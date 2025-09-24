Получите все материалы CNews по ключевому слову
Python Django web framework
УПОМИНАНИЯ
Python Django и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 188 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 723 1
|TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 52 2
|The Register - The Register Hardware 1665 1
|CodingDojo 3 1
|ZDnet 662 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 420 1
|Wikipedia - Википедия 561 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387632, в очереди разбора - 729615.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.