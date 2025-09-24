Разделы

Python Django web framework

Python Django - web framework

УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 Университет «Иннополис» открыл регистрацию на бесплатные ИТ-курсы для старшеклассников и студентов колледжей 1
15.08.2025 В МФТИ разработали цифровой комплекс для автоматизации производства 1
04.06.2025 Сбербанк представил GigaIDE Pro — российскую корпоративную альтернативу JetBrains 1
07.05.2025 «Иневилс» разработала для видеорегистраторов ДМТ интеллектуальную экосистему с поддержкой прямых эфиров, GPS и нейросетей 1
29.04.2025 Студенты Ростовской области смогут изучать разработку на программах «Яндекс Образования» 1
25.04.2025 Студенты Новосибирского государственного университета смогут изучать разработку на программах от «Яндекс Образования» 1
21.03.2025 Европа создала суверенного «убийцу» Google Docs, чтобы не пользоваться американским сервисом. Видео 1
13.02.2025 Разработан первый искусственный интеллект с мышлением ребенка 1
10.12.2024 В 96% современных приложений присутствует открытый код 1
30.07.2024 Перспективные технологии программирования: на что обратить внимание 1
30.05.2024 СибГМУ изменит подготовку медицинских кибернетиков за счет внедрения модулей от экспертов «Яндекс Образование» 1
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах 1
09.02.2024 Java- и Python-разработчики — самые активные пользователи студенческих чатов 1
27.12.2023 Возможности MySQL и PostgreSQL: взгляд инфраструктурного провайдера 1
29.11.2023 Новый взгляд на креативную индустрию. Bang Bang Education начнет обучать ИТ 1
14.08.2023 «Яндекс лицей» расширяет направления подготовки по ИТ-специальностям 1
20.06.2023 Reg.ru запускает облачный сервис нового поколения 1
15.06.2023 «Яндекс практикум» выходит на рынок высшего ИТ-образования 1
24.04.2023 «Яндекс практикум» поможет бизнесу растить ИТ-специалистов 1
30.03.2023 «Магнит» и «Синергия» запустят бесплатный курс по программированию для особых детей 1
01.03.2023 Цифровизация закупок 2023–2025: импортозамещение и аналоги зарубежного ПО 1
16.08.2022 VK открывает набор на бесплатные курсы по автотестированию, веб- и fullstack-разработке 1
05.04.2022 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России после начала спецоперации 1
30.12.2021 Алена Горшкова -

Рост спроса на тестирование ПО связан с потребностью в качестве

 1
26.10.2021 Составлен список ИТ-вакансий России с самой высокой зарплатой. Топ-10 2
07.09.2021 Современная веб-разработка: тренды и технологии Игоря Колпина 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
04.08.2021 ИТ-шники всего мира назвали самый любимый и самый ненавистный язык программирования 1
23.07.2020 Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда 1
08.06.2020 Из языка программирования Go вычистили термины master, slave и blacklist 1
14.05.2019 В популярнейшей СУБД нашлась «дыра», через которую можно захватить чужой компьютер 1
29.01.2019 Искусственный интеллект и свободное ПО: как выглядят современные чаты 2
28.11.2018 GeekBrains будет готовить высококвалифицированных веб-разработчиков на Python 1
12.09.2018 Из языка Python удаляют термины «раб» и «господин» 1
20.07.2018 «Барс груп» обновила технологический стек программных продуктов «Бухгалтерия» и «Зарплаты и кадры» 1
18.01.2018 В России создан бесплатный коммуникатор для людей с дефектами речи. Видео 2
15.07.2013 Mail.ru вручила специальные призы в рамках Imagine Cup 1
24.05.2013 Wargaming инвестирует в развитие свободного ПО 2
11.08.2010 В Рунете будет транслироваться конкурс по написанию веб-приложений на Django 1

