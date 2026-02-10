Разделы

САФУ Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова

САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова

САФУ имени М. В. Ломоносова – единственный из ведущих вузов страны, расположенный на сухопутной территории Арктической зоны Российской Федерации. На базе вуза работает научно-образовательный центр мирового уровня, объединяющий Архангельскую и Мурманскую области, а также Ненецкий автономный округ. По постановлению Правительства РФ университет является ответственным за реализацию проекта «Цифровые решения для типовой модели арктического порта (с апробацией в Архангельском морском торговом порту)».

СОБЫТИЯ


10.02.2026 20 российских вузов участвуют в пилотном тестировании «ЛаньGPT» — первого ИИ-ассистента для работы с верифицированным учебным контентом 1
12.08.2025 Северный (Арктический) федеральный университет продолжает переход на российскую операционную систему от «Ред Софт» 4
26.02.2025 САФУ и «Аскон» запускают междисциплинарный проект «Цифровая судоверфь» 3
24.01.2025 Sitronics KT оснастила более 50 учебных и научно-образовательных заведений по всей стране 1
17.07.2024 «Спутникс» создала космический аппарат для Северного федерального университета имени М. В. Ломоносова 2
02.07.2024 ГК Softline организовала цифровую лабораторию в ИT-парке «Цифровая Арктика» Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова 2
30.05.2024 СибГМУ изменит подготовку медицинских кибернетиков за счет внедрения модулей от экспертов «Яндекс Образование» 1
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах 1
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах 1
11.12.2023 «Софтлайн Арктика» и Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова объединят усилия в цифровизации Северного морского пути 5
13.11.2023 «Группа Астра» и Университетский консорциум исследователей больших данных объявили о сотрудничестве 2
28.07.2023 Sitronics Group оснастит ИТ-парк «Цифровая Арктика» Северного федерального университета тренажером для подготовки судоводителей 2
05.07.2023 Анна Часовенная возглавила «Мегафон» на Северо-Западе 1
10.11.2022 Sitronics KT оснастила виртуально–интерактивное пространство ИТ-парка «Цифровая Арктика» 3
15.07.2021 Sitronics KT представила тренажерный комплекс безэкипажного судовождения 3
14.09.2020 ГК Angara запускает конкурс по ИБ Angara Cybersecurity Challenge 1
28.06.2019 Директором по технологиям «Сбербанк страхование жизни» назначен Сергей Попов 1
27.06.2018 «Галактика Расписание учебных занятий» для российских вузов обновилась до версии 3.0 1
21.11.2017 ФИОП Роснано представил первых финалистов Всероссийского инженерного конкурса нанотехнологий 2017 1
23.09.2015 ИТ в госсекторе: первые роли в крупнейших проектах отдаются российским разработчикам 1
15.06.2015 Ирина Кривенкова - Для компании кризис – это время перемен, оптимизации бизнес-процессов, новых идей и возможностей 1
15.06.2015 В Университете короля Абдулазиза запущен новый суперкомпьютер на базе решений Fujitsu 1
15.12.2014 Softline создала суперкомпьютер для Северного (Арктического) федерального университета 5
06.06.2014 Как выбрать ВКС-систему? Российский опыт 1
21.03.2014 Fujitsu построила суперкомпьютер в Северном (Арктическом) федеральном университете им. Ломоносова 6
20.01.2014 В «Утконосе» назначен новый ИТ-директор 1
18.06.2013 «Космическая связь» продолжает развивать технологии предоставления информационных услуг на морских судах в северных широтах 3
28.02.2013 IBS получит госсубсидию на реализацию высокотехнологичного проекта совместно с САФУ им. Ломоносова 3
05.12.2012 РАМЭК и САФУ создают в вузе единую инфосреду 5
05.03.2012 В САФУ внедрена система мониторинга результативности и эффективности деятельности 4
14.12.2011 В Северном (Арктическом) федеральном университете запущен полиграфический комплекс на базе решений Xerox 3
28.06.2011 В России появился арктический интеллектуальный центр 2
12.11.2010 Huawei начинает сотрудничество с Северным федеральным университетом 1
27.10.2010 В России появился первый «умный» деревянный дом 2
03.06.2010 Студента будут судить за комментарий на странице «В Контакте» 1
09.04.2010 Владимир Путин образовал университеты нового облика 1
09.07.2008 Softline открыла представительство в Архангельске 1
22.04.2008 АГТУ закупает систему видеонаблюдения 1
21.02.2007 Поморский университет объявил конкурс на предоставление услуг связи 1
07.12.2006 В Архангельске состоится фестиваль "IT-Архангельск 2006" 1

