Softline Education Академия Softline Академия АйТи

Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи

Образовательный партнер для корпоративных и государственных заказчиков с 1995 года. Академия АйТи имеет собственную сеть учебных центров в каждом регионе России.

Компания строит образовательные экосистемы, а также внедряет и развивает e-learning технологии для управления кадрами. Академиа АйТи специализируется в области  обучения ИТ и информационной безопасности – дисциплинах на стыке ИТ и бизнеса –и в подготовке кадров для цифровой экономики. Спектр услуг Академии АйТи рассчитан на удовлетворение потребностей любого клиента, а выбор курсов, предлагаемых для повышения квалификации и переподготовки, обязательно удовлетворит потребности любого ИТ-специалиста.

СОБЫТИЯ


08.08.2025 Академия АйТи FabricaONE.AI обучила российских HR-специалистов навыкам и инструментам для цифровой трансформации компаний

упростить и ускорить HR-цифровизацию компаний, необходимую для конкурентоспособности. Преподаватели Академии АйТи ознакомили слушателей с технологическими трендами в HR-сфере и инструментами ци
30.06.2025 «Академия АйТи» и CoMind запускают практико-ориентированную программу обучения ИИ для бизнеса

работать с ИИ-технологиями, но и выстраивать эффективные решения», — отметил Игорь Морозов, ректор «Академии АйТи». «Мы отмечаем высокий спрос российского бизнеса на практические Gen-AI-решения
09.06.2025 «Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) объявляет о запуске программы «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными»

путь для входа в эту востребованную профессию», — сказала Анна Водолазская, директор по инновациям «Академии АйТи».
04.07.2023 Infosecurity (ГК Softline) расширяет портфель услуг новыми возможностями корпоративного образования

ия, сервисы и образовательные возможности через «единое окно». «Объединение образовательного опыта «Академии айти» и экспертизы Infosecurity в сфере информационной безопасности позволит нам пре
13.12.2022 «Сёрчинформ» и «Академия айти» запускают совместную программу ДПО по информационной безопасности для госслужащих

Первый поток начнет обучение 17 января 2023 г. В рамках совместного курса компании «Сёрчинформ» и «Академии айти» слушатели получат практические навыки в области информационной безопасности и

18.08.2022 Как Softline потратил $8 млн на покупку трех российских ИТ-компаний

г. сделок. Тогда, в частности, Softline приобрел три российские ИТ-компании: ММТР, «ТЦ Инженер» и «Академия АйТИ». Как Softline приобретал ММТР Группа компаний ММТР расположена в Костроме и сп
11.01.2022 Softline расширяет свое бизнес-направление образования и обучения благодаря приобретению «Академии АйТи»

нных технологий и цифровых преобразований, сегодня объявила о подписании соглашения о приобретении «Академии АйТи», что позволит ей укрепить свои позиции в быстрорастущем секторе технического о
19.07.2021 МойОфис и AstraLinux запустили комплексное решение для импортозамещения с обучением в Академии АйТи

пателям будет предоставлена 20% скидка. Такие же условия в качестве дополнительного предложения от «Академии Айти» распространяются и на приобретение пользовательских курсов «Пакет офисных прил
17.05.2021 Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО

я преимущественным типом ПО, используемым в российских школах в 2021 г. Об этом CNews рассказали в «Академии АйТи» (входит в ГК «Аплана») со ссылкой на итоги исследования «Применение российског
29.08.2014 Оборот учебного бизнеса «Академии АйТи» сократился в 2013-2014 учебном году на 4%

о профессионального образования, состояния экономики и серьезной конкуренции. Как сообщили CNews в «Академии АйТи», совокупный оборот учебного бизнеса составил i349 млн, что демонстрирует небол
14.12.2011 «Академия АйТи» получила статус авторизованного партнера по обучению компании Huawei в России

ли контракт о партнерстве в области образовательных программ Huawei (HALP) на базе учебного центра «Академии АйТи». Целью развития программы HALP (Huawei Authorised Training Partner) является п
01.09.2011 Сколько и на чем зарабатывают главные ИТ-школы России

ранее - 425 млн руб. Перед этим (2008-2009) доход центра находился на уровне 377 млн руб. Выручка «Академии АйТи» в 2010-2011 учебном году составила 358 млн руб. Уже третий год подряд финансов
18.02.2011 «Академия АйТи» запустила новый проект — «Интернет-магазин знаний»

доступ к выбранному курсу сразу же после оплаты онлайн выбранной программы, говорится в сообщении «Академии АйТи». На портале «Интернет-магазина знаний» distant-shop.ru представлены обучающие

13.03.2007 «Академия АйТи» и бизнес-школа Green City стали партнерами

ментами современной теории бизнеса, управления проектами, персоналом и инвестициями. Преподаватели «Академии АйТи» представляют современные программные технологии и продукты сетевого и телекомм
10.03.2004 Российскому бизнесу помогут выбрать систему автоматизации

инструкторы группы компаний «Борлас», имеющие опыт внедрения Oracle E-Business Suite, и специалисты Академии АйТи. Каждый модуль читается на протяжении одного дня, а стоимость его посещения для
12.07.1999 Академия АйТи получила лицензию УФСБ

В конце июня текущего года Академия АйТИ получила лицензию Управления Федеральной службы безопасности эБ312048. В соответствии с этим документом Академия получает право на осуществление работ, связанных с использованием