Yandex - Яндекс 8181 9
Google LLC 12109 8
GitHub 936 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 841 4
8774 3
Meta Platforms - Facebook 4503 2
Dropbox 508 2
IBM - International Business Machines Corp 9512 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4388 2
Oracle Corporation 6812 2
Microsoft Corporation 25077 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1552 1
БАРС Груп 556 1
Red Hat 1338 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
Nginx - Энджайникс 183 1
Snapchat 136 1
Cisco Talos 45 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 21 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 43 1
VK - Mail.ru Group 3509 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 808 1
X Corp - Twitter 2899 1
Docsvision - ДоксВижн 1024 1
1С-Битрикс - Bitrix 608 1
Software AG 198 1
Wargaming 156 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Mindbox - Майндбокс 24 1
BI Telecom - БиАй Телеком 29 1
Ланит Экспертиза 3 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2210 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 123 1
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
Cube Dev 2 1
Behavox 5 1
Imhonet - Имхонет - Рекомендата 17 1
Outside Digital 3 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1527 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 45 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 618 3
Superjob - Суперджоб 669 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7937 2
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 23 1
Orange Penguin Foundation - американский благотворительный фонд 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 389 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 164 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 415 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 85 1
Сбер - СберАвто 33 1
РЖД - Российские железные дороги 1976 1
Газпром ПАО 1393 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2946 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 237 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 71 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 28 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 929 1
AMarkets 1 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 312 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5698 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5121 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12612 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 156 1
Linux Foundation 188 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 723 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31431 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12117 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4470 12
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2176 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16776 9
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 733 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33190 8
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 151 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11996 7
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1980 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16768 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13270 6
Web development - Веб-разработка 300 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1087 5
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 410 5
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 173 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5691 5
DevOps - Development и Operations 1018 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8004 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14477 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12774 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11996 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1900 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7121 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1712 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5192 3
BaaS - Backend as a service 137 3
СУБД - NoSQL - not only SQL 155 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 632 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9602 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3790 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2999 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21630 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1559 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7226 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1084 33
JavaScript - JS - язык программирования 1297 13
React JS - JavaScript фреймворк 101 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1441 10
Oracle Java - язык программирования 3294 9
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 627 9
Docker - Платформа распределённых приложений 407 7
Perl - Язык программирования 151 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1072 6
Mozilla Firefox - браузер 1907 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 611 5
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 306 4
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 363 4
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 123 4
Ruby on Rails - фреймворк 27 4
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 65 4
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 131 4
Linux OS 10676 4
C/C++ - Язык программирования 822 4
Google Android 14512 3
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 190 3
Ruby - Язык программирования 154 3
Drupal - CMS-система 81 3
Google Go - Golang - Язык программирования 90 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 599 3
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 235 3
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 243 3
SUSE openSUSE 96 3
Samba 149 3
Microsoft TypeScript - язык программирования 71 3
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 3
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 72 3
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 132 3
JetBrains - Kotlin - язык программирования 108 3
Apple iOS 8145 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5020 2
Google Chrome - браузер 1617 2
Google YouTube - Видеохостинг 2856 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 856 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1649 2
Козлова Дарья 34 3
Навальный Алексей 61 1
Галушкин Олег 182 1
Васильев Роман 17 1
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 1
Floyd George - Флойд Джордж 9 1
Ибрагимов Камиль 7 1
Hettinger Raymond - Хеттингер Раймонд 1 1
Hastings Larry - Хастингс Ларри 1 1
Азаров Александр 1 1
Андреев Владимир 99 1
Коротков Андрей 85 1
Владимирская Алена 22 1
Краснов Федор 11 1
Волошин Дмитрий 18 1
Мельников Максим 36 1
Ткачёв Роман 27 1
Вожегова Мария 28 1
Белайчук Анатолий 31 1
Воронин Алексей 17 1
Борисов Алексей 32 1
Бутыркин Вячеслав 14 1
Чибисов Владимир 23 1
Горшкова Алена 3 1
Емельянчиков Юрий 1 1
Кузнецова Ирина 30 1
Степанова Анна 37 1
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 1
Полякова Анастасия 1 1
Федоров Андрей 29 1
Фабер Елена 3 1
Курмышев Илья 8 1
Мартынов Евгений 30 1
Синицын Владимир 3 1
Турундаев Алексей 1 1
Victor Stinner - Штиннер Виктор 1 1
Долгин Александр 2 1
Алиева Анжела 1 1
Колпин Игорь 1 1
Карпенко Анастасия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4205 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1675 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1277 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1370 3
Россия - СФО - Новосибирск 4573 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3305 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3204 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 937 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 450 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 979 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 504 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1192 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3134 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1833 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1667 2
Европа 24540 2
Россия - УФО - Свердловская область 1680 2
Украина 7741 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 757 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1641 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1502 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 864 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1283 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 807 1
Россия - ПФО - Самарская область 1422 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 950 1
Россия - УФО - Челябинская область 1356 1
США - Миннесота - Миннеаполис 67 1
Индия - Bharat 5623 1
Италия - Итальянская Республика 4411 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1977 1
Канада - Монреаль 70 1
Канада 4958 1
США - Калифорния 4751 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5401 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 5
Английский язык 6832 5
Образование в России 2493 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2691 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6267 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 192 3
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 3
White list - Белый список 109 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3322 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6126 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5195 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11573 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4594 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7220 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9853 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9432 2
Аудит - аудиторский услуги 2977 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2108 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6241 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 224 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6203 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1324 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3718 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1392 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6150 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1810 1
Аренда 2551 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2875 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 537 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8134 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1307 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1532 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 52 2
The Register - The Register Hardware 1665 1
CodingDojo 3 1
ZDnet 662 1
TAdviser - Центр выбора технологий 420 1
Wikipedia - Википедия 561 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3685 6
IDC - International Data Corporation 4934 2
GLM - Global Language Monitor 3 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 1
Gartner - Гартнер 3593 1
Forbes Global 2000 49 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 76 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 111 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 405 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1221 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 267 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 129 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 134 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 160 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 194 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 166 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 186 3
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 42 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 225 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 245 3
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 3
МЭИ - Московский энергетический институт 154 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 196 3
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 33 3
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 32 3
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 80 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 650 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 52 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 504 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 54 1
ТГУ - Томский государственный университет 203 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 54 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 941 1
VK Skillbox - Скилбокс 124 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 72 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 249 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 9 1
МГУ - Механико-математический факультет 18 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1056 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 583 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2568 6
Microsoft Imagine Cup 60 1
Russian Code Cup 12 1
Google Summer of Code 10 1
День молодёжи - 27 июня 974 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 354 1
