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Индексная книга (каталог) CNews*
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Курмышев Илья



29.01.2025 «Яндекс» поможет компаниям научиться работать с персональными данными 1
10.12.2024 «Яндекс Практикум» подготовит специалистов по информационной безопасности 1
01.08.2024 Edtech-рынок продолжает рост, по итогам второго квартала рынок вырос еще на 22% 1
31.08.2023 «Яндекс практикум» запустил цифровой учебник по программированию для медицинских вузов 1
24.04.2023 «Яндекс практикум» поможет бизнесу растить ИТ-специалистов 1
23.09.2019 РВК начала отбор проектов НТИ с фокусом на ИИ и большие данные 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Курмышев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7359 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 375 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2798 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6101 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5358 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 276 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1460 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7390 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1744 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17080 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6567 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 624 1
Web development - Веб-разработка 265 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3162 1
Яндекс.Практикум 54 4
Python - высокоуровневый язык программирования 934 3
Python Django 40 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 982 1
Крутов Дмитрий 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 3
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 29 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5775 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8671 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 276 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9814 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 23 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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