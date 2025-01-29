Курмышев Илья
Курмышев Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7359 3
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 375 1
|РВК - Российская венчурная компания 549 1
|Яндекс.Практикум 54 4
|Python - высокоуровневый язык программирования 934 3
|Python Django 40 1
|SQL - Structured Query Language - Язык программирования 982 1
|Крутов Дмитрий 18 1
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