ICL-КПО ВС Евгения Степанова. В ходе встречи стороны подпи
|30.08.2010
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Polymedia оснастила ИТ-оборудованием приемную президента РФ в Саранске
Компания Polymedia завершила проект по оснащению приемной президента РФ в столице республики Мордовия – городе Саранске. В рамках проекта Polymedia оснастила пять помещений приемной: рабочее мест
|18.06.2010
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Polymedia установила светодиодный экран PolyLED для «дочки» «Газпрома»
В рамках давнего сотрудничества с «Газпромом» компания Polymedia приступила к реализации нового интеграционного проекта для дочерней компании – «Газпром добыча Оренбург». В ходе проекта была выполнена инсталляция светодиодного экрана PolyLED. На да
|11.06.2010
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Polymedia привезла в Россию лазерно-фосфорные экраны Prysm
Компания Polymedia объявила о подписании контракта с американской компанией Prysm, согласно которому стала эксклюзивным дистрибьютором лазерно-фосфорных экранов (LPD) Prysm на территории России и в стра
|29.04.2010
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Polymedia построила ситуационный центр для губернатора Сахалинской области
Компания Polymedia реализовала проект по созданию ситуационного центра (СЦ) для губернатора Сахалинской области. Аукцион на создание СЦ в Южно-Сахалинске компания выиграла 29 декабря 2009 г. и в минимал
|22.04.2010
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Polymedia представила инновационные решения для образовательных учреждений
Компания Polymedia, в рамках IV Международного конгресса-выставки «Global Education – Образование без границ», прошедшего с 13 по 15 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне, представила инновационные р
|29.09.2009
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Polymedia представит новое решение для дистанционного обучения
Компании Polymedia представит новое комплексное решение для центров дистанционного обучения на основе специального ПО и инновационных разработок в области информационных и интерактивных технологий на Вс
|14.11.2008
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Polymedia завершила реконструкцию ЦДП РДУ «Башкирэнерго»
онце октября в столице Башкирии открылся обновленный Центральный диспетчерский пункт (ЦДП) РДУ «Башкирэнерго», реконструкция которого осуществлялась генеральным подрядчиком проекта – группой компаний Polymedia совместно с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института электроэнергетики (ВНИИЭ) и рядом московских и уфимских компаний. По уровню технического оснащения и програ
|23.06.2008
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Polymedia завершила работу над новым проектом для «Башкирэнерго»
Специалисты компании «Полимедиа» совместно с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института электроэнергетики (ВНИИЭ) завершили первый этап модернизации Республиканского диспетчерского управления ОА
|26.05.2008
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Polymedia представила проект первой «Цифровой школы» в Новосибирске
21 мая в новосибирской гимназии № 10 состоялась презентация нового для российского образования проекта «Цифровая школа». Концепция проекта была разработана системным интегратором, группой компаний Polymedia, 10 лет работающей на рынке систем отображения информации. В декабре 2007 г. идея «Цифровой школы» была представлена в Кремлевском дворце съездов нынешнему президенту РФ Дмитрию Медве
|20.03.2007
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Intel и Polymedia объявляют конкурс идей
Корпорация Intel Technologies и компания Polymedia, официальный представитель SMART Technologies в России, объявляют конкурс идей для школьных учителей и преподавателей вузов, региональных ИПКРО и тьюторов обучающих площадок — уч
|18.12.2003
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Polymedia обеспечила отображение хода выборов в здании ЦИК РФ
Компания Polymedia разработала и реализовала проект по cозданию единой системы передачи, распределения и отображения информации для Центральной избирательной комиссии РФ. Проект был реализован в сотрудн
Polymedia и организации, системы, технологии, персоны:
|Новикова Елена 105 82
|Урусов Виктор 157 43
|Врацкий Андрей 175 43
|Аксенов Олег 62 43
|Шадаев Максут 1210 43
|Нестеров Алексей 175 43
|Воронин Павел 196 42
|Никитин Сергей 96 41
|Ульянов Николай 176 41
|Теплицкий Дмитрий 88 41
|Петухов Антон 62 41
|Нальский Максим 53 41
|Соловьев Виталий 52 41
|Каушанский Александр 56 41
|Денисов Анатолий 57 41
|Распопов Алексей 49 41
|Харитонов Вадим 43 41
|Шмаков Антон 72 41
|Шаев Виталий 59 41
|Оберемок Надежда 45 41
|Аникин Дмитрий 68 41
|Милованов Андрей 46 41
|Солдатенкова Ксения 41 41
|Белан Иван 41 41
|Желнова Алина 42 41
|Артюхов Сергей 66 41
|Натрусов Артем 313 41
|Чаркин Евгений 317 41
|Абакумов Евгений 227 41
|Малышев Сергей 99 41
|Калякин Павел 79 34
|Желтухин Вадим 72 24
|Катамадзе Анна 133 24
|Заянц Илья 57 23
|Краснов Александр 91 23
|Кудашев Михаил 46 19
|Замаруев Владимир 42 16
|Цыганков Дмитрий 38 15
|Ермаков Николай 17 15
|Новиков Денис 29 15
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
|Мобильные системы 118 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
|InformationWeek 241 1
|РБК ТВ - телеканал 83 1
|CNews Журнал 167 1
|Forbes - Форбс 1002 1
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|FT - Financial Times 1296 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Ведомости 1466 1
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