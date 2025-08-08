Получите все материалы CNews по ключевому слову
Softline Education Академия Softline Академия АйТи
Образовательный партнер для корпоративных и государственных заказчиков с 1995 года. Академия АйТи имеет собственную сеть учебных центров в каждом регионе России.
Компания строит образовательные экосистемы, а также внедряет и развивает e-learning технологии для управления кадрами. Академиа АйТи специализируется в области обучения ИТ и информационной безопасности – дисциплинах на стыке ИТ и бизнеса –и в подготовке кадров для цифровой экономики. Спектр услуг Академии АйТи рассчитан на удовлетворение потребностей любого клиента, а выбор курсов, предлагаемых для повышения квалификации и переподготовки, обязательно удовлетворит потребности любого ИТ-специалиста.
СОБЫТИЯ
|08.08.2025
|
Академия АйТи FabricaONE.AI обучила российских HR-специалистов навыкам и инструментам для цифровой трансформации компаний
упростить и ускорить HR-цифровизацию компаний, необходимую для конкурентоспособности. Преподаватели Академии АйТи ознакомили слушателей с технологическими трендами в HR-сфере и инструментами ци
|30.06.2025
|
«Академия АйТи» и CoMind запускают практико-ориентированную программу обучения ИИ для бизнеса
работать с ИИ-технологиями, но и выстраивать эффективные решения», — отметил Игорь Морозов, ректор «Академии АйТи». «Мы отмечаем высокий спрос российского бизнеса на практические Gen-AI-решения
|09.06.2025
|
«Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) объявляет о запуске программы «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными»
путь для входа в эту востребованную профессию», — сказала Анна Водолазская, директор по инновациям «Академии АйТи».
|04.07.2023
|
Infosecurity (ГК Softline) расширяет портфель услуг новыми возможностями корпоративного образования
ия, сервисы и образовательные возможности через «единое окно». «Объединение образовательного опыта «Академии айти» и экспертизы Infosecurity в сфере информационной безопасности позволит нам пре
|13.12.2022
|
«Сёрчинформ» и «Академия айти» запускают совместную программу ДПО по информационной безопасности для госслужащих
Первый поток начнет обучение 17 января 2023 г. В рамках совместного курса компании «Сёрчинформ» и «Академии айти» слушатели получат практические навыки в области информационной безопасности и
|18.08.2022
|
Как Softline потратил $8 млн на покупку трех российских ИТ-компаний
г. сделок. Тогда, в частности, Softline приобрел три российские ИТ-компании: ММТР, «ТЦ Инженер» и «Академия АйТИ». Как Softline приобретал ММТР Группа компаний ММТР расположена в Костроме и сп
|11.01.2022
|
Softline расширяет свое бизнес-направление образования и обучения благодаря приобретению «Академии АйТи»
нных технологий и цифровых преобразований, сегодня объявила о подписании соглашения о приобретении «Академии АйТи», что позволит ей укрепить свои позиции в быстрорастущем секторе технического о
|19.07.2021
|
МойОфис и AstraLinux запустили комплексное решение для импортозамещения с обучением в Академии АйТи
пателям будет предоставлена 20% скидка. Такие же условия в качестве дополнительного предложения от «Академии Айти» распространяются и на приобретение пользовательских курсов «Пакет офисных прил
|17.05.2021
|
Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО
я преимущественным типом ПО, используемым в российских школах в 2021 г. Об этом CNews рассказали в «Академии АйТи» (входит в ГК «Аплана») со ссылкой на итоги исследования «Применение российског
|29.08.2014
|
Оборот учебного бизнеса «Академии АйТи» сократился в 2013-2014 учебном году на 4%
о профессионального образования, состояния экономики и серьезной конкуренции. Как сообщили CNews в «Академии АйТи», совокупный оборот учебного бизнеса составил i349 млн, что демонстрирует небол
|14.12.2011
|
«Академия АйТи» получила статус авторизованного партнера по обучению компании Huawei в России
ли контракт о партнерстве в области образовательных программ Huawei (HALP) на базе учебного центра «Академии АйТи». Целью развития программы HALP (Huawei Authorised Training Partner) является п
|01.09.2011
|
Сколько и на чем зарабатывают главные ИТ-школы России
ранее - 425 млн руб. Перед этим (2008-2009) доход центра находился на уровне 377 млн руб. Выручка «Академии АйТи» в 2010-2011 учебном году составила 358 млн руб. Уже третий год подряд финансов
|18.02.2011
|
«Академия АйТи» запустила новый проект — «Интернет-магазин знаний»
доступ к выбранному курсу сразу же после оплаты онлайн выбранной программы, говорится в сообщении «Академии АйТи». На портале «Интернет-магазина знаний» distant-shop.ru представлены обучающие
|13.03.2007
|
«Академия АйТи» и бизнес-школа Green City стали партнерами
ментами современной теории бизнеса, управления проектами, персоналом и инвестициями. Преподаватели «Академии АйТи» представляют современные программные технологии и продукты сетевого и телекомм
|10.03.2004
|
Российскому бизнесу помогут выбрать систему автоматизации
инструкторы группы компаний «Борлас», имеющие опыт внедрения Oracle E-Business Suite, и специалисты Академии АйТи. Каждый модуль читается на протяжении одного дня, а стоимость его посещения для
|12.07.1999
|
Академия АйТи получила лицензию УФСБ
В конце июня текущего года Академия АйТИ получила лицензию Управления Федеральной службы безопасности эБ312048. В соответствии с этим документом Академия получает право на осуществление работ, связанных с использованием
Softline Education и организации, системы, технологии, персоны:
|Морозов Игорь 54 30
|Яппаров Тагир 105 5
|Маврин Владимир 4 4
|Шадаев Максут 1151 4
|Касимов Игорь 17 3
|Боровиков Игорь 135 3
|Комлев Николай 112 3
|Тадевосян Максим 7 3
|Царевская-Дякина Наталья 18 2
|Трубникова Татьяна 14 2
|Смирнов Роман 16 2
|Агринский Николай 8 2
|Карачинский Анатолий 95 2
|Мацоцкий Сергей 178 2
|Кирдяшов Федор 30 2
|Чернышенко Дмитрий 575 2
|Смирнов Алексей 254 2
|Ведев Дмитрий 19 2
|Паршин Илья 8 2
|Ефимова Ольга 4 2
|Панкратов Валерий 33 2
|Лавров Владимир 96 2
|Turner Kevin - Тернер Кевин 35 2
|Переверзев Алексей 8 1
|Алейник Ярослав 8 1
|Дрозд Алексей 21 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Садков Дмитрий 12 1
|Никулин Сергей 23 1
|Макарова Марина 5 1
|Золотых Николай 3 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Лазутин Вадим 11 1
|Кашицин Владимир 9 1
|Савина Настасья 9 1
|Изместьев Дмитрий 7 1
|Кузнецова Инна 5 1
|Миронова Наталья 6 1
|Бакиев Олег 6 1
|CNews TV 747 9
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11413 1
|Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 123 1
|ComputerWorld 144 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2161 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409045, в очереди разбора - 731476.
Создано именных указателей - 187766.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.