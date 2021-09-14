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Polymedia
Полимедиа


14.09.2021 «Яндекс 360» и Polymedia представили дисплеи для дистанционного обучения 2
01.06.2021 Информационно-аналитическая платформа Visiology внедрена в штаб-квартире РМК 1
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 3
03.07.2019 Visiology выпустила мобильное приложение с ИИ 1
26.06.2019 Партнерство с Visiology расширит аналитическую экспертизу «ФОРС» 1
16.04.2019 Назначен директор по связям с общественностью Microsoft в России 1
18.10.2018 Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0 2
16.07.2018 SAP открыл в Москве Центр цифрового лидерства для совместных разработок с российскими компаниями 2
29.06.2018 Аналитика 3.0: новые технологии меняют рынок 1
24.05.2018 «ТЭК-Торг» внедряет аналитику закупок на платформе Visiology 3
01.02.2018 Polymedia оснастила интерактивным оборудованием Геологический музей в НИТУ «МИСиС» 3
24.01.2018 Аналитическая платформа Visiology теперь доступна на Linux 1
18.12.2017 Как избежать ошибок при внедрении BI 1
15.12.2017 Аналитическая платформа Visiology 2.0 включена в реестр отечественного ПО 1
20.11.2017 Polymedia оснастила новый офис «Мегафона» мультимедийным оборудованием 2
07.11.2017 Visiology представила мобильное приложение для своей аналитической платформы 1
17.10.2017 Polymedia и Addreality объединят Digital Signage и бизнес-аналитику 2
09.10.2017 Polymedia создала интерактивный музей в Театре на Таганке 5
23.08.2017 Polymedia представила решение для анализа предпочтений и активности людей 4
19.07.2017 Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями 2
05.07.2017 Polymedia получила права на российские продажи решений Sharp Electronics для визуализации 7
07.12.2015 18 мимических мышц лица обеспечили популяризацию ВКС 1
27.10.2015 Партнер Polymedia по решениям для образования, Promethean, объявил о слиянии с NetDragon 1
24.08.2015 Polymedia разработала систему контроля подготовки врачей для виртуальной больницы ИФМиБ КФУ 2
06.08.2015 Драйверы ИКТ-спроса на транспорте: ГЛОНАСС, ЧМ-2018 и строительство дорог 1
09.06.2015 TrueConf первым в мире представил видеозвонки 1-на-1 в разрешении UltraHD 2
10.02.2015 TrueConf представил 3D видеоконференции 1
27.01.2015 Видеоконференцсвязь: 5 прогнозов на 2015 г. от TrueConf 1
02.10.2014 Тренд на программные ВКС дает шанс российским разработчикам 1
03.09.2014 Интеллектуальный дисплей Flipbox интегрирован с системой ВКС сверхвысокой четкости TrueConf 2
06.06.2014 Как выбрать ВКС-систему? Российский опыт 2
16.05.2014 Круглый стол CNews: «Видеоконференцсвязь в России: особенности, инновации, опыт» 1
12.03.2014 Женщины года в отрасли ИТ 2014. ФОТО 3
18.02.2014 Polymedia завершила проект по созданию мультимедийных аудиторий Калмыцкого государственного университета 1
11.02.2014 BI-платформа Prognoz Platform интегрирована с интеллектуальным дисплеем Flipbox 2
27.01.2014 Polymedia оснастила Главный медиацентр Олимпийских игр в Сочи 2
29.11.2013 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 1
18.11.2013 Сергей Сапельников, ФНС, Аэрофлот, Nginx и другие лауреаты CNews AWARDS 2013 2
09.10.2013 Ситуационные центры: для безопасности и не только 2
15.05.2013 Международная конференция по встраиваемым технологиям прошла в Москве 1

Публикаций - 72, упоминаний - 138

Polymedia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 7
Visiology - Визиолоджи 31 7
SAP SE 3216 4
Крок 1221 3
Casio 58 2
Saprun - Сапран групп 38 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 2
Ланит ГК 1159 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Yandex - Яндекс 4101 2
ФОРС - Центр разработки 180 2
АйТи 752 1
Intel Corporation 4192 1
Polymedia Казахстан 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
SAP Leonardo Center 2 1
Softline - Софтлайн 1474 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
ФОРС ГК 22 1
Sennheiser 33 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
Samsung Electronics 5702 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Корус Консалтинг ГК 807 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Sharp Corporation 335 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
IBM 3551 1
Cisco Systems 2049 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Diasoft - Диасофт 354 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 1
GMCS 224 1
Астерос - Asteros 531 1
РДТЕХ 159 1
Addreality 36 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
X5 Group - Пятерочка 559 1
Роснефть НК 367 1
X5 Group 599 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Альфа-Банк 1127 1
Uber Technologies 258 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
ТЭК-торг 38 1
Uber 257 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
Геологический музей имени профессора В.В. Ершова Горного института 1 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 4
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
Умная каска 7 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 28 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Google Android 10751 9
Apple iOS 5742 8
Microsoft Windows 10 6659 4
Smart Notebook 34 3
Apple iPad 3263 2
Polymedia Polyled - Светодиодные комплексы 3 2
Apple macOS X 904 2
Linux OS 4267 2
Visiology ИАС 2 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
SAP Центр цифрового лидерства 11 2
SQL - Язык программирования 434 1
Яндекс 360 9 1
Intel Inside 10 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 44 1
Visiology ViQube - СУБД 7 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Apple macOS 930 1
Apple - App Store 2198 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Exchange 683 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Visiology Vitalk - Голосовой помощник (ассистент) 7 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
Новикова Елена 49 9
Готальский Михаил 91 3
Вахмянин Иван 20 2
Сапельников Сергей 100 2
Лобанова Анна 3 1
Тихонова Кристина 44 1
Лосев Сергей 43 1
Поздняков Александр 7 1
Тарковский Андрей 1 1
Вознесенский Андрей 1 1
Ефименко Евгений 7 1
Fox-Martin Adaire - Фокс-Мартин Адэйр 6 1
Королев Алексей 20 1
Черникова Алевтина 19 1
Князева Мария 2 1
Венедиктова Мария 4 1
Островская Людмила 1 1
Путин Владимир 1828 1
Савельева Светлана 4 1
Шварц Григорий 1 1
Соловьев Сергей 25 1
Добриднюк Сергей 5 1
Миловидов Николай 2 1
Байбутов Андрей 6 1
Шуравин Андрей 8 1
Выскребенцев Алексей 1 1
Солженицын Александр 6 1
Костюков Александр 1 1
Парменова Наталия 62 1
Мишин Тимур 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 14
Казахстан - Республика 2641 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Россия - ПФО - Самара 1295 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 4
Европа 3774 4
Украина 3378 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Европа Западная 616 1
США - Нью-Йорк 1096 1
Япония 2802 1
Сингапур - Республика 808 1
Туркмения - Туркменистан 196 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - Смоленская область 229 1
Россия - Новгородская область 287 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Омская область 384 1
Грузия 692 1
Узбекистан - Республика 825 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 3 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2194 1
Markets&Markets Research 78 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ProIntegration Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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