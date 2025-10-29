Polymedia - Полимедиа

Polymedia и «Клевер Соех» заключили стратегическое партнерство для развития образовательных технологий в России Аккредитованная и системообразующая ИТ-компания Polymedia, системный интегратор и дистрибьютор, и отечественный разработчик образовательных квадрокоптеров «Клевер Соех» объявили о заключении стратегического соглашения. Polymedia стано

Интерактивные панели Polymedia TeachTouch включены в Единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга России Компания Polymedia объявляет о начале производства интерактивных панелей TeachTouch R2 и TeachTouch RF1 отечественного производства. Новые интерактивные панели включены в Единый реестр отечественной рад

Polymedia заключила партнерское соглашение с SWR Системный интегратор, дистрибьютор и разработчик аппаратных и программных решений компания Polymedia, подписала соглашение о сотрудничестве с азиатским производителем научно-измерительного оборудования – компанией Jiangsu SWR Science & Technology Co., Ltd (SWR). Компания SWR основана

«Яндекс 360» и Polymedia представили дисплеи для дистанционного обучения «Яндекс 360» и системный интегратор Polymedia договорились о выпуске дисплеев TeachTouch с сервисом «Телемост». С его помощью преподаватели смогут проводить занятия дистанционно. До конца 2021 г. в учебных заведениях страны появя

Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом CNews: Мы знаем, что у Polymedia большой опыт в создании ситуационных центров. Можете ли вы привести пару примеров созданных СЦ? Елена Новикова: Действительно, у нас большой опыт создания ситуационных центров, мы зан

Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0 Компании Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0, которая пройдет 1 ноября 2018 в Центр

Polymedia оснастила интерактивным оборудованием Геологический музей в НИТУ «МИСиС» ymedia помогла оснастить Геологический музей имени В.В. Ершова в НИТУ «МИСиС» интерактивным оборудованием, а также расширила возможности посетителей в изучении экспозиции. Благодаря внедрению решений Polymedia, совместной работе с сотрудниками музея и архитекторами, зал Геологического музея превратился в интерактивную зону с дисплеями на стенах и колоннах, содержащими информацию о минералах

Polymedia оснастила новый офис «Мегафона» мультимедийным оборудованием были оснащены 18 аудиторий и компьютерных классов. В этих помещениях ежедневно обучаются более 300 сотрудников компании.«Несомненно стоит отметить масштабность проекта, — сказала генеральный директор Polymedia Елена Новикова. — Нашей команде удалось с успехом справиться со всеми сложными техническими задачами, которые были поставлены заказчиком. Мы грамотно планировали свои действия и всегд

Polymedia и Addreality объединят Digital Signage и бизнес-аналитику тки новых технологических решений.В рамках технологического партнерства компании объединят экспертизу по цифровым коммуникациям и клиентской аналитике – платформу Addreality и BI-решение Visiology от Polymedia. Интеграция двух систем позволит создавать новые маркетинговые технологии: например, отслеживать CJM (Customer Journey Map) - путь клиента по точкам контакта с брендом, анализировать

Polymedia создала интерактивный музей в Театре на Таганке осковском театре на Таганке» к 100-летию со дня рождения режиссера Юрия Любимова. Музей объединяет круговую проекцию на стены фойе и виртуальный интерактивный тур по театру. «Это уже не первый проект Polymedia в театре, мы делаем креативные и сложные технические решения на пике АВ и ИТ технологий, например, проекция на движущиеся декорации, 3Д маппинг и другие, – сказала Елена Новикова, ген

Polymedia представила решение для анализа предпочтений и активности людей тент и в режиме реального времени отслеживать активность посетителей в зависимости от их местоположения, которое определяется с помощью Bluetooth маяков. Мобильное приложение, разработанное партнером Polymedia – компанией «Лаборатория Интеллиджент Вью», является инструментом сбора данных и позволяет пользователю получать релевантную его предпочтениям информацию.При внедрении решения «Умное

Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями Платформа Visiology 2.0Российский системный интегратор Polymedia совместно со своей «дочкой» Visiology выпустили новую версию аналитической платформ

Polymedia получила права на российские продажи решений Sharp Electronics для визуализации «Шарп Электроникс Раша», российское юридическое лицо японского производителя электроники и бытовой техники Sharp Electronics, и Polymedia, системный интегратор, дистрибьютор и разработчик программных и аппаратных решений, подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно подписанному соглашению Polymedia получила с

Партнер Polymedia по решениям для образования, Promethean, объявил о слиянии с NetDragon 3 года назад в сентябре 2012 компания Polymedia, российский системный интегратор и поставщик решений для образования, объявила о старте сотрудничества с производителем интерактивного оборудования для обучения – Promethean. С 1998 г

Polymedia разработала систему контроля подготовки врачей для виртуальной больницы ИФМиБ КФУ Компания Polymedia — системный интегратор, игрок российского аудиовизуального рынка — реализовала проект системы контроля подготовки студентов и врачей для Института фундаментальной медицины и биологии

Интеллектуальный дисплей Flipbox интегрирован с системой ВКС сверхвысокой четкости TrueConf Компания Polymedia, системный интегратор и разработчик программно-аппаратных решений, а также компания

Polymedia завершила проект по созданию мультимедийных аудиторий Калмыцкого государственного университета йные обучающие комплексы Калмыцкого Государственного Университета – проект, реализованный компанией Polymedia в рамках федеральной программы «Кадры для регионов». Представительство компании, «П

Polymedia оснастила Главный медиацентр Олимпийских игр в Сочи Компания Polymedia, российский системный интегратор, выполнила полный спектр работ по проектированию и инсталляции аудиовизуального комплекса главного медиацентра Сочи во время проведения XXII зимних Ол

Polymedia разработала программный комплекс для сопровождения законотворческих заседаний Компания Polymedia представила свою новую разработку – программный комплекс Congress для обеспечения процессов подготовки и проведения заседаний по принятию законов. Congress обладает широким функционал

Polymedia оснастил проекционным оборудованием Центр управления полетами ЦНИИмаш Группа компаний Polymedia завершила трехэтапный проект по оснащению проекционным оборудованием и внедрению интегрированных систем в функциональные помещения Центра управления полетами (ЦУП). Заказчиком проекта

Polymedia выводит на российский рынок интеллектуальный дисплей Flipbox Группа компаний Polymedia объявила о выпуске собственной инновационной разработки — интеллектуального дисплея

Polymedia открывает представительство в Казахстане 25 апреля 2012 г. российский интегратор аудиовизуальных технологий компания Polymedia выходит на рынок стран СНГ и открывает свое первое международное представительство

Polymedia реализовала проект дистанционного образования в Краснодарском крае В феврале этого года российский интегратор компания Polymedia провела тестовую эксплуатацию системы дистанционного образования 124 школ Краснодарского края. Проект был реализован по заказу местного Департамента образования и науки в рамках прогр

Polymedia создала учебные центры для подготовки энергетиков в восьми филиалах ФСК ЕЭС Компания Polymedia выступила основным подрядчиком по оснащению центров подготовки персонала «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы», каждый из которых включил в себя учебные и трена

Polymedia и LifeSize выводят на российский рынок решения для ВКС на базе облачных технологий Российский системный интегратор компания Polymedia и американский производитель систем видеоконференц-связи (ВКС) LifeSize Communications выводят на российский рынок новые решения, созданные на базе облачных технологий. После поглощен

Polymedia продемонстрирует в Москве лазерно-фосфорные дисплеи Prysm Компания Polymedia, российский системный интегратор, проведет в Москве презентацию новой, не имеющей аналогов разработки в области отображения информации американской компании Prysm — модульных лазерно-

Polymedia организовала интерактивное образовательное пространство для МГУ им. Ломоносова Компания Polymedia сообщила о реализации проекта по организации интерактивного образовательного пространства МГУ имени М.В. Ломоносова и его презентации ректору университета Виктору Садовничему. Проект