Публикаций - 101, упоминаний - 156

Softline Education и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1440 57
Softline - Софтлайн 3278 28
Microsoft Corporation 25253 15
Oracle Corporation 6875 11
Cisco Systems 5224 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2509 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 8
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 71 7
АйТи - Аплана Группа компаний 175 7
IBM - International Business Machines Corp 9553 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2254 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 6
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 5
Yandex - Яндекс 8471 5
9018 5
HP Inc. 5763 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 5
Softkey - Софткей 212 4
Softline - Develonica - Девелоника 153 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 307 4
Google LLC 12276 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 4
Autodesk 622 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 967 4
Softline Group - Softline AG - Softline International 54 4
Softline - Инженер ТЦ 68 3
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 58 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 3
VK - Mail.ru Group 3535 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 3
Huawei 4225 3
OpenText - Micro Focus - Novell 873 3
Red Hat 1345 3
1С-Битрикс - Bitrix 622 3
Webmoney - Вебмани.Ру 545 3
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 256 3
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 259 3
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 178 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 434 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8206 6
ГПБ - Газпромбанк 1179 4
Intel Capital 148 3
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 115 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
Газпром ПАО 1418 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 2
Superjob - Суперджоб 709 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 63 2
Азбука-Аттикус 7 1
КрасАвиа - KrasAir - Красноярские авиалинии 11 1
Интер РАО - Пермская ГРЭС 8 1
Алтай-кокс 3 1
NGI Fund 35 1
ПРАДО Аудит 1 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Тетис Кэпитал - Tethys 26 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 51 1
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 1
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2703 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 526 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 48 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 676 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 351 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
ПСБ - Промсвязьбанк 903 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 263 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 8
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3372 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4918 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5252 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2171 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 2
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 111 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 180 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2256 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 160 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 1
Конституционный суд РФ 109 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 44 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
Ассоциация менеджеров 101 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 29
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2037 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 12
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3709 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5278 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7628 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4564 4
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 903 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3299 3
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2725 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3102 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 3
Linux OS 10931 14
Microsoft Windows 16351 8
Oracle Java - язык программирования 3334 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1148 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 6
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 4
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 123 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 3
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 29 3
Новые облачные технологии - МойОфис 898 3
Google Android 14716 3
Microsoft Office 3963 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1721 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 3
Microsoft Visual Studio 420 3
C/C++ - Язык программирования 845 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 2
Microsoft Windows Embedded 202 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 128 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 369 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 253 2
FreePik 1453 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 2
Microsoft Outlook 1421 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 824 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 617 2
Autodesk AutoCAD 361 2
Apache OpenOffice 484 2
Autodesk 3ds Max 85 2
Red Hat Linux 205 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 2
Softline - Infosecurity ISOC 22 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1114 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5851 2
Microsoft Windows Server 2008 480 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 370 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2363 2
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 44 1
Морозов Игорь 54 30
Яппаров Тагир 105 5
Маврин Владимир 4 4
Шадаев Максут 1151 4
Касимов Игорь 17 3
Боровиков Игорь 135 3
Комлев Николай 112 3
Тадевосян Максим 7 3
Царевская-Дякина Наталья 18 2
Трубникова Татьяна 14 2
Смирнов Роман 16 2
Агринский Николай 8 2
Карачинский Анатолий 95 2
Мацоцкий Сергей 178 2
Кирдяшов Федор 30 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Смирнов Алексей 254 2
Ведев Дмитрий 19 2
Паршин Илья 8 2
Ефимова Ольга 4 2
Панкратов Валерий 33 2
Лавров Владимир 96 2
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 2
Переверзев Алексей 8 1
Алейник Ярослав 8 1
Дрозд Алексей 21 1
Кузовкин Алексей 155 1
Мамыкин Владимир 44 1
Садков Дмитрий 12 1
Никулин Сергей 23 1
Макарова Марина 5 1
Золотых Николай 3 1
Гордейчик Сергей 25 1
Лазутин Вадим 11 1
Кашицин Владимир 9 1
Савина Настасья 9 1
Изместьев Дмитрий 7 1
Кузнецова Инна 5 1
Миронова Наталья 6 1
Бакиев Олег 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 8
Европа 24649 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3209 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 4
Германия - Федеративная Республика 12945 4
Россия - СФО - Новосибирск 4666 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 3
Украина 7799 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1821 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3274 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 3
Индия - Bharat 5706 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 3
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1248 2
Беларусь - Белоруссия 6039 2
Канада 4986 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1673 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1653 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1021 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1233 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 185 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 38 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Усть-Лабинский район - Усть-Лабинск 21 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 451 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3594 1
Испания - Королевство 3760 1
Россия - УФО - Свердловская область 1753 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 63
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 10
Образование в России 2562 10
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3229 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6251 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5869 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 4
Экзамены 484 4
Информатика - computer science - informatique 1144 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 4
Английский язык 6879 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 3
Национальный проект 374 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 362 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 3
CNews TV 747 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11413 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 123 1
ComputerWorld 144 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2161 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 9
IDC - International Data Corporation 4943 3
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 2
Интерфакс - Финмаркет 26 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Juniper Research 551 1
Frost & Sullivan 206 1
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 5
VK Skillbox - Скилбокс 129 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 521 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 222 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1093 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 3
Ланит Сетевая академия - учебный центр 49 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 150 3
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 90 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 283 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
OpenText - Micro Focus - Novell Education 2 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 29 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 12 1
Минцифры РФ - Код будущего 21 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 17 1
МИОО - Московский институт открытого образования - МИПКРО - Московский институт повышения квалификации работников образования 10 1
НРИУЭ АПК - Нижегородский региональный институт управления и экономики агропромышленного комплекса 1 1
УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 14 1
Oracle University 6 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 75 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 2
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
РусКрипто 7 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