Polymedia представила ректору МГУ новые возможности мультимедийных аудиторий университета В главном здании МГУ прошла презентация проекта Polymedia по организации интерактивного образовательного пространства университета ректору Садовничему В.А. Проект реализован в рамках программы развития МГУ до 2020 г. и представляет собой ком

Polymedia, SMART и ICL-КПО ВС реализуют совместный проект в рамках стратегии развития образования Татарстана на 2010–2015 гг. ублики Татарстан прошла встреча с участием министра информатизации и связи республики Николая Никифорова, заместителя министра образования и науки РТ (МОиН РТ) Андрея Поминова, генерального директора Polymedia Елены Новиковой, президента канадской компании SMART Technologies Тома Ходсона и заместителя генерального директора компании ICL-КПО ВС Евгения Степанова. В ходе встречи стороны подпи

Polymedia оснастила ИТ-оборудованием приемную президента РФ в Саранске Компания Polymedia завершила проект по оснащению приемной президента РФ в столице республики Мордовия – городе Саранске. В рамках проекта Polymedia оснастила пять помещений приемной: рабочее мест

Polymedia установила светодиодный экран PolyLED для «дочки» «Газпрома» В рамках давнего сотрудничества с «Газпромом» компания Polymedia приступила к реализации нового интеграционного проекта для дочерней компании – «Газпром добыча Оренбург». В ходе проекта была выполнена инсталляция светодиодного экрана PolyLED. На да

Polymedia привезла в Россию лазерно-фосфорные экраны Prysm Компания Polymedia объявила о подписании контракта с американской компанией Prysm, согласно которому стала эксклюзивным дистрибьютором лазерно-фосфорных экранов (LPD) Prysm на территории России и в стра

Polymedia построила ситуационный центр для губернатора Сахалинской области Компания Polymedia реализовала проект по созданию ситуационного центра (СЦ) для губернатора Сахалинской области. Аукцион на создание СЦ в Южно-Сахалинске компания выиграла 29 декабря 2009 г. и в минимал

Polymedia представила инновационные решения для образовательных учреждений Компания Polymedia, в рамках IV Международного конгресса-выставки «Global Education – Образование без границ», прошедшего с 13 по 15 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне, представила инновационные р

Polymedia представит новое решение для дистанционного обучения Компании Polymedia представит новое комплексное решение для центров дистанционного обучения на основе специального ПО и инновационных разработок в области информационных и интерактивных технологий на Вс

Polymedia завершила реконструкцию ЦДП РДУ «Башкирэнерго» онце октября в столице Башкирии открылся обновленный Центральный диспетчерский пункт (ЦДП) РДУ «Башкирэнерго», реконструкция которого осуществлялась генеральным подрядчиком проекта – группой компаний Polymedia совместно с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института электроэнергетики (ВНИИЭ) и рядом московских и уфимских компаний. По уровню технического оснащения и програ

Polymedia завершила работу над новым проектом для «Башкирэнерго» Специалисты компании «Полимедиа» совместно с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института электроэнергетики (ВНИИЭ) завершили первый этап модернизации Республиканского диспетчерского управления ОА

Polymedia представила проект первой «Цифровой школы» в Новосибирске 21 мая в новосибирской гимназии № 10 состоялась презентация нового для российского образования проекта «Цифровая школа». Концепция проекта была разработана системным интегратором, группой компаний Polymedia, 10 лет работающей на рынке систем отображения информации. В декабре 2007 г. идея «Цифровой школы» была представлена в Кремлевском дворце съездов нынешнему президенту РФ Дмитрию Медве

Intel и Polymedia объявляют конкурс идей Корпорация Intel Technologies и компания Polymedia, официальный представитель SMART Technologies в России, объявляют конкурс идей для школьных учителей и преподавателей вузов, региональных ИПКРО и тьюторов обучающих площадок — уч